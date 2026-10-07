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Георг Георгиев: Нотата до Русия е абсолютният минимум
  Тема: Украйна

Георг Георгиев: Нотата до Русия е абсолютният минимум

7 Октомври, 2026 10:12 631 49

  • георг георгиев-
  • русия-
  • черно море-
  • дронове-
  • нато

Бившият външен министър настоява България да потърси и консултации със съюзниците си в НАТО след атаката срещу два кораба в Черно море

Георг Георгиев: Нотата до Русия е абсолютният минимум - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Извикването на руския посланик и връчването на протестна нота са „абсолютният минимум“ като реакция от страна на България след атаката срещу два търговски кораба в Черно море. Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев пред Euronews Bulgaria.

Инцидентът стана на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни на българските власти двата кораба са били атакувани около 3:00 часа от въздушни и морски дронове. Единият плавателен съд е потънал, а по втория е избухнал пожар. Проведена беше спасителна операция, при която екипажът на повредения кораб беше евакуиран.

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Към момента българските власти не са потвърдили кой стои зад атаката. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че произходът на дроновете може да бъде установен чрез открити отломки или ако някоя от страните поеме отговорност. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, но това твърдение не е потвърдено от София.

„Проблемът е, че ние го научаваме от украинците“, каза Георгиев, като се позова на твърдението на Зеленски за комбинирана руска атака. Според него българските институции са прекалено предпазливи в посочването на извършителя.

Призив за консултации в НАТО

Георг Георгиев заяви, че България трябва да използва и механизмите за консултации в НАТО. По думите му инцидентът е достатъчно сериозен, за да бъде обсъден с партньорите и съюзниците на страната.

„Абсолютно неразумно е да се твърди, че инцидент, в който има потопен кораб и евентуално загинали, не е достатъчно сериозен, че България да не се консултира с партньорите и съюзниците си“, каза Георгиев.

Премиерът Румен Радев определи атаката срещу двата търговски кораба като абсолютно недопустима и като грубо погазване на международното право. Българските институции продължават да изясняват обстоятелствата около нападението, включително произхода на използваните дронове.

Източници: 24plovdiv.bg, bta.bg, apnews.com,Euronews Bulgaria


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    5 30 Отговор
    Мутрофанова чемодан , вокзал , Москва ....немедленно !!!

    Коментиран от #12

    10:14 07.10.2026

  • 3 Анонимен

    32 2 Отговор
    Ей,гербаджии много ви се иска да ни вкарате във война с Русия,но няма да стане. България няма да бъде втора Украйна. Господарите ви да си търсят друго пушечно месо.

    10:16 07.10.2026

  • 4 Родина

    30 2 Отговор
    Един безполезен депутат !

    10:16 07.10.2026

  • 5 Разлаяхме пуделите

    26 2 Отговор
    Забавление е да гледаш как малките се правят на големи и зли. Смешко.

    10:16 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АРЕ ПОРЕДНИЯ

    31 1 Отговор
    ЖЪЛТОПАВЕТЕН ТОПИДИОТ.

    10:17 07.10.2026

  • 8 Абе

    23 1 Отговор
    Недей са пенявиш ми бегай да целуваш ръка на Буци.

    10:17 07.10.2026

  • 9 пффф

    24 1 Отговор
    Георг мешката и към Украйна!

    10:17 07.10.2026

  • 10 Пенчо

    14 1 Отговор
    А какво мисли надето по въпроса, че ми е важно!

    10:18 07.10.2026

  • 11 ВВП

    8 0 Отговор
    Изгубих си списъка за направление ГУЛАК ти кой номер беше?

    10:18 07.10.2026

  • 12 Абе

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Я па ти фащай към Киiф.

    Коментиран от #36

    10:18 07.10.2026

  • 13 Някой

    12 1 Отговор
    Предвид колко бързо прекратиха издирването на оцелели, май няма желание за откриване на останки от дроновете.

    Коментиран от #26

    10:19 07.10.2026

  • 14 Окооо

    11 0 Отговор
    Какво безочие! Какво малодушие! Какво двуличие! Целувачът на мафиотски ръце и той да се изкаже нещо против управлението и реакцията.... При положение че вероятността, за ударите е 50:50, дали руски или украински....

    10:19 07.10.2026

  • 15 ХАРИЗАНОВ И КРЕМЧЕВА ТАЯ СУТРИН

    8 0 Отговор
    НИЩО НЕ СА ПЛЮЛИ ПО РУСИЯ !

