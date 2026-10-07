Американска журналистка разкри това, от което военните експерти са „най-притеснени“ след мистериозния случай на чума в Русия

Русия е готова да насрочи бързо телефонен разговор между президента Доналд Тръмп и Владимир Путин заради смъртта на служителка в противочумен изследователски център в Сибир. Към момента обаче разговорът не е бил насрочен.
Тръмп заяви, че очаква „много скоро“ да разговаря с Путин за смъртта на 28-годишната Даря Шипилова, починала на 2 октомври. Тя е работила в Иркутския противочумен институт, разположен на повече от 2500 мили източно от Москва.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Москва да бъде по-прозрачна и да „сподели повече информация със света“. От Държавния департамент заявиха пред CBS News, че американското посолство в Москва е потърсило руските власти и е поискало допълнителни данни за смъртта.
Русия отхвърля риск от епидемия
Руските власти посочват като причина за смъртта „пневмония с неизяснен произход“. Първоначални публикации в руски медии, част от които впоследствие са били свалени, допуснаха, че Шипилова може да се е заразила с белодробна чума след инцидент в лабораторията.
Световната здравна организация поиска от руската служба Роспотребнадзор допълнителна информация. В отговор ведомството заяви, че предпазните мерки в Иркутска област се облекчават, тъй като не е установен риск от епидемия, свързана със смъртта.
По данни на Роспотребнадзор около 200 души, контактували с Шипилова, са били изследвани, но сред тях не е открит случай на чума. Близо 90 процента от поставените под наблюдение вече са освободени. Извършени са почти 5000 лабораторни изследвания, при които не са открити опасни патогени. Ведомството допълва, че Шипилова е била ваксинирана срещу инфекциите, с които е работила.
Липсата на обяснение подхранва въпросите
Смъртта привлече внимание и заради дейността на института, която включва не само изследвания на бактерията на чумата, но и подготовка за действия при инциденти с потенциални агенти на биотероризъм. Директорът на центъра е участвал и в съвместно извънредно учение с китайски представители, посветено на хипотетична трансгранична епидемия.
Американската журналистка Ани Джейкъбсън, автор на книгата „Биологична война“, заяви пред CBS News, че евентуално случайно изпускане на генетично модифициран патоген от лаборатория с висока степен на защита е „най-голямото опасение е Русия“. Тя определи Иркутския център като съоръжение с двойно предназначение и заяви, че в миналото е бил прикритие за обект, свързан с биологични оръжия.
Световната здравна организация съобщи, че е поискала информация и за медийни твърдения за възможен втори заразен човек в района. До момента такъв случай не е потвърден.
Съседни държави засилиха предпазните мерки
Около 200 колеги на Шипилова са били поставени под карантинно наблюдение за три дни и са били изследвани два пъти дневно. Жители на блока, в който е живяла, разказват, че в нощта на смъртта ѝ служители със защитни костюми и маски са обработили входа на сградата.
Докато руските власти уверяват, че няма потвърдени случаи на чума, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан са въвели допълнителни предпазни мерки по границите си с Русия заради опасения от разпространение на инфекциозни заболявания.
Източници: cbsnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #14, #17
21:35 07.10.2026
2 Сюндюк
21:36 07.10.2026
3 Мунчо
21:36 07.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #10, #11, #21
21:40 07.10.2026
5 1111
21:40 07.10.2026
6 Слуга на народа
21:40 07.10.2026
7 гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Искаш ли да пробваш лично , та да ни докажеш колко е лесно ?
21:44 07.10.2026
8 Заглавие без покритие
21:45 07.10.2026
9 Блатарите
21:46 07.10.2026
10 Русия сама се дискредитира
До коментар #4 от "Сатана Z":Ежедневно от 2 века насам повече от която и да е друга държава
21:48 07.10.2026
11 Пич
До коментар #4 от "Сатана Z":Нищо не са подхвърлили, но като всеки престъпен ум, виждат своя шанс!!!
Новата ковид криза - пускат чума (защото и те имат модификации), и обвиняват Русия!!!
Коментиран от #18
21:50 07.10.2026
12 Ваксарите не мирясват
Чумата отдавна е преборена с изобретяването на първите най-обикновени антибиотици.
И забележете, че тая дето е побързала да захлеби, е журналистка и всичко ще ви стане ясно.
22:00 07.10.2026
13 СПРАВЕДЛИВ
22:02 07.10.2026
14 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Щом млада жена е умряла, значи е някакъв лабораторен мутант, за който лечението не е разгласено още, докато не унищожи необходимото количество, след което ще се започне "приготвяне" на ваксини, които предварително се знаят, когато се приготвя мутантът. Това е и добра печалба. Такива ми ти работи.
22:11 07.10.2026
15 Гориил
Коментиран от #20, #22
22:13 07.10.2026
16 Само така, таварищи !
22:14 07.10.2026
17 555
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А когато е лабораторно генно модифициран, дали пак е “няма страшно”…Питам просто…Лаик съм…
Коментиран от #19
22:26 07.10.2026
18 Констатираща
До коментар #11 от "Пич":Много добре знаем, кой стои зад епидемиите, кой иска да контролира света и да го превзема. Трябва да се сложи край на тези манипулации и на тази политика, за да има мир по света.
22:30 07.10.2026
19 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #17 от "555":Там е работата, че няма "няма страшно", иначе за какво е произведен. Сигурно, като го произвеждат, произвеждат и ваксина, и лекарства срещу него, но те не се разгласяват, докато мутантът не си свърши работата, а после се разгласяват като открития и от тях се печели много.
22:37 07.10.2026
20 Зеленски
До коментар #15 от "Гориил":Само аз мога да излекувам руския народ от чумата,вече към два милиона са излекувани
22:41 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Костя
23:05 07.10.2026