Литва разкритикува украинска карта на ООН без Крим

Литовският президент Гитанас Науседа разкритикува новата политическа карта на света на ООН, след като на нея Крим е показан отделно от Украйна. Темата е била повдигната по време на среща на лидерите на балтийските държави с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш в Ню Йорк.
Науседа е заявил, че картите на ООН трябва да съответстват на международното право и да зачитат суверенитета, териториалната цялост и признатите граници на държавите. Той е подчертал, че Литва подкрепя усилията за по-точно и справедливо картографско представяне на света, но ООН трябва последователно да спазва политиката си на непризнаване на анексията на Крим и други окупирани от Русия украински територии.
В новата карта Крим е отбелязан в сиво и се различава по цвят както от Русия, така и от Украйна.
Украйна възрази в Общото събрание на ООН
По време на заседание на Общото събрание на ООН украинската делегация е заявила, че не може да подкрепи проекта заради начина, по който равнопроекционната карта представя окупираните от Русия украински територии. Според изказването на Украйна проекцията Equal Earth показва части от украинска територия, окупирана от Русия, по начин, който е „неприемлив“ и противоречи на принципите на суверенитет и териториална цялост.
„Окупираните територии на Украйна, повтарям още веднъж, никога, никога няма да бъдат признати“, заяви Украйна в Общото събрание на ООН.
Спорът идва на фона на по-широк дебат в ООН за нови картографски стандарти и за това как международните организации представят спорните територии върху официални карти.
Източници: Украинская правда, ЛРТ, ООН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
Тов. Друмев:местя го в десният за мнението на балтииската шпрота с незнаен пол.
18:16 22.09.2026
2 Механик
18:17 22.09.2026
3 Президентът на една незначителна
18:17 22.09.2026
4 и така
Коментиран от #19
18:17 22.09.2026
5 Пърдящото дуло
18:19 22.09.2026
6 венсеремос
Коментиран от #7, #9, #12
18:23 22.09.2026
7 Баа Гицка
До коментар #6 от "венсеремос":Кой е румен радев че да ми каже чей Крим? Нещо като последна инстанция ли? Протежето на путин е ясен!
Коментиран от #11
18:27 22.09.2026
8 име
18:30 22.09.2026
9 Хаха
До коментар #6 от "венсеремос":Смахнат и пиян копейкаджия.
18:31 22.09.2026
10 АУУУ ТАЗИ ЛИТВА
18:31 22.09.2026
11 ами, козяче
До коментар #7 от "Баа Гицка":Качвай се на една от двете ни надуваеми натовски лодки и направи десант за да ни докажеш чей Крим!
18:32 22.09.2026
12 Джери
До коментар #6 от "венсеремос":Приказки под шипковия храст
18:34 22.09.2026
13 И Киев е Руски
Коментиран от #14
18:36 22.09.2026
14 Том
До коментар #13 от "И Киев е Руски":И ялово и маноя и те са рузки
18:38 22.09.2026
15 венсеремос
18:38 22.09.2026
16 Сусу Манарата
Коментиран от #18
18:39 22.09.2026
17 Хахо
18:40 22.09.2026
18 веселяк
До коментар #16 от "Сусу Манарата":Малобритания настоява да си натискаме парцилите, и каквото са решили в Берлин през 1878г. това е, даже ни е много!
18:42 22.09.2026
19 Шопо
До коментар #4 от "и така":Украйна не е държава а територия, руска територия.
18:48 22.09.2026
20 Тиква
19:16 22.09.2026
21 Хохо Бохо
19:19 22.09.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
19:29 22.09.2026
23 батвесо
19:34 22.09.2026
24 Мич
19:35 22.09.2026