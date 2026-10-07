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Американска журналистка разкри това, от което военните експерти са „най-притеснени“ след мистериозния случай на чума в Русия

Американска журналистка разкри това, от което военните експерти са „най-притеснени“ след мистериозния случай на чума в Русия

7 Октомври, 2026 21:31 1 958 23

  • русия-
  • даря шипилова-
  • чума-
  • иркутск-
  • доналд тръмп

Москва посочва пневмония с неизяснен произход като причина за смъртта на 28-годишна служителка. Казахстан, Киргизстан и Узбекистан въведоха допълнителни предпазни мерки по границите си.

Американска журналистка разкри това, от което военните експерти са „най-притеснени“ след мистериозния случай на чума в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е готова да насрочи бързо телефонен разговор между президента Доналд Тръмп и Владимир Путин заради смъртта на служителка в противочумен изследователски център в Сибир. Към момента обаче разговорът не е бил насрочен.

Тръмп заяви, че очаква „много скоро“ да разговаря с Путин за смъртта на 28-годишната Даря Шипилова, починала на 2 октомври. Тя е работила в Иркутския противочумен институт, разположен на повече от 2500 мили източно от Москва.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Москва да бъде по-прозрачна и да „сподели повече информация със света“. От Държавния департамент заявиха пред CBS News, че американското посолство в Москва е потърсило руските власти и е поискало допълнителни данни за смъртта.

Русия отхвърля риск от епидемия

Руските власти посочват като причина за смъртта „пневмония с неизяснен произход“. Първоначални публикации в руски медии, част от които впоследствие са били свалени, допуснаха, че Шипилова може да се е заразила с белодробна чума след инцидент в лабораторията.

Световната здравна организация поиска от руската служба Роспотребнадзор допълнителна информация. В отговор ведомството заяви, че предпазните мерки в Иркутска област се облекчават, тъй като не е установен риск от епидемия, свързана със смъртта.

По данни на Роспотребнадзор около 200 души, контактували с Шипилова, са били изследвани, но сред тях не е открит случай на чума. Близо 90 процента от поставените под наблюдение вече са освободени. Извършени са почти 5000 лабораторни изследвания, при които не са открити опасни патогени. Ведомството допълва, че Шипилова е била ваксинирана срещу инфекциите, с които е работила.

Липсата на обяснение подхранва въпросите

Смъртта привлече внимание и заради дейността на института, която включва не само изследвания на бактерията на чумата, но и подготовка за действия при инциденти с потенциални агенти на биотероризъм. Директорът на центъра е участвал и в съвместно извънредно учение с китайски представители, посветено на хипотетична трансгранична епидемия.

Американската журналистка Ани Джейкъбсън, автор на книгата „Биологична война“, заяви пред CBS News, че евентуално случайно изпускане на генетично модифициран патоген от лаборатория с висока степен на защита е „най-голямото опасение е Русия“. Тя определи Иркутския център като съоръжение с двойно предназначение и заяви, че в миналото е бил прикритие за обект, свързан с биологични оръжия.

Световната здравна организация съобщи, че е поискала информация и за медийни твърдения за възможен втори заразен човек в района. До момента такъв случай не е потвърден.

Съседни държави засилиха предпазните мерки

Около 200 колеги на Шипилова са били поставени под карантинно наблюдение за три дни и са били изследвани два пъти дневно. Жители на блока, в който е живяла, разказват, че в нощта на смъртта ѝ служители със защитни костюми и маски са обработили входа на сградата.

Докато руските власти уверяват, че няма потвърдени случаи на чума, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан са въвели допълнителни предпазни мерки по границите си с Русия заради опасения от разпространение на инфекциозни заболявания.

Източници: cbsnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 15 Отговор
    Чумата е била опасна в средновековието.Сега се лекува лесно.

    Коментиран от #7, #14, #17

    21:35 07.10.2026

  • 2 Сюндюк

    12 14 Отговор
    Бесен руснак през зимата е най лошата опция са ЕС и палячовците от НАТО..!

