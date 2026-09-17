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Емир Кустурица пуска филм за руския патриарх Кирил

Емир Кустурица пуска филм за руския патриарх Кирил

17 Септември, 2026 09:42 483 20

  • емир кустурица-
  • филм-
  • патриарх кирил

Сръбският режисьор Емир Кустурица обяви официално, че приключва работата по новата си международна лента, посветена на руския патриарх Кирил

Емир Кустурица пуска филм за руския патриарх Кирил - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прочутият филмов творец Емир Кустурица е завършил основните снимки на новия си документален проект, посветен на живота и делото на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил. Режисьорът планира лентата да излезе на бял свят до края на 2026 година, като премиерата ще бъде обвързана с предстоящия 80-годишен юбилей на духовия лидер на 20 ноември. Информацията бе съобщена официално от самия Кустурица в интервю за руската информационна агенция ТАСС.

Новият филм носи заглавието „Нашето Кръщение. Предстоятел“ (в оригинал: „Наше Крещение. Предстоятель“). Според думите на режисьора, в момента снимачният процес е напълно приключил, а финалната постпродукция и монтажът се извършват в Сърбия.

Мащабният проект цели да разкрие историческия път и планетарния мащаб на руското православие, както и влиянието на християнския избор върху съдбата на страната. Основната част от снимките е реализирана в историческия Кирило-Белозерски манастир във Вологодска област – един от най-големите и значими духовни центрове в Русия. Същевременно паралелни снимачни екипи са работили в десетки ключови точки по света, включително Москва, Санкт Петербург, Донецк, Дамаск, Йерусалим, Париж и Ню Йорк.

Емир Кустурица сподели пред медиите, че за него възможността да общува лично с патриарх Кирил е била изключително ценна и вдъхновяваща, помагайки му да разгърне дълбоките и сложни теми в сюжета. Очаква се проектът да предизвика сериозен международен отзвук веднага след пускането му на екран в края на тази година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кустурица съвсем ще се прочуе

    6 10 Отговор
    с подмазваческия си филм за духовния водач на войната срещу люлката на руското православие.

    09:49 17.09.2026

  • 3 Здрасти

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Т Живков":

    Тоя е доста евтин.... Боклук.

    09:50 17.09.2026

  • 4 Трол

    6 1 Отговор
    Трябва и ние да пуснем филм за Урсула фон дер Лайен.

    09:50 17.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д

    2 2 Отговор
    за Япончик не искам да празнословите///ма напрау си богохулствате

    09:51 17.09.2026

  • 6 Някой

    5 5 Отговор
    Велик режисьор!

    09:54 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боклук

    3 5 Отговор
    Сръбски

    10:00 17.09.2026

  • 9 Този...

    3 6 Отговор
    Така наречен режисьор не трябва да се пуска да стъпи в България.

    Коментиран от #12, #15

    10:01 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе да бе

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Този...":

    И що така?

    10:05 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бай Ху (By Who)

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Този...":

    Господине, Емил Костурица е велик режисьор.

    Коментиран от #20

    10:06 17.09.2026

  • 16 Абе да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Шалом Шалом":

    Мноо ти разбира па на тебе главата.

    10:08 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ин Кяр

    0 0 Отговор
    След премиерата Костурица ще снима биографичен филм и за пожарникаря от Банкя. Работното заглавие е" От филии с мас, до торта Сахер".

    10:11 17.09.2026

  • 19 Кустурица в постоянно развитие

    0 0 Отговор
    От босненски мюсулманин до православен руснак, от повлиян от западната култура до певец на източната уникалност, критик и защитник на югославския комунизъм във всичките му форми, от мечтата за Аризона през прекрасните филми за ромската общност, до опуса за патриарх Кирил, от носител на най-престижните награди в киното, до потъването си в забравата.

    10:11 17.09.2026

  • 20 Кустурица, не Костурица

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Ху (By Who)":

    Пише го още в заглавието. И не произлиза от костур.

    10:13 17.09.2026