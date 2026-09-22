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Рубио разкри темата на срещата между Тръмп и Зеленски
  Тема: Украйна

Рубио разкри темата на срещата между Тръмп и Зеленски

22 Септември, 2026 18:15 875 9

  • украйна-
  • сащ-
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  • марко рубио-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

Президентът на САЩ ще обсъди с украинския си колега необходимостта от спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура

Рубио разкри темата на срещата между Тръмп и Зеленски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди с Володимир Зеленски необходимостта от спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура по време на украинския конфликт в кулоарите на Общото събрание на ООН. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви това.

По време на интервю за Fox News той беше попитан дали американският лидер ще се срещне със Зеленски, за да обсъдят „енергийно прекратяване на огъня“.

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„Говорим за замразяване по отношение на спирането на атаките. Ще предложим точно това. Смятаме, че би било отлична идея, прекратяване на огъня по отношение на атаките срещу енергийната инфраструктура, при което нито украинската инфраструктура, нито руските енергийни доставки биха били атакувани. Това е идеалният резултат. Подкрепяме този вариант и ще го предложим, за да видим дали може да бъде постигнат. Обсъдихме го и с редица държави, но тъй като това е война, е необходимо съгласието и на двете страни и точно там се крие трудността“, каза ръководителят на американската дипломация в интервю за Fox News.

В същото време американската администрация е обезпокоена, че кораби, превозващи неин петрол, са атакувани от Киев по време на украинския конфликт, заяви държавният секретар.

„От друга страна, този конфликт има последствия. Ние обаче сме обезпокоени, че през последните няколко месеца кораби, свързани със САЩ, американски петролни пратки, са били атакувани няколко пъти. Може би не умишлено, но са били атакувани от Украйна. И това е проблем, който трябва да бъде решен. Не можем да позволим това да се случи. Но очевидно, както разбирате, затова президентът Доналд Тръмп винаги се е стремял да сложи край на тази война и е готов да направи всичко по силите си, за да се случи това. Не е лесно, но ние оставаме с надежда, че ситуацията може да се промени“, отбеляза държавният секретар на САЩ в интервю за Fox News.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само си прехвърлят

    9 1 Отговор
    лафа лаф да стане
    Файда йок

    18:21 22.09.2026

  • 2 Сигурно

    10 1 Отговор
    Тръмп ще ръси пари от зелето .Не може вече дизела да си плаща.

    18:21 22.09.2026

  • 3 не може да бъде

    8 1 Отговор
    Ето къде било заровено кучето!?САЩ купуват дизел от Русия -официално потвърдено от Рубио.!?А Украйна атакува танкерите които пренасят дизел за САЩ ...и като намалява този дизел цената става над 6$ за галон и заедно с цената на бензина става заплаха за изборите в САЩ на 3 ноември!?Ето колко ги е грижа американците за взаимните удари между Украйна и Русия -ако искате се изтрепете но няма да закачате нашето!?Призивът за енергийно примирие се оказва както винаги лицемерие и фалш -дали Путин не разбира това!?....Все пак предполагам че ще отговори дипломатично -съгласен съм да има примирие но ще ви съобщя .....когато има предпоставки за това !?

    18:26 22.09.2026

  • 4 Истината

    3 10 Отговор
    Единствения, който не желае мир е Путлер и неговата рашистка банда, узурпирала Кремъл с фалшиви избори.

    Коментиран от #7

    18:27 22.09.2026

  • 5 име

    7 1 Отговор
    Наркомана се опитва да изнудва тръмпоча да му даде ракети за пийтриът срещу спиране на ударите по нафтобази в РФ.

    18:35 22.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И АЗ ТАКА МИСЛЯ !

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    ПУТИН ДОКАТО НЕ ДЕНАЦИФИЦИРА И ДЕМИЛИТАРИЗИРА БАНДЕРИЯ - ВСЕ ЩЕ ДРЪНДИ БАНДЕРИЯ С КВОТО МУ ПАДНЕ ! ОБЕЩАЛ Е И ЩЕ ГО ИЗПЪЛНИ , А НАРКОМАНА ЩЕ ПОЛУЧИ РЕПАРАЦИИ - 5 ГРАМА БЕЛО ПРЕДИ ДА ГО ИЗДЖАСА ГИЛОТИНАТА !

    19:09 22.09.2026

  • 8 Дудов

    3 1 Отговор
    Истинската причина за срещата е тази - "В същото време американската администрация е обезпокоена, че кораби, превозващи неин петрол, са атакувани от Киев по време на украинския конфликт, заяви държавният секретар. От друга страна, този конфликт има последствия. Ние обаче сме обезпокоени, че през последните няколко месеца кораби, свързани със САЩ, американски петролни пратки, са били атакувани няколко пъти. Може би не умишлено, но са били атакувани от Украйна."

    19:10 22.09.2026

  • 9 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    САЩ внасят 60% от дизела си от Русия, зеления гном вреди на вноса и може да се наложи САЩ да го бомбандират, предупредили са го.

    19:33 22.09.2026