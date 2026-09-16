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Задържаха 12 мигранти, укрити в камион на „Дунав мост“ при Видин

Задържаха 12 мигранти, укрити в камион на „Дунав мост“ при Видин

16 Септември, 2026 14:37 444 11

  • нелегални имигранти-
  • дунав мост

Има данни, че са качени в превозното средство в района на София. Водачът и товарния автомобил имат регистрирано влизане в Р България на 13 септември през ГКПП „Капитан Андреево“

Задържаха 12 мигранти, укрити в камион на „Дунав мост“ при Видин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гранични полицаи от ГПУ-Видин и румънски гранични полицаи задържаха 12 мигранти, укрити в камион.

Това е станало на 14 септември към 4 часа, когато турски товарен автомобил с водач 36-годишен турски гражданин пристигнал на граничния преход „Видин“ напът за Румъния.

Граничните полицаи установили, че пломбата на товарното помещение е с нарушена цялост. Те извършили проверка, при която открили в камиона 12 мигранти, мъже – 10 от Иран, един от Египет и един от Ирак. Повечето от тях са регистрирани в Държавната агенция за бежанците.

Има данни, че са качени в превозното средство в района на София. Водачът и товарния автомобил имат регистрирано влизане в Р България на 13 септември през ГКПП „Капитан Андреево“.

Шофьорът и мигрантите са задържани в ГПУ-Видин, работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 6 Отговор
    Днес пробутаха в НС, че тия завалии мигрантите трябвало да не напиускат България в продължение на 6м и 1 ден, или губели правото си на пребиваване. В същото време за чужденците и техните семейства, които инвестират в България, макар и никога не стъпвали на територията й, тези правила не важат и веднъж издаден му паспорт, то той е пожизнен.

    Коментиран от #11

    14:43 16.09.2026

  • 2 При това маловодие

    0 0 Отговор
    и в Дунав не могат да ги освободят.

    14:45 16.09.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    Това е станало на 14-ти септември към 04.00 часа,

    14:50 16.09.2026

  • 4 Динко

    2 0 Отговор
    За Русия са бегали!

    14:54 16.09.2026

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    Тези мигранти трябва да бъдат изведени извън България!Както и всички останали мигранти.

    Коментиран от #10

    14:55 16.09.2026

  • 6 бобошен

    0 0 Отговор
    За където си искат да са бегали,само не в България!

    14:56 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боко Тутурутката

    0 0 Отговор
    Аз тия не ги познавам!!!

    15:00 16.09.2026

  • 10 Разсеян

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    Може и тия дето приличат на мигранти.

    15:11 16.09.2026

  • 11 ПалавНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Така е в цял свят... Когато си богат, можеш да си купиш съвсем легално паспорт!
    По време на ковида колите във френските Алпи не можеха да се движат, но за хеликоптерите забрана нямаше... Защо тъй🙄

    15:11 16.09.2026

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