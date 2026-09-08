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Първата атомна електроцентрала в Турция преминава през интензивни тестове

Първата атомна електроцентрала в Турция преминава през интензивни тестове

8 Септември, 2026 17:15 644 24

  • аец аккую-
  • аец-
  • атомна енергетика-
  • турция-
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  • аккую-
  • енергетика

Когато бъде завършена, централата се очаква да покрива около 10 процента от нуждите на Турция от електроенергия

Първата атомна електроцентрала в Турция преминава през интензивни тестове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият реактор на първата атомна електроцентрала в Турция преминава през интензивно тестване и скоро ще влезе в експлоатация, заяви министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Анадолската агенция, предаде ДПА, съобщи БТА.

Байрактар представи преглед на турската енергийна политика, изготвен съвместно с Международната енергийна агенция. Миналата седмица турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъди разширяване на съвместните проекти в ядрената енергетика на среща с руския президент Владимир Путин, напомня агенцията.

Първата атомна електроцентрала на Турция се изгражда близо до село Аккую в средиземноморския окръг Мерсин. Анкара и Москва подписаха споразумение за проекта през май 2010 г., но последваха отлагания.

Руската държавна компания "Росатом" ръководи проекта на стойност 20 милиарда долара. Първият от общо четири реактора първоначално трябваше да заработи в началото на 2025 г.

Когато бъде завършена, централата се очаква да покрива около 10 процента от нуждите на Турция от електроенергия, което в общи линии се равнява на потреблението на зоната на Истанбул.

На срещата с Путин по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан миналата седмица Ердоган обяви, че са предприети първоначалните стъпки за изграждане и на други атомни електроцентрали, след като Аккую започне работа.

Турция разширява ядрената си енергетика, за да намали зависимостта от енергийния внос и да декарбонизира производството на енергия, отбелязва ДПА.

Близката до опозицията агенция Анка съобщи, позовавайки се на представители на Министерството на енергетиката, че е планирано изграждането на съоръжение за съхранение на получените ядрени отпадъци в град Полатлъ край Анкара.

Съоръжението се очаква да влезе в експлоатация най-късно през 2035 г. Правителството засега не е потвърдило тези планове.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    Бидончета за асфалт разменя ли комшу?

    Коментиран от #18

    17:17 08.09.2026

  • 2 зоро

    12 2 Отговор
    Нашите политически фашисти могат само да се учат как се прави политика от СУЛТАНА.! На ибриците от запада казва това което искат да чуят а с Путин си пие кафето и реализира стратегии.!

    Коментиран от #7

    17:19 08.09.2026

  • 3 ФАКТ

    5 13 Отговор
    Китай и Южна Корея ги строят средни м/у 4 и 5 години. САЩ за 10-11. Руснака се плюнчи 15 за 1 реактор.

    Коментиран от #15

    17:19 08.09.2026

  • 4 Олеле

    1 3 Отговор
    мале...

    17:20 08.09.2026

  • 5 Ам сега?

    2 8 Отговор
    Копейците са раздвоени. Май Путин не помни Орбан.Нито Тръмп го помни.
    Кво праим?

    17:20 08.09.2026

  • 6 да питам

    4 10 Отговор
    "Когато бъде завършена, централата се очаква да покрива ....."
    а кога ще ще ще ще ще бъде завършена?
    .... да влезе в експлоатация най-късно през 2035 г."

    Коментиран от #20

    17:21 08.09.2026

  • 7 Странно,

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "зоро":

    две теми по-надолу го плюеш.
    Раздвоение на личността?

    17:21 08.09.2026

  • 8 СРАААМ

    6 9 Отговор
    4 реактора ще покриват 10% от тока им. А те нямат и един завършен. Голяма хвалба голямо нещо беше за 2.5% от тока им от този реактор. Оня си скубе косите че се върза на дуджашките обещания.

    17:23 08.09.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор
    ся до 35г. ли стана?

    17:24 08.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Турция

    0 7 Отговор
    спикойно може да се захранва,само от солари и да изнася!Яко се напутаха!

    17:28 08.09.2026

  • 12 Тошо

    6 0 Отговор
    Първа атомна :)))

    17:30 08.09.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Турците си знаят интереса и умно си плетат кошничката. Ще дойде време и то няма да е много далеч, когато българската ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА територия със затихващи функции изцяло ще зависи от вноса на ел. енергия от Турция....

    17:30 08.09.2026

  • 14 Неволчкин

    3 0 Отговор
    Все някои се опита да блокира Турците. НО.

    1. Германците не им дадоха танкове през 70 те години и после се научиха да си ги правят.

    2. Французите не им даваха спътници така както се бяха договорили през 80 те години а сега сми си ги пускат и контролират по орбитите.

    3. Израелци и американци не им даваха безпилотни и бойни самолети в началото на 20 век а сега те сами си ги правят.

    4. През втората десятка на 20 век канадците отказаха да им доставях камерите за контрол на безпилотните им самолети а сега те сами си ги правят(канадската фирма фалира)

    5. Днес във третата десятка на 20 век германската фирма Siemens отказа доставката на автоматизацията на изграждащата се руска атомна централа там и по някакъв начин те все пак ще я вкарат в действие.

    Познатите какво ще се случи сега там.
    А дори им вярвам че скоро ако не втората то поне 3та им централа в голямо количество ще си я построят сми.

    НЕВОЛЯТА ги УЧИ а не като нашата дори тя не я бива.

    17:37 08.09.2026

  • 15 имаш грешка

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Погледни проектите на руснака и ще видиш, че стандартните си проекти в Русия ги строят за 6-7 години.
    Забавянето е по-голямо само в проектите, където се предполага съвместно участие с някоя западна компания, та последната да не западне съвсем. Това скато правило са международните им проекти (Ел Дабаа в Египет и Окую в Турция), когато се предполагаше да се инсталират френски турбини и френски системи за управление. Руските проекти в Китай си се реализираха за 5-6 години без никакъв проблем, защо ли?!
    Корейците също строят в рамките на 10 години - погледни Барака в ОАЕ.

    17:39 08.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За съжаление ме изтриха

    1 0 Отговор
    А просто написах че ако тези на върха в европейската комисия имат желание ние гражданите да сме добре няма да имат нищо против евтините цени и технологии. На днешния хубав ден на Богородица ви желая да осмислите истината и този който трие за да прикрие грешките на европейската комисия и Урсула фондерлайн. Смешници

    17:44 08.09.2026

  • 18 Наш Трайчо каза преди 10 г

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нямаме нужда от нова АЕЦ.

    17:45 08.09.2026

  • 19 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Когато българският народ построи Първа атомна централа Козлодуй с помощта на СССР турците живееха в каменната ера на подаянията на роднините гастарбайтери в ГФР.С3га палачинката се обърна в тяхна полза ,а европейска България копае дъното със затворените реактори а останалите два едвам кретат като единия от тях е в перманентен ремонт.
    Ние сме ЧАО, Бамбина!

    17:49 08.09.2026

  • 20 Главен консултант

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    по откриването - мадам Аккунева-))
    Край на проекта.

    17:49 08.09.2026

  • 21 Слава на Евроатлантическа България

    4 0 Отговор
    НРБ има работеща АЕЦ половин век преди турчина!!

    А вижте какво представляваме днес! Даже тоталитарния ЕС ни бастиса 4 ядрени реактора.., ей така за отскок - не може бивша соц страна да има евтина енергия, която е главното за една икономика..

    17:50 08.09.2026

  • 22 Борисов - българоубиецът

    1 0 Отговор
    11.08.2016 г. Днес говорих със сенатор Маккейн по Скайп - няма да строим АЕЦ Белене!!

    Толкоз по въпроса

    17:51 08.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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