Фиджи обяви ХИВ за национална криза, след като новодиагностицираните случаи за миналата година се покачиха с 27%. Това породи опасения в тихоокеанската островна държава, че епидемията, съсредоточена досега сред наркозависимите, инжектиращи си наркотици, е започнала да се разпространява сред по-широки групи от населението, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В публикация във Фейсбук правителството заяви, че през 2025 г. са диагностицирани 2016 души, което означава, че един на всеки 60 възрастни живее със заболяването.

Също за миналата година с ХИВ са се родили 59 бебета, а 18 не са доживели до първия си рожден ден, допълват властите.

Те посочиха, че се разширява обхватът на тестването с цел да се улесни ранното откриване на заболяването и неговото лечение. Фиджи възнамерява да повиши достъпа до безплатното, доброволно и дискретно изследване, до лекарствените продукти за профилактика, а също и до услугите за намаляване на риска сред инжектиращите си наркотици и услугите за лечение.

Във Фиджи, страна с население от около 900 000 души, се наблюдава едно от най-стремителните повишения в броя на новозаразените, сочат данните на ЮНЕЙДС (Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН, UNAIDS). По данни на програмата миналата година с вируса са живели 9100 фиджийци. От тях само 39% са били наясно с това, а 22% са получавали противовирусно лечение.

"Фиджи разбра спешността на въпроса и предприе по-активни действия за справяне с проблема", каза изпълнителният директор на ЮНЕЙДС Уини Бянима. "Това е и ясно напомняне на света, че СПИН не си е отишъл", допълни той.

От случаите с изяснен път на заразяване в над половината от случаите предаването е станало по полов път, а в около 42% – след венозен прием на наркотици, допълни ЮНЕЙДС. Агенцията на ООН приветства намерението на правителството да започне програма за игли и спринцовки (предоставяне на безопасни игли и спринцовки на наркозависимите с цел неразпространение на ХИВ/СПИН – бел. ред.) и да увеличи достъпа до ПрЕП, медикамент за профилактика за хора, изложени на риск от зараза.

Кабинетът сформира петчленна министерска комисия за премахване на пречките пред предприемането на действия. Оттам посочиха, че да се дискриминират хората, живеещи с ХИВ, е незаконно и че услугите за тях са достъпни в цялата страна.

Оценката на Фиджи, че един на всеки 60 души живее с вируса, е под равнищата на заразяване в някои части на Африка, където с ХИВ живее един на всеки 35 души, по данни на Световната здравна организация.