Бойни стрелби край Шабла: ВВС провеждат учение с въздушни мишени

Зенитният полигон на Военновъздушните сили Шабла ще бъде домакин на бойни стрелби по въздушни мишени в периода от 16 до 18 септември. В официално съобщение във Фейсбук от командването на авиацията уточниха, че в ученията ще се включат екипажи от състава на Военновъздушните сили, а мерките са изцяло свързани с безопасното провеждане на полетите.
Поради провеждането на маневрите Военновъздушните сили ще активират временни опасни зони във въздушното пространство над полигона, както и в прилежащата му морска акватория и териториалното море.
Ограниченията за преминаване през тези зони ще бъдат в сила на 16 и 17 септември във времевите интервали от 11:00 до 18:00 часа и от 20:00 до 02:00 часа местно време.
През последния ден на ученията, 18 септември, опасните зони ще останат активни само от 11:00 до 18:00 часа. Посоченият периметър обхваща пространството между нос Калиакра, нос Карталборун и линия, която отстои на 100 километра успоредно на бреговата ивица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
10:17 16.09.2026
2 съдба
10:19 16.09.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
😔😔😔😔
10:23 16.09.2026
4 Само дрънкане на оръжия
Ще кажеш не сме първи по темпове на задлъжнялост.
Ще кажеш нямаме проблем с горива и вода.
Ще кажеш, че цените не се вдигнаха двойно за една година един лъв,
едно ойро.
Депутатите живеят на други планети.
10:23 16.09.2026
5 Овчар
10:23 16.09.2026
6 Боруна Лом
10:45 16.09.2026
7 Магьосникът от ОЗ
Коментиран от #8
10:48 16.09.2026
8 Громико
До коментар #7 от "Магьосникът от ОЗ":Така е,сложили са портрет на ленинградския бакшиш и пицата по него
10:55 16.09.2026