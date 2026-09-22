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Литва разкритикува украинска карта на ООН без Крим
  Тема: Украйна

Литва разкритикува украинска карта на ООН без Крим

22 Септември, 2026 18:13, обновена 22 Септември, 2026 18:33 1 391 24

  • гитанас науседа-
  • крим-
  • ону-
  • украйна-
  • литва

Вилнюс настоява картите на световната организация да отразяват международното право и непризнатата анексия на полуострова.

Литва разкритикува украинска карта на ООН без Крим - 1
Снимка: Equal Earth
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Литовският президент Гитанас Науседа разкритикува новата политическа карта на света на ООН, след като на нея Крим е показан отделно от Украйна. Темата е била повдигната по време на среща на лидерите на балтийските държави с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш в Ню Йорк.

Науседа е заявил, че картите на ООН трябва да съответстват на международното право и да зачитат суверенитета, териториалната цялост и признатите граници на държавите. Той е подчертал, че Литва подкрепя усилията за по-точно и справедливо картографско представяне на света, но ООН трябва последователно да спазва политиката си на непризнаване на анексията на Крим и други окупирани от Русия украински територии.

В новата карта Крим е отбелязан в сиво и се различава по цвят както от Русия, така и от Украйна.

Украйна възрази в Общото събрание на ООН

По време на заседание на Общото събрание на ООН украинската делегация е заявила, че не може да подкрепи проекта заради начина, по който равнопроекционната карта представя окупираните от Русия украински територии. Според изказването на Украйна проекцията Equal Earth показва части от украинска територия, окупирана от Русия, по начин, който е „неприемлив“ и противоречи на принципите на суверенитет и териториална цялост.

„Окупираните територии на Украйна, повтарям още веднъж, никога, никога няма да бъдат признати“, заяви Украйна в Общото събрание на ООН.

Спорът идва на фона на по-широк дебат в ООН за нови картографски стандарти и за това как международните организации представят спорните територии върху официални карти.

Източници: Украинская правда, ЛРТ, ООН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    34 2 Отговор
    Науседа разкритикува карта на ООН за Крим.

    Тов. Друмев:местя го в десният за мнението на балтииската шпрота с незнаен пол.

    18:16 22.09.2026

  • 2 Механик

    35 4 Отговор
    Косово може, а Крим не може, така ли?

    18:17 22.09.2026

  • 3 Президентът на една незначителна

    34 2 Отговор
    дъжава е пръцнал ама наистина много мощно.

    18:17 22.09.2026

  • 4 и така

    33 3 Отговор
    картата е неактуална а тепърва ще се актуализира с движение на запад

    Коментиран от #19

    18:17 22.09.2026

  • 5 Пърдящото дуло

    22 0 Отговор
    Тия там балтийските тъмнозелени скоро на били актуал7зирани та пищът

    18:19 22.09.2026

  • 6 венсеремос

    21 7 Отговор
    КРИМ е РУСКИ от времето на Екатерина Велика-1783 година с указ на Императрицата за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!!! Румен Радев ви го каза също прошляци и фашисти бандеровски изчадия от фашистка бандеровска ОКРАИНА.ТАНАТОС за зелената еуглена,със съдбата на Мусолини!!!

    Коментиран от #7, #9, #12

    18:23 22.09.2026

  • 7 Баа Гицка

    6 25 Отговор

    До коментар #6 от "венсеремос":

    Кой е румен радев че да ми каже чей Крим? Нещо като последна инстанция ли? Протежето на путин е ясен!

    Коментиран от #11

    18:27 22.09.2026

  • 8 име

    19 2 Отговор
    Правилно, Крим трябва да е показан като част от РФ.

    18:30 22.09.2026

  • 9 Хаха

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "венсеремос":

    Смахнат и пиян копейкаджия.

    18:31 22.09.2026

  • 10 АУУУ ТАЗИ ЛИТВА

    20 1 Отговор
    ЩЕ ДА Е ОГРОМНА И МНОГО МОЩНА ДЪРЖАВА,АДЖЕБА КЪДЕ СЕ НАМИРА ?!

    18:31 22.09.2026

  • 11 ами, козяче

    17 2 Отговор

    До коментар #7 от "Баа Гицка":

    Качвай се на една от двете ни надуваеми натовски лодки и направи десант за да ни докажеш чей Крим!

    18:32 22.09.2026

  • 12 Джери

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "венсеремос":

    Приказки под шипковия храст

    18:34 22.09.2026

  • 13 И Киев е Руски

    12 0 Отговор
    Амин, тези, които допуснаха силите на глобалния Запад в страната след 1991 г., са виновни за изчезването на 404. И щом всички го искат, значи ще бъде, основното е другите да си вземат поука

    Коментиран от #14

    18:36 22.09.2026

  • 14 Том

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    И ялово и маноя и те са рузки

    18:38 22.09.2026

  • 15 венсеремос

    13 0 Отговор
    Няма пО тъпи от овчарските щати ,от Чифутландия, от фшиостка Германия от бандеровска Окраина.Ектерина Велика издава Указ ,през 1783 година ,че Крим е РУСКИ за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!!! Румен Радев не се нуждае от представяне пред овчарските щати ,пред фашистите от Германия и пред Бандеровска Фашистка Окраина.Румен Радев е този ,който каза ,че Крим е руски-каза ИСТИНАТА.И, Българският Народ ВИНАГИ ще бъде с Русия и Вл. Вл. Путин.А, зелената еуглена ще завърши като Мусолини.

    18:38 22.09.2026

  • 16 Сусу Манарата

    9 0 Отговор
    Аз си искам картата на Санстефанска България.

    Коментиран от #18

    18:39 22.09.2026

  • 17 Хахо

    13 1 Отговор
    Тия да внимават, че следващата карта може да е и без тях.

    18:40 22.09.2026

  • 18 веселяк

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сусу Манарата":

    Малобритания настоява да си натискаме парцилите, и каквото са решили в Берлин през 1878г. това е, даже ни е много!

    18:42 22.09.2026

  • 19 Шопо

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "и така":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    18:48 22.09.2026

  • 20 Тиква

    4 0 Отговор
    Ха ха ха пинчера възмутен,кой ги смята за държави.?

    19:16 22.09.2026

  • 21 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Стара им е картата, от 2022. Новата е без още 3 области

    19:19 22.09.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    А кво е литва, някъв китайски уред ли, да не е нещо за готвене, че сега са хит готварските уреди.

    19:29 22.09.2026

  • 23 батвесо

    1 0 Отговор
    Ако пияндурникът Хрушчов, родом от Украйна, 1954 година не беше прехвърлил Крим на Украйна, сега въобще нямаше да се спори по въпроса.

    19:34 22.09.2026

  • 24 Мич

    1 0 Отговор
    Скоро няма да я има и измислената "Украйна". Ще си стане пак Русия.

    19:35 22.09.2026

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