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Президентът на Северна Македония призова за анулиране на втория протокол с България

Президентът на Северна Македония призова за анулиране на втория протокол с България

17 Юли, 2026 23:32 847 15

  • северна македония-
  • ес-
  • българия-
  • гордана силяновска

Силяновска каза, че протоколът е източник на потенциални бъдещи блокажи по пътя на Скопие към ЕС

Президентът на Северна Македония призова за анулиране на втория протокол с България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отношенията на Северна Македония с България са толкова влошени, че сякаш са прекъснати, а срещите между двете държави „са по-скоро куртоазни", заяви в интервю за македонска телевизия президентът на страната Гордана Силяновска, предаде NOVA.

Държавният глава призова за отпадане на втория протокол между България и Северна Македония и го определи като основната пречка по пътя на Скопие към Брюлсел. Текстовете съдържат онези теми, които влязоха в преговорната рамка и в заключенията на Европейския съвет.

Според Силяновска, Европейският съюз може да установи правила, според които двустранните въпроси между България и Северна Македония няма да бъдат пречка.

С това си изявление властите в Скопие на практика се отказват от начало на прегори с ЕС. При посещенията си в македонската столица всички лидери на ЕС многократно повтарят, че единственият път за Северна Македония, към начало на преговорите, минава през изпълнение на преговорната рамка.

Силяновска каза още, че протоколът е източник на потенциални бъдещи блокажи по пътя на Скопие към ЕС. Тя добави, че конституционните промени сами по себе си не представляват гаранция, че няма да се появят нови пречки по пътя към ЕС.

Тя подчерта, че страната остава ангажирана с програмата за реформи и оцени, че е готова да следва темпото на страните, които напредват най-бързо към членство в ЕС. По отношение на отношенията с България, тя каза, че след последните контакти с българския президент Румен Радев вижда възможност за засилване на диалога и търсене на съвместни решения.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с рикията

    19 0 Отговор
    На тази трябва да и анулират мозъка.

    23:32 17.07.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Президентът на Молдова иска обезщетение с Румъния. Тази жена що не иска същото. Друго си е , да си по-голяма и на територия и на население страна. Уважават те.

    Коментиран от #7

    23:34 17.07.2026

  • 3 Без име

    6 1 Отговор
    Да платят разходите за лечение на пострадалите от Кочани, лекувани в България!!! Неблагодарници.

    23:39 17.07.2026

  • 4 Ами како ,

    4 0 Отговор
    Оти не слушаш батко !?.

    23:39 17.07.2026

  • 5 ГОВЕД О

    3 0 Отговор
    го ве до го ве денцеее.. го Вед О

    23:40 17.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 0 Отговор
    Хилми паша-цитат... Никога не допущах, че Македония може да стане някога сръбска, че гърците ще завладеят Солун, но съдбата, знаете, често допуща и най-странните неща... Населението в Македония е в своето болшинство българско, после иде по численост турското, гърците са малко, а сърби там никак няма между коренното население... Освен това за свободите на тая страна се бореха и жертваха само българите. Революционната борба и войната – туй бе чисто и само българско дело... В революционно време гърците и сърбоманите, смело казвам това, вървяха наедно с нас, турците, против вашите комитети. На мене и на моята полиция те съобщаваха всичко, каквото научеха за вас, те бяха наши шпиони, приятели и доброжелатели... И когато България реши да воюва, те се присъединиха само да извлекат ползи на ваша и наша сметка. Преди на вас да изменят, те се отнесоха вероломно към нас... Но каквито и да са сърбите и гърците, виновни сме ние, българите и турците, защото не се разбрахме навреме.8

    23:40 17.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Обединение

    23:40 17.07.2026

  • 8 стринка кукумявка

    4 0 Отговор
    да си гледа работата

    аман от келеши инати дървени глави дето ни мразятф
    да пътуват
    файда от тях никаква
    да подсмърчат и ни завиждат че сме в клуба на богатите макар и на
    гол тумбак чифте пищови

