Мицкоски: България не зачита правата на македонската общност. Това се нарича тормоз

Няма да има промени в конституцията на Северна Македония „в тази форма, в която сега се иска”, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски в подкаста „Рищази“, предаде БТА.
Целта на правителството на страната е да се намери устойчиво решение, което да доведе Северна Македония до крайната ѝ цел- членство в ЕС, допълни той.
Мицкоски заяви, че „в целия този процес нещата трябва да се разглеждат от гледна точка на принципи, а принципите трябва да важат за всички”.
В отговор на въпрос, свързан с приетата от правителството на Северна Македония преговорна рамка, условие за начало на преговори в която са промените в конституцията на страната, Мицкоски заяви, че е наясно за „какво се е споразумяло предишното правителство, но и в България предишно правителство се е споразумяло за нещо, наречено зачитане на правата на човека”.
„Сега на принципа, „ние сме вътре, вие сте отвън и искате да влезете”, ние сме задължени да приемем това, което е договорено. От друга страна това, което едно българско правителство е приело (и) което се нарича зачитане на правата на човека (...) има дузина решения от Съда по правата на човека в Страсбург за македонската общност в България - да зачита нейните човешки права, да разреши регистрацията на клубове и организации и т.н.. Нещо, което трябва да се зачита, а не се зачита. Това се нарича тормоз и няма нищо общо с критериите от Копенхаген, нито с ценностите на ЕС (...) Това е политика на двойни стандарти. Простете, но не съм фен на този тип политика”, заяви Мицкоски.
По думите му целта на правителството на Северна Македония е не просто да започне преговори за членство в ЕС, а да бъде част от ЕС.
„Когато знаем и когато имаме на масата решение, което ще ни отведе до членство в ЕС, тогава сме готови да разговаряме. Не сме готови да говорим за бързи, временни решения, които да стартират този процес, защото го заслужихме (още) преди 25 години (...) Свидетел съм, когато ни казаха просто да сменим името и веднага след това ставаме част от НАТО. Че започваме преговорите и понеже „си най-добрият в клуба, след 4-5 години ставаш член на ЕС”. Тези 4-5 години минаха преди 3 години, а ние все още сме на същото място, където бяхме преди да сменим конституционното име (...) сменихме и знамето, сменихме банкнотите и конституцията - няколко пъти. И винаги беше една и съща реторика: „прозорецът е отворен, сега е инерцията, просто направете това и е готово”. Както виждате, опитът ни учи по трудния начин. Аз просто се опитвам, като първи човек в правителството, да видя нещата малко по-ясно”, заяви Мицкоски, според когото правителството на Северна Македония ще продължи да бъде ангажирано с изпълнението на Плана за реформи и „да работи за създаването на по-добро общество и по-добри условия на живот за всички граждани”.
По думите му в страната „има усещане за корупция” и посочи проучване, според което 80 процента от гражданите казват, че в Северна Македония има корупция, но на въпроса дали са били обект на корупция или познават човек, който е бил обект на корупция на общинско равнище, по-малко от 5 процента от анкетираните отговарят положително, а на централно равнище процентът е по-малко от три.
Поради това в сътрудничество между МВР и „известна международна неправителствена организация” ще бъде открита линия „Докладване на корупция“, където граждани, на които е поискан подкуп, ще могат да го съобщят, каза Мицкоски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асан
12:51 28.07.2026
2 Красимир Петров
12:51 28.07.2026
3 Даниел
12:52 28.07.2026
4 осраински
12:54 28.07.2026
5 Дддддддддд
Коментиран от #11, #36
12:55 28.07.2026
6 Василеску
12:56 28.07.2026
7 Гоце Българина
12:57 28.07.2026
8 истински българин
12:57 28.07.2026
9 Истината
12:57 28.07.2026
10 Мицковски, скрий се бе
Айде чао...
Коментиран от #37
12:58 28.07.2026
11 осраински
До коментар #5 от "Дддддддддд":Оганят наказва агресорите убийци от ЕС.Спавка франция и испания и това е само началото
12:58 28.07.2026
12 Езиковед
Коментиран от #22
13:00 28.07.2026
13 Щом е така...?!
13:00 28.07.2026
14 историк
13:01 28.07.2026
15 Спомен мой незабравим
13:01 28.07.2026
16 Злодеи под слънцето
13:03 28.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Яне
13:04 28.07.2026
19 Ах ,ах
Коментиран от #23
13:04 28.07.2026
20 Саде да попитам?!
Излетяха ли,в орбита ли са...върнаха ли се...?!
Пълна мъгла по случая...
13:04 28.07.2026
21 анонимен
13:06 28.07.2026
22 То езика
До коментар #12 от "Езиковед":се използва за много работи...
13:06 28.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Изкуствен интелект
13:07 28.07.2026
25 абе
13:08 28.07.2026
26 Мице
13:09 28.07.2026
27 Сън, ме не хваща...!
И моля-не ме трийте,питам най -коректно и културно...!
Коментиран от #44
13:09 28.07.2026
28 Аде
13:11 28.07.2026
29 Режи и хърляй
13:14 28.07.2026
30 Няма шанс
13:15 28.07.2026
31 мЪка, мЪка, мЪкЪдонска
И в България и в Северна мЪкедония има само българи и нищо друго?
13:15 28.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хайо
Коментиран от #43
13:18 28.07.2026
34 така е
13:19 28.07.2026
35 Хайо
Коментиран от #42
13:20 28.07.2026
36 Хайо
До коментар #5 от "Дддддддддд":Ами Европа е много загрижена за свободата на човек .Я виж в мините в Конго няма никакви деца и не умират за да тъне Европа в разкош
Коментиран от #40
13:21 28.07.2026
37 Хайо
До коментар #10 от "Мицковски, скрий се бе":А за пък скоро ще има европаааа.
13:21 28.07.2026
38 Српска кoрва
13:26 28.07.2026
39 Тръц!
13:27 28.07.2026
40 Бъркаш си континентите
До коментар #36 от "Хайо":В Конго е ситуирана Красная армия "всех сильней". Оплачи се на нея.
13:30 28.07.2026
41 Хайде СТИГА....
В тази Северна Македония случайно да имате МЪЖЕ ?! Подписали сте за промяна на конституцията и ТОЧКА, ИЗПЪЛНЯВА СЕ !
Какво сте се затръшкали,ама така ,ама онака...
И в България преди да влезем в ЕС изпълнихме много изисквания ,които не бяха в интерес на държавата!
Я се дръжте по-сериозно ! Стига с това хленчене !
13:33 28.07.2026
42 Оплачи се на Красная армия,
До коментар #35 от "Хайо":която е ситуирана там. Може и на Мали да се оплачеш.🥳
13:36 28.07.2026
43 Ти от чие име заплашваш ве?
До коментар #33 от "Хайо":Путин упълномощил ли те е за говорител.
Аре у лево, комплексар нищожен!
13:38 28.07.2026
44 Няма значение
До коментар #27 от "Сън, ме не хваща...!":Със сигурност точно ти не си, русоробе.
13:40 28.07.2026
45 няма край
13:40 28.07.2026
46 Македонската общност в
13:41 28.07.2026
47 Севереномакедоски етнос
13:43 28.07.2026