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Велислава Петрова: Срещата на ООН задава тонът
  Тема: Украйна

Велислава Петрова: Срещата на ООН задава тонът

22 Септември, 2026 04:43, обновена 22 Септември, 2026 04:48 555 7

  • великслава петрова-
  • оон-
  • общо събрание на оон-
  • ню йорк-
  • външна политика

Външният министър посочи, че форумът не взема конкретни решения, а очертава политическите насоки.

Велислава Петрова: Срещата на ООН задава тонът - 1
Снимка: МВнР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на високо равнище в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН „задава политическите насоки“, заяви в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова.

„Това не е място, на което се вземат конкретни решения, но тук се задава тонът“, каза Петрова в отговор на въпрос на БТА след участието си в дискусията „Женското лидерство в епоха на геополитически промени“.

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По думите ѝ успех би бил повече държавни глави и правителствени ръководители да призоват за активни дипломатически усилия и мир. Тя подчерта, че икономиките и обществата имат нужда от такива усилия и че това е тема, около която всички могат да се обединят.

Петрова посочи още, че мултилатерализмът е поставен на изпитание, но припомни, че ООН многократно е доказвала ролята си.

„Срещата на високо равнище в рамките на сесията е форум, на който може да присъстват страни, които дори сега са в състояние на конфликт“, каза министърът. По думите ѝ това може да доведе до диалог, а диалогът е първата стъпка към решение.

Поредица от двустранни срещи и участия във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на министъра на външните работи в Ню Йорк. Петрова разговаря с външните министри на Алжир Ахмед Атаф, на Грузия Мака Бочоришвили и на Чили Франсиско Перес Макена, както и с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад Ал Мурайхи.

Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество.

В разговорите с представителите на Грузия и Катар специално внимание беше отделено на подготовката на Регионалната среща на върха за свързаността, чийто домакин ще бъде България през 2027 г., както и на възможностите за развитие на по-сигурни и диверсифицирани транспортни, енергийни и икономически връзки между Европа, Черноморския регион, Южен Кавказ, Близкия изток и Азия.

Министър Петрова проведе среща и със Сима Сами Бахус, заместник-генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на „ООН Жени“. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в обществения и политическия живот.

В рамките на деня министърът разговаря със световни икономически лидери във формат, организиран от Световния икономически форум. Велислава Петрова участва и в неформалната среща на министрите на външните работи на ЕС в Ню Йорк, в която се включиха и външните министри на Австралия, Япония, Индия и Южна Корея. Дискусиите бяха насочени към международната сигурност, устойчивостта на глобалните вериги и необходимостта от по-силно международно сътрудничество в условията на нарастваща геополитическа фрагментация.

Източници: БТА, МВнР


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това недоразумение

    7 0 Отговор
    е министър на външните работи. Разголените рамена на тая фльорца и тя самата е срам и позор за България! Всичките от регресивна България са толкова недодялани!!!

    04:53 22.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кон и чвор- гурвор

    4 0 Отговор
    Ще рьилят Нългария пред ООН.
    Тая са я облекли с риза размер ЗХ, че яката й виси до пъпа.

    05:01 22.09.2026

  • 4 Аз не виждам

    3 0 Отговор
    Нищо съществено, което е в програмата на тая пепепутица.

    05:07 22.09.2026

  • 5 ОХ!

    4 0 Отговор
    Тази с визията си и с първите си стъпки много наподобява прочутата любителка на афоризми - тъпата Калас.”Зададе тон” и изглежда като селянка с тази неуредена коса. ЩО така?

    05:09 22.09.2026

  • 6 Владко Мурдаров

    6 1 Отговор
    "Задава тонЪТ" – сериозно? Научи пълния член, момче!

    Коментиран от #7

    05:12 22.09.2026

  • 7 Генчо Марков

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владко Мурдаров":

    Не знам кой е неграмотник?

    06:15 22.09.2026