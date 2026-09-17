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Гръцкият парламент одобри на второ гласуване предложенията за конституционни промени

Гръцкият парламент одобри на второ гласуване предложенията за конституционни промени

17 Септември, 2026 09:24 600 1

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Предложенията на управляващата „Нова демокрация“ получиха абсолютно, но не и квалифицирано мнозинство, което усложнява окончателното им приемане

Гръцкият парламент одобри на второ гласуване предложенията за конституционни промени - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Парламентът на Гърция одобри снощи и на второ гласуване предложенията за конституционни промени, внесени от управляващата партия „Нова демокрация“, съобщават гръцките медии, предава БТА.

Подобно на първия вот през юли обаче промените бяха подкрепени от абсолютно, но не и квалифицирано мнозинство от депутатите. Това означава, че по-нататъшната процедура по окончателното им приемане ще бъде по-сложна.

Едно от основните предложения предвижда промяна в продължителността на мандата на президента. В момента той се избира от парламента за пет години с възможност за еднократно преизбиране. Според предложението мандатът ще стане шестгодишен, без право на преизбиране.

Сред предложенията е и конституционно утвърждаване на възможността за функциониране на частни университети в Гърция.

Предлага се и нов член в конституцията, който да създаде основа за регулиране на употребата на изкуствения интелект. Според текста той трябва да се използва в полза на свободата на индивида и благоденствието на обществото, като се използват предимствата му и се ограничат потенциалните рискове.

Промени в правосъдието и медиите

Предложенията съдържат разпоредби за разширяване на свободата на словото и за защита на журналистите от евентуален произвол от страна на работодателите им.

С новите текстове, ако бъдат приети, ще бъде ограничена ролята на парламента в разследванията срещу министри за евентуални престъпления, извършени при изпълнението на функциите им.

Предложенията обхващат още теми като климатичните промени, достъпното жилищно настаняване, разширяването на гласуването по пощата, избора на ръководители на върховните съдилища и на членове на независимите регулатори.

Каква е процедурата за конституционни промени

Подобно на първия вот предложенията снощи получиха абсолютно мнозинство, но не достигнаха квалифицираното мнозинство от 180 депутати, съобщава телевизия „Скай“.

Според процедурата за конституционни промени в Гърция настоящият състав на парламента определя кои предложения ще бъдат приети за разглеждане, а следващият състав формулира и приема конкретните разпоредби.

Ако в настоящия парламент предложенията бъдат подкрепени от абсолютно мнозинство – повече от 150 депутати в 300-членния парламент, – в следващия парламент за приемането им ще бъде необходимо мнозинство от три пети.

Ако обаче в настоящия парламент дадено предложение получи подкрепата на 180 депутати, в следващия ще бъде достатъчно абсолютно мнозинство от 151 гласа.

Телевизия „Скай“ коментира, че вотът снощи показва по-висока вероятност в следващия парламент да бъдат приети предложенията, получили повече гласове „въздържал се“, отколкото „против“.

Причината е, че при тази процедура въздържалите се депутати декларират не противопоставяне на предложенията, а намерение да вземат решение на по-късен етап.

Сред предложенията, получили между 36 и 40 гласа „въздържал се“, са тези за възобновяемите енергийни източници, отговорността на министрите, избора на ръководство на правосъдната система, независимите регулаторни органи, жилищното настаняване и гласуването по пощата.

Това означава, че в зависимост от разпределението на силите в следващия парламент, който ще бъде избран следващата пролет, тези промени е възможно да бъдат приети.


Гърция
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  • 1 Поне в Гърция

    2 0 Отговор
    няма копейци.
    Ако има, те са бг арбайтери.

    09:56 17.09.2026

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