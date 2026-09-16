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Бойни стрелби край Шабла: ВВС провеждат учение с въздушни мишени

Бойни стрелби край Шабла: ВВС провеждат учение с въздушни мишени

16 Септември, 2026 10:13 408 8

  • миг-29-
  • ввс-
  • бойни стрелби

Ограниченията за преминаване през тези зони ще бъдат в сила на 16 и 17 септември във времевите интервали от 11:00 до 18:00 часа и от 20:00 до 02:00 часа местно време

Бойни стрелби край Шабла: ВВС провеждат учение с въздушни мишени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зенитният полигон на Военновъздушните сили Шабла ще бъде домакин на бойни стрелби по въздушни мишени в периода от 16 до 18 септември. В официално съобщение във Фейсбук от командването на авиацията уточниха, че в ученията ще се включат екипажи от състава на Военновъздушните сили, а мерките са изцяло свързани с безопасното провеждане на полетите.

Поради провеждането на маневрите Военновъздушните сили ще активират временни опасни зони във въздушното пространство над полигона, както и в прилежащата му морска акватория и териториалното море.

Ограниченията за преминаване през тези зони ще бъдат в сила на 16 и 17 септември във времевите интервали от 11:00 до 18:00 часа и от 20:00 до 02:00 часа местно време.

През последния ден на ученията, 18 септември, опасните зони ще останат активни само от 11:00 до 18:00 часа. Посоченият периметър обхваща пространството между нос Калиакра, нос Карталборун и линия, която отстои на 100 километра успоредно на бреговата ивица.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    6 1 Отговор
    Само да не стане играчка плачка като през 2021 г.

    10:17 16.09.2026

  • 2 съдба

    8 0 Отговор
    Да споменем мойор Терзиев с добро.

    10:19 16.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Дано не стане въздушна мишена пак някой наш пилот✈️
    😔😔😔😔

    10:23 16.09.2026

  • 4 Само дрънкане на оръжия

    0 4 Отговор
    са им в главите.
    Ще кажеш не сме първи по темпове на задлъжнялост.
    Ще кажеш нямаме проблем с горива и вода.
    Ще кажеш, че цените не се вдигнаха двойно за една година един лъв,
    едно ойро.
    Депутатите живеят на други планети.

    10:23 16.09.2026

  • 5 Овчар

    4 1 Отговор
    Нека не се заблуждаване..! Плашат гаргите тези палячовци нищо повече..!

    10:23 16.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    КОЙ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯТ ТЕРЗИЕВ! СВЕТЛА МУ ПАМЕТ

    10:45 16.09.2026

  • 7 Магьосникът от ОЗ

    0 1 Отговор
    Дразнят Русия на чувствително място. Румъния също провежда там учения и макар нашите да са традиционни, не са навременни.

    Коментиран от #8

    10:48 16.09.2026

  • 8 Громико

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Магьосникът от ОЗ":

    Така е,сложили са портрет на ленинградския бакшиш и пицата по него

    10:55 16.09.2026

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