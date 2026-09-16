За бойни заслуги! Руският военен министър награди с медал командира на корвета, стрелял по датски хеликоптер в Балтийско море

Министърът на отбраната Андрей Белоусов награди командира на корветата "Съобразителни" за "решителни действия за предотвратяване на провокация" от страна на датски военен хеликоптер над Балтийско море.

Военният министър награди командира на кораба с медал "За бойни заслуги" за "компетентните му действия по време на среща с чуждестранен летателен апарат", съобщиха от ведомството в Max.

Инцидентът се случи на 14 септември в неутрални води в югозападната част на Балтийско море. Руска корвета е изпълнявала поставената си задача, когато засече приближаваща въздушна цел. Оказа се, че това е хеликоптер Fennec на датските военновъздушни сили.

В съобщението се отбелязва, че летателният апарат се насочва към военния кораб и пренебрегва опитите за установяване на връзка по международните канали. "За да предотврати провокация, командирът на "Съобразителни" нарежда изстрелването на две червени сигнални ракети. След това датският хеликоптер напуска района на патрулиране".

По-рано датските въоръжени сили съобщиха, че руският кораб е изстрелял две сигнални ракети.

Министерството на външните работи на Дания привика дипломатическия представител на Москва за обсъждане на инцидента.

Руският посланик Владимир Барбин връчи на Копенхаген ответна нота за протест във връзка с опасни маневри на военни хеликоптери.