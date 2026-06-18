Известен американски предприемач загина с частен самолет при аварийно кацане на магистрала в Тексас ВИДЕО

При катастрофата на частен бизнес самолет на магистрала в град Ларедо, Тексас, загина един човек, а петима бяха ранени, предаде The Guardian.

Инцидентът стана късно вечерта във вторник, 16 юни 2026 г., на натоварения пътен възел Loop 20 (Texas State Highway Loop 20).

Загиналият е известният технологичен предприемач Джошуа Бер, на 50 години, основател и изпълнителен директор на технологичния хъб за стартъпи Capital Factory в Остин, Тексас. На борда са се намирали общо шестима души. Петимата оцелели са двамата пилоти и трима тийнейджъри. Всички те са настанени в болница в стабилно състояние.

Пожарникарите са успели да извадят живо и малко домашно куче от останките.

При аварийното кацане самолетът е блъснал движещ се по магистралата автомобил. Шофьорът му е бил хоспитализиран, но вече е изписан.

Самолетът е бил двумоторен бизнес джет Cessna Citation Latitude, произведен през 2016 г.. Машината е собственост на компанията за споделено притежание на частни самолети NetJets (собственост на Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет).

Това е първият фатален инцидент в историята на компанията.

Самолетът е излетял от мексиканския курорт Сан Хосе дел Кабо и е летял към Остин, Тексас.

Около 21:55 ч. местно време пилотите се свързват с кулата на международното летище в Ларедо. Те докладват за сериозни механични проблеми, липса на мощност (загуба на двигатели) и ниско ниво на горивото.Самолетът губи връзка с диспечерите и пада на магистрала Loop 20, на около 3-4 километра от пистата на летището, докато се опитва да стигне до него.

Кадри от видеорегистратори показват как машината се плъзга по асфалта, отнася стълбове за осветление и се разцепва наполовина, след което избухва в пламъци.

Шофьори, станали свидетели на инцидента, веднага спрели колите си и се затичали към горящия корпус. С помощта на лопати и чукове те разбили предното стъкло на кокпита и помогнали на хората да излязат.

Петима полицаи са приети в болница заради обгазяване по време на спасяването.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) води разследването с помощта на Федералната авиационна администрация (FAA). Следователите ще изземат черните кутии (за запис на гласове и данни) на самолета. Експертите проучват дали е имало теч на гориво, тъй като резервоарът на този модел позволява три пъти по-дълъг полет от изминатия, а пилотите са съобщили, че горивото им свършва. На мястото работят и екипи на ФБР.

Магистралата остана затворена за дълго време поради разпръснати отломки и разлято авиационно гориво.