Испания започна извънредна процедура, свързана с престоя на мигрантите без документи

Испания започва днес широкомащабен план за узаконяването на престоя на мигранти без документи за самоличност, който ще засегне "близо половин милион души" и има за цел да подкрепи икономиката на страната, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Конгресът на министрите ще одобри кралски указ, който ще постави началото на извънредна процедура по узаконяването на лица, пребиваващи нелегално на територията на страната ни", заяви Санчес в писмо до испанските граждани, публикувано в социалната мрежа Екс.
По този начин премиерът потвърди инициативата, която беше обявена в края на януари тази година и има за цел да узакони на първо място престоя на латиноамерикански мигранти, припомня АФП.
"Това узаконяване е преди всичко един акт на нормализация, с който се признава действителността на близо половин милион души, които вече са част от нашето всекидневие", допълни Педро Санчес.
Говорителката на испанското правителство Елма Саис уточни пред радио "Кадена Сер", че процедурата "ще започне още от тази седмица" от утре в 16:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време) онлайн, след което ще се извършва на място от понеделник следващата седмица и ще завърши на 30 юни.
В писмото си към испанските граждани Педро Санчес отстоя мащабния план за легализация на мигранти, като подчерта неговата "необходимост" заради застаряващото население на Испания и подкрепата на националната икономика – четвъртата по големина в еврозоната и понастоящем една от най-динамичните в Европа.
"Осъзнаваме, че миграционните процеси водят след себе си предизвикателства, би било безотговорно да отричаме това твърдение", изтъкна испанският премиер, като изрази мнение, че "миграцията представлява една реалност, която трябва да бъде управлявана с отговорност, да бъде свързана със справедливост и да бъде превърната в споделено благоденствие".
"Това е процедура на легализация, която вече ни е позната през последните 40 години на демокрация в нашата страна, дори и по време на управлението на правителствата на Народната партия", подчерта Санчес по време на пресконференция в Пекин, където е на официално посещение. С изявлението си премиерът се обърна както към Народната партия, главната политическа формация в испанската опозиция, така и към крайнодясната "Вокс", които се противопоставят на мярката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #10
14:26 14.04.2026
2 2234
14:26 14.04.2026
3 ИВАН
Коментиран от #7
14:29 14.04.2026
4 Кръстоносец
14:33 14.04.2026
5 Циганин ли си, българино? 🤔
Коментиран от #6
14:35 14.04.2026
6 Ром
До коментар #5 от "Циганин ли си, българино? 🤔":Евала на ромската култура.
Евала на ГЕРБ!
14:36 14.04.2026
7 Точно така
До коментар #3 от "ИВАН":и за българите които са там някъде на запад.
14:41 14.04.2026
8 В орбан
14:44 14.04.2026
9 Аз съм веган
14:51 14.04.2026
10 Отреазвяващ
До коментар #1 от "честен ционист":Да,наистина ще градят,защото ще работят.През първите 3-4години,за да защитят разрешителните.След това,защото ще могат да живеят като нормални хора.Вярно,че всяко стадо води мърша,но повечето ще се интегрират.Особенно латино сектора.
14:56 14.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 През 1994
До коментар #11 от "К0ренни българи":Аз изкопах една дупка в стената в къщи сложих всичко което имах в долари и не загубих.
15:18 14.04.2026
13 Хи хи хи
тя беше от бандата на меркел......
15:46 14.04.2026