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Тръмп: Надяваме се да се приближаваме към края на войната с Иран

Тръмп: Надяваме се да се приближаваме към края на войната с Иран

17 Септември, 2026 08:52 648 23

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  • доналд тръмп-
  • война-
  • иран

Според „Аксиос“ американският президент се очаква да се срещне с лидери от Персийския залив в кулоарите на Общото събрание на ООН

Тръмп: Надяваме се да се приближаваме към края на войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява краят на войната с Иран да е близо. Междувременно според медийна публикация той се очаква да се срещне с лидери от страните от Персийския залив в кулоарите на Общото събрание на ООН, за да обсъдят конфликта, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Коментарът му бе направен в момент, когато войната с Иран навлиза в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край.

Изданието „Аксиос“ съобщи, че срещата на Тръмп с лидерите от страните от Персийския залив идната седмица в Ню Йорк се очаква да бъде фокусирана върху следвоенната стратегия на САЩ за региона.

Медията се позовава на неназовани източници. Според публикацията Тръмп ще се срещне с лидери и външни министри на страните от Съвета за сътрудничество в Залива – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

Държавният департамент и Белият дом засега не са коментирали информацията.

Тръмп: Иран иска да сключи споразумение

„Е, надяваме се, че се приближаваме към края на войната“, заяви Тръмп пред журналисти.

„Те искат да сключат споразумение. Ще видим как ще се развият нещата“, каза той по отношение на Иран, повтаряйки свои предишни изявления.

Тръмп заяви също, че е получил послание от Техеран „директно“, без да даде повече подробности.

Войната продължава вече седми месец

Тръмп е посочвал различни цели и срокове за войната, която започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел нападнаха Иран, а Техеран отговори със свои удари срещу Израел и държавите от Персийския залив, на чиято територия има американски бази.

При американско-израелските удари срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан бяха убити хиляди хора, а милиони бяха принудени да напуснат домовете си.

Тръмп посочи отслабването на ядрения потенциал на Иран като една от целите на войната. Ислямската република не разполага с ядрени оръжия и твърди, че програмата ѝ за обогатяване на уран е за мирни цели. САЩ разполагат с ядрено оръжие.

Поскъпването на петрола и природния газ вследствие на американско-израелската война срещу Иран се превърна в сериозен проблем за Републиканската партия на Тръмп в навечерието на междинните избори през ноември.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    2 2 Отговор
    Защо говориш така? Да не би да виждаш корабите на гвардията на ислямската революция или чуваш бръмченето на дронове Шахед за по 30000 докара, които сваляте с ракети за 2 милиона?

    Коментиран от #21

    08:54 17.09.2026

  • 2 койдазнай

    1 5 Отговор
    Краснов нападна Иран, за да даде глътка въздух на московските си господари. Ниските цени на петрола ги убиваха, а и много оржия за ПВО отиваха в Украйна. Сега, благодарение на настъпилия хаос и недостига нба ПВО системи за Украйна, фронта поне е в застой.

    08:56 17.09.2026

  • 3 ха ха ха ...

    5 1 Отговор
    Да си дигат чукалата от там и да оставят хората да си живеят свободно , без измислената им демокрация .

    09:02 17.09.2026

  • 4 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    С бомби, ракети и люти закани не става др. Тръмп. Чипикът с партенката трябва да стъпи, а тебе те е шубе

    09:03 17.09.2026

  • 5 947476

    1 1 Отговор
    е па надай се , они си пукат ....

    09:05 17.09.2026

  • 6 читател

    2 1 Отговор
    Анализаторите говорят за Иранска ракета с 16 000км обхват . Дали ще стигне до бялата колиба ?

    Коментиран от #10

    09:05 17.09.2026

  • 7 Надежди говежди

    1 3 Отговор
    Достатъчно е да изтребе хутите.

    Коментиран от #11

    09:06 17.09.2026

  • 8 ТРЪМП е срам и позор за Америка

    5 0 Отговор
    Тръмп е най жалкия и неадекватен президент на САЩ, който ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка !
    Американският президент вече е печално известен сред съюзниците на САЩ в Европа, която от Втората световна война насам гледа на САЩ като на свой най-близък съюзник с това, което те възприемат като негова непредсказуемост и с “търгашеската му склонност за сделки“, за да използва търговските или свързаните със сигурността връзки като лост за влияние и рекет !

    Тръмп унищожи авторитета на САЩ като военна суперсила в Иран и всред съюзниците на САЩ в Залива,затова сега се надява краят на войната с Иран да е близо, изпокара се с най-близките и верни съюзници на САЩ , демократите му “откраднаха“ изборите, а Европа му “открадна“ Канада изпод носа, като Русия и неговия “прекрасен“ приятел Путин, само изчакват удобен момент за да му “откраднат“ и Аляска...!!!

    09:06 17.09.2026

  • 9 каква стана тя

    3 1 Отговор
    Хутите затвориха и втория проток . На чичо му омекнаха крачките .

    Оня ден вика - не съм виновен аз за високите цени , Зеленски е виновен ??!!

    09:07 17.09.2026

  • 10 Извинете,

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "читател":

    сънищата Ви не ни касаят.

    Коментиран от #12

    09:07 17.09.2026

  • 11 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Надежди говежди":

    И как ще стане това ?

    09:07 17.09.2026

  • 12 читател

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Извинете,":

    Ти май не знаеш на кой свят се намираш ?!

    Коментиран от #18

    09:08 17.09.2026

  • 13 шофера

    3 1 Отговор
    Алоуу , атлантиците - карате ли дизел на 4.00 Лева килото бе ?
    Много забогатяхте , ша знаете .

    Коментиран от #23

    09:09 17.09.2026

  • 14 Мишел

    1 1 Отговор
    Иран ще преговаря за мир, когато САЩ заплатят щетите от войната. Сметката е представена.

    09:10 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Джордж Йео

    1 1 Отговор
    Америка отстъпва, Европа сама се вкара в беда, а Китай не иска да бъде световен хегемон...

    09:11 17.09.2026

  • 17 бай Ормуз

    2 1 Отговор
    Какво става днес ? Ще отваряме ли или ще затваряме ?

    09:12 17.09.2026

  • 18 Една жена на пазара...

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "читател":

    ти ли си?
    Не важиш без доказателства.

    09:12 17.09.2026

  • 19 БиДончо

    0 0 Отговор
    се надяа на пияна мелания 😀

    09:13 17.09.2026

  • 20 Болните надежди

    0 1 Отговор
    На този побъркан индивид не ме вълнуват

    09:14 17.09.2026

  • 21 вгаzpaждани

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    шо ма ?чуеш хорнет?

    09:18 17.09.2026

  • 22 Реалист

    1 0 Отговор
    Тръмпиньо, не се надявай, а започвай до бомбиш по-активно аятоласите...за смях стана с тази "война"...

    09:19 17.09.2026

  • 23 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "шофера":

    Аз зареждам в Посолството. Там сто октановия бензин е 34 рубли литъра!

    09:20 17.09.2026