Отложиха визитата на полския военен министър в Пентагона

Планираната за сряда визита на полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш в Пентагона е отложена по искане на американската страна, съобщи Украинская правда, позовавайки се на полското министерство на отбраната.

Ведомството посочи, че промяната е свързана със „спешна молба от американската страна“ и с нуждата „бързо да се вземат нови мерки по осигуряване безопасността на страните от Алианса“. В съобщението се казва още, че нова дата за срещата се уточнява.

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Според полското министерство заместниците на Косиняк-Камиш — Магдалена Собковяк и Павел Залевски — все пак пътуват за Вашингтон. Те ще разговарят с американски партньори и ще подготвят следващи споразумения за сътрудничество.

По време на визитата е трябвало да бъдат обсъдени постоянният американски военен контингент в Полша и създаването на център за обслужване на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot PAC-3.

Темата за по-трайно американско военно присъствие в Полша стои на дневен ред от месеци. На 3 юни 2026 г. Косиняк-Камиш предложи на Пентагона да бъде създадена нова постоянна американска база на полска територия.

На 21 септември 2026 г. заместник-министърът на отбраната на Полша Станислав Вжентек заяви, че страната планира да разположи общо 15 000 американски военнослужещи, включително контингента на бъдеща база и ротационните сили.

Източници: Украинская правда, Министерство на отбраната на Полша