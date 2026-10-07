Георг Георгиев: Нотата до Русия е абсолютният минимум

Извикването на руския посланик и връчването на протестна нота са „абсолютният минимум“ като реакция от страна на България след атаката срещу два търговски кораба в Черно море. Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев пред Euronews Bulgaria.
Инцидентът стана на 6 октомври в българската изключителна икономическа зона, на около 70 морски мили източно от Бяла. По данни на българските власти двата кораба са били атакувани около 3:00 часа от въздушни и морски дронове. Единият плавателен съд е потънал, а по втория е избухнал пожар. Проведена беше спасителна операция, при която екипажът на повредения кораб беше евакуиран.
Към момента българските власти не са потвърдили кой стои зад атаката. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че произходът на дроновете може да бъде установен чрез открити отломки или ако някоя от страните поеме отговорност. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, но това твърдение не е потвърдено от София.
„Проблемът е, че ние го научаваме от украинците“, каза Георгиев, като се позова на твърдението на Зеленски за комбинирана руска атака. Според него българските институции са прекалено предпазливи в посочването на извършителя.
Призив за консултации в НАТО
Георг Георгиев заяви, че България трябва да използва и механизмите за консултации в НАТО. По думите му инцидентът е достатъчно сериозен, за да бъде обсъден с партньорите и съюзниците на страната.„Абсолютно неразумно е да се твърди, че инцидент, в който има потопен кораб и евентуално загинали, не е достатъчно сериозен, че България да не се консултира с партньорите и съюзниците си“, каза Георгиев.
Премиерът Румен Радев определи атаката срещу двата търговски кораба като абсолютно недопустима и като грубо погазване на международното право. Българските институции продължават да изясняват обстоятелствата около нападението, включително произхода на използваните дронове.
Източници: 24plovdiv.bg, bta.bg, apnews.com,Euronews Bulgaria
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сила
Коментиран от #12
10:14 07.10.2026
3 Анонимен
10:16 07.10.2026
4 Родина
10:16 07.10.2026
5 Разлаяхме пуделите
10:16 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АРЕ ПОРЕДНИЯ
10:17 07.10.2026
8 Абе
10:17 07.10.2026
9 пффф
10:17 07.10.2026
10 Пенчо
10:18 07.10.2026
11 ВВП
10:18 07.10.2026
12 Абе
До коментар #2 от "Сила":Я па ти фащай към Киiф.
Коментиран от #36
10:18 07.10.2026
13 Някой
Коментиран от #26
10:19 07.10.2026
14 Окооо
10:19 07.10.2026
15 ХАРИЗАНОВ И КРЕМЧЕВА ТАЯ СУТРИН
10:19 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 провинциалист
Коментиран от #27
10:22 07.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 007 лиценз ту кил
До коментар #13 от "Някой":Товарът явно е опасен и не искат да се въртят наблизо.
Коментиран от #33
10:25 07.10.2026
27 007 лиценз ту кил
До коментар #21 от "провинциалист":А в Украйна на какво пишат?
Коментиран от #39
10:26 07.10.2026
28 Зевзек
10:27 07.10.2026
29 Като му прочетете автобиографията
10:27 07.10.2026
30 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #24 от "За Георг Георгиев":България няма НИКАКВО ОСНОВАНИЕ ДА ИСКА КАКВОТО И ДА БИЛО ПО ЧЛЕН ЧЕТВЪРТИ Инцидентът е в международни води Проблемът не е наш Намеса на България е нарушение на МОРСКОТО ПРАВО
10:27 07.10.2026
31 меките китки са най смели
10:29 07.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 странджата
10:30 07.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сила
До коментар #12 от "Абе":Аз съм софиянец и българин , у дома съм си ....а ти откъде си изпълзял ?!?
10:32 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
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39 провинциалист
До коментар #27 от "007 лиценз ту кил":Е, и аз това казвам.
10:34 07.10.2026
40 хаха
Какво са пренасяли корабите и за кого? Може ли в тях да е имало стоки за военните или с двойно предназначение и от там да са били сметнати за легитимна военна цел? Ударът не е точно в български води, а международни, в които България има изключително право за добив на ресурси. Малко става хлъзгаво. А украински дронове, които удрят цели или плуват свободно в териториални води на натовските държави, включително България? Когато те потопят кораб, се мълчи. Всичко е прекалено объркано и по-добре да не си играем с огъня. Трябва и двете страни да не се допуска да ползват дронове извън водите на Русия и Украйна и ноти и обвинения да вървят с доказателства.
Коментиран от #42
10:38 07.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 На Гого
Колко им е за интригата да потопят две 60 годишни корита... а Гого да надуе свирката !!!
10:46 07.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хмм
10:50 07.10.2026
47 Този индивид изведнъж
10:51 07.10.2026
48 Шопът е казал
Анадъму
10:53 07.10.2026
49 Гандалф
10:55 07.10.2026