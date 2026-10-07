Кебапчето поскъпна до 70 евроцента за 5 години

Едно кебапче, което преди пет години е струвало около 50-60 стотинки, днес се продава за 70 евроцента. Примерът показва как поскъпването на храните се отразява както на търговците, така и на клиентите.
Мартин и Валентин продават кебапчета и кюфтета по пазарите. Според Мартин причината за по-високата цена не е само месото.Дължи се на високата инфлация. Цените на абсолютно всичко скачат. Купуваме по-скъпо, продаваме по-скъпо.
По думите му са поскъпнали въглищата, хлябът, сосовете, безалкохолните напитки и практически всички продукти, необходими за приготвянето и продажбата на готова храна. Изказването му е цитирано от NOVA.
Храните са поскъпнали с около 85% за десетилетие
Данните на Евростат, сравняващи края на 2015 г. с края на 2025 г., показват, че цените на храните в България са се увеличили с около 85%. Средното поскъпване в Европейския съюз е близо 50%. По-голям ръст отчита единствено Унгария, където увеличението е над 100%, а Румъния е непосредствено след България с около 84%.
При отделни продукти промяната е още по-значителна. Хлябът е поскъпнал със 131% спрямо 2015 г., докато средното увеличение за Европейския съюз е 51%. Цените на месото и прясното мляко са с над 60% по-високи, а яйцата струват приблизително двойно повече. При плодовете и зеленчуците ръстът в България е малко над 90%, при около 50% средно за Европейския съюз. Данните са представени от NOVA и са базирани на сравнение на показатели на Евростат.
По-високите цени намаляват броя на купувачите
Увеличението не се ограничава до хранителните продукти. Разходите за жилище, вода, електроенергия и газ са нараснали с около 65% за десет години, а при образованието ръстът надхвърля 70%.
На пазар във Вършец търговците отчитат и промяна в поведението на клиентите. Продавач на плодове и зеленчуци обяснява, че заради по-високите цени купувачите са по-малко.Цените са по-високи, затова няма толкова купувачи.
Клиентите посочват хляба, месото и млечните продукти като стоките, при които най-силно усещат промяната в семейния бюджет. Един от тях описва начина, по който българите понасят растящите разходи, с краткия отговор: „Стоически.“
Източници: plovdiv24.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
18:39 07.10.2026
2 Шефчето
18:47 07.10.2026
3 Грамажът е в сурово състояние ха ха
Коментиран от #13
18:48 07.10.2026
4 Хо Хо Хо
18:58 07.10.2026
5 Пич
Кой скоро е виждал кебапче.....?!
Това което продават незнам какво е, но - кебапче не е...!!!
18:59 07.10.2026
6 Булпсихопатъ
19:00 07.10.2026
7 Бай Марко
19:01 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 То да беше само кебапчето
19:10 07.10.2026
10 1111
19:15 07.10.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #18
19:15 07.10.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #14
19:16 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Храните с 85%
19:34 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Параной Патологин
До коментар #16 от "Артилерист":Защо нещо ми напомня деноминацията на лева от 1999та.? Аха ,защото пак така ограбиха едни пари.
19:42 07.10.2026
18 Отървахме се
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е сега копейките ще хукнат на евтините кебапчета към Москва.
19:43 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Баба Иванца
19:44 07.10.2026