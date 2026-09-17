САЩ отказаха визи на палестинската делегация за срещата на ООН

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отказа визи на палестинската делегация за участие в годишната среща на световните лидери в ООН – ход, предприет за втора поредна година, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Държавният департамент заяви, че палестинските официални лица, включително президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас, не са изпълнили ангажиментите си по предишни споразумения за постигане на мир с Израел.
В изявление ведомството посочи, че Палестинската автономия продължава да предприема правни действия срещу Израел в Международния съд и Международния наказателен съд, както и да изплаща помощи на семействата на затворници, осъдени за нападения срещу израелци.
Сред засегнатите са и длъжностни лица, свързани с Организацията за освобождение на Палестина.
„Поради неизпълнението на реформите – в разрез с ангажиментите им към САЩ – и продължаващите им действия, подкопаващи перспективите за мир, САЩ ще удължат санкциите, предвиждащи отказ на визи за членове на ООП и длъжностни лица от Палестинската автономия“, заявиха от Държавния департамент, позовавайки се на действащото американско законодателство.
Това е поредната стъпка на администрацията на Тръмп за ограничаване на визите и допълнително подчертава близките отношения на САЩ с Израел.
Решението идва на фона на продължаващия международен натиск върху Израел заради войната в Газа, започнала след нападенията на палестинското движение „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 долу сащ
08:32 17.09.2026
2 Време е
Коментиран от #6
08:37 17.09.2026
3 Дончо и Нетаняху
08:39 17.09.2026
4 Ротшилд
08:40 17.09.2026
5 Нямат право,
Коментиран от #7
08:41 17.09.2026
6 ООН
До коментар #2 от "Време е":Не можем, ние сме изцяло американска организация. Русия членува, защото иначе кал и огризки
08:41 17.09.2026
7 ФАКТ
До коментар #5 от "Нямат право,":САЩ казват на народите, вкл. на милиционерите от кална Русия, кой има права. Милиционерите козируват и стават многоходови.
08:42 17.09.2026
8 САЩ са престъпници
08:51 17.09.2026
9 Мръсни чфутски подлоги
08:52 17.09.2026
10 Държавният департамент на САЩ
08:56 17.09.2026
11 ООН ттрябва да напусне САЩ
08:59 17.09.2026
12 Дако
09:00 17.09.2026
13 К ПЕЙКИ с чалми
ну паГади
.....
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
09:01 17.09.2026
14 Биби и Дони
09:01 17.09.2026
15 Козаристан🐐
09:02 17.09.2026
16 Точно САЩ и Израел са тези които
09:04 17.09.2026
17 Откога роднини
09:08 17.09.2026
18 Ужасно гнусни хора управляват САЩ
09:11 17.09.2026
19 ООН може да ги включи
09:16 17.09.2026
20 Много ясно че
09:20 17.09.2026