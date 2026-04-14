Испания започна извънредна процедура, свързана с престоя на мигрантите без документи
  Тема: Кризата с бежанците

14 Април, 2026 14:24

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испания започва днес широкомащабен план за узаконяването на престоя на мигранти без документи за самоличност, който ще засегне "близо половин милион души" и има за цел да подкрепи икономиката на страната, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Конгресът на министрите ще одобри кралски указ, който ще постави началото на извънредна процедура по узаконяването на лица, пребиваващи нелегално на територията на страната ни", заяви Санчес в писмо до испанските граждани, публикувано в социалната мрежа Екс.

По този начин премиерът потвърди инициативата, която беше обявена в края на януари тази година и има за цел да узакони на първо място престоя на латиноамерикански мигранти, припомня АФП.

"Това узаконяване е преди всичко един акт на нормализация, с който се признава действителността на близо половин милион души, които вече са част от нашето всекидневие", допълни Педро Санчес.

Говорителката на испанското правителство Елма Саис уточни пред радио "Кадена Сер", че процедурата "ще започне още от тази седмица" от утре в 16:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време) онлайн, след което ще се извършва на място от понеделник следващата седмица и ще завърши на 30 юни.

В писмото си към испанските граждани Педро Санчес отстоя мащабния план за легализация на мигранти, като подчерта неговата "необходимост" заради застаряващото население на Испания и подкрепата на националната икономика – четвъртата по големина в еврозоната и понастоящем една от най-динамичните в Европа.

"Осъзнаваме, че миграционните процеси водят след себе си предизвикателства, би било безотговорно да отричаме това твърдение", изтъкна испанският премиер, като изрази мнение, че "миграцията представлява една реалност, която трябва да бъде управлявана с отговорност, да бъде свързана със справедливост и да бъде превърната в споделено благоденствие".

"Това е процедура на легализация, която вече ни е позната през последните 40 години на демокрация в нашата страна, дори и по време на управлението на правителствата на Народната партия", подчерта Санчес по време на пресконференция в Пекин, където е на официално посещение. С изявлението си премиерът се обърна както към Народната партия, главната политическа формация в испанската опозиция, така и към крайнодясната "Вокс", които се противопоставят на мярката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Тези ще градат нова Испания и България на Гюро. Само да ги легализират.

    Коментиран от #10

    14:26 14.04.2026

  • 2 2234

    11 1 Отговор
    Комунистическа му работа.

    14:26 14.04.2026

  • 3 ИВАН

    10 3 Отговор
    Процедурата трябва да е една, бой до спукване и кой откъдето е дошъл, ама пеша, не с влак, кораб или самолет.

    Коментиран от #7

    14:29 14.04.2026

  • 4 Кръстоносец

    17 0 Отговор
    В интересна епоха живеем. Виждаме как цели цивилизации доброволно се заличават, а отгоре на това има още друг куп проблеми по света, които няма да преодолеем.

    14:33 14.04.2026

  • 5 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 7 Отговор
    Скъпи българи, скъпи братя и сестри! Сърдечно поздравявам най-древните ни хора в Европа с Деня на циганите, който се чества 8 април! Изминаха хилядолетия от нашето изселване от Индия, но ние успяхме да запазим нашата индоевропейска Култура, Изкуство и братско отношение един към друг!

    Коментиран от #6

    14:35 14.04.2026

  • 6 Ром

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Евала на ромската култура.
    Евала на ГЕРБ!

    14:36 14.04.2026

  • 7 Точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИВАН":

    и за българите които са там някъде на запад.

    14:41 14.04.2026

  • 8 В орбан

    5 1 Отговор
    Нова демократична Унгария ще си смени конституцията за да ги приеме, че й е твърде ниска битовата престъпност.

    14:44 14.04.2026

  • 9 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Всички руски,, туристи и бизнесмени,, В България да си събират празните шишета и към блатата.

    14:51 14.04.2026

  • 10 Отреазвяващ

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Да,наистина ще градят,защото ще работят.През първите 3-4години,за да защитят разрешителните.След това,защото ще могат да живеят като нормални хора.Вярно,че всяко стадо води мърша,но повечето ще се интегрират.Особенно латино сектора.

    14:56 14.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 През 1994

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "К0ренни българи":

    Аз изкопах една дупка в стената в къщи сложих всичко което имах в долари и не загубих.

    15:18 14.04.2026

  • 13 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    пращайте ги на урсула.......
    тя беше от бандата на меркел......

    15:46 14.04.2026

