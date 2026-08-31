Китай уверил Финландия: Няма да позволим на Путин да използва ядрено оръжие в Украйна

Китай е уверил поверително Финландия, че няма да позволи на Русия да използва ядрено оръжие. Това стана ясно от думите на финландския президент Александър Стуб, цитиран от "Политико".
Той беше категоричен, когато беше попитан дали Русия би могла да прибегне до ядрено оръжие, като заяви, че Пекин представлява силна спирачка пред евентуална ескалация на войната на Москва в Украйна.
"Това лято при мен беше китайският външен министър и аз повдигнах този въпрос", посочи Стуб. "А той каза: "никога няма да позволим това да се случи". И мисля, че това е доста добър възпиращ фактор".
Китайският външен министър Ван И се срещна със Стуб в Хелзинки на 5 юли. Сред обсъжданите теми бяха руската инвазия в Украйна и сигурността в Европа. Китай остава един от най-важните икономически и дипломатически партньори на Москва.
Стуб заяви и че Москва има полза от това европейците да бъдат постоянно съсредоточени върху перспективата за ядрена ескалация или пряка атака срещу НАТО.
"Русия иска ние, европейците, да седим тук и да обсъждаме: Ще ескалира ли Русия? Ще използва ли ядрено оръжие? Ще нападне ли Русия НАТО и Европа?", отбеляза финландският лидер.
Неговата препоръка беше характерно сдържана: "Запазете спокойствие, бъдете хладнокръвни, запазете самообладание, бъдете бдителни. Не драматизирайте, подгответе се за най-лошото, за да го избегнете".
Този премерен тон е типичен за Стуб. През май, след като дрон навлезе във финландското въздушно пространство край Хелзинки и бяха изпратени изтребители, той заяви, че Финландия "не е изправена пред пряка военна заплаха".
Сега той по подобен начин омаловажи опасенията от предстоящо руско нападение срещу НАТО, като определи опитите на Москва да тества реакцията на Алианса като "по-скоро дразнене", отколкото подготовка за война. По думите му руските войски продължават да са ангажирани в Украйна, а възпиращата сила на НАТО прави пряка атака малко вероятна.
Стуб обаче посочи и че Европа наближава момента, в който трябва да възобнови прекия политически диалог с Москва — забележителен призив от президента на страна, която споделя 1340-километрова граница с Русия и се присъедини към НАТО след войната на Москва в Украйна.
"Сигурен съм, че наближаваме деня, в който би било полезно европейците да установят по-пряк контакт с Русия", заяви той, "особено защото трябва да избегнем недоразумения".
Европа "все още не е стигнала дотам", подчерта Стуб, като непосредственият приоритет остава подкрепата за Украйна.
"Не можете просто да натиснете бутона за заглушаване. Трябва да започнете диалог", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Защото Москва не вярва на сълзи, па били те и китайски!!!
Коментиран от #8, #10, #18, #20
19:46 31.08.2026
2 Китай
Коментиран от #36, #44
19:47 31.08.2026
3 Небензня
19:48 31.08.2026
4 ядрено оръжие НЕ
19:48 31.08.2026
5 Дзак
Коментиран от #59
19:49 31.08.2026
6 Правилно
Всичко обещават, нищо не дават.
И го правят с блага усмивка.
19:49 31.08.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14, #46, #49
19:49 31.08.2026
8 Така е, Путин не вярва на московските
До коментар #1 от "Пич":сълзи, затова не му пука, че бомбят столицата му.
19:51 31.08.2026
9 Китайският външен министър Ван И
19:51 31.08.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Аз пък смятам, че тоя Стуб си предава важност и си прави свободни съчинения... Русия няма да използва атом в Украйна по ред причини, виж при необходимост за англетата, франсетата и шв.абите не съм сигурен.....
Коментиран от #19
19:52 31.08.2026
11 венсеремос
Коментиран от #28, #35
19:53 31.08.2026
12 ТОЯ СТУБ
19:53 31.08.2026
13 "финландският лидер"
19:53 31.08.2026
14 Само един тотален
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":малоумник както теб може да повярва на оня олигофер дет се води финландски президент.
