Емир Кустурица пуска филм за руския патриарх Кирил

Прочутият филмов творец Емир Кустурица е завършил основните снимки на новия си документален проект, посветен на живота и делото на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил. Режисьорът планира лентата да излезе на бял свят до края на 2026 година, като премиерата ще бъде обвързана с предстоящия 80-годишен юбилей на духовия лидер на 20 ноември. Информацията бе съобщена официално от самия Кустурица в интервю за руската информационна агенция ТАСС.
Новият филм носи заглавието „Нашето Кръщение. Предстоятел“ (в оригинал: „Наше Крещение. Предстоятель“). Според думите на режисьора, в момента снимачният процес е напълно приключил, а финалната постпродукция и монтажът се извършват в Сърбия.
Мащабният проект цели да разкрие историческия път и планетарния мащаб на руското православие, както и влиянието на християнския избор върху съдбата на страната. Основната част от снимките е реализирана в историческия Кирило-Белозерски манастир във Вологодска област – един от най-големите и значими духовни центрове в Русия. Същевременно паралелни снимачни екипи са работили в десетки ключови точки по света, включително Москва, Санкт Петербург, Донецк, Дамаск, Йерусалим, Париж и Ню Йорк.
Емир Кустурица сподели пред медиите, че за него възможността да общува лично с патриарх Кирил е била изключително ценна и вдъхновяваща, помагайки му да разгърне дълбоките и сложни теми в сюжета. Очаква се проектът да предизвика сериозен международен отзвук веднага след пускането му на екран в края на тази година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кустурица съвсем ще се прочуе
09:49 17.09.2026
3 Здрасти
До коментар #1 от "Т Живков":Тоя е доста евтин.... Боклук.
09:50 17.09.2026
4 Трол
09:50 17.09.2026
5 ЛЕ о ПА р Д
09:51 17.09.2026
6 Някой
09:54 17.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боклук
10:00 17.09.2026
9 Този...
Коментиран от #12, #15
10:01 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе да бе
До коментар #9 от "Този...":И що така?
10:05 17.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бай Ху (By Who)
До коментар #9 от "Този...":Господине, Емил Костурица е велик режисьор.
Коментиран от #20
10:06 17.09.2026
16 Абе да бе
До коментар #14 от "Шалом Шалом":Мноо ти разбира па на тебе главата.
10:08 17.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ин Кяр
10:11 17.09.2026
19 Кустурица в постоянно развитие
10:11 17.09.2026
20 Кустурица, не Костурица
До коментар #15 от "Бай Ху (By Who)":Пише го още в заглавието. И не произлиза от костур.
10:13 17.09.2026