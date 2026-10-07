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Кебапчето поскъпна до 70 евроцента за 5 години

Кебапчето поскъпна до 70 евроцента за 5 години

7 Октомври, 2026 18:37 625 20

  • инфлация-
  • цени на храните-
  • кебапче-
  • поскъпване-
  • евростат

Търговци посочват инфлацията и по-високите цени на всички разходи като причина за поскъпването на готовата храна

Кебапчето поскъпна до 70 евроцента за 5 години - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Едно кебапче, което преди пет години е струвало около 50-60 стотинки, днес се продава за 70 евроцента. Примерът показва как поскъпването на храните се отразява както на търговците, така и на клиентите.

Мартин и Валентин продават кебапчета и кюфтета по пазарите. Според Мартин причината за по-високата цена не е само месото.

Дължи се на високата инфлация. Цените на абсолютно всичко скачат. Купуваме по-скъпо, продаваме по-скъпо.

По думите му са поскъпнали въглищата, хлябът, сосовете, безалкохолните напитки и практически всички продукти, необходими за приготвянето и продажбата на готова храна. Изказването му е цитирано от NOVA.

Храните са поскъпнали с около 85% за десетилетие

Данните на Евростат, сравняващи края на 2015 г. с края на 2025 г., показват, че цените на храните в България са се увеличили с около 85%. Средното поскъпване в Европейския съюз е близо 50%. По-голям ръст отчита единствено Унгария, където увеличението е над 100%, а Румъния е непосредствено след България с около 84%.

При отделни продукти промяната е още по-значителна. Хлябът е поскъпнал със 131% спрямо 2015 г., докато средното увеличение за Европейския съюз е 51%. Цените на месото и прясното мляко са с над 60% по-високи, а яйцата струват приблизително двойно повече. При плодовете и зеленчуците ръстът в България е малко над 90%, при около 50% средно за Европейския съюз. Данните са представени от NOVA и са базирани на сравнение на показатели на Евростат.

По-високите цени намаляват броя на купувачите

Увеличението не се ограничава до хранителните продукти. Разходите за жилище, вода, електроенергия и газ са нараснали с около 65% за десет години, а при образованието ръстът надхвърля 70%.

На пазар във Вършец търговците отчитат и промяна в поведението на клиентите. Продавач на плодове и зеленчуци обяснява, че заради по-високите цени купувачите са по-малко.

Цените са по-високи, затова няма толкова купувачи.

Клиентите посочват хляба, месото и млечните продукти като стоките, при които най-силно усещат промяната в семейния бюджет. Един от тях описва начина, по който българите понасят растящите разходи, с краткия отговор: „Стоически.“

Източници: plovdiv24.bg, nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 4 Отговор
    Преди еврото едно опечено кебапче струваше 1 лев,а след еврото едно сурово кебапче струва 1 €вро.

    18:39 07.10.2026

  • 2 Шефчето

    4 2 Отговор
    Предизборно ги намаляват за да обещаят светло бъдеще на стадото.

    18:47 07.10.2026

  • 3 Грамажът е в сурово състояние ха ха

    11 1 Отговор
    Поскъпна и соевия шрот и лойта дето се влага в кебапите

    Коментиран от #13

    18:48 07.10.2026

  • 4 Хо Хо Хо

    4 1 Отговор
    Защото е от МЕСО.

    18:58 07.10.2026

  • 5 Пич

    7 2 Отговор
    Къде.... къде.....?!
    Кой скоро е виждал кебапче.....?!
    Това което продават незнам какво е, но - кебапче не е...!!!

    18:59 07.10.2026

  • 6 Булпсихопатъ

    6 3 Отговор
    Ако сме честни ,не беше за 5 години ,а за последните 1,5.

    19:00 07.10.2026

  • 7 Бай Марко

    6 2 Отговор
    Къде ги виждаш?Под 1 евро няма.

    19:01 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То да беше само кебапчето

    7 2 Отговор
    с мед да го намажеш... Очаквам с нетърпение Народен съд за тези национални предатели, които ни набутаха еврото.

    19:10 07.10.2026

  • 10 1111

    5 1 Отговор
    Къде са тия кебапчета по 70 цента, ве?

    19:15 07.10.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    При нас е 180 рубли 5 бройки

    Коментиран от #18

    19:15 07.10.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор
    При нас е около 200 рубли -5 бройки

    Коментиран от #14

    19:16 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Храните с 85%

    2 1 Отговор
    А заплатите, са се вдигнали с 30-40%

    19:34 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Параной Патологин

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Артилерист":

    Защо нещо ми напомня деноминацията на лева от 1999та.? Аха ,защото пак така ограбиха едни пари.

    19:42 07.10.2026

  • 18 Отървахме се

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е сега копейките ще хукнат на евтините кебапчета към Москва.

    19:43 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баба Иванца

    3 1 Отговор
    Откакто шарлатани и Боташисти взеха властта народа обедня тотално, явно крадат 10 пъти повече от Шише и Боку.

    19:44 07.10.2026