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Китай уверил Финландия: Няма да позволим на Путин да използва ядрено оръжие в Украйна
  Тема: Украйна

Китай уверил Финландия: Няма да позволим на Путин да използва ядрено оръжие в Украйна

31 Август, 2026 19:44 1 116 74

  • китай-
  • русия-
  • украйна-
  • си дзинпин-
  • ядрено оръжие

Стуб заяви и че Москва има полза от това европейците да бъдат постоянно съсредоточени върху перспективата за ядрена ескалация или пряка атака срещу НАТО

Китай уверил Финландия: Няма да позволим на Путин да използва ядрено оръжие в Украйна - 1
Politico Politico списание за политически анализи

Китай е уверил поверително Финландия, че няма да позволи на Русия да използва ядрено оръжие. Това стана ясно от думите на финландския президент Александър Стуб, цитиран от "Политико".

Той беше категоричен, когато беше попитан дали Русия би могла да прибегне до ядрено оръжие, като заяви, че Пекин представлява силна спирачка пред евентуална ескалация на войната на Москва в Украйна.

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"Това лято при мен беше китайският външен министър и аз повдигнах този въпрос", посочи Стуб. "А той каза: "никога няма да позволим това да се случи". И мисля, че това е доста добър възпиращ фактор".

Китайският външен министър Ван И се срещна със Стуб в Хелзинки на 5 юли. Сред обсъжданите теми бяха руската инвазия в Украйна и сигурността в Европа. Китай остава един от най-важните икономически и дипломатически партньори на Москва.

Стуб заяви и че Москва има полза от това европейците да бъдат постоянно съсредоточени върху перспективата за ядрена ескалация или пряка атака срещу НАТО.

"Русия иска ние, европейците, да седим тук и да обсъждаме: Ще ескалира ли Русия? Ще използва ли ядрено оръжие? Ще нападне ли Русия НАТО и Европа?", отбеляза финландският лидер.

Неговата препоръка беше характерно сдържана: "Запазете спокойствие, бъдете хладнокръвни, запазете самообладание, бъдете бдителни. Не драматизирайте, подгответе се за най-лошото, за да го избегнете".

Този премерен тон е типичен за Стуб. През май, след като дрон навлезе във финландското въздушно пространство край Хелзинки и бяха изпратени изтребители, той заяви, че Финландия "не е изправена пред пряка военна заплаха".

Сега той по подобен начин омаловажи опасенията от предстоящо руско нападение срещу НАТО, като определи опитите на Москва да тества реакцията на Алианса като "по-скоро дразнене", отколкото подготовка за война. По думите му руските войски продължават да са ангажирани в Украйна, а възпиращата сила на НАТО прави пряка атака малко вероятна.

Стуб обаче посочи и че Европа наближава момента, в който трябва да възобнови прекия политически диалог с Москва — забележителен призив от президента на страна, която споделя 1340-километрова граница с Русия и се присъедини към НАТО след войната на Москва в Украйна.

"Сигурен съм, че наближаваме деня, в който би било полезно европейците да установят по-пряк контакт с Русия", заяви той, "особено защото трябва да избегнем недоразумения".

Европа "все още не е стигнала дотам", подчерта Стуб, като непосредственият приоритет остава подкрепата за Украйна.

"Не можете просто да натиснете бутона за заглушаване. Трябва да започнете диалог", добави той.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    59 18 Отговор
    Или Китай е излъгал Финландия, или Финландия лъже европейците!!!
    Защото Москва не вярва на сълзи, па били те и китайски!!!

    Коментиран от #8, #10, #18, #20

    19:46 31.08.2026

  • 2 Китай

    49 15 Отговор
    Обаче вие от Финландия пак си помислете - няма кой да ви върне парите... укропия приключва

    Коментиран от #36, #44

    19:47 31.08.2026

  • 3 Небензня

    46 12 Отговор
    бг зелчето публикува все по-откровени глупотевини, положението значи е все по зле.....

    19:48 31.08.2026

  • 4 ядрено оръжие НЕ

    37 15 Отговор
    Само едно малко термоядрено може

    19:48 31.08.2026

  • 5 Дзак

    20 11 Отговор
    Кой му пречи да го започне!

    Коментиран от #59

    19:49 31.08.2026

  • 6 Правилно

    37 10 Отговор
    Китайците са измислили дипломацията.
    Всичко обещават, нищо не дават.
    И го правят с блага усмивка.

    19:49 31.08.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 37 Отговор
    многоходовия докара опърлената мечка до пудел , да върти опашка пред чайниците-НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ-правете си изводи за отношенията господар-слуга

    Коментиран от #14, #46, #49

    19:49 31.08.2026

  • 8 Така е, Путин не вярва на московските

    15 30 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    сълзи, затова не му пука, че бомбят столицата му.

    19:51 31.08.2026

  • 9 Китайският външен министър Ван И

    32 13 Отговор
    се срещна със Стуб в Хелзинки на 5 юли но някой "албански реотан" чак сега се бил сетил кво бил казал може би ...

    19:51 31.08.2026

  • 10 Европеец

    31 15 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Аз пък смятам, че тоя Стуб си предава важност и си прави свободни съчинения... Русия няма да използва атом в Украйна по ред причини, виж при необходимост за англетата, франсетата и шв.абите не съм сигурен.....

    Коментиран от #19

    19:52 31.08.2026

  • 11 венсеремос

    25 15 Отговор
    Китай е излъгал Финландия.На Русия никой не може да диктува ,какво ще напрви с Фашистка Бандеровска ОКРАИНА.Никой не може да диктува какв ще направи Кремъл и Президента Вл. Вл. Путин.Си е излъгал финладците.Това е истината.

    Коментиран от #28, #35

    19:53 31.08.2026

  • 12 ТОЯ СТУБ

    27 13 Отговор
    Е по-тъп и от Кая Калас.

    19:53 31.08.2026

  • 13 "финландският лидер"

    19 13 Отговор
    Да се огледа хубавичко какво е насочено към тях от Карелия

    19:53 31.08.2026

  • 14 Само един тотален

    20 14 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    малоумник както теб може да повярва на оня олигофер дет се води финландски президент.

    Коментиран от #27

    19:54 31.08.2026

  • 15 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    21 12 Отговор
    Само за малоумни бандери.

    19:54 31.08.2026

  • 16 хихи

    12 18 Отговор
    Пуся малката булка на Си 😅😅😅

    19:55 31.08.2026

  • 17 Как може да пушите

    11 7 Отговор
    Глупости.ужас

    Коментиран от #61

    19:56 31.08.2026

  • 18 Хахахаха

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ама аз знам, че копчето за руското ЯО е в Си Дзин Пин.

    Коментиран от #21

    19:56 31.08.2026

  • 19 Пич

    19 10 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Точно! Затова казвам, че Финландия лъже!
    Откъде знам?
    Китайците са умни, не бъркат, и не биха направили такава дипломатическа грешка, да кажат такова нещо! И то на такава порта!!!

    19:56 31.08.2026

  • 20 Хахахаха😂😂😂😂

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Китай ПОВЕРИТЕЛНО информирал!!!
    Обаче дрънкалото Стуб го казал на целия свят!!!!😂😂😂😂😂
    Дипломация, медии, 💩💩💩💩💩!

    19:57 31.08.2026

  • 21 Пич

    11 8 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Незнам осъзнаваш ли, колко трябва да си глупав, за да кажеш такова нещо?!

    Коментиран от #40, #50

    19:58 31.08.2026

  • 22 Ами

    13 7 Отговор
    Финландците горките се намърдаха между шамарите в най-неподходящия момент.
    А западната пропаганда, вече хептен за нищо не става :)

    19:58 31.08.2026

  • 23 Мдаа

    8 14 Отговор
    Ботокса не е никакъв фактор.Тръмпа го подритва от запад,а Си от изток.

    19:59 31.08.2026

  • 24 Град Козлодуй

    10 14 Отговор
    Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    19:59 31.08.2026

  • 25 Констатация

    8 10 Отговор
    Е, па некои другарЕ, у форума си мислеха че "братски" Китай, рамо до рамо с Русия шъ громят Запада и Щатите -)))))), не верваха кът им казвах, че най-големия бенефициар от тази Гражданска война е Китай, а напоследък и Индия, верно е, признавам си без бой, че и другарите от Северна Корея "намазаха филийкатъ", но се оказаха единственните, които проляха кръв за Русия, а навремето Путин даже не ги броеше за бройка...!!! Не всеки, който ти се кълне в дружба, се оказва Приятел!!!!!

    20:00 31.08.2026

  • 26 Град Козлодуй

    10 11 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    20:00 31.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Странно

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "венсеремос":

    Така е.Да не би да имат някакъв бъг тия атомни боби.Никой вече не го е страх.

    20:01 31.08.2026

  • 29 Историк

    11 9 Отговор
    Не знам дали Китай може изобщо да позволява или забранява нещо на Русия ,даже само да си го помислят и остават сами срещу Колективните Хиени ,ама кой да мисли и да знае .

    Коментиран от #41

    20:02 31.08.2026

  • 30 Капейчо

    6 9 Отговор
    Струва си да отбележим, че и Моди е предупредил Путин за ЯО. От всички ядрени държави само С. Корея ще си трае.

