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Свлачището в Непал: Жертвите достигнаха 1386

Свлачището в Непал: Жертвите достигнаха 1386

12 Септември, 2026 09:28, обновена 12 Септември, 2026 09:33 349 1

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Над 5100 души остават в неизвестност след срутването на ледника в региона Расува

Свлачището в Непал: Жертвите достигнаха 1386 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на официално потвърдените смъртни случаи от катастрофалното свлачище и последвалите мащабни наводнения в Непал достигна 1386 души. Информацията бе обявена официално в последната сводка на Националната агенция за намаляване на риска от бедствия и управление на извънредни ситуации (NDRRMA) и потвърдена от полицията в Непал.

Спасителните операции в най-силно засегнатия регион Расува продължават в усложнена обстановка. Властите съобщават, че 5130 души все още се водят за безследно изчезнали, като сред тях има десетки чуждестранни туристи и стотици работници от местните водноелектрически централи. Според журналистически разследвания на местната медия myRepublica, броят на жертвите включва и множество открити човешки останки по поречието на река Тришули, които тепърва ще бъдат идентифицирани чрез ДНК анализи.

Причина за бедствието и климатичният фактор

Природният катаклизъм, който започна в края на август, бе предизвикан от внезапно срутване на високопланински ледник на връх Лангтанг Лирунг в Хималаите, близо до границата между Непал и автономния регион Тибет в Китай. Огромната маса от лед, скали и кал отприщи опустошителна вълна по коридора на река Боте Коши, която буквално заличи десетки села, пътища и критична инфраструктура.

Международният научен портал Phys.org публикува анализ на експерти, които определят трагедията като ярък пример за „каскадни заплахи“. Глобалното затопляне в Хималаите ускорява топенето на ледниците и създава нестабилни ледникови езера, водещи до непредвидими верижни катастрофи.

Правителството на Непал вече обяви извънредно положение в 15 общини, като същевременно призова международната общност за спешна хуманитарна помощ и подкрепа в борбата с климатичните промени. Към днешна дата съвместните екипи на армията и полицията са успели да спасят и евакуират над 13 600 души от бедствените зони.


Непал
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    09:37 12.09.2026