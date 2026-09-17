Тръмп: Надяваме се да се приближаваме към края на войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява краят на войната с Иран да е близо. Междувременно според медийна публикация той се очаква да се срещне с лидери от страните от Персийския залив в кулоарите на Общото събрание на ООН, за да обсъдят конфликта, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Коментарът му бе направен в момент, когато войната с Иран навлиза в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край.
Изданието „Аксиос“ съобщи, че срещата на Тръмп с лидерите от страните от Персийския залив идната седмица в Ню Йорк се очаква да бъде фокусирана върху следвоенната стратегия на САЩ за региона.
Медията се позовава на неназовани източници. Според публикацията Тръмп ще се срещне с лидери и външни министри на страните от Съвета за сътрудничество в Залива – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.
Държавният департамент и Белият дом засега не са коментирали информацията.
Тръмп: Иран иска да сключи споразумение
„Е, надяваме се, че се приближаваме към края на войната“, заяви Тръмп пред журналисти.
„Те искат да сключат споразумение. Ще видим как ще се развият нещата“, каза той по отношение на Иран, повтаряйки свои предишни изявления.
Тръмп заяви също, че е получил послание от Техеран „директно“, без да даде повече подробности.
Войната продължава вече седми месец
Тръмп е посочвал различни цели и срокове за войната, която започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел нападнаха Иран, а Техеран отговори със свои удари срещу Израел и държавите от Персийския залив, на чиято територия има американски бази.
При американско-израелските удари срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан бяха убити хиляди хора, а милиони бяха принудени да напуснат домовете си.
Тръмп посочи отслабването на ядрения потенциал на Иран като една от целите на войната. Ислямската република не разполага с ядрени оръжия и твърди, че програмата ѝ за обогатяване на уран е за мирни цели. САЩ разполагат с ядрено оръжие.
Поскъпването на петрола и природния газ вследствие на американско-израелската война срещу Иран се превърна в сериозен проблем за Републиканската партия на Тръмп в навечерието на междинните избори през ноември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
Коментиран от #21
08:54 17.09.2026
2 койдазнай
08:56 17.09.2026
3 ха ха ха ...
09:02 17.09.2026
4 Хасковски каунь
09:03 17.09.2026
5 947476
09:05 17.09.2026
6 читател
Коментиран от #10
09:05 17.09.2026
7 Надежди говежди
Коментиран от #11
09:06 17.09.2026
8 ТРЪМП е срам и позор за Америка
Американският президент вече е печално известен сред съюзниците на САЩ в Европа, която от Втората световна война насам гледа на САЩ като на свой най-близък съюзник с това, което те възприемат като негова непредсказуемост и с “търгашеската му склонност за сделки“, за да използва търговските или свързаните със сигурността връзки като лост за влияние и рекет !
Тръмп унищожи авторитета на САЩ като военна суперсила в Иран и всред съюзниците на САЩ в Залива,затова сега се надява краят на войната с Иран да е близо, изпокара се с най-близките и верни съюзници на САЩ , демократите му “откраднаха“ изборите, а Европа му “открадна“ Канада изпод носа, като Русия и неговия “прекрасен“ приятел Путин, само изчакват удобен момент за да му “откраднат“ и Аляска...!!!
09:06 17.09.2026
9 каква стана тя
Оня ден вика - не съм виновен аз за високите цени , Зеленски е виновен ??!!
09:07 17.09.2026
10 Извинете,
До коментар #6 от "читател":сънищата Ви не ни касаят.
Коментиран от #12
09:07 17.09.2026
11 Само питам
До коментар #7 от "Надежди говежди":И как ще стане това ?
09:07 17.09.2026
12 читател
До коментар #10 от "Извинете,":Ти май не знаеш на кой свят се намираш ?!
Коментиран от #18
09:08 17.09.2026
13 шофера
Много забогатяхте , ша знаете .
Коментиран от #23
09:09 17.09.2026
14 Мишел
09:10 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Джордж Йео
09:11 17.09.2026
17 бай Ормуз
09:12 17.09.2026
18 Една жена на пазара...
До коментар #12 от "читател":ти ли си?
Не важиш без доказателства.
09:12 17.09.2026
19 БиДончо
09:13 17.09.2026
20 Болните надежди
09:14 17.09.2026
21 вгаzpaждани
До коментар #1 от "Възраждане":шо ма ?чуеш хорнет?
09:18 17.09.2026
22 Реалист
09:19 17.09.2026
23 Българин
До коментар #13 от "шофера":Аз зареждам в Посолството. Там сто октановия бензин е 34 рубли литъра!
09:20 17.09.2026