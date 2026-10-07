Американска журналистка разкри това, от което военните експерти са „най-притеснени“ след мистериозния случай на чума в Русия

Русия е готова да насрочи бързо телефонен разговор между президента Доналд Тръмп и Владимир Путин заради смъртта на служителка в противочумен изследователски център в Сибир. Към момента обаче разговорът не е бил насрочен.

Тръмп заяви, че очаква „много скоро“ да разговаря с Путин за смъртта на 28-годишната Даря Шипилова, починала на 2 октомври. Тя е работила в Иркутския противочумен институт, разположен на повече от 2500 мили източно от Москва.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Москва да бъде по-прозрачна и да „сподели повече информация със света“. От Държавния департамент заявиха пред CBS News, че американското посолство в Москва е потърсило руските власти и е поискало допълнителни данни за смъртта.

Русия отхвърля риск от епидемия

Руските власти посочват като причина за смъртта „пневмония с неизяснен произход“. Първоначални публикации в руски медии, част от които впоследствие са били свалени, допуснаха, че Шипилова може да се е заразила с белодробна чума след инцидент в лабораторията.

Световната здравна организация поиска от руската служба Роспотребнадзор допълнителна информация. В отговор ведомството заяви, че предпазните мерки в Иркутска област се облекчават, тъй като не е установен риск от епидемия, свързана със смъртта.

По данни на Роспотребнадзор около 200 души, контактували с Шипилова, са били изследвани, но сред тях не е открит случай на чума. Близо 90 процента от поставените под наблюдение вече са освободени. Извършени са почти 5000 лабораторни изследвания, при които не са открити опасни патогени. Ведомството допълва, че Шипилова е била ваксинирана срещу инфекциите, с които е работила.

Липсата на обяснение подхранва въпросите

Смъртта привлече внимание и заради дейността на института, която включва не само изследвания на бактерията на чумата, но и подготовка за действия при инциденти с потенциални агенти на биотероризъм. Директорът на центъра е участвал и в съвместно извънредно учение с китайски представители, посветено на хипотетична трансгранична епидемия.

Американската журналистка Ани Джейкъбсън, автор на книгата „Биологична война“, заяви пред CBS News, че евентуално случайно изпускане на генетично модифициран патоген от лаборатория с висока степен на защита е „най-голямото опасение е Русия“. Тя определи Иркутския център като съоръжение с двойно предназначение и заяви, че в миналото е бил прикритие за обект, свързан с биологични оръжия.

Световната здравна организация съобщи, че е поискала информация и за медийни твърдения за възможен втори заразен човек в района. До момента такъв случай не е потвърден.

Съседни държави засилиха предпазните мерки

Около 200 колеги на Шипилова са били поставени под карантинно наблюдение за три дни и са били изследвани два пъти дневно. Жители на блока, в който е живяла, разказват, че в нощта на смъртта ѝ служители със защитни костюми и маски са обработили входа на сградата.

Докато руските власти уверяват, че няма потвърдени случаи на чума, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан са въвели допълнителни предпазни мерки по границите си с Русия заради опасения от разпространение на инфекциозни заболявания.

Източници: cbsnews.com