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Трагедия: 22-годишна инфлуенсърка почина след операция за намаляване на бюста

Трагедия: 22-годишна инфлуенсърка почина след операция за намаляване на бюста

17 Септември, 2026 11:44 1 012 5

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  • операция

Дуда Алвес разказала за тежкото си възстановяване дни преди смъртта си, но властите не са установили връзка между операцията и трагедията

Трагедия: 22-годишна инфлуенсърка почина след операция за намаляване на бюста - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната бразилска инфлуенсърка Мария Едуарда Алвес дос Сантос, известна в социалните мрежи като Дуда Алвес, почина на едва 22 години. Трагичната новина беше потвърдена от близките ѝ и от местните власти.

Младата жена, която имаше над 800 000 последователи в TikTok и Instagram, е починала на 13 септември. Само дни по-рано тя публикувала видео, в което разказала за възстановяването си след операция за намаляване на бюста.

Дуда споделила, че е предприела интервенцията както заради физическия си комфорт, така и по естетични причини. В други публикации тя разказала, че около три седмици след операцията е изпитвала силни болки и често е повръщала.

Към момента обаче няма официални данни, че хирургическата интервенция или следоперативни усложнения са причинили смъртта ѝ.

Гражданската полиция на Федералния окръг в Бразилия съобщи пред People, че случаят се разследва като предполагаемо самоубийство. Властите отказват да разкрият повече подробности, за да запазят личното пространство на семейството.

Дуда Алвес беше популярна с хумористичните си видеа и откровените разкази за ежедневието си. След новината за смъртта ѝ социалните мрежи бяха изпълнени с послания от приятели, близки и последователи.

Погребението на 22-годишната инфлуенсърка се състоя на 15 септември в Бразилия. Разследването на обстоятелствата около смъртта ѝ продължава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казано е

    13 0 Отговор
    г-ъ-3 , глава затрива.

    11:48 17.09.2026

  • 2 Един

    20 0 Отговор
    Не ни стига че всеки ден ни облъчвате с трагедии у нас и в добавка и чужди.После се чудим защо сме мрачни и сме най- скапания марод.

    11:49 17.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коко

    17 0 Отговор
    Ако загине някой комбайнер от преработване ще ни напишете ли статия.

    Коментиран от #5

    11:58 17.09.2026

  • 5 Със сигурност

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коко":

    Ако е комбайнеро-интелигент, новината ще обиколи България за минути.

    12:05 17.09.2026