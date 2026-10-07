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156 места надолу: Новият албум на Майли Сайръс беляза рекорден срив в класацията на Billboard
  Тема: Известни личности

156 места надолу: Новият албум на Майли Сайръс беляза рекорден срив в класацията на Billboard

7 Октомври, 2026 18:32 549 5

  • майли сайръс-
  • bass persuades-
  • billboard 200-
  • музикални класации-
  • бон джови

„Bass Persuades“ падна от №1 до №157 само за седмица - най-големият спад за албум, дебютирал начело на класацията.

156 места надолу: Новият албум на Майли Сайръс беляза рекорден срив в класацията на Billboard - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Майли Сайръс постави необичаен антирекорд в Billboard 200. Албумът ѝ „Bass Persuades“ падна от първото до 157-ото място само във втората си седмица в класацията. Спадът от 156 позиции е най-големият за албум, който е дебютирал под №1, съобщи Variety.

Резултатът стана ясен, след като пълната класация беше публикувана. В продължение на няколко дни интересът беше насочен към представянето на албума, тъй като той не фигурираше в предварително обявения топ 10 на Billboard 200.

Първоначално някои медии посочиха, че "постижението" на Майли е второ по мащаб, след като албумът на Bon Jovi „This House Is Not for Sale“ е паднал до №169. Това сравнение обаче не отчита начина, по който албумът е достигнал отново върха на класацията.

„This House Is Not for Sale“ е издаден през 2016 г. и тогава дебютира на първо място. Във втората си седмица пада до №43, а впоследствие постепенно напуска Billboard 200. През 2018 г. той отново се връща на върха за една седмица след кампания, при която продажбите на албума са комбинирани с концертни билети.

„Когато феновете купят билети за новото турне на Bon Jovi, те получават кодове, които могат да бъдат използвани за CD на „This House Is Not for Sale“, съобщи тогава The New York Times.

Тази практика по-късно е забранена от Billboard и Luminate. Именно затова спадът на албума на Bon Jovi не се приема като пряк аналог на случилото се с „Bass Persuades“.

Друг пример е „Days Before Rodeo“ на Травис Скот. Албумът е бил издаден години по-рано, преди да се изкачи до първото място по повод десетата си годишнина.

След излизането му в стрийминг платформите през 2024 г. „Days Before Rodeo“ достига до №106. По-късно той се изкачва до №1, когато първото издание на винил е изпратено на феновете, направили предварителни поръчки. След този еднократен ръст компилацията отново напуска Billboard 200.

Разликата е, че „Bass Persuades“ поставя рекорда още във втората седмица след дебюта си. Така албумът на Майли Сайръс остава най-резкият спад от №1 сред заглавията, започнали участието си в Billboard 200 на върха.


САЩ
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  • 1 Дама пика

    1 0 Отговор
    Не е свенлива и ще навакса

    18:39 07.10.2026

  • 2 Спред мен руски хакери са се активирали.

    1 0 Отговор
    Как иначе Майли ще се срине??

    18:48 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хана Монтана

    0 0 Отговор
    Догодина може да се пробва и на Евровизията в Бургас.

    19:19 07.10.2026