Коментиран от #27
19:54 31.08.2026
15 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
19:54 31.08.2026
16 хихи
19:55 31.08.2026
17 Как може да пушите
Коментиран от #61
19:56 31.08.2026
18 Хахахаха
До коментар #1 от "Пич":Ама аз знам, че копчето за руското ЯО е в Си Дзин Пин.
Коментиран от #21
19:56 31.08.2026
19 Пич
До коментар #10 от "Европеец":Точно! Затова казвам, че Финландия лъже!
Откъде знам?
Китайците са умни, не бъркат, и не биха направили такава дипломатическа грешка, да кажат такова нещо! И то на такава порта!!!
19:56 31.08.2026
20 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "Пич":Китай ПОВЕРИТЕЛНО информирал!!!
Обаче дрънкалото Стуб го казал на целия свят!!!!😂😂😂😂😂
Дипломация, медии, 💩💩💩💩💩!
19:57 31.08.2026
21 Пич
До коментар #18 от "Хахахаха":Незнам осъзнаваш ли, колко трябва да си глупав, за да кажеш такова нещо?!
Коментиран от #40, #50
19:58 31.08.2026
22 Ами
А западната пропаганда, вече хептен за нищо не става :)
19:58 31.08.2026
23 Мдаа
19:59 31.08.2026
24 Град Козлодуй
19:59 31.08.2026
25 Констатация
20:00 31.08.2026
26 Град Козлодуй
20:00 31.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Странно
До коментар #11 от "венсеремос":Така е.Да не би да имат някакъв бъг тия атомни боби.Никой вече не го е страх.
20:01 31.08.2026
29 Историк
Коментиран от #41
20:02 31.08.2026
30 Капейчо
20:03 31.08.2026
31 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ
20:03 31.08.2026
32 Медводков линията 🤡
20:04 31.08.2026
33 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
20:04 31.08.2026
34 Чиниш ми се
До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Се гресиран ☝️пидди.раззинн ,пак си скрил палеца на тъмно ,топло и влажно 👈.
20:04 31.08.2026
35 Истина и копейска истина
До коментар #11 от "венсеремос":са коренно различни неща.
20:04 31.08.2026
36 Горките
До коментар #2 от "Китай":Изведнъж погледбаха картата по нов начин, а тя си е все същата..
20:04 31.08.2026
37 Нищо ново. Това отдавна е известно.
20:04 31.08.2026
38 Анонимен
Коментиран от #55
20:05 31.08.2026
39 Раша да не го игре сърдита
20:05 31.08.2026
40 Засили се някъде от високо
До коментар #21 от "Пич":И гледай да няма свидетели,за да не вкараш някой невинен в беля.
20:05 31.08.2026
41 При твоите думи
До коментар #29 от "Историк":Китай си го премести.
Коментиран от #66
20:05 31.08.2026
42 КАКВА ФИНЛАНДИЯ КАКЪВ КИТАЙ
Коментиран от #64
20:06 31.08.2026
43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПРЕЗИДЕНТА НА ФИНЛАНДИЯ ДЪМБ , НЕ МОЖЕ ЛИ ДИРЕКТНО ДА СИ ПИТА В В ПУТИН
.... СРАМЕЖЛИВКО :)
20:06 31.08.2026
44 нищо
До коментар #2 от "Китай":ново..паредна боза. поверително-подозрително тъпо..а как по финландски се превежда дума лъже лиске..?
20:06 31.08.2026
45 Димон Сладкия Бонбон
20:07 31.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами
20:08 31.08.2026
48 Вече
20:10 31.08.2026
49 Времето се променя
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Споко, всичко ще се оправи.
Внимавай кафето и повече разходки на чист въздух. А, и избягвай новините за Русия изглежда силно те дразнят.. може нещо в миналото..?
