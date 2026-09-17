САЩ отказаха визи на палестинската делегация за срещата на ООН

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отказа визи на палестинската делегация за участие в годишната среща на световните лидери в ООН – ход, предприет за втора поредна година, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Държавният департамент заяви, че палестинските официални лица, включително президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас, не са изпълнили ангажиментите си по предишни споразумения за постигане на мир с Израел.

В изявление ведомството посочи, че Палестинската автономия продължава да предприема правни действия срещу Израел в Международния съд и Международния наказателен съд, както и да изплаща помощи на семействата на затворници, осъдени за нападения срещу израелци.

Сред засегнатите са и длъжностни лица, свързани с Организацията за освобождение на Палестина.

„Поради неизпълнението на реформите – в разрез с ангажиментите им към САЩ – и продължаващите им действия, подкопаващи перспективите за мир, САЩ ще удължат санкциите, предвиждащи отказ на визи за членове на ООП и длъжностни лица от Палестинската автономия“, заявиха от Държавния департамент, позовавайки се на действащото американско законодателство.

Това е поредната стъпка на администрацията на Тръмп за ограничаване на визите и допълнително подчертава близките отношения на САЩ с Израел.

Решението идва на фона на продължаващия международен натиск върху Израел заради войната в Газа, започнала след нападенията на палестинското движение „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.