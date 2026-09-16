Бойни стрелби край Шабла: ВВС провеждат учение с въздушни мишени

Зенитният полигон на Военновъздушните сили Шабла ще бъде домакин на бойни стрелби по въздушни мишени в периода от 16 до 18 септември. В официално съобщение във Фейсбук от командването на авиацията уточниха, че в ученията ще се включат екипажи от състава на Военновъздушните сили, а мерките са изцяло свързани с безопасното провеждане на полетите.

Поради провеждането на маневрите Военновъздушните сили ще активират временни опасни зони във въздушното пространство над полигона, както и в прилежащата му морска акватория и териториалното море.

Ограниченията за преминаване през тези зони ще бъдат в сила на 16 и 17 септември във времевите интервали от 11:00 до 18:00 часа и от 20:00 до 02:00 часа местно време.

През последния ден на ученията, 18 септември, опасните зони ще останат активни само от 11:00 до 18:00 часа. Посоченият периметър обхваща пространството между нос Калиакра, нос Карталборун и линия, която отстои на 100 километра успоредно на бреговата ивица.