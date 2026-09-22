Литва разкритикува украинска карта на ООН без Крим

Литовският президент Гитанас Науседа разкритикува новата политическа карта на света на ООН, след като на нея Крим е показан отделно от Украйна. Темата е била повдигната по време на среща на лидерите на балтийските държави с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш в Ню Йорк.

Науседа е заявил, че картите на ООН трябва да съответстват на международното право и да зачитат суверенитета, териториалната цялост и признатите граници на държавите. Той е подчертал, че Литва подкрепя усилията за по-точно и справедливо картографско представяне на света, но ООН трябва последователно да спазва политиката си на непризнаване на анексията на Крим и други окупирани от Русия украински територии.

В новата карта Крим е отбелязан в сиво и се различава по цвят както от Русия, така и от Украйна.

Украйна възрази в Общото събрание на ООН

По време на заседание на Общото събрание на ООН украинската делегация е заявила, че не може да подкрепи проекта заради начина, по който равнопроекционната карта представя окупираните от Русия украински територии. Според изказването на Украйна проекцията Equal Earth показва части от украинска територия, окупирана от Русия, по начин, който е „неприемлив“ и противоречи на принципите на суверенитет и териториална цялост.

„Окупираните територии на Украйна, повтарям още веднъж, никога, никога няма да бъдат признати“, заяви Украйна в Общото събрание на ООН.

Спорът идва на фона на по-широк дебат в ООН за нови картографски стандарти и за това как международните организации представят спорните територии върху официални карти.

Източници: Украинская правда, ЛРТ, ООН