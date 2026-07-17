Президентът на Северна Македония призова за анулиране на втория протокол с България

Отношенията на Северна Македония с България са толкова влошени, че сякаш са прекъснати, а срещите между двете държави „са по-скоро куртоазни", заяви в интервю за македонска телевизия президентът на страната Гордана Силяновска, предаде NOVA.
Държавният глава призова за отпадане на втория протокол между България и Северна Македония и го определи като основната пречка по пътя на Скопие към Брюлсел. Текстовете съдържат онези теми, които влязоха в преговорната рамка и в заключенията на Европейския съвет.
Според Силяновска, Европейският съюз може да установи правила, според които двустранните въпроси между България и Северна Македония няма да бъдат пречка.
С това си изявление властите в Скопие на практика се отказват от начало на прегори с ЕС. При посещенията си в македонската столица всички лидери на ЕС многократно повтарят, че единственият път за Северна Македония, към начало на преговорите, минава през изпълнение на преговорната рамка.
Силяновска каза още, че протоколът е източник на потенциални бъдещи блокажи по пътя на Скопие към ЕС. Тя добави, че конституционните промени сами по себе си не представляват гаранция, че няма да се появят нови пречки по пътя към ЕС.
Тя подчерта, че страната остава ангажирана с програмата за реформи и оцени, че е готова да следва темпото на страните, които напредват най-бързо към членство в ЕС. По отношение на отношенията с България, тя каза, че след последните контакти с българския президент Румен Радев вижда възможност за засилване на диалога и търсене на съвместни решения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оня с рикията
23:32 17.07.2026
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7
23:34 17.07.2026
3 Без име
23:39 17.07.2026
4 Ами како ,
23:39 17.07.2026
5 ГОВЕД О
23:40 17.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:40 17.07.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Обединение
23:40 17.07.2026
8 стринка кукумявка
аман от келеши инати дървени глави дето ни мразятф
да пътуват
файда от тях никаква
да подсмърчат и ни завиждат че сме в клуба на богатите макар и на
гол тумбак чифте пищови
23:44 17.07.2026
9 Античното Маке
Не танкове. Не териториални претенции. Не заличаване на държава.
Той изисква:
българите да бъдат вписани в Конституцията и да получат равноправна защита;
реални действия срещу езика на омразата, дискриминацията и преследването на хора с българско самосъзнание;
разследване и наказване на престъпленията от омраза срещу българи;
гаранции за свободно изразяване и опазване на културната идентичност на българската общност;
промяна на учебници и учебни програми, когато съдържат фалшификации, омраза или необосновани териториални внушения;
изпълнение на договореното от Съвместната историческа комисия и използване на постигнатите общи формулировки;
отваряне на архивите на комунистическия репресивен апарат от периода 1945–1991 г.;
реабилитация на жертвите на комунистическите репресии;
прекратяване на държавно финансирана антибългарска пропаганда;
изпълнение на Договора за приятелство и добросъседство, който самото Скопие доброволно е подписало.
Ето от какво ги е страх.
Страх ги е българите в Северна Македония да получат конституционно признание, защото тогава повече няма да могат да бъдат представяни като „измислица на София“.
Страх ги е да бъдат отворени архивите на УДБА, полицията и комунистическите тайни служби, защото там стоят имената на мъчителите, доносниците, палачите и жертвите на насилствената дебългаризация.
Страх ги е учебниците да бъдат проверени, защото голяма част от офиц
Коментиран от #14
23:47 17.07.2026
10 Бай той Толстой
23:48 17.07.2026
11 ?????
Дали ще имат топки за тва управляващите?
Да не говорим че тогава Бацетата и Кикитата отмениха ветото под външен натиск.
23:49 17.07.2026
12 Гоце
23:49 17.07.2026
13 Мдаа
23:49 17.07.2026
14 Античното Маке
До коментар #9 от "Античното Маке":Страх ги е учебниците да бъдат проверени, защото голяма част от официалния исторически разказ ще трябва да бъде изправен пред документи, извори и собственоръчните свидетелства на историческите личности.
Страх ги е от историческата комисия, защото науката не се командва с партийни лозунги от Белград и Скопие.
Страх ги е от реална борба с езика на омразата, защото антибългаризмът десетилетия наред не е бил страничен дефект на системата – той е един от нейните основни стълбове.
И най-много ги е страх от едно: че когато човек получи свобода да прочете архивите, да види документите и да каже какъв е без страх от уволнение, бой или обществено преследване, цялата югославска конструкция ще започне да се разпада.
Вторият протокол не е „диктат“. Той е двустранен документ, подписан на 17 юли 2022 г. и от външния министър на Северна Македония Буяр Османи. Съветът на ЕС официално приветства този протокол и го свърза с добросъседството, равните права и конституционното включване на българите.
Затова днес Скопие не воюва срещу „нови български условия“.
Скопие воюва срещу собствения си народ
Не България блокира Северна Македония.
Северна Македония блокира сама себе си, защото иска членство в Европейския съюз, но без европейски правила; иска права за всички, но не и за българите; иска история, но без архиви; иска добросъседство, но без да прекрати омразата.
Позицията на България трябва да бъде пределно ясна:
Никакво пренаписване. Никакво „тълкуване“. Никакво из
23:50 17.07.2026
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23:53 17.07.2026