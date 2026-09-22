Рубио разкри темата на срещата между Тръмп и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди с Володимир Зеленски необходимостта от спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура по време на украинския конфликт в кулоарите на Общото събрание на ООН. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви това.

По време на интервю за Fox News той беше попитан дали американският лидер ще се срещне със Зеленски, за да обсъдят „енергийно прекратяване на огъня“.

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„Говорим за замразяване по отношение на спирането на атаките. Ще предложим точно това. Смятаме, че би било отлична идея, прекратяване на огъня по отношение на атаките срещу енергийната инфраструктура, при което нито украинската инфраструктура, нито руските енергийни доставки биха били атакувани. Това е идеалният резултат. Подкрепяме този вариант и ще го предложим, за да видим дали може да бъде постигнат. Обсъдихме го и с редица държави, но тъй като това е война, е необходимо съгласието и на двете страни и точно там се крие трудността“, каза ръководителят на американската дипломация в интервю за Fox News.

В същото време американската администрация е обезпокоена, че кораби, превозващи неин петрол, са атакувани от Киев по време на украинския конфликт, заяви държавният секретар.

„От друга страна, този конфликт има последствия. Ние обаче сме обезпокоени, че през последните няколко месеца кораби, свързани със САЩ, американски петролни пратки, са били атакувани няколко пъти. Може би не умишлено, но са били атакувани от Украйна. И това е проблем, който трябва да бъде решен. Не можем да позволим това да се случи. Но очевидно, както разбирате, затова президентът Доналд Тръмп винаги се е стремял да сложи край на тази война и е готов да направи всичко по силите си, за да се случи това. Не е лесно, но ние оставаме с надежда, че ситуацията може да се промени“, отбеляза държавният секретар на САЩ в интервю за Fox News.