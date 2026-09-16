Новини
Свят »
Русия »
За бойни заслуги! Руският военен министър награди с медал командира на корвета, стрелял по датски хеликоптер в Балтийско море

За бойни заслуги! Руският военен министър награди с медал командира на корвета, стрелял по датски хеликоптер в Балтийско море

16 Септември, 2026 17:49 812 33

  • русия-
  • дания-
  • нато-
  • балтийско море

Инцидентът се случи на 14 септември в неутрални води в югозападната част на Балтийско море

За бойни заслуги! Руският военен министър награди с медал командира на корвета, стрелял по датски хеликоптер в Балтийско море - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Андрей Белоусов награди командира на корветата "Съобразителни" за "решителни действия за предотвратяване на провокация" от страна на датски военен хеликоптер над Балтийско море.

Военният министър награди командира на кораба с медал "За бойни заслуги" за "компетентните му действия по време на среща с чуждестранен летателен апарат", съобщиха от ведомството в Max.

Инцидентът се случи на 14 септември в неутрални води в югозападната част на Балтийско море. Руска корвета е изпълнявала поставената си задача, когато засече приближаваща въздушна цел. Оказа се, че това е хеликоптер Fennec на датските военновъздушни сили.

В съобщението се отбелязва, че летателният апарат се насочва към военния кораб и пренебрегва опитите за установяване на връзка по международните канали. "За да предотврати провокация, командирът на "Съобразителни" нарежда изстрелването на две червени сигнални ракети. След това датският хеликоптер напуска района на патрулиране".

По-рано датските въоръжени сили съобщиха, че руският кораб е изстрелял две сигнални ракети.

Министерството на външните работи на Дания привика дипломатическия представител на Москва за обсъждане на инцидента.

Руският посланик Владимир Барбин връчи на Копенхаген ответна нота за протест във връзка с опасни маневри на военни хеликоптери.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 9 Отговор
    Намериха ли главата на генерала?

    Коментиран от #6

    17:52 16.09.2026

  • 2 БУХАХАХА

    7 7 Отговор
    Едни ги награждават, други слушат Вивалди за последно.

    17:54 16.09.2026

  • 3 Няма такъв резил

    19 19 Отговор
    Хаха, за стрелба със фойерверки, вече дават медал в руската кочина!!!

    Коментиран от #33

    17:54 16.09.2026

  • 4 оня с коня

    17 13 Отговор
    трябвало е да бъде свален тоя въротлет

    Коментиран от #7, #24

    17:54 16.09.2026

  • 5 Запознат

    18 20 Отговор
    русия - най-големият психодиспансер в света.

    17:55 16.09.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЯХ

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    намериха главата на съби събев къде беше погреебан кат куче

    за разлика от генерал радко младич погребан с почести

    правиш ли разликата между двамата генерали?

    17:55 16.09.2026

  • 7 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    трябват ТОПКИ за тая работа

    Коментиран от #19

    17:57 16.09.2026

  • 8 Промяната

    14 3 Отговор
    Как се преиначава - по хеликоптер не се стреля със сигнални ракети. Те са за преупреждение, а не за директна стрелба!

    Коментиран от #30

    17:58 16.09.2026

  • 9 !!!?

    17 7 Отговор
    Копейки, победата дойде, ликувайте...Путлер раздава вече медали !!!?

    17:59 16.09.2026

  • 10 Руското

    12 6 Отговор
    падение няма дъно!

    17:59 16.09.2026

  • 11 ЛЕ о ПА р Д

    4 4 Отговор
    за ножки Буша-Жрали и всей душой ненавидели США, ненавидели и жрали!

    17:59 16.09.2026

  • 12 пРосия

    10 8 Отговор
    Страната на идиотите.

    18:00 16.09.2026

  • 13 Московските BAPBAPИ !

    11 8 Отговор
    Еми то само за терористични операции могат да дават медали - разрушена болница, срината детска градина, взривен магазин ... , на фронта са гола вода.

