За бойни заслуги! Руският военен министър награди с медал командира на корвета, стрелял по датски хеликоптер в Балтийско море

Министърът на отбраната Андрей Белоусов награди командира на корветата "Съобразителни" за "решителни действия за предотвратяване на провокация" от страна на датски военен хеликоптер над Балтийско море.
Военният министър награди командира на кораба с медал "За бойни заслуги" за "компетентните му действия по време на среща с чуждестранен летателен апарат", съобщиха от ведомството в Max.
Инцидентът се случи на 14 септември в неутрални води в югозападната част на Балтийско море. Руска корвета е изпълнявала поставената си задача, когато засече приближаваща въздушна цел. Оказа се, че това е хеликоптер Fennec на датските военновъздушни сили.
В съобщението се отбелязва, че летателният апарат се насочва към военния кораб и пренебрегва опитите за установяване на връзка по международните канали. "За да предотврати провокация, командирът на "Съобразителни" нарежда изстрелването на две червени сигнални ракети. След това датският хеликоптер напуска района на патрулиране".
По-рано датските въоръжени сили съобщиха, че руският кораб е изстрелял две сигнални ракети.
Министерството на външните работи на Дания привика дипломатическия представител на Москва за обсъждане на инцидента.
Руският посланик Владимир Барбин връчи на Копенхаген ответна нота за протест във връзка с опасни маневри на военни хеликоптери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #6
17:52 16.09.2026
2 БУХАХАХА
17:54 16.09.2026
3 Няма такъв резил
Коментиран от #33
17:54 16.09.2026
4 оня с коня
Коментиран от #7, #24
17:54 16.09.2026
5 Запознат
17:55 16.09.2026
6 ГОЛЕМ СМЯХ
До коментар #1 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":намериха главата на съби събев къде беше погреебан кат куче
за разлика от генерал радко младич погребан с почести
правиш ли разликата между двамата генерали?
17:55 16.09.2026
7 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
До коментар #4 от "оня с коня":трябват ТОПКИ за тая работа
Коментиран от #19
17:57 16.09.2026
8 Промяната
Коментиран от #30
17:58 16.09.2026
9 !!!?
17:59 16.09.2026
10 Руското
17:59 16.09.2026
11 ЛЕ о ПА р Д
17:59 16.09.2026
12 пРосия
18:00 16.09.2026
13 Московските BAPBAPИ !
18:01 16.09.2026
14 Интересно
Коментиран от #25
18:02 16.09.2026
15 Пффф...
18:02 16.09.2026
16 Гоце
18:03 16.09.2026
17 РФ е един огромен КЕН eф !
18:04 16.09.2026
18 Защо няма
Коментиран от #21
18:04 16.09.2026
19 Вълк
До коментар #7 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Или празна глава
18:05 16.09.2026
20 Хмм
18:10 16.09.2026
21 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #18 от "Защо няма":Е как да наградят AI ?!
18:14 16.09.2026
22 А ВЪВ ЧЕРНО МОРЕ
ПОТОПЕНИТЕ КОРВЕТИ
НАГРАДИХА ЛИ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТОТАЛНО ОТКАЧЕНИ
КРЕМЪЛСКИ САБАКИ ...
18:15 16.09.2026
23 ГЕНЕРАЛ
И него го награждаваха .
Герой на РУСИЯ
Сега вече почива в Черен Чувал .
Заслужена Награда.
18:17 16.09.2026
24 Кой
До коментар #4 от "оня с коня":вЪртолет ли,а букварче копейка хе хеее
18:18 16.09.2026
25 Жожи
До коментар #14 от "Интересно":Било е в международни води. Просто датчаните пробват търпението на руснаците. Търсят поводи за война.
18:19 16.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 коко
това бе ,преди 2 дена.
18:24 16.09.2026
28 СВО 1 665 дни РЕЗИЛ
През м. август Путин наградил със златна звезда "Герой на Русия" руския генерал-майор Антон Грунис.
Според руски Z-военни блогъри на 12.09 е бил награден да присъства и на концерт изнасян от Кобзон.
18:25 16.09.2026
29 Ахъ
18:26 16.09.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "Промяната":ДИРЕКНО СА ГО ПРЕДДУПРЕДИЛИ ЧЕ СКОРО ЩЕ ПАДНЕ ВЪВ ВОДАТА
бързо е разбрал обаче предупреждението оня с въртолета ха ха хаха ха
18:28 16.09.2026
31 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
18:36 16.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Де бил
До коментар #3 от "Няма такъв резил":Датчаните не мислят,че са фойерверки!!! Привикали са посланник и са му връчили протестна нота . Това е сериозно. Иначе си абсолютно прав,но бих наблегнал ,че за две фойерверки са се наакали здраво цял хеликоптер със датчани барабар със ЕС.
18:40 16.09.2026