    20:03 31.08.2026

  • 31 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    9 10 Отговор
    Руzкото мече игра само по моя каманда

    20:03 31.08.2026

  • 32 Медводков линията 🤡

    7 7 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🤮

    20:04 31.08.2026

  • 33 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    7 6 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    20:04 31.08.2026

  • 34 Чиниш ми се

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Се гресиран ☝️пидди.раззинн ,пак си скрил палеца на тъмно ,топло и влажно 👈.

    20:04 31.08.2026

  • 35 Истина и копейска истина

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "венсеремос":

    са коренно различни неща.

    20:04 31.08.2026

  • 36 Горките

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Китай":

    Изведнъж погледбаха картата по нов начин, а тя си е все същата..

    20:04 31.08.2026

  • 37 Нищо ново. Това отдавна е известно.

    4 7 Отговор
    Китай е могъщият, богат и умен господар. Северна Корея и Русия са бедните и подчинени роби на Китай. Китай ги ръководи и ги използва, както му е удобно :)

    20:04 31.08.2026

  • 38 Анонимен

    6 6 Отговор
    Китай не вярвам да е направил такова изявление.

    Коментиран от #55

    20:05 31.08.2026

  • 39 Раша да не го игре сърдита

    4 5 Отговор
    Защото ще си тръгне набита⚠️

    20:05 31.08.2026

  • 40 Засили се някъде от високо

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    И гледай да няма свидетели,за да не вкараш някой невинен в беля.

    20:05 31.08.2026

  • 41 При твоите думи

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    Китай си го премести.

    Коментиран от #66

    20:05 31.08.2026

  • 42 КАКВА ФИНЛАНДИЯ КАКЪВ КИТАЙ

    7 6 Отговор
    Какви пет лева. Всеки вече пише в нета всяка измислица за която се сети.

    Коментиран от #64

    20:06 31.08.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ТОЙ И БАЙ ДОНЬО ОБЕЩА НА ИРАНЦИТЕ ЧЕ НЯМА ДА ГИ ТРЕПЕ :)
    .....
    ПРЕЗИДЕНТА НА ФИНЛАНДИЯ ДЪМБ , НЕ МОЖЕ ЛИ ДИРЕКТНО ДА СИ ПИТА В В ПУТИН
    .... СРАМЕЖЛИВКО :)

    20:06 31.08.2026

  • 44 нищо

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Китай":

    ново..паредна боза. поверително-подозрително тъпо..а как по финландски се превежда дума лъже лиске..?

    20:06 31.08.2026

  • 45 Димон Сладкия Бонбон

    4 2 Отговор
    На rеове андроиди кой обръща внимание сегодня ?

    20:07 31.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    5 4 Отговор
    Да вече Русия е изцяло зависима от Китай и не може да решава нищо. Господаря от Китай каже ли е закон, защото Путин Ппревърна Русия в евтин суверинен придатък на Китай. Китай е окупирал иномически Източен Сибир, а придатъка не се ли подчемява може и да реши да си анексира направо.

    20:08 31.08.2026

  • 48 Вече

    1 2 Отговор
    Всички цитират гаспадаря. Никой не бръсне какво ще каже русията.

    20:10 31.08.2026

  • 49 Времето се променя

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Споко, всичко ще се оправи.
    Внимавай кафето и повече разходки на чист въздух. А, и избягвай новините за Русия изглежда силно те дразнят.. може нещо в миналото..?

    20:10 31.08.2026

  • 50 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Незнам, осъзнаваш ли колко трябва да си глупав, за да вярваш, че Китай ще рискува живота си, заради некадърния тупин който заседна в Украйна?

    20:10 31.08.2026

  • 51 Браво на Китай

    2 4 Отговор
    Юана да замества долара и сащ да фалират, та да мирясаме от войнолюбците.

    20:10 31.08.2026

  • 52 Най-добре

    2 3 Отговор
    Китаецът да държи бесното си куче на каишка и да не му дава да апе.

    20:11 31.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сделано в Китай

    1 2 Отговор
    На пулта на руските ракети пише Made in China. Китайците държат контролните кодове.

    20:12 31.08.2026

  • 55 Защото имаш пси... проблеми

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Принципът на отричане на очевидното (свързван в психологията и реториката с понятия като денониализъм, когнитивен дисонанс или „газлайтинг“) е психологически феномен или съзнателна стратегия, при която човек или група отказват да признаят реалност, която е ясно видима, доказана и неоспорима. Основни проявления и причини за този принцип: 1. Когнитивен дисонанс: Когато новата, очевидна информация противоречи на дълбоко вкоренени вярвания или ценности, човек изпитва силен дискомфорт. За да го премахне, той по-лесно отхвърля фактите, отколкото да промени светогледа си. Пример: Отхвърляне на научни доказателства, защото те не съвпадат с мнението му. 2. Социален конформизъм (Ефектът на Аш): Понякога хората отричат очевидното под натиска на групата. Експериментите на Аш доказват, че индивидът е склонен да обяви очевидно грешно твърдение за вярно, само за да не се цепи от колектива. Пример: Приказката "Новите дрехи на царя". 3. Политическа и реторична стратегия: В дебатите и пропагандата това е тактика за объркване на противника. Чрез нагло и упорито отричане на факти („черното е бяло“) се цели изтощаване на отсрещната страна и създаване на съмнение в публиката. 4. Психологическа самозащита (отричане): На индивидуално ниво това е несъзнаван защитен механизъм. Когато даден факт е твърде болезнен, плашещ или застрашаващ егото, мозъкът буквално го блокира, за да запази психическото равновесие. Пример: Човек с тежка зависимост, който твърди: "Мога да спра, когато реша

    Коментиран от #67

    20:13 31.08.2026

  • 56 Руска техника

    2 4 Отговор
    Проблемът с руските ракети го видяхме при Сармата, Посейдона и най-вече при Орешника. Ще ги изстрелят към Лондон, а ще паднат я в Москва, я в Пекин.

    Коментиран от #62

    20:13 31.08.2026

  • 57 А дано, ама надали

    2 2 Отговор
    Ако в някоя страна, членка на ЕС и НАТО, китайците тръгнат да се изнасят, веднага бягайте на поне 500 км разстояние от епицентъра.

    20:14 31.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Съзнанието,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    че не е самоубиец .
    Шубето е голям страх.

    20:15 31.08.2026

  • 60 МайТапчията

    2 1 Отговор
    Стуб обещал да извърти качествена зурна на Си ,ако лично се примоли на НВ.В Путин да не удря финландците -перке лесатана 👈

    20:15 31.08.2026

  • 61 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Как може да пушите":

    Ти какво пушиш? Тревица? Гъби? Кока? Фентанил?

    20:15 31.08.2026

  • 62 Видяли били те

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Руска техника":

    Очевидно имаш сериозен проблем с ракетата, на която си седнал. И проблемът се задълбочава.

    20:16 31.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "КАКВА ФИНЛАНДИЯ КАКЪВ КИТАЙ":

    И аз така.
    Когато за пръв видях камила, рекох: "Такова животно нема".

    20:18 31.08.2026

  • 65 До 2 год,.. всички

    2 1 Отговор
    Монголоидни Републики официално ще обявят НЕЗАВИСИМОСТ и ще се присъединят към ВЕЛИК АТА ПОДНЕБЕСНАТА ИМПЕРИЯ !

    Коментиран от #71

    20:18 31.08.2026

  • 66 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "При твоите думи":

    Китай е страна с 5000 г. и много ясно осъзнават кои са им враговете и кои приятелите и кой иска да ги възпира 😂😂😂.

    20:19 31.08.2026

  • 67 Побърканяк

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Защото имаш пси... проблеми":

    Поне за десети път публикуваш този текст, преписан от някъде. Поне да го беше прочел и осъзнал за какво се отнася.

    20:20 31.08.2026

  • 68 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    3 0 Отговор
    Виете ли виете мъчително козяшки зюмбюли ,бай Перукан и той си джафка периодично но не вреди ,а новият Искандер 1000 лети ли лети за ужас на душманиете

    20:23 31.08.2026

  • 69 Майор Мишев

    3 0 Отговор
    Ако бай Перукан направи грешката и да използва тактически ядрени заряди срещу Иран и отвори кутията на Пандора и създаде прецедент ,никой не може да спре Русия от подобно действие .

    20:26 31.08.2026

  • 70 Орк

    3 0 Отговор
    Китай няма да рискува отношенията си с Русия ради някаква Финляндия. Глупост, след глупост. Всяка втора статия за Русия. Жалка работа. Цивилизацията нещо изоставила Европа . срам и за сегашнята Европа.

    20:26 31.08.2026

  • 71 Османагич 🇹🇷

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "До 2 год,.. всички":

    До две години Булгари.Стан ще се върне отново към анаватан Тюркие и ще е член на ислямското нато .Най подходящ за валия на вилаета ми се вижда Пеевски ефенди .

    20:28 31.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Александър Стуб е кривозъб дегенерат. Долара Финландия до фалит.

    20:32 31.08.2026

  • 74 СтоЛетов

    0 0 Отговор
    Ходил ли си на Шипка бе ,конвертъбъл

    20:37 31.08.2026

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