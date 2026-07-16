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Наводнения и торнадо в Тексас: Извънредно положение, разрушения и десетки спасени при водния ад

Наводнения и торнадо в Тексас: Извънредно положение, разрушения и десетки спасени при водния ад

16 Юли, 2026 06:15, обновена 16 Юли, 2026 06:19 744 6

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Тропическа буря потопи южните части на щата, мощен смерч удари Сан Антонио в пиковия час

Наводнения и торнадо в Тексас: Извънредно положение, разрушения и десетки спасени при водния ад - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабно природно бедствие парализира Южен и Централен Тексас, след като безмилостни порои предизвикаха катастрофални наводнения, а мощно торнадо премина през предградията на Сан Антонио.

Губернаторът на Тексас Грег Абът вече обяви извънредно положение за десетки окръзи в щата, за да се освободят незабавно държавни ресурси за справяне с кризата. Към 6:15 часа българско време ситуацията остава критична, като стотици спасители, Тексаската национална гвардия и екипи с хеликоптери провеждат денонощни операции по евакуация.

Воден капан: Окръг Увалде и Хил Кънтри под вода

Според официалните доклади на Националната метеорологична служба на САЩ (NWS), най-тежко е засегнат град Увалде и околните райони, където на места са паднали огромни количества дъжд – между 25 и 50 литра на квадратен метър (10 до 20 инча). Водата в река Нуесес е покачила нивото си с близо 6 метра (20 фута) само за четири часа, заливайки пътища, мостове и жилищни постройки.

Говорителят на Тексаския департамент за паркове и дива природа, Маги Бергер, съобщи, че специални екипи на Тексас Гейм Уордънс (Texas Game Wardens) са спасили над 75 души, блокирани в автомобили или по покривите на къщите си от прииждащите вълни в Южен Тексас. В градчето Бьорни (край Сан Антонио) най-оживеното кръстовище се оказа изцяло под вода, което принуди местните власти да призоват жителите към незабавна доброволна евакуация или укриване по високите етажи на сградите.

Торнадо удари Сан Антонио в сутрешния трафик

Паралелно с невиждания потоп, потвърдено от радарите торнадо връхлетя северните и северозападните части на Сан Антонио по време на сутрешния пиков час. Очевидци и кадри в социалните мрежи описват внезапен силен вихър, който е причинил сериозни материални щети. Най-сериозно е засегнат булевард „UTSA“ близо до кампуса на Тексаския университет, където жилищният комплекс „Oasis San Antonio“ е понесъл директен удар от ядрото на бурята.

Смерчът е пресякъл Междущатска магистрала 10 (Interstate 10), блокирайки движението и оставяйки хиляди шофьори в капан. Местната енергийна компания CPS Energy съобщава за масови прекъсвания на електрозахранването по целия път на буреносната клетка.

Жертви и материални щети: Статистиката до момента

За щастие, благодарение на бързо задействаните сирени за ранно предупреждение и адекватната реакция на гражданите, към този час няма официални данни за загинали или сериозно ранени хора в Тексас вследствие на настоящата метеорологична вълна.

Въпреки това, материалните щети по инфраструктурата, земеделските земи и личната собственост на гражданите са огромни. Според метеоролозите, цитирани от Асошиейтед Прес (AP), това е типичен среднолетен тропически модел на времето, захранван от влага от Мексиканския залив и Тихия океан, който обаче се повтаря с подобна опустошителна сила веднъж на пет години. Местните жители споделят пред медиите, че бедствието събужда мрачни спомени от катастрофалните наводнения в Тексас от юли миналата година, когато водната стихия отне живота на над 130 души в същия регион.

Синоптиците предупреждават, че опасността не е преминала. Тъй като почвата е напълно пренаситена с влага, всеки нов дъжд ще предизвиква незабавни повърхностни потоци. Предупрежденията за флаш наводнения и опасни метеорологични явления за Тексас остават в сила поне до петък вечерта. Властите апелират към шофьорите да спазват правилото „Обърни се, не се дави“ и да не се опитват да пресичат наводнени участъци.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Персите и там ли ги идвриха

    06:29 16.07.2026

  • 3 С ДВЕ ДУМИ

    6 0 Отговор
    Путин вероятно е виновен, но пък знае ли човек?! ГОСПОД си знае работата.

    06:56 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ДОБРЕ КАЗАНО...СМЕРЧ, А НЕ ТОРНАДО! ПУТИН ГО Е ПРАТИЛ! БРАВО!

    07:21 16.07.2026

  • 6 Бай вую

    0 0 Отговор
    Господ дава според заслугите

    07:35 16.07.2026