Известен американски предприемач загина с частен самолет при аварийно кацане на магистрала в Тексас ВИДЕО

При катастрофата на частен бизнес самолет на магистрала в град Ларедо, Тексас, загина един човек, а петима бяха ранени, предаде The Guardian.
Инцидентът стана късно вечерта във вторник, 16 юни 2026 г., на натоварения пътен възел Loop 20 (Texas State Highway Loop 20).
Загиналият е известният технологичен предприемач Джошуа Бер, на 50 години, основател и изпълнителен директор на технологичния хъб за стартъпи Capital Factory в Остин, Тексас. На борда са се намирали общо шестима души. Петимата оцелели са двамата пилоти и трима тийнейджъри. Всички те са настанени в болница в стабилно състояние.
Пожарникарите са успели да извадят живо и малко домашно куче от останките.
При аварийното кацане самолетът е блъснал движещ се по магистралата автомобил. Шофьорът му е бил хоспитализиран, но вече е изписан.
Самолетът е бил двумоторен бизнес джет Cessna Citation Latitude, произведен през 2016 г.. Машината е собственост на компанията за споделено притежание на частни самолети NetJets (собственост на Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет).
Това е първият фатален инцидент в историята на компанията.
Самолетът е излетял от мексиканския курорт Сан Хосе дел Кабо и е летял към Остин, Тексас.
Около 21:55 ч. местно време пилотите се свързват с кулата на международното летище в Ларедо. Те докладват за сериозни механични проблеми, липса на мощност (загуба на двигатели) и ниско ниво на горивото.Самолетът губи връзка с диспечерите и пада на магистрала Loop 20, на около 3-4 километра от пистата на летището, докато се опитва да стигне до него.
Кадри от видеорегистратори показват как машината се плъзга по асфалта, отнася стълбове за осветление и се разцепва наполовина, след което избухва в пламъци.
Шофьори, станали свидетели на инцидента, веднага спрели колите си и се затичали към горящия корпус. С помощта на лопати и чукове те разбили предното стъкло на кокпита и помогнали на хората да излязат.
Петима полицаи са приети в болница заради обгазяване по време на спасяването.
Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) води разследването с помощта на Федералната авиационна администрация (FAA). Следователите ще изземат черните кутии (за запис на гласове и данни) на самолета. Експертите проучват дали е имало теч на гориво, тъй като резервоарът на този модел позволява три пъти по-дълъг полет от изминатия, а пилотите са съобщили, че горивото им свършва. На мястото работят и екипи на ФБР.
Магистралата остана затворена за дълго време поради разпръснати отломки и разлято авиационно гориво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пилот на баничарка
06:17 18.06.2026
2 литъл сейт джеймс
06:23 18.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Саде да попитам!
06:39 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Това..
07:07 18.06.2026
7 Ню Дженърейшън
07:27 18.06.2026
8 Механик
07:44 18.06.2026