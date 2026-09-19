Интензивен трафик на Капитан Андреево и Лесово

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ с Турция на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.

Данните са публикувани на сайта на ведомството и показват натоварване основно при тежкотоварния трафик в посока излизане от България. За останалите гранични пунктове с Турция в съобщението не са посочени затруднения.

ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ са сред най-натоварените сухопътни пунктове по българо-турската граница, особено при международния товарен превоз. При подобна обстановка шофьорите обикновено трябва да се съобразяват с по-дълго време за преминаване.

Източници: БТА, Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР