Трагедия: 22-годишна инфлуенсърка почина след операция за намаляване на бюста

Популярната бразилска инфлуенсърка Мария Едуарда Алвес дос Сантос, известна в социалните мрежи като Дуда Алвес, почина на едва 22 години. Трагичната новина беше потвърдена от близките ѝ и от местните власти.
Младата жена, която имаше над 800 000 последователи в TikTok и Instagram, е починала на 13 септември. Само дни по-рано тя публикувала видео, в което разказала за възстановяването си след операция за намаляване на бюста.
Дуда споделила, че е предприела интервенцията както заради физическия си комфорт, така и по естетични причини. В други публикации тя разказала, че около три седмици след операцията е изпитвала силни болки и често е повръщала.
Към момента обаче няма официални данни, че хирургическата интервенция или следоперативни усложнения са причинили смъртта ѝ.
Гражданската полиция на Федералния окръг в Бразилия съобщи пред People, че случаят се разследва като предполагаемо самоубийство. Властите отказват да разкрият повече подробности, за да запазят личното пространство на семейството.
Дуда Алвес беше популярна с хумористичните си видеа и откровените разкази за ежедневието си. След новината за смъртта ѝ социалните мрежи бяха изпълнени с послания от приятели, близки и последователи.
Погребението на 22-годишната инфлуенсърка се състоя на 15 септември в Бразилия. Разследването на обстоятелствата около смъртта ѝ продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казано е
11:48 17.09.2026
2 Един
11:49 17.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коко
Коментиран от #5
11:58 17.09.2026
5 Със сигурност
До коментар #4 от "Коко":Ако е комбайнеро-интелигент, новината ще обиколи България за минути.
12:05 17.09.2026