Йотова оглавява българската делегация в ООН, вече е в Ню Йорк

Президентът Илияна Йотова оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В делегацията са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.

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По-късно през деня Йотова ще има среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Вечерта тя ще присъства на прием, който ще бъде даден от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод общите политически дебати на сесията.

За 23 септември е предвидено участие на Йотова в панелна дискусия на високо равнище „Потвърждаване на ангажимента за мир: използване на силата, с която разполагаме“, организирана от президента на Финландия Александър Стуб.

След това президентът ще има среща със своя швейцарски колега Ги Пармлен. Около 14:00 ч. тя ще направи изказване в общите политически дебати.

Йотова заяви в навечерието на дебатите: „В свят, пълен с конфликти, мирът е възможен и ще го заявя от най-високата трибуна на ООН“.

Президентът пристигна в Ню Йорк със закъснение, след като самолетът, с който пътуваше, бе отклонен към Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Ню Джърси. Това наложи промени в програмата на държавния глава.

Източници: БТА