    18:01 16.09.2026

  • 14 Интересно

    7 7 Отговор
    Датчаните нямат ли право да знаят кой може да мине през териториалните им води?

    Коментиран от #25

    18:02 16.09.2026

  • 15 Пффф...

    8 6 Отговор
    Тия трябва да се изолират с ров и стена с ток и прекъсване на всички дипломатически връзки...Тяхната варварщина не се търпи...

    18:02 16.09.2026

  • 16 Гоце

    9 6 Отговор
    Само Ердоган ги лекува рашистите

    18:03 16.09.2026

  • 17 РФ е един огромен КЕН eф !

    10 4 Отговор
    Както върви, няма да е далеч деня когато кРадев и наркоЙотова ще дават орден Стара планина на нарко барони, хазартни босове и убийци ...

    18:04 16.09.2026

  • 18 Защо няма

    6 2 Отговор
    награден руснак,забил знаме в Украинско село?

    Коментиран от #21

    18:04 16.09.2026

  • 19 Вълк

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Или празна глава

    18:05 16.09.2026

  • 20 Хмм

    3 2 Отговор
    Изроди.

    18:10 16.09.2026

  • 21 Клоуна пусин 🤡💩

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Защо няма":

    Е как да наградят AI ?!

    18:14 16.09.2026

  • 22 А ВЪВ ЧЕРНО МОРЕ

    2 2 Отговор
    КАПИТАНИТЕ НА

    ПОТОПЕНИТЕ КОРВЕТИ

    НАГРАДИХА ЛИ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТОТАЛНО ОТКАЧЕНИ
    КРЕМЪЛСКИ САБАКИ ...

    18:15 16.09.2026

  • 23 ГЕНЕРАЛ

    3 1 Отговор
    АНТОН ГРУНИС
    И него го награждаваха .
    Герой на РУСИЯ

    Сега вече почива в Черен Чувал .

    Заслужена Награда.

    18:17 16.09.2026

  • 24 Кой

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    вЪртолет ли,а букварче копейка хе хеее

    18:18 16.09.2026

  • 25 Жожи

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Интересно":

    Било е в международни води. Просто датчаните пробват търпението на руснаците. Търсят поводи за война.

    18:19 16.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 коко

    0 1 Отговор
    факти,много сте изостанали с информацията!
    това бе ,преди 2 дена.

    18:24 16.09.2026

  • 28 СВО 1 665 дни РЕЗИЛ

    0 0 Отговор
    Имат награди и ги раздават.

    През м. август Путин наградил със златна звезда "Герой на Русия" руския генерал-майор Антон Грунис.
    Според руски Z-военни блогъри на 12.09 е бил награден да присъства и на концерт изнасян от Кобзон.

    18:25 16.09.2026

  • 29 Ахъ

    0 2 Отговор
    То и англичанчетата се опитаха да се доближат и взече избягаха на бързо като тези несретници поляка каза че щял да бомбардира Русия ама му казаха да си наляга парцалките че полша може и да изчезне от картите

    18:26 16.09.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Промяната":

    ДИРЕКНО СА ГО ПРЕДДУПРЕДИЛИ ЧЕ СКОРО ЩЕ ПАДНЕ ВЪВ ВОДАТА


    бързо е разбрал обаче предупреждението оня с въртолета ха ха хаха ха

    18:28 16.09.2026

  • 31 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    Н а времето Александър трети е казал- единствените приятели на Русия са нейните армия и флот...А сега пак са двама- Иран и Северна Корея..🤣🤣

    18:36 16.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Де бил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма такъв резил":

    Датчаните не мислят,че са фойерверки!!! Привикали са посланник и са му връчили протестна нота . Това е сериозно. Иначе си абсолютно прав,но бих наблегнал ,че за две фойерверки са се наакали здраво цял хеликоптер със датчани барабар със ЕС.

    18:40 16.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания