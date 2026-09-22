Велислава Петрова: Срещата на ООН задава тонът

Срещата на високо равнище в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН „задава политическите насоки“, заяви в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова.

„Това не е място, на което се вземат конкретни решения, но тук се задава тонът“, каза Петрова в отговор на въпрос на БТА след участието си в дискусията „Женското лидерство в епоха на геополитически промени“.

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По думите ѝ успех би бил повече държавни глави и правителствени ръководители да призоват за активни дипломатически усилия и мир. Тя подчерта, че икономиките и обществата имат нужда от такива усилия и че това е тема, около която всички могат да се обединят.

Петрова посочи още, че мултилатерализмът е поставен на изпитание, но припомни, че ООН многократно е доказвала ролята си.

„Срещата на високо равнище в рамките на сесията е форум, на който може да присъстват страни, които дори сега са в състояние на конфликт“, каза министърът. По думите ѝ това може да доведе до диалог, а диалогът е първата стъпка към решение.

Поредица от двустранни срещи и участия във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на министъра на външните работи в Ню Йорк. Петрова разговаря с външните министри на Алжир Ахмед Атаф, на Грузия Мака Бочоришвили и на Чили Франсиско Перес Макена, както и с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад Ал Мурайхи.

Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество.

В разговорите с представителите на Грузия и Катар специално внимание беше отделено на подготовката на Регионалната среща на върха за свързаността, чийто домакин ще бъде България през 2027 г., както и на възможностите за развитие на по-сигурни и диверсифицирани транспортни, енергийни и икономически връзки между Европа, Черноморския регион, Южен Кавказ, Близкия изток и Азия.



Министър Петрова проведе среща и със Сима Сами Бахус, заместник-генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на „ООН Жени“. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в обществения и политическия живот.



В рамките на деня министърът разговаря със световни икономически лидери във формат, организиран от Световния икономически форум. Велислава Петрова участва и в неформалната среща на министрите на външните работи на ЕС в Ню Йорк, в която се включиха и външните министри на Австралия, Япония, Индия и Южна Корея. Дискусиите бяха насочени към международната сигурност, устойчивостта на глобалните вериги и необходимостта от по-силно международно сътрудничество в условията на нарастваща геополитическа фрагментация.

Източници: БТА, МВнР