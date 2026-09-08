Първата атомна електроцентрала в Турция преминава през интензивни тестове

Първият реактор на първата атомна електроцентрала в Турция преминава през интензивно тестване и скоро ще влезе в експлоатация, заяви министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Анадолската агенция, предаде ДПА, съобщи БТА.

Байрактар представи преглед на турската енергийна политика, изготвен съвместно с Международната енергийна агенция. Миналата седмица турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъди разширяване на съвместните проекти в ядрената енергетика на среща с руския президент Владимир Путин, напомня агенцията.

Първата атомна електроцентрала на Турция се изгражда близо до село Аккую в средиземноморския окръг Мерсин. Анкара и Москва подписаха споразумение за проекта през май 2010 г., но последваха отлагания.

Руската държавна компания "Росатом" ръководи проекта на стойност 20 милиарда долара. Първият от общо четири реактора първоначално трябваше да заработи в началото на 2025 г.

Когато бъде завършена, централата се очаква да покрива около 10 процента от нуждите на Турция от електроенергия, което в общи линии се равнява на потреблението на зоната на Истанбул.

На срещата с Путин по време на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан миналата седмица Ердоган обяви, че са предприети първоначалните стъпки за изграждане и на други атомни електроцентрали, след като Аккую започне работа.

Турция разширява ядрената си енергетика, за да намали зависимостта от енергийния внос и да декарбонизира производството на енергия, отбелязва ДПА.

Близката до опозицията агенция Анка съобщи, позовавайки се на представители на Министерството на енергетиката, че е планирано изграждането на съоръжение за съхранение на получените ядрени отпадъци в град Полатлъ край Анкара.

Съоръжението се очаква да влезе в експлоатация най-късно през 2035 г. Правителството засега не е потвърдило тези планове.