Задържаха 12 мигранти, укрити в камион на „Дунав мост“ при Видин

Гранични полицаи от ГПУ-Видин и румънски гранични полицаи задържаха 12 мигранти, укрити в камион.
Това е станало на 14 септември към 4 часа, когато турски товарен автомобил с водач 36-годишен турски гражданин пристигнал на граничния преход „Видин“ напът за Румъния.
Граничните полицаи установили, че пломбата на товарното помещение е с нарушена цялост. Те извършили проверка, при която открили в камиона 12 мигранти, мъже – 10 от Иран, един от Египет и един от Ирак. Повечето от тях са регистрирани в Държавната агенция за бежанците.
Има данни, че са качени в превозното средство в района на София. Водачът и товарния автомобил имат регистрирано влизане в Р България на 13 септември през ГКПП „Капитан Андреево“.
Шофьорът и мигрантите са задържани в ГПУ-Видин, работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11
14:43 16.09.2026
2 При това маловодие
14:45 16.09.2026
3 бушприт
14:50 16.09.2026
4 Динко
14:54 16.09.2026
5 в кратце
Коментиран от #10
14:55 16.09.2026
6 бобошен
14:56 16.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Боко Тутурутката
15:00 16.09.2026
10 Разсеян
До коментар #5 от "в кратце":Може и тия дето приличат на мигранти.
15:11 16.09.2026
11 ПалавНИК
До коментар #1 от "честен ционист":Така е в цял свят... Когато си богат, можеш да си купиш съвсем легално паспорт!
По време на ковида колите във френските Алпи не можеха да се движат, но за хеликоптерите забрана нямаше... Защо тъй🙄
15:11 16.09.2026