    21:36 07.10.2026

  • 3 Мунчо

    21 7 Отговор
    Войната е пред приключване и сега се търси "новия Ковид".....хайде да видим колко балъци ще се хванат на поредния номер... 🤔🤣

    21:36 07.10.2026

  • 4 Сатана Z

    14 14 Отговор
    САШТ подхвърлиха чумата за да дискредитират Русия. Всички знаят,че те пуснаха КОВИД в Китай. Да,биологична война е и медиите правят необходимото раздуване на истерията

    Коментиран от #10, #11, #21

    21:40 07.10.2026

  • 5 1111

    15 6 Отговор
    Американска журналистка в заглавието и после два тона локуми и някво вмъкнато тъпо изречение за няква хамериканска журнаглистка за нещо, което се знае...

    21:40 07.10.2026

  • 6 Слуга на народа

    12 9 Отговор
    "Желаещите" искат да сменят Зеленото с чума..

    21:40 07.10.2026

  • 7 гост

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Искаш ли да пробваш лично , та да ни докажеш колко е лесно ?

    21:44 07.10.2026

  • 8 Заглавие без покритие

    11 4 Отговор
    Коя е тази американска журналистка и какво е разкрила?

    21:45 07.10.2026

  • 9 Блатарите

    11 9 Отговор
    Блатарите пуснаха и ковида.

    21:46 07.10.2026

  • 10 Русия сама се дискредитира

    11 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Ежедневно от 2 века насам повече от която и да е друга държава

    21:48 07.10.2026

  • 11 Пич

    11 8 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Нищо не са подхвърлили, но като всеки престъпен ум, виждат своя шанс!!!
    Новата ковид криза - пускат чума (защото и те имат модификации), и обвиняват Русия!!!

    Коментиран от #18

    21:50 07.10.2026

  • 12 Ваксарите не мирясват

    7 5 Отговор
    да търсят под вол, теле! А "обективните медии" пак слугуват с надеждата пак да се пооблажат, с подхвърлени им трохички.

    Чумата отдавна е преборена с изобретяването на първите най-обикновени антибиотици.
    И забележете, че тая дето е побързала да захлеби, е журналистка и всичко ще ви стане ясно.

    22:00 07.10.2026

  • 13 СПРАВЕДЛИВ

    8 4 Отговор
    Ясно е, че всички приготвят биологични оръжия и допреди две години, бяхме жертви на това. Явно сега се започва нова атака. Интересното е, че все се използват респираторни инфекции, защото те се предават по-лесно и бързо и са повече "ефективни".

    22:02 07.10.2026

  • 14 СПРАВЕДЛИВ

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щом млада жена е умряла, значи е някакъв лабораторен мутант, за който лечението не е разгласено още, докато не унищожи необходимото количество, след което ще се започне "приготвяне" на ваксини, които предварително се знаят, когато се приготвя мутантът. Това е и добра печалба. Такива ми ти работи.

    22:11 07.10.2026

  • 15 Гориил

    5 5 Отговор
    Това е абсолютна пропаганда, издигната до нивото на информационна агресия. Установеният случай на чума не представлява заплаха за никого по света или Европа. Руските противоепидемични служби бързо и ефективно се справиха с въпроса за защитата на хората и околната среда от евентуалното разпространение на болестта. Трябва да добавя, че руската противоепидемична служба има над 100 години опит и професионално се бори с тежки инфекциозни пандемии в различни региони на планетата и в повече от 40 държави.

    Коментиран от #20, #22

    22:13 07.10.2026

  • 16 Само така, таварищи !

    3 2 Отговор
    Чумофилите, както винаги, апять на амбразурата....

    22:14 07.10.2026

  • 17 555

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А когато е лабораторно генно модифициран, дали пак е “няма страшно”…Питам просто…Лаик съм…

    Коментиран от #19

    22:26 07.10.2026

  • 18 Констатираща

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Много добре знаем, кой стои зад епидемиите, кой иска да контролира света и да го превзема. Трябва да се сложи край на тези манипулации и на тази политика, за да има мир по света.

    22:30 07.10.2026

  • 19 СПРАВЕДЛИВ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "555":

    Там е работата, че няма "няма страшно", иначе за какво е произведен. Сигурно, като го произвеждат, произвеждат и ваксина, и лекарства срещу него, но те не се разгласяват, докато мутантът не си свърши работата, а после се разгласяват като открития и от тях се печели много.

    22:37 07.10.2026

  • 20 Зеленски

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Само аз мога да излекувам руския народ от чумата,вече към два милиона са излекувани

    22:41 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Костя

    0 0 Отговор
    Има ли ваксина против чумата да се ваксинираме с Цомчо?

    23:05 07.10.2026

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