20:10 31.08.2026
50 Хахахаха
До коментар #21 от "Пич":Незнам, осъзнаваш ли колко трябва да си глупав, за да вярваш, че Китай ще рискува живота си, заради некадърния тупин който заседна в Украйна?
20:10 31.08.2026
51 Браво на Китай
20:10 31.08.2026
52 Най-добре
20:11 31.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сделано в Китай
20:12 31.08.2026
55 Защото имаш пси... проблеми
До коментар #38 от "Анонимен":Принципът на отричане на очевидното (свързван в психологията и реториката с понятия като денониализъм, когнитивен дисонанс или „газлайтинг“) е психологически феномен или съзнателна стратегия, при която човек или група отказват да признаят реалност, която е ясно видима, доказана и неоспорима. Основни проявления и причини за този принцип: 1. Когнитивен дисонанс: Когато новата, очевидна информация противоречи на дълбоко вкоренени вярвания или ценности, човек изпитва силен дискомфорт. За да го премахне, той по-лесно отхвърля фактите, отколкото да промени светогледа си. Пример: Отхвърляне на научни доказателства, защото те не съвпадат с мнението му. 2. Социален конформизъм (Ефектът на Аш): Понякога хората отричат очевидното под натиска на групата. Експериментите на Аш доказват, че индивидът е склонен да обяви очевидно грешно твърдение за вярно, само за да не се цепи от колектива. Пример: Приказката "Новите дрехи на царя". 3. Политическа и реторична стратегия: В дебатите и пропагандата това е тактика за объркване на противника. Чрез нагло и упорито отричане на факти („черното е бяло“) се цели изтощаване на отсрещната страна и създаване на съмнение в публиката. 4. Психологическа самозащита (отричане): На индивидуално ниво това е несъзнаван защитен механизъм. Когато даден факт е твърде болезнен, плашещ или застрашаващ егото, мозъкът буквално го блокира, за да запази психическото равновесие. Пример: Човек с тежка зависимост, който твърди: "Мога да спра, когато реша
Коментиран от #67
20:13 31.08.2026
56 Руска техника
Коментиран от #62
20:13 31.08.2026
57 А дано, ама надали
20:14 31.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Съзнанието,
До коментар #5 от "Дзак":че не е самоубиец .
Шубето е голям страх.
20:15 31.08.2026
60 МайТапчията
20:15 31.08.2026
61 Ха ха ха ха
До коментар #17 от "Как може да пушите":Ти какво пушиш? Тревица? Гъби? Кока? Фентанил?
20:15 31.08.2026
62 Видяли били те
До коментар #56 от "Руска техника":Очевидно имаш сериозен проблем с ракетата, на която си седнал. И проблемът се задълбочава.
20:16 31.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Шопо
До коментар #42 от "КАКВА ФИНЛАНДИЯ КАКЪВ КИТАЙ":И аз така.
Когато за пръв видях камила, рекох: "Такова животно нема".
20:18 31.08.2026
65 До 2 год,.. всички
Коментиран от #71
20:18 31.08.2026
66 Историк
До коментар #41 от "При твоите думи":Китай е страна с 5000 г. и много ясно осъзнават кои са им враговете и кои приятелите и кой иска да ги възпира 😂😂😂.
20:19 31.08.2026
67 Побърканяк
До коментар #55 от "Защото имаш пси... проблеми":Поне за десети път публикуваш този текст, преписан от някъде. Поне да го беше прочел и осъзнал за какво се отнася.
20:20 31.08.2026
68 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
20:23 31.08.2026
69 Майор Мишев
20:26 31.08.2026
70 Орк
20:26 31.08.2026
71 Османагич 🇹🇷
До коментар #65 от "До 2 год,.. всички":До две години Булгари.Стан ще се върне отново към анаватан Тюркие и ще е член на ислямското нато .Най подходящ за валия на вилаета ми се вижда Пеевски ефенди .
20:28 31.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хахаха!🎺🥳😀
20:32 31.08.2026
74 СтоЛетов
20:37 31.08.2026