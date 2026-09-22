Йотова оглавява българската делегация в ООН, вече е в Ню Йорк

Президентът Илияна Йотова оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
В делегацията са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.
По-късно през деня Йотова ще има среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Вечерта тя ще присъства на прием, който ще бъде даден от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод общите политически дебати на сесията.
За 23 септември е предвидено участие на Йотова в панелна дискусия на високо равнище „Потвърждаване на ангажимента за мир: използване на силата, с която разполагаме“, организирана от президента на Финландия Александър Стуб.
След това президентът ще има среща със своя швейцарски колега Ги Пармлен. Около 14:00 ч. тя ще направи изказване в общите политически дебати.
Йотова заяви в навечерието на дебатите: „В свят, пълен с конфликти, мирът е възможен и ще го заявя от най-високата трибуна на ООН“.
Президентът пристигна в Ню Йорк със закъснение, след като самолетът, с който пътуваше, бе отклонен към Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Ню Джърси. Това наложи промени в програмата на държавния глава.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как така
Та той Тръмп се нори с нарко носовете и техните покровители?
Тая ограничена жена, какви ли ще ги надроби?
Но най- важното е, че ще се срещне с евреите….
04:50 22.09.2026
2 Дано поне
Коментиран от #4, #7
04:50 22.09.2026
3 Хмм
05:01 22.09.2026
4 Взела си е роклята
До коментар #2 от "Дано поне":С прекопиран модел от рокля на Мелания.
С двуредното закопчаване
05:04 22.09.2026
5 Йотова не може да води кампания ...
Тя трябва първо да освободи Президентския пост, за да се кандидатера за
кандидат- Президент!!!
Коментиран от #10
05:10 22.09.2026
6 Празнуваме 118 г независимост, но
Коментиран от #12
05:26 22.09.2026
7 Това е Скорпион, има вкус
До коментар #2 от "Дано поне":и се облича доста по-добре от Деса ша ма извиняваш.
05:31 22.09.2026
8 Много
05:34 22.09.2026
9 Сега е момента
05:34 22.09.2026
10 Кампанията и
До коментар #5 от "Йотова не може да води кампания ...":започна с оставката на Радев!
05:38 22.09.2026
11 Тошо
05:57 22.09.2026
12 Защото
До коментар #6 от "Празнуваме 118 г независимост, но":празнува един народ от който нищо независи !
Коментиран от #13
06:20 22.09.2026
13 Напротив
До коментар #12 от "Защото":Абсолютно всичко зависи от народа, но с мързел и чакане нищо не се постига! Някога се подиграваха на петилетките за стимул на комунистическата партия, но това беше единствено и само в полза на народа. За да имаш трябва да се трудиш, а не да крадеш и да сключват сделки на чужд гръб, да си мил и мазен, докато се облагодетелстват и след това с ножа в гърба. И не е виновен онзи, който го прави, а онзи който го позволява. Така, че ФАКТИчески от народа зависи всичко, когато той е обединен в името на своето благо.
06:38 22.09.2026