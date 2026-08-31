Китай уверил Финландия: Няма да позволим на Путин да използва ядрено оръжие в Украйна

Китай е уверил поверително Финландия, че няма да позволи на Русия да използва ядрено оръжие. Това стана ясно от думите на финландския президент Александър Стуб, цитиран от "Политико".

Той беше категоричен, когато беше попитан дали Русия би могла да прибегне до ядрено оръжие, като заяви, че Пекин представлява силна спирачка пред евентуална ескалация на войната на Москва в Украйна.

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"Това лято при мен беше китайският външен министър и аз повдигнах този въпрос", посочи Стуб. "А той каза: "никога няма да позволим това да се случи". И мисля, че това е доста добър възпиращ фактор".

Китайският външен министър Ван И се срещна със Стуб в Хелзинки на 5 юли. Сред обсъжданите теми бяха руската инвазия в Украйна и сигурността в Европа. Китай остава един от най-важните икономически и дипломатически партньори на Москва.

Стуб заяви и че Москва има полза от това европейците да бъдат постоянно съсредоточени върху перспективата за ядрена ескалация или пряка атака срещу НАТО.

"Русия иска ние, европейците, да седим тук и да обсъждаме: Ще ескалира ли Русия? Ще използва ли ядрено оръжие? Ще нападне ли Русия НАТО и Европа?", отбеляза финландският лидер.

Неговата препоръка беше характерно сдържана: "Запазете спокойствие, бъдете хладнокръвни, запазете самообладание, бъдете бдителни. Не драматизирайте, подгответе се за най-лошото, за да го избегнете".

Този премерен тон е типичен за Стуб. През май, след като дрон навлезе във финландското въздушно пространство край Хелзинки и бяха изпратени изтребители, той заяви, че Финландия "не е изправена пред пряка военна заплаха".

Сега той по подобен начин омаловажи опасенията от предстоящо руско нападение срещу НАТО, като определи опитите на Москва да тества реакцията на Алианса като "по-скоро дразнене", отколкото подготовка за война. По думите му руските войски продължават да са ангажирани в Украйна, а възпиращата сила на НАТО прави пряка атака малко вероятна.

Стуб обаче посочи и че Европа наближава момента, в който трябва да възобнови прекия политически диалог с Москва — забележителен призив от президента на страна, която споделя 1340-километрова граница с Русия и се присъедини към НАТО след войната на Москва в Украйна.

"Сигурен съм, че наближаваме деня, в който би било полезно европейците да установят по-пряк контакт с Русия", заяви той, "особено защото трябва да избегнем недоразумения".

Европа "все още не е стигнала дотам", подчерта Стуб, като непосредственият приоритет остава подкрепата за Украйна.

"Не можете просто да натиснете бутона за заглушаване. Трябва да започнете диалог", добави той.