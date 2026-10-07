Новини
Спорт »
Други спортове »
Сестри Стоеви с убедителен старт на турнира от сериите Супер 500 във Финландия

Сестри Стоеви с убедителен старт на турнира от сериите Супер 500 във Финландия

7 Октомври, 2026 18:34 415 2

  • сестри стоеви-
  • габриела стоева-
  • стефани стоева-
  • бадминтон-
  • вантаа-
  • финландия-
  • супер 500-
  • бадминтон новини

Българките демонстрираха пълна доминация и постигнаха категоричен успех над квалификантките Стине Кюсперт и Изабел Лохау

Сестри Стоеви с убедителен старт на турнира от сериите Супер 500 във Финландия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Габриела и Стефани Стоеви започнаха по отличен начин участието си на престижния международен турнир по бадминтон от категория World Tour Super 500 във Вантаа (Финландия) с награден фонд от 500 хиляди долара.

Поставените под №3 в основната схема българки демонстрираха пълна доминация и постигнаха категоричен успех над квалификантките Стине Кюсперт и Изабел Лохау от Германия. Българският тандем спечели с 21:10, 21:11, като контрола над срещата бе изцяло в техни ръце от самото начало.

Във втория кръг от надпреварата Габриела и Стефани Стоеви ще излязат срещу победителките от сблъсъка между шведската двойка Фиона Халберг/Елин Йолинг и италианския състав Мартина Корсини/Ема Пичинин.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Играем си в парка

    1 0 Отговор
    Това е другия синоним на джобен тенис.

    19:02 07.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове