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Ученият, който превърна децата си в опитни зайчета: Скандалните факти за Жан Пиаже

Ученият, който превърна децата си в опитни зайчета: Скандалните факти за Жан Пиаже

16 Септември, 2026 14:42 720 5

  • жан пиаже-
  • психолог-
  • годишнина от смъртта-
  • детска психология-
  • опитни зайчета

Прочутият швейцарски психолог умира на днешната дата през 1980 г.

Ученият, който превърна децата си в опитни зайчета: Скандалните факти за Жан Пиаже - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 16 септември се навършват 46 години от смъртта на Жан Пиаже – ученият, който промени начина, по който светът разбира детското мислене. Швейцарският психолог и епистемолог остава една от най-влиятелните фигури в психологията на развитието, а теорията му за етапите на когнитивното развитие продължава да присъства в учебниците по психология и педагогика по целия свят. Пиаже показва, че детето не е просто „малък възрастен“, а изгражда представата си за света постепенно, преминавайки през различни качествени етапи на мислене. Повече от четири десетилетия след смъртта му неговите идеи продължават да влияят върху психологията, образованието и разбирането за начина, по който човешкият ум се развива.

Той е смятан за бащата на детската психология. Човекът, който пренаписа учебниците и обясни на света как мислят нашите деца. Зад академичната маска на швейцарския гений Жан Пиаже обаче се крият факти, които според съвременните научни и етични стандарти изглеждат абсурдни, скандални и напълно немислими.

Какви тайни крие биографията на професора, чиито теории и до днес се изучават във всеки университет?

Собствените му деца като „опитни зайчета“

Най-големият етичен компромис в кариерата на Пиаже е начинът, по който събира данните за революционната си теория. Той изгражда концепциите си за детския ум, като използва за експерименти собствените си три деца – Жаклин, Люсиен и Лоран.

Днес никой етичен съвет в света не би позволил подобно изследване поради огромен субективен натиск. Пиаже буквално прекарва години вманиачен в това да наблюдава всяко движение на бебетата си, да им крие играчките в критични моменти (за да тества дали разбират, че обектът още съществува) и да ги поставя в объркващи ситуации, за да записва реакцията им. Универсалните закони за човешкото развитие всъщност са изведени в хола на собствения му дом.

Великият „психолог“, който няма нито един изпит по психология

Парадоксално и скандално за мнозина от неговите съвременници, човекът, признат за титан в психологията, няма официално образование по тази специалност.

Пиаже защитава докторат по естествени науки (зоология). Голямата му страст на младини са били... сладководните мекотели и охлюви. Когато започва да работи с деца в Париж, колегите му гледат на него като на „натрапник биолог“, който просто се опитва да класифицира детския ум по същия сух начин, по който преди това е подреждал черупките на охлювите в музея.

Големият скандал с фалшивото отвличане

Самият Пиаже става жертва на един от най-известните психологически феномени – формирането на напълно фалшив спомен. Години наред той разказва пред колеги и студенти шокираща история от детството си: как на 2-годишна възраст едва не бил отвлечен от количката си на Шанз-Елизе в Париж. Той детайлно „помнел“ как бавачката му се борила с похитителя, как получила драскотини по лицето, а полицай с бяла палка подгонил престъпника.

Истината излиза наяве 13 години по-късно. Бавачката изпраща писмо до семейството, в което признава, че изцяло е измислила историята, за да оправдае закъснението си и да измъкне награда за „храброст“. Оказва се, че ученият е конструирал цял „жив спомен“ в главата си на базата на лъжа, която възрастните просто са повтаряли около него.

Обвинения в елитарен расизъм

В по-модерните времена Пиаже е остро атакуван, че теориите му са дълбоко дискриминационни. Той е изследвал изключително малка извадка от деца – предимно неговите собствени и тези на богати, високообразовани европейски семейства в Женева.

Критиците го обвиняват, че е обявил децата от белия западен свят за „универсален еталон за интелигентност“, като напълно е пренебрегнал факта, че децата в други култури, бедни райони или без достъп до образование се развиват по коренно различен начин.

Бягство от домашния ад

Пиаже сам признава в автобиографията си, че интересът му към човешката психика не се ражда от хуманност, а от... психическите проблеми на майка му. Той я описва като изключително невротична и емоционално нестабилна жена, която превръща детството му в кошмар. Младият Жан започва да заравя носа си в книгите и науката главно за да разбере нейното патологично поведение и да избяга от реалността вкъщи.

Днес науката е категорична: без Пиаже нямаше да разбираме децата си по същия начин. Но пътят, по който ученият стига до своите разкрития, остава един от най-странните и егоцентрични експерименти в историята на човечеството.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лама Иво

    5 0 Отговор
    Здрасти, колеги психолози. Вени, искам да ти направя психо анллиза

    Коментиран от #4

    14:45 16.09.2026

  • 2 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Цццццц🤣😝какво нещо е "психическата атака“ тактическо действие, целящо да сплаши и пречупи волята на врага или хора без непременно да се използва огън или насилие.Историята на бавачката и Пиеже показва как са подчинили хората с векове да вярва и в религия. Ето как се става от малки до големи 🐑и да не приемаш истината и фактите за даденост ами се надяваш че ще отидеш един ден в Рая.

    14:55 16.09.2026

  • 3 Пълно психо

    3 0 Отговор
    Луди ни напътстват в живота и луди ни го отнемат. Модели, образци, светила и професори работят за пълния контрол над личността. Манипулацията е могъщо оръжия а хората сме опитни зайчета.

    15:03 16.09.2026

  • 4 Вени

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "лама Иво":

    Ти не си падаш по жени.

    15:22 16.09.2026

  • 5 ПалавНИК

    0 0 Отговор
    Защо ли няма нито един нормален психолог или психиатър🤔

    15:23 16.09.2026