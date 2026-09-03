Испанският премиер: Няма доказателства Мароко да е организирало масовото нахлуване на мигранти в Сеута

Испания не е открила доказателства, установяващи, че властите на Мароко са организирали масовото нахлуване на мигранти в северноафриканския ексклав Сеута в края на юли, каза днес испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Санчес заяви това пред долната камара на испанския парламент, след като беше публикуван полицейски доклад, в който се посочва, че масовото нахлуване в Сеута не е било спонтанен миграционен поток, а планирана и поетапна операция, целяща да претовари граничния контрол на испанския ексклав.

"Мога да ви уверя, че нито една институция, нито дипломатическата служба, нито Европейската комисия, нито която и да е друга международна организация са предоставили на испанското правителство категорични доказателства, показващи, че Мароко е планирало или ръководило инцидента. Няма абсолютно никакви доказателства по този въпрос", подчерта Санчес.

Испанският премиер уточни обаче, че мароканската жандармерия е позволила мигранти да преминат границата за период от 10 часа на 30 юли, когато броят на нахлулите мигранти в ексклава достигна връхната си точка. Тепърва предстои испанските власти да установят дали това се дължи на бездействие или на невъзможност за възпиране на наплива от мигранти, допълни Санчес.

От полицейския доклад, до който Ройтерс получи достъп, става ясно, че първоначално по-малко служители на мароканските служби за сигурност са били разположени в близост до вълнолома "Тарахал", отделящ Сеута от Мароко. Те не са предприели също така сериозни усилия, за да разпръснат прииждащото множество от мигранти.

Някои марокански полицаи са насочили мигрантите към контролно-пропускателните пунктове, докато други неидентифицирани лица са се опитвали да направляват или да контролират потока от хора, гласи още докладът. В него обаче не се разкрива самоличността на отделни марокански полицаи и не се посочват независими и проверени данни за конкретните заповеди, дадени от мароканските власти.

Властите на Мароко отрекоха да са позволили масовото нахлуване.