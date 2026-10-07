Сестри Стоеви с убедителен старт на турнира от сериите Супер 500 във Финландия

Габриела и Стефани Стоеви започнаха по отличен начин участието си на престижния международен турнир по бадминтон от категория World Tour Super 500 във Вантаа (Финландия) с награден фонд от 500 хиляди долара.

Поставените под №3 в основната схема българки демонстрираха пълна доминация и постигнаха категоричен успех над квалификантките Стине Кюсперт и Изабел Лохау от Германия. Българският тандем спечели с 21:10, 21:11, като контрола над срещата бе изцяло в техни ръце от самото начало.

Във втория кръг от надпреварата Габриела и Стефани Стоеви ще излязат срещу победителките от сблъсъка между шведската двойка Фиона Халберг/Елин Йолинг и италианския състав Мартина Корсини/Ема Пичинин.