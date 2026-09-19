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Интензивен трафик на Капитан Андреево и Лесово
  Тема: Трафик

Интензивен трафик на Капитан Андреево и Лесово

19 Септември, 2026 19:02, обновена 19 Септември, 2026 19:04 474 1

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  • гранична полиция-
  • турция-
  • товарни автомобили

Затруднено е движението на изход за товарни автомобили на двата гранични пункта с Турция, съобщава Гранична полиция.

Интензивен трафик на Капитан Андреево и Лесово - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ с Турция на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.

Данните са публикувани на сайта на ведомството и показват натоварване основно при тежкотоварния трафик в посока излизане от България. За останалите гранични пунктове с Турция в съобщението не са посочени затруднения.

ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ са сред най-натоварените сухопътни пунктове по българо-турската граница, особено при международния товарен превоз. При подобна обстановка шофьорите обикновено трябва да се съобразяват с по-дълго време за преминаване.

Източници: БТА, Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР


Хасково / България
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