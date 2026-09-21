Захарова: Историята ще заличи Зеленски

Историята ще „заличи“ украинския президент Володимир Зеленски – това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за руската държавна информационна агенция ТАСС.
Коментарът ѝ е направен след Международния фестивал на младежта и е свързан с последните изявления на Зеленски относно възможността за масирано използване на безпилотни апарати и заплахите за руското въздушно пространство, съобщава ТАСС.
Захарова заявява, че историята според нея многократно е „заличавала“ политически лидери, които са проявявали „човеконенавистничество“. Като примери тя посочва Наполеон Бонапарт и Адолф Хитлер.
„На тях не им се удаваше да влияят на хода на историята така, че да заличат човечеството или човечността. Напротив, историята заличаваше тях. Така ще бъде и този път“, заявява говорителят на руското външно министерство.
Захарова обвинява Зеленски, че се стреми да наложи волята си чрез натрупаната военна мощ и прави паралели с исторически личности, които според нея са се опитвали да подчинят други държави и народи.
Изказването идва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и на острата реторика между Москва и Киев.
В същото интервю Захарова коментира и темата за сигурността на руското въздушно пространство, като поставя акцент върху заявените от Киев намерения за използване на безпилотни системи.
Захарова определи като „нечовешко" напрежението и натиска в държавите от НАТО по време на провеждането на изборите за Държавната дума. Според нейните думи, изречени в ефира на предаването „Соловьов Live“, административният и политически натиск в западните страни е граничел с директни опити за физическо въздействие.
Заплахи за провокации и физическо насилие
Захарова разкри, че дипломатическите служители и персоналът, отговарящ за организирането на изборния процес в чужбина, са получавали брутални заплахи за провокации. Тези предупреждения са включвали и сценарии за преки актове на физическо насилие срещу руски представители.
За вота зад граница Централната избирателна комисия (ЦИК) на Русия разкри общо 333 избирателни секции в 152 държави. По официални данни към лятото на тази година извън пределите на страната се намират над 1,8 милиона руски граждани с право на глас.
Официалната позиция на Кремъл
Преди изборния ден президентът Владимир Путин също предупреди, че кампанията ще се проведе в „сложни условия“. Държавният глава подчерта, че външни сили ще се опитат да се възползват от вота, за да предизвикат „разкол и дестабилизация на руското общество“, но увери, че правоохранителните органи ще пресекат всеки подобен опит.
Въпреки геополитическото напрежение и регистрираните над 3000 вълни от DDoS атаки срещу електронните системи, ръководителката на ЦИК Ела Памфилова отчете, че в крайна сметка гласуването е преминало изненадващо спокойно и достойно.
Източници: Ройтерс, ТАСС, Аргументи и факти
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано
Коментиран от #12, #54
06:38 21.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Коча
Коментиран от #25
06:40 21.09.2026
4 Руска гнида
Коментиран от #5, #19
06:41 21.09.2026
5 Уточнение
До коментар #4 от "Руска гнида":Важен е смисълът ?
Коментиран от #14
06:43 21.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 2554
Коментиран от #13, #27
06:44 21.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Заличаване
А пък споменаването на Наполеон е съвсем неадекватно.
Коментиран от #23, #31
06:45 21.09.2026
10 Дърта фитка
Другарката със сладоледа дори не знае, какво е да те заличи историята. Всички помним Хитлер и Наполеон. И Путин ще го помним като разрушител на Руската федерация.
06:45 21.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Напротив
До коментар #1 от "Дано":Плашливия алчен Пианист ще остане в Историята за поука как се затрива държава. И ще се изучава!
А британците пак ще се измъкнат по терлици!
Коментиран от #55
06:47 21.09.2026
13 Уточнение
До коментар #7 от "2554":Той е историята !
Коментиран от #17
06:47 21.09.2026
14 Пълен член
До коментар #5 от "Уточнение":Важен е източникът на материала - очевидно руските служби. Само руснак може да направи такава грешка.
Коментиран от #24, #26
06:47 21.09.2026
15 Оня
06:49 21.09.2026
16 Артилерист
Коментиран от #18, #56
06:49 21.09.2026
17 Уточнявам
До коментар #13 от "Уточнение":Ходещ ботоксов мъртвец.
06:50 21.09.2026
18 дали световният лидер Зеленски
До коментар #16 от "Артилерист":се интересува от мнението ти?Ти как смяташ?
Коментиран от #28
06:52 21.09.2026
19 ко, не
До коментар #4 от "Руска гнида":Тези бг членове са с отпаднала необходимост.инпраеят езика троюав. контекста показва смисъла
06:54 21.09.2026
20 Дзак
06:56 21.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Прав си! Наполен е най-срещаното
До коментар #9 от "Заличаване":име в психиатриите! Зеленски обаче ще свърши там като "Чърчил"!
