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САЩ отказаха визи на палестинската делегация за срещата на ООН

САЩ отказаха визи на палестинската делегация за срещата на ООН

17 Септември, 2026 08:26 653 20

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  • делегация-
  • среща

Вашингтон обвини палестинските власти в неизпълнение на поети ангажименти за мир с Израел

САЩ отказаха визи на палестинската делегация за срещата на ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп отказа визи на палестинската делегация за участие в годишната среща на световните лидери в ООН – ход, предприет за втора поредна година, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Държавният департамент заяви, че палестинските официални лица, включително президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас, не са изпълнили ангажиментите си по предишни споразумения за постигане на мир с Израел.

В изявление ведомството посочи, че Палестинската автономия продължава да предприема правни действия срещу Израел в Международния съд и Международния наказателен съд, както и да изплаща помощи на семействата на затворници, осъдени за нападения срещу израелци.

Сред засегнатите са и длъжностни лица, свързани с Организацията за освобождение на Палестина.

„Поради неизпълнението на реформите – в разрез с ангажиментите им към САЩ – и продължаващите им действия, подкопаващи перспективите за мир, САЩ ще удължат санкциите, предвиждащи отказ на визи за членове на ООП и длъжностни лица от Палестинската автономия“, заявиха от Държавния департамент, позовавайки се на действащото американско законодателство.

Това е поредната стъпка на администрацията на Тръмп за ограничаване на визите и допълнително подчертава близките отношения на САЩ с Израел.

Решението идва на фона на продължаващия международен натиск върху Израел заради войната в Газа, започнала след нападенията на палестинското движение „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 долу сащ

    17 1 Отговор
    не разбрах кой ангажимент изпълниха сащ като нападнаха Иран и цените на горивата излетях както и инфлацията? а да към израел и уолстриит...... сащ съществуват единствено да обслужват ангажиментите към тях

    08:32 17.09.2026

  • 2 Време е

    15 0 Отговор
    Централата на ООН да напусне САЩ и да се премести в друга страна.

    Коментиран от #6

    08:37 17.09.2026

  • 3 Дончо и Нетаняху

    7 2 Отговор
    Искат да се запишат в историята преди Хитлер. Ха ха ха те винаги са номер едно.

    08:39 17.09.2026

  • 4 Ротшилд

    0 6 Отговор
    ООН е на евреите глобалисти, които са собственици на вашата демокрация. Бриксаджиите като искат да са независими от нарежданията на САЩ, да си направят собствено ООН. Но не правят. Понеже нямат интелект и капацитет.

    08:40 17.09.2026

  • 5 Нямат право,

    7 0 Отговор
    щом Палестина е член на ООН

    Коментиран от #7

    08:41 17.09.2026

  • 6 ООН

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Време е":

    Не можем, ние сме изцяло американска организация. Русия членува, защото иначе кал и огризки

    08:41 17.09.2026

  • 7 ФАКТ

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Нямат право,":

    САЩ казват на народите, вкл. на милиционерите от кална Русия, кой има права. Милиционерите козируват и стават многоходови.

    08:42 17.09.2026

  • 8 САЩ са престъпници

    3 0 Отговор
    На всички е ясно. И на ЮАР вероятно визи ще откажат тези ненормалници

    08:51 17.09.2026

  • 9 Мръсни чфутски подлоги

    4 0 Отговор
    Уникално гнусни и нагли

    08:52 17.09.2026

  • 10 Държавният департамент на САЩ

    5 0 Отговор
    Не е никакво "ведомство" а е едно гнусно ОПГ чието място също е на подсъдината скамейка в клетката в Международния и Международния наказателен съд

    08:56 17.09.2026

  • 11 ООН ттрябва да напусне САЩ

    5 0 Отговор
    И новата централа да е в Китай. Никаква работа няма ООН в този престъпен коптор. И всеки път визи за американци да има !

    08:59 17.09.2026

  • 12 Дако

    4 0 Отговор
    Да го махат тона ООн от там. Защо още го държат .

    09:00 17.09.2026

  • 13 К ПЕЙКИ с чалми

    1 1 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    .....
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:01 17.09.2026

  • 14 Биби и Дони

    1 1 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер ✌️💥

    09:01 17.09.2026

  • 15 Козаристан🐐

    2 2 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    09:02 17.09.2026

  • 16 Точно САЩ и Израел са тези които

    3 0 Отговор
    НЕ са изпълнили ангажиментите си по предишни споразумения за постигане на мир ! Тръмп е жалко нищожество барабар с жалъките им департаменти, бални зали и пръдни. САЩ е агресора и САЩ е съучастник в геноцид и носи пълна отговорност за всички престъпления на нацистки Израел. САЩ е и доказан ядрен терорист и това са фактите

    09:04 17.09.2026

  • 17 Откога роднини

    2 0 Отговор
    биват наказвани за престъпления на друг, че трябва да им спират помощите? Докога САЩ ще възпрепятства събиранията на ООН с визи? Време е централата на ООН да се измести в неутрална държава! Или да се закрие, след като мълчи пред самозабравили се "господари на света"!

    09:08 17.09.2026

  • 18 Ужасно гнусни хора управляват САЩ

    2 0 Отговор
    Американците трябва да ги изчистят. Време е

    09:11 17.09.2026

  • 19 ООН може да ги включи

    2 0 Отговор
    дистанционно на екран и пак номерата на САЩ и бясното му куче Израел няма да минат и пак смотаняците от САЩ ще напуснат залата с освиркване и псувни. Важното е медиите да го излъчват !

    09:16 17.09.2026

  • 20 Много ясно че

    0 0 Отговор
    Палестинската автономия ще продължава да предприема правни действия срещу нацистки Израел в Международния съд и Международния наказателен съд. Нали точно за това е Римският статут и този съд на който и ние сме член.

    09:20 17.09.2026