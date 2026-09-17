Тръмп: Надяваме се да се приближаваме към края на войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява краят на войната с Иран да е близо. Междувременно според медийна публикация той се очаква да се срещне с лидери от страните от Персийския залив в кулоарите на Общото събрание на ООН, за да обсъдят конфликта, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Коментарът му бе направен в момент, когато войната с Иран навлиза в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край.

Изданието „Аксиос“ съобщи, че срещата на Тръмп с лидерите от страните от Персийския залив идната седмица в Ню Йорк се очаква да бъде фокусирана върху следвоенната стратегия на САЩ за региона.

Медията се позовава на неназовани източници. Според публикацията Тръмп ще се срещне с лидери и външни министри на страните от Съвета за сътрудничество в Залива – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

Държавният департамент и Белият дом засега не са коментирали информацията.

Тръмп: Иран иска да сключи споразумение

„Е, надяваме се, че се приближаваме към края на войната“, заяви Тръмп пред журналисти.

„Те искат да сключат споразумение. Ще видим как ще се развият нещата“, каза той по отношение на Иран, повтаряйки свои предишни изявления.

Тръмп заяви също, че е получил послание от Техеран „директно“, без да даде повече подробности.

Войната продължава вече седми месец

Тръмп е посочвал различни цели и срокове за войната, която започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел нападнаха Иран, а Техеран отговори със свои удари срещу Израел и държавите от Персийския залив, на чиято територия има американски бази.

При американско-израелските удари срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан бяха убити хиляди хора, а милиони бяха принудени да напуснат домовете си.

Тръмп посочи отслабването на ядрения потенциал на Иран като една от целите на войната. Ислямската република не разполага с ядрени оръжия и твърди, че програмата ѝ за обогатяване на уран е за мирни цели. САЩ разполагат с ядрено оръжие.

Поскъпването на петрола и природния газ вследствие на американско-израелската война срещу Иран се превърна в сериозен проблем за Републиканската партия на Тръмп в навечерието на междинните избори през ноември.