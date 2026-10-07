Кебапчето поскъпна до 70 евроцента за 5 години

Едно кебапче, което преди пет години е струвало около 50-60 стотинки, днес се продава за 70 евроцента. Примерът показва как поскъпването на храните се отразява както на търговците, така и на клиентите.

Мартин и Валентин продават кебапчета и кюфтета по пазарите. Според Мартин причината за по-високата цена не е само месото.

Дължи се на високата инфлация. Цените на абсолютно всичко скачат. Купуваме по-скъпо, продаваме по-скъпо.

По думите му са поскъпнали въглищата, хлябът, сосовете, безалкохолните напитки и практически всички продукти, необходими за приготвянето и продажбата на готова храна. Изказването му е цитирано от NOVA.

Храните са поскъпнали с около 85% за десетилетие

Данните на Евростат, сравняващи края на 2015 г. с края на 2025 г., показват, че цените на храните в България са се увеличили с около 85%. Средното поскъпване в Европейския съюз е близо 50%. По-голям ръст отчита единствено Унгария, където увеличението е над 100%, а Румъния е непосредствено след България с около 84%.

При отделни продукти промяната е още по-значителна. Хлябът е поскъпнал със 131% спрямо 2015 г., докато средното увеличение за Европейския съюз е 51%. Цените на месото и прясното мляко са с над 60% по-високи, а яйцата струват приблизително двойно повече. При плодовете и зеленчуците ръстът в България е малко над 90%, при около 50% средно за Европейския съюз. Данните са представени от NOVA и са базирани на сравнение на показатели на Евростат.

По-високите цени намаляват броя на купувачите

Увеличението не се ограничава до хранителните продукти. Разходите за жилище, вода, електроенергия и газ са нараснали с около 65% за десет години, а при образованието ръстът надхвърля 70%.

На пазар във Вършец търговците отчитат и промяна в поведението на клиентите. Продавач на плодове и зеленчуци обяснява, че заради по-високите цени купувачите са по-малко.

Цените са по-високи, затова няма толкова купувачи.

Клиентите посочват хляба, месото и млечните продукти като стоките, при които най-силно усещат промяната в семейния бюджет. Един от тях описва начина, по който българите понасят растящите разходи, с краткия отговор: „Стоически.“

Източници: plovdiv24.bg, nova.bg