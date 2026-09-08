Първата атомна електроцентрала в Турция преминава през интензивни тестове

Първият реактор на първата атомна електроцентрала в Турция преминава през интензивно тестване и скоро ще влезе в експлоатация, заяви министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Анадолската агенция, предаде ДПА, съобщи БТА.
Байрактар представи преглед на турската енергийна политика, изготвен съвместно с Международната енергийна агенция. Миналата седмица турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъди разширяване на съвместните проекти в ядрената енергетика на среща с руския президент Владимир Путин, напомня агенцията.
Първата атомна електроцентрала на Турция се изгражда близо до село Аккую в средиземноморския окръг Мерсин. Анкара и Москва подписаха споразумение за проекта през май 2010 г., но последваха отлагания.
Руската държавна компания "Росатом" ръководи проекта на стойност 20 милиарда долара. Първият от общо четири реактора първоначално трябваше да заработи в началото на 2025 г.
Когато бъде завършена, централата се очаква да покрива около 10 процента от нуждите на Турция от електроенергия, което в общи линии се равнява на потреблението на зоната на Истанбул.
На срещата с Путин по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан миналата седмица Ердоган обяви, че са предприети първоначалните стъпки за изграждане и на други атомни електроцентрали, след като Аккую започне работа.
Турция разширява ядрената си енергетика, за да намали зависимостта от енергийния внос и да декарбонизира производството на енергия, отбелязва ДПА.
Близката до опозицията агенция Анка съобщи, позовавайки се на представители на Министерството на енергетиката, че е планирано изграждането на съоръжение за съхранение на получените ядрени отпадъци в град Полатлъ край Анкара.
Съоръжението се очаква да влезе в експлоатация най-късно през 2035 г. Правителството засега не е потвърдило тези планове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #18
17:17 08.09.2026
2 зоро
Коментиран от #7
17:19 08.09.2026
3 ФАКТ
Коментиран от #15
17:19 08.09.2026
4 Олеле
17:20 08.09.2026
5 Ам сега?
Кво праим?
17:20 08.09.2026
6 да питам
а кога ще ще ще ще ще бъде завършена?
.... да влезе в експлоатация най-късно през 2035 г."
Коментиран от #20
17:21 08.09.2026
7 Странно,
До коментар #2 от "зоро":две теми по-надолу го плюеш.
Раздвоение на личността?
17:21 08.09.2026
8 СРАААМ
17:23 08.09.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:24 08.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Турция
17:28 08.09.2026
12 Тошо
17:30 08.09.2026
13 az СВО Победа 81
17:30 08.09.2026
14 Неволчкин
1. Германците не им дадоха танкове през 70 те години и после се научиха да си ги правят.
2. Французите не им даваха спътници така както се бяха договорили през 80 те години а сега сми си ги пускат и контролират по орбитите.
3. Израелци и американци не им даваха безпилотни и бойни самолети в началото на 20 век а сега те сами си ги правят.
4. През втората десятка на 20 век канадците отказаха да им доставях камерите за контрол на безпилотните им самолети а сега те сами си ги правят(канадската фирма фалира)
5. Днес във третата десятка на 20 век германската фирма Siemens отказа доставката на автоматизацията на изграждащата се руска атомна централа там и по някакъв начин те все пак ще я вкарат в действие.
Познатите какво ще се случи сега там.
А дори им вярвам че скоро ако не втората то поне 3та им централа в голямо количество ще си я построят сми.
НЕВОЛЯТА ги УЧИ а не като нашата дори тя не я бива.
17:37 08.09.2026
15 имаш грешка
До коментар #3 от "ФАКТ":Погледни проектите на руснака и ще видиш, че стандартните си проекти в Русия ги строят за 6-7 години.
Забавянето е по-голямо само в проектите, където се предполага съвместно участие с някоя западна компания, та последната да не западне съвсем. Това скато правило са международните им проекти (Ел Дабаа в Египет и Окую в Турция), когато се предполагаше да се инсталират френски турбини и френски системи за управление. Руските проекти в Китай си се реализираха за 5-6 години без никакъв проблем, защо ли?!
Корейците също строят в рамките на 10 години - погледни Барака в ОАЕ.
17:39 08.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 За съжаление ме изтриха
17:44 08.09.2026
18 Наш Трайчо каза преди 10 г
До коментар #1 от "честен ционист":Нямаме нужда от нова АЕЦ.
17:45 08.09.2026
19 Сатана Z
Ние сме ЧАО, Бамбина!
17:49 08.09.2026
20 Главен консултант
До коментар #6 от "да питам":по откриването - мадам Аккунева-))
Край на проекта.
17:49 08.09.2026
21 Слава на Евроатлантическа България
А вижте какво представляваме днес! Даже тоталитарния ЕС ни бастиса 4 ядрени реактора.., ей така за отскок - не може бивша соц страна да има евтина енергия, която е главното за една икономика..
17:50 08.09.2026
22 Борисов - българоубиецът
Толкоз по въпроса
17:51 08.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.