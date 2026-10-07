Георг Георгиев: Нотата до Русия е абсолютният минимум

Извикването на руския посланик и връчването на протестна нота са „абсолютният минимум“ като реакция от страна на България след атаката срещу два търговски кораба в Черно море. Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев пред Euronews Bulgaria.

Инцидентът стана на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни на българските власти двата кораба са били атакувани около 3:00 часа от въздушни и морски дронове. Единият плавателен съд е потънал, а по втория е избухнал пожар. Проведена беше спасителна операция, при която екипажът на повредения кораб беше евакуиран.

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Към момента българските власти не са потвърдили кой стои зад атаката. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че произходът на дроновете може да бъде установен чрез открити отломки или ако някоя от страните поеме отговорност. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, но това твърдение не е потвърдено от София.

„Проблемът е, че ние го научаваме от украинците“, каза Георгиев, като се позова на твърдението на Зеленски за комбинирана руска атака. Според него българските институции са прекалено предпазливи в посочването на извършителя.

Призив за консултации в НАТО

Георг Георгиев заяви, че България трябва да използва и механизмите за консултации в НАТО. По думите му инцидентът е достатъчно сериозен, за да бъде обсъден с партньорите и съюзниците на страната.

„Абсолютно неразумно е да се твърди, че инцидент, в който има потопен кораб и евентуално загинали, не е достатъчно сериозен, че България да не се консултира с партньорите и съюзниците си“, каза Георгиев.

Премиерът Румен Радев определи атаката срещу двата търговски кораба като абсолютно недопустима и като грубо погазване на международното право. Българските институции продължават да изясняват обстоятелствата около нападението, включително произхода на използваните дронове.

Източници: 24plovdiv.bg, bta.bg, apnews.com,Euronews Bulgaria