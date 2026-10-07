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Адвокатите на Криста Пайк разкриха, че е дошла в съзнание: искат всички документи след проваления опит за екзекуция

Адвокатите на Криста Пайк разкриха, че е дошла в съзнание: искат всички документи след проваления опит за екзекуция

7 Октомври, 2026 21:25 855 5

  • криста пайк-
  • смъртно наказание-
  • смъртоносна инжекция-
  • тенеси-
  • екзекуция

Съдът разглежда какво се е случило след поставянето на двете дози смъртоносен препарат. Пайк е оцеляла и според адвокатите ѝ вече може да говори.

Адвокатите на Криста Пайк разкриха, че е дошла в съзнание: искат всички документи след проваления опит за екзекуция - 1
Снимка: Tennessee Department of Corrections
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Адвокатите на Криста Пайк се явиха в съд в Нашвил с искане властите в Тенеси да запазят всички документи, записи и физически доказателства от проваления опит за екзекуцията ѝ чрез смъртоносна инжекция. Заседанието е насочено и към ключовите минути след поставянето на препарата, когато Пайк не е починала въпреки две дози.

Според адвокатите ѝ Пайк е дошла в съзнание и може да говори. Тя остава под медицинско наблюдение след опита за изпълнение на смъртната присъда в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил.

Завесата е била затваряна няколко пъти

В хода на заседанието отново е поставен въпросът какво са могли да видят свидетелите в камерата за екзекуции. След инжектирането на смъртоносния препарат завесата е била затваряна повече от веднъж. Адвокатите на Пайк и медийните свидетели са заявили, че не са били информирани какво се случва зад нея.

През миналата година група новинарски организации е завела дело срещу управителя на „Ривърбенд“ и комисаря на щатската служба за наказанията. Спорът е дали медиите имат право да наблюдават екзекуциите от началото до края.

Действащият по време на опита за екзекуция протокол е позволявал на журналистите да виждат само около 10-15 минути от процедурата. Завесите са се отваряли, след като затворникът е бил прикрепен към леглото и венозните линии са били поставени, а са се затваряли преди обявяването на смъртта.

През януари съдия в Нашвил е разпоредил завесите да останат отворени до обявяването на смъртта. През април обаче Върховният съд на Тенеси е спрял действието на тази заповед, докато щатът обжалва. Така при опита за екзекуция на Пайк е останал в сила по-ограниченият стар протокол.

Документът не предвижда провал на втората доза

Протоколът на Департамента за наказанията на Тенеси е изложен в документ от 44 страници. Той разрешава единствено еднолекарствен метод с пентобарбитал, като предвижда проверка на 100 милилитра разтвор с концентрация 50 милиграма на милилитър, или общо 5 грама, 30 дни преди насрочената екзекуция.

Служителите трябва да подготвят основна доза и резервен комплект спринцовки, ако затворникът не е починал. В документа обаче няма процедура за случай, при който и вторият комплект не даде резултат. „Няма протокол за това какво следва, ако втората доза не подейства“, посочва CNN.

Професорът от колежа „Амхърст“ Остин Сарад, автор на книги за смъртното наказание и смъртоносните инжекции, определя пълния провал на екзекуция като изключително рядък, макар отклоненията от официалния протокол да не са необичайни.

Адвокатите на Пайк искат да бъдат съхранени всички физически, писмени и електронни материали, свързани с процедурата, включително документацията за препаратите и действията на служителите. Те твърдят, че тези материали са необходими, за да се изясни какво се е случило в камерата и как са били взети решенията след поставянето на двете дози.

Източници: bbc.com, edition.cnn.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За какво

    9 0 Отговор
    И за какво я спасяваха като сега пак ще я убиват. Къде е логиката?

    Коментиран от #2, #3

    21:26 07.10.2026

  • 2 Хи хи

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "За какво":

    Тя вече е преминала през екзекуцията, и следва да я освободят.

    21:37 07.10.2026

  • 3 хора без работа

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "За какво":

    то същото като окрайната, първо я убиват, после я спасяват

    21:38 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Има ли справедливост

    3 1 Отговор
    Докато не ги осъди,няма да я оставят на мира.

    22:03 07.10.2026