    23:44 17.07.2026

  • 9 Античното Маке

    3 0 Отговор
    НО какво всъщност съдържа този толкова „страшен“ Втори протокол?
    Не танкове. Не териториални претенции. Не заличаване на държава.
    Той изисква:
    българите да бъдат вписани в Конституцията и да получат равноправна защита;
    реални действия срещу езика на омразата, дискриминацията и преследването на хора с българско самосъзнание;
    разследване и наказване на престъпленията от омраза срещу българи;
    гаранции за свободно изразяване и опазване на културната идентичност на българската общност;
    промяна на учебници и учебни програми, когато съдържат фалшификации, омраза или необосновани териториални внушения;
    изпълнение на договореното от Съвместната историческа комисия и използване на постигнатите общи формулировки;
    отваряне на архивите на комунистическия репресивен апарат от периода 1945–1991 г.;
    реабилитация на жертвите на комунистическите репресии;
    прекратяване на държавно финансирана антибългарска пропаганда;
    изпълнение на Договора за приятелство и добросъседство, който самото Скопие доброволно е подписало.
    Ето от какво ги е страх.
    Страх ги е българите в Северна Македония да получат конституционно признание, защото тогава повече няма да могат да бъдат представяни като „измислица на София“.
    Страх ги е да бъдат отворени архивите на УДБА, полицията и комунистическите тайни служби, защото там стоят имената на мъчителите, доносниците, палачите и жертвите на насилствената дебългаризация.
    Страх ги е учебниците да бъдат проверени, защото голяма част от офиц

    Коментиран от #14

    23:47 17.07.2026

  • 10 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Къде ги намирате тия бабуини бе?

    23:48 17.07.2026

  • 11 ?????

    1 0 Отговор
    Би било добре да си дръпнем назад отмяната на ветото.
    Дали ще имат топки за тва управляващите?
    Да не говорим че тогава Бацетата и Кикитата отмениха ветото под външен натиск.

    23:49 17.07.2026

  • 12 Гоце

    1 2 Отговор
    За съжаление поради предателството на руския резидент Северна Македония ще засилва позициите си спрямо България защото е удобна поле за натиск върху България. Щото НЕМОЖЕ да искаш от цяла Европа солидарност и подкрепа за твойта позиция , а сам да не показваш солидарност с Общо Европейските позиция по теми като Сигурността, Енергетиката, Украйна и тнт. Поведението ни на руски троянски кон ще бъде наказано и Северна Македония е много удобна платформа за да бъде поднесен урок на резидента .... И за съжаление на България

    23:49 17.07.2026

  • 13 Мдаа

    1 0 Отговор
    Тая повече да не стъпва на българска територия. И анулиране на всички паспорти които са на държавна длъжност в територията северна македония.

    23:49 17.07.2026

  • 14 Античното Маке

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Античното Маке":

    Страх ги е учебниците да бъдат проверени, защото голяма част от официалния исторически разказ ще трябва да бъде изправен пред документи, извори и собственоръчните свидетелства на историческите личности.
    Страх ги е от историческата комисия, защото науката не се командва с партийни лозунги от Белград и Скопие.
    Страх ги е от реална борба с езика на омразата, защото антибългаризмът десетилетия наред не е бил страничен дефект на системата – той е един от нейните основни стълбове.
    И най-много ги е страх от едно: че когато човек получи свобода да прочете архивите, да види документите и да каже какъв е без страх от уволнение, бой или обществено преследване, цялата югославска конструкция ще започне да се разпада.
    Вторият протокол не е „диктат“. Той е двустранен документ, подписан на 17 юли 2022 г. и от външния министър на Северна Македония Буяр Османи. Съветът на ЕС официално приветства този протокол и го свърза с добросъседството, равните права и конституционното включване на българите.
    Затова днес Скопие не воюва срещу „нови български условия“.
    Скопие воюва срещу собствения си народ
    Не България блокира Северна Македония.
    Северна Македония блокира сама себе си, защото иска членство в Европейския съюз, но без европейски правила; иска права за всички, но не и за българите; иска история, но без архиви; иска добросъседство, но без да прекрати омразата.
    Позицията на България трябва да бъде пределно ясна:
    Никакво пренаписване. Никакво „тълкуване“. Никакво из

    23:50 17.07.2026

  • 15 1111

    2 0 Отговор
    Единственият президент в света, който е по-стар от държавата! Баба Гога!

    23:53 17.07.2026

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