    10:19 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 провинциалист

    6 2 Отговор
    Атлантутска логика: ако по останките от дроновете се открият надписи на кирилица, това ще е доказателство, че са руски.

    Коментиран от #27

    10:22 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 007 лиценз ту кил

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Товарът явно е опасен и не искат да се въртят наблизо.

    Коментиран от #33

    10:25 07.10.2026

  • 27 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "провинциалист":

    А в Украйна на какво пишат?

    Коментиран от #39

    10:26 07.10.2026

  • 28 Зевзек

    10 0 Отговор
    А нота за падналия на наша територия украински дрон?

    10:27 07.10.2026

  • 29 Като му прочетете автобиографията

    11 0 Отговор
    ще се хванете за главата. Такива едно време ги слагаха за комсомолски секретари. Рецитираха кухи фрази наизуст , защото не можеха да вържат 2 изречения иначе. Самия факт че го бяха курдисали за външен министър е показателен (за който не знае - Външния министър в България само предава съобщения между господарите и колонията)

    10:27 07.10.2026

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "За Георг Георгиев":

    България няма НИКАКВО ОСНОВАНИЕ ДА ИСКА КАКВОТО И ДА БИЛО ПО ЧЛЕН ЧЕТВЪРТИ Инцидентът е в международни води Проблемът не е наш Намеса на България е нарушение на МОРСКОТО ПРАВО

    10:27 07.10.2026

  • 31 меките китки са най смели

    10 0 Отговор
    Много смел тоя колоездач бе .

    10:29 07.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 странджата

    4 0 Отговор
    гошо "Умното"

    10:30 07.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сила

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Аз съм софиянец и българин , у дома съм си ....а ти откъде си изпълзял ?!?

    10:32 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "007 лиценз ту кил":

    Е, и аз това казвам.

    10:34 07.10.2026

  • 40 хаха

    6 0 Отговор
    Е, нека почакаме да се види чии са дроновете. Да не стане като с Констанца, където се оказа, че взривилите се дронове са украински... Тогава как ще се оправи проблема, че сме обвинили Русия без доказателства?
    Какво са пренасяли корабите и за кого? Може ли в тях да е имало стоки за военните или с двойно предназначение и от там да са били сметнати за легитимна военна цел? Ударът не е точно в български води, а международни, в които България има изключително право за добив на ресурси. Малко става хлъзгаво. А украински дронове, които удрят цели или плуват свободно в териториални води на натовските държави, включително България? Когато те потопят кораб, се мълчи. Всичко е прекалено объркано и по-добре да не си играем с огъня. Трябва и двете страни да не се допуска да ползват дронове извън водите на Русия и Украйна и ноти и обвинения да вървят с доказателства.

    Коментиран от #42

    10:38 07.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 На Гого

    4 0 Отговор
    Украинците взривиха Северен поток, доказаха им го, и те пак се отрекоха.
    Колко им е за интригата да потопят две 60 годишни корита... а Гого да надуе свирката !!!

    10:46 07.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хмм

    3 0 Отговор
    борисов опитва почвата чрез слугите си, а точно русофобията ги прати в миманса

    10:50 07.10.2026

  • 47 Този индивид изведнъж

    1 0 Отговор
    се активизира и ще поиска да изпратим войска срещу Русия едва ли не... Като министър на външните афери се спотайваше и се правеше на глухоням, сега когато никой не му иска мнението, пък и не му е работа да го дава, се развихри така сякаш от това зависи кариерата му... И пак слава богу, че е бивш министър, че кой знае какви щеше да ги забърка ако седеше в кабинета във външното министерство! Апропо, като бивш външен министър можеше поне това да знае кога се вика съответният посланник и кога се връчва протестна нота! А тези неща се правят когато има доказани факти, а не на базата на "highly likely", или казано на чист български "една жена на пазара каза"...

    10:51 07.10.2026

  • 48 Шопът е казал

    2 0 Отговор
    че който бръза, бръка
    Анадъму

    10:53 07.10.2026

  • 49 Гандалф

    0 0 Отговор
    Първо не се знае, дроновете руски или са украински...ако се окаже, че са украински, ще последва ли нота към украина...и защо само нота....направо обявявайте война и всички военолюбци и целия парламент на фронта..

    10:55 07.10.2026

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