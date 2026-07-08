Мъж загина при акция на имиграционните служби в Тексас, случаят се разследва

Мъж е загинал по време на проверка в Хюстън, щата Тексас, извършена от служители на Агенцията за имиграция и митнически контрол на САЩ. За случая съобщава британското издание „Гардиън“, предава News.bg.

По данни на федералните власти около 6:50 часа сутринта агенти са спрели Лоренцо Салгадо Араужо с намерение да го арестуват. Според Агенцията за имиграция и митнически контрол той е мексикански гражданин, пребивавал незаконно в Съединените щати и издирван от властите.

Версията на семейството му обаче е различна. Синът му Роналдо Салгадо твърди, че баща му е търсел почасови работници, които да наеме за деня, и не е имал проблеми с документите си.

От Агенцията за имиграция и митнически контрол заявяват, че мъжът е направил опит да прегази техни служители с автомобила си, което е наложило използването на огнестрелно оръжие при самозащита. Според информацията той е бил прострелян в областта на корема. Случаят се разследва от Федералното бюро за разследване.

Това е пореден случай на смърт по време на акция на имиграционните служби, който предизвиква обществено внимание. Подобни инциденти имаше по-рано тази година при стрелбата срещу американската гражданка Рене Гуд в Минеаполис, както и срещу двама венецуелски граждани в Орегон. В тези случаи официалните версии впоследствие бяха поставени под съмнение след появата на видеозаписи.

По-рано тази година агенти на Агенцията за имиграция и митнически контрол застреляха и 37-годишния Алекс Прети при отделен инцидент. Тогава Министерството на вътрешната сигурност заяви, че той е оказал яростна съпротива и е приближил служителите с оръжие. По-късно видеозаписи, проверени от Ройтерс, показаха, че Прети е държал телефон в ръката си, докато се е опитвал да помогне на протестиращи, които били повалени на земята от агенти. Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че Прети е притежавал оръжието си законно.

Случаите с Рене Гуд и Алекс Прети предизвикаха мащабни протести, сблъсъци с органите на реда и впоследствие доведоха до уволнения в Агенцията за имиграция и митнически контрол.