Ако пък след края на Украйна все пак си запази разсъдъка, Ми-6 ще му затворят устата като си знаят.
За да не се раздрънка!
06:59 21.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Касапското мезе
До коментар #3 от "Коча":А да ти сложа червено герданче на гушката искаш ли?
07:01 21.09.2026
26 Това
До коментар #14 от "Пълен член":може да е и печатна грешка. А и по принцип граматическите подробности остават на заден план пред смисъла, дълбочината, важността на казаното/написаното. Например, ние слушаме чуждестранни посланици, които говорят на български с доста дефекти, но се прекланяме пред усилията им да ни кажат важни неща на нашия роден език, за да няма "грешки на превода".
07:01 21.09.2026
27 Навтали Бенет
До коментар #7 от "2554":Путин обеща да не го заличава!(видео)
А Путин държи на думата си!
А Захарова има предвид че ще е заличен от Историята като положителна личност,
07:06 21.09.2026
28 Артилерист
До коментар #18 от "дали световният лидер Зеленски":Просто изказвам скромното си мнение по темата и дори и не си помислям дали "световния лидер" (как пък го измисли това) Зеленски се интересува от него.
Коментиран от #35
07:09 21.09.2026
29 Дзак
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Въпроса е кой назначи Провокатора!
07:15 21.09.2026
30 Един
07:15 21.09.2026
31 Мусорчик
До коментар #9 от "Заличаване":"А пък споменаването на Наполеон е съвсем неадекватно."
Не бе, тя имаше предвид, че Зеленски ще влезе в Москва.
07:16 21.09.2026
32 Ццц
Коментиран от #57
07:32 21.09.2026
33 пресолена
07:36 21.09.2026
34 Хахаха
Една погубена и нече загубена отритната от всички държава.
07:37 21.09.2026
35 Картаген
До коментар #28 от "Артилерист":Не го е измислил.Смисълът е ,,лидер от световна величина "
Чух го израза ,, световен лидер от Диана Панченко ,която в шорт разказва , че всички желания на Клоуна са се сбъднали
1, Да стане президент - стана . 2,Да го нарекат на Запад ,, световен лидер" нарекоха го.3, Да остане на власт - остана ( отмени изборите) 4, Укрите в ЕС-10 млн емигранти.5, укрите в четирибуквието-Воюват за тях.Всички желания са изпълнени.Но на каква цена ?Какви са последиците?
Коментиран от #45
07:38 21.09.2026
36 Руска мра
07:39 21.09.2026
37 Хахахаха
07:39 21.09.2026
38 за зеленски
Коментиран от #41, #42, #43
07:48 21.09.2026
39 ........–
Коментиран от #40
07:48 21.09.2026
40 Не позна
До коментар #39 от "........–":Крепостните е отговора,чу ли бе съветски тръбар.
Коментиран от #46
07:56 21.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ........–
До коментар #40 от "Не позна":Мирчев ти ли си ве шор.рошко под.ло-го?
Коментиран от #50
08:02 21.09.2026
47 Баба Яга Захарова ...
08:11 21.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Коментар
08:40 21.09.2026
50 Хаха
До коментар #46 от "........–":Аве, Костя, аве копейка, марш у Максуда
08:48 21.09.2026
51 Руски пед
08:54 21.09.2026
52 Васил
08:55 21.09.2026
53 Стоянов
09:08 21.09.2026
54 Няма такъв кинофилм!
До коментар #1 от "Дано":Нито Хитлер нито Наполеон са изтрити от Историята.Путин също ще остане в историята ,но като четири и половина години превземане на Мала Токмачка безуспешно и с нещо по съществено разбира се.
09:10 21.09.2026
55 Точно така
До коментар #12 от "Напротив":Ще се изучава! Под ръководството на Путин как се затрива империя със затихващи функции.
09:14 21.09.2026
56 Старшинка
До коментар #16 от "Артилерист":Каквото и да напишеш е без значение.0т тебе нищо не зависи .Много често коментарите ти са свързани със злоба ,обиди и квалификации,но какво от това.
Коментиран от #59
09:21 21.09.2026
57 А бе
До коментар #32 от "Ццц":Цъцъткащия, много си прав.Разбира се че Зеленски ще предостави Крим на англичаните-за благодарност.
09:27 21.09.2026
58 Маша
09:35 21.09.2026
59 Артилерист
До коментар #56 от "Старшинка":Нямам спомен от дългогодишната си служба старшина да се е отличавал с някаква интелигентност. Даже дали знае що е това. Не казвам, че всички са лоши хора, но почти всички са постъпили на служба, защото за друго не стават.
09:47 21.09.2026
60 13675
10:48 21.09.2026