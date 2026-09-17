Протестиращи замеряха с камъни сградата на ЕУЛЕКС край Прищина

Демонстранти отново се събраха снощи пред централата на Мисията на Европейския съюз за върховенство на закона в Косово (ЕУЛЕКС) край Прищина след обявяването на осъдителните присъди срещу бившите лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), съобщи вестник „Коха диторе“, предава БТА.

По информация на изданието протестиращите са замеряли сградата с камъни, други предмети и пиротехнически средства, вследствие на което малка част от покрива на ЕУЛЕКС се е възпламенила.

На място е имало засилено полицейско присъствие. По сведения на „Газета Експрес“ пламъците на покрива са били бързо потушени, а протестът е приключил малко след полунощ местно време.

Присъдите срещу бившите лидери на АОК

Вчера Специалният съд за Косово в Хага обяви присъдите на четиримата бивши лидери на АОК - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи.

Те бяха признати за виновни за убийството на общо 96 души, възприемани като политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност, както и за нерегламентираното задържане на 385 души, измъчването на други 303 и проявяването на нехуманно отношение към още 50 души.

В съответствие с индивидуалната им отговорност за извършването и подпомагането на престъпленията, извършени по време на войната в Косово през 1998–1999 г., Тачи и Красничи получиха по 25 години затвор, Весели - 18 години, а Селими - 13 години.

След обявяването на присъдите последваха реакции от косовски и албански длъжностни лица, както и коментари от ЕС и САЩ.

Протести и в центъра на Прищина

Бившите лидери на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаването на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово.

Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу четиримата започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. В началото на февруари 2026 г. прокуратурата към съда поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата.

По-рано през вчерашния ден граждани също се събраха пред централата на ЕУЛЕКС. По сведения на новинарската агенция „Економия онлайн“ част от протестиращите са хвърляли камъни и шишета по сградата на мисията, пред която е имало полицейски кордон.

Впоследствие протестиращи се отправиха към площад „Скендербег“ в центъра на Прищина. Според „Коха диторе“ събралите се пред сградата на правителството са хвърляли камъни по нея, в резултат на което са били счупени няколко прозореца.

Съобщено бе и за сблъсъци, след като протестиращи са направили опит да избутат полицаи и са премахнали металните ограждения около правителствената сграда.