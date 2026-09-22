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Йотова оглавява българската делегация в ООН, вече е в Ню Йорк
  Тема: Украйна

Йотова оглавява българската делегация в ООН, вече е в Ню Йорк

22 Септември, 2026 04:39, обновена 22 Септември, 2026 04:42 629 13

  • илияна йотова-
  • ооон-
  • ню йорк-
  • българска делегация-
  • антонио гутериш

Предвидени са срещи с Гутериш, Пармлен и прием при Тръмп

Йотова оглавява българската делегация в ООН, вече е в Ню Йорк - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В делегацията са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.

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По-късно през деня Йотова ще има среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Вечерта тя ще присъства на прием, който ще бъде даден от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод общите политически дебати на сесията.

За 23 септември е предвидено участие на Йотова в панелна дискусия на високо равнище „Потвърждаване на ангажимента за мир: използване на силата, с която разполагаме“, организирана от президента на Финландия Александър Стуб.

След това президентът ще има среща със своя швейцарски колега Ги Пармлен. Около 14:00 ч. тя ще направи изказване в общите политически дебати.

Йотова заяви в навечерието на дебатите: „В свят, пълен с конфликти, мирът е възможен и ще го заявя от най-високата трибуна на ООН“.

Президентът пристигна в Ню Йорк със закъснение, след като самолетът, с който пътуваше, бе отклонен към Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Ню Джърси. Това наложи промени в програмата на държавния глава.

Източници: БТА


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как така

    6 0 Отговор
    Кобилата на генерала са я допуснали да влезе в САЩ?
    Та той Тръмп се нори с нарко носовете и техните покровители?
    Тая ограничена жена, какви ли ще ги надроби?
    Но най- важното е, че ще се срещне с евреите….

    04:50 22.09.2026

  • 2 Дано поне

    3 1 Отговор
    Си е купила читави дрехи за вечерята при Тръмп, да не ни излага.

    Коментиран от #4, #7

    04:50 22.09.2026

  • 3 Хмм

    3 0 Отговор
    поредната дебела свиня в българската политика

    05:01 22.09.2026

  • 4 Взела си е роклята

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дано поне":

    С прекопиран модел от рокля на Мелания.
    С двуредното закопчаване

    05:04 22.09.2026

  • 5 Йотова не може да води кампания ...

    5 1 Отговор
    за кандидат Президент, като действащ в момента Президент???
    Тя трябва първо да освободи Президентския пост, за да се кандидатера за
    кандидат- Президент!!!

    Коментиран от #10

    05:10 22.09.2026

  • 6 Празнуваме 118 г независимост, но

    0 0 Отговор
    независима ли е България всъщност и защо след, като българинът умее всичко, цивилизацията живее в зависимости и мързел?

    Коментиран от #12

    05:26 22.09.2026

  • 7 Това е Скорпион, има вкус

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дано поне":

    и се облича доста по-добре от Деса ша ма извиняваш.

    05:31 22.09.2026

  • 8 Много

    0 0 Отговор
    бърже дойде от Бостън,блокирана....

    05:34 22.09.2026

  • 9 Сега е момента

    0 1 Отговор
    да спре войната в Украйна!

    05:34 22.09.2026

  • 10 Кампанията и

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Йотова не може да води кампания ...":

    започна с оставката на Радев!

    05:38 22.09.2026

  • 11 Тошо

    0 0 Отговор
    Ооне,е едно недоносче!

    05:57 22.09.2026

  • 12 Защото

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Празнуваме 118 г независимост, но":

    празнува един народ от който нищо независи !

    Коментиран от #13

    06:20 22.09.2026

  • 13 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Защото":

    Абсолютно всичко зависи от народа, но с мързел и чакане нищо не се постига! Някога се подиграваха на петилетките за стимул на комунистическата партия, но това беше единствено и само в полза на народа. За да имаш трябва да се трудиш, а не да крадеш и да сключват сделки на чужд гръб, да си мил и мазен, докато се облагодетелстват и след това с ножа в гърба. И не е виновен онзи, който го прави, а онзи който го позволява. Така, че ФАКТИчески от народа зависи всичко, когато той е обединен в името на своето благо.

    06:38 22.09.2026