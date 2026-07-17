Президентът на Северна Македония призова за анулиране на втория протокол с България

Отношенията на Северна Македония с България са толкова влошени, че сякаш са прекъснати, а срещите между двете държави „са по-скоро куртоазни", заяви в интервю за македонска телевизия президентът на страната Гордана Силяновска, предаде NOVA.

Държавният глава призова за отпадане на втория протокол между България и Северна Македония и го определи като основната пречка по пътя на Скопие към Брюлсел. Текстовете съдържат онези теми, които влязоха в преговорната рамка и в заключенията на Европейския съвет.

Според Силяновска, Европейският съюз може да установи правила, според които двустранните въпроси между България и Северна Македония няма да бъдат пречка.

С това си изявление властите в Скопие на практика се отказват от начало на прегори с ЕС. При посещенията си в македонската столица всички лидери на ЕС многократно повтарят, че единственият път за Северна Македония, към начало на преговорите, минава през изпълнение на преговорната рамка.

Силяновска каза още, че протоколът е източник на потенциални бъдещи блокажи по пътя на Скопие към ЕС. Тя добави, че конституционните промени сами по себе си не представляват гаранция, че няма да се появят нови пречки по пътя към ЕС.

Тя подчерта, че страната остава ангажирана с програмата за реформи и оцени, че е готова да следва темпото на страните, които напредват най-бързо към членство в ЕС. По отношение на отношенията с България, тя каза, че след последните контакти с българския президент Румен Радев вижда възможност за засилване на диалога и търсене на съвместни решения.