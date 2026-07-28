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Мицкоски: България не зачита правата на македонската общност. Това се нарича тормоз

Мицкоски: България не зачита правата на македонската общност. Това се нарича тормоз

28 Юли, 2026 12:50 989 47

  • северна македония-
  • християн мицкоски-
  • българия-
  • ес

Конституционни промени във формата, която сега се иска, няма да има, каза премиерът на Северна Македония

Мицкоски: България не зачита правата на македонската общност. Това се нарича тормоз - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма да има промени в конституцията на Северна Македония „в тази форма, в която сега се иска”, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски в подкаста „Рищази“, предаде БТА.

Целта на правителството на страната е да се намери устойчиво решение, което да доведе Северна Македония до крайната ѝ цел- членство в ЕС, допълни той.

Мицкоски заяви, че „в целия този процес нещата трябва да се разглеждат от гледна точка на принципи, а принципите трябва да важат за всички”.

В отговор на въпрос, свързан с приетата от правителството на Северна Македония преговорна рамка, условие за начало на преговори в която са промените в конституцията на страната, Мицкоски заяви, че е наясно за „какво се е споразумяло предишното правителство, но и в България предишно правителство се е споразумяло за нещо, наречено зачитане на правата на човека”.

„Сега на принципа, „ние сме вътре, вие сте отвън и искате да влезете”, ние сме задължени да приемем това, което е договорено. От друга страна това, което едно българско правителство е приело (и) което се нарича зачитане на правата на човека (...) има дузина решения от Съда по правата на човека в Страсбург за македонската общност в България - да зачита нейните човешки права, да разреши регистрацията на клубове и организации и т.н.. Нещо, което трябва да се зачита, а не се зачита. Това се нарича тормоз и няма нищо общо с критериите от Копенхаген, нито с ценностите на ЕС (...) Това е политика на двойни стандарти. Простете, но не съм фен на този тип политика”, заяви Мицкоски.

По думите му целта на правителството на Северна Македония е не просто да започне преговори за членство в ЕС, а да бъде част от ЕС.

„Когато знаем и когато имаме на масата решение, което ще ни отведе до членство в ЕС, тогава сме готови да разговаряме. Не сме готови да говорим за бързи, временни решения, които да стартират този процес, защото го заслужихме (още) преди 25 години (...) Свидетел съм, когато ни казаха просто да сменим името и веднага след това ставаме част от НАТО. Че започваме преговорите и понеже „си най-добрият в клуба, след 4-5 години ставаш член на ЕС”. Тези 4-5 години минаха преди 3 години, а ние все още сме на същото място, където бяхме преди да сменим конституционното име (...) сменихме и знамето, сменихме банкнотите и конституцията - няколко пъти. И винаги беше една и съща реторика: „прозорецът е отворен, сега е инерцията, просто направете това и е готово”. Както виждате, опитът ни учи по трудния начин. Аз просто се опитвам, като първи човек в правителството, да видя нещата малко по-ясно”, заяви Мицкоски, според когото правителството на Северна Македония ще продължи да бъде ангажирано с изпълнението на Плана за реформи и „да работи за създаването на по-добро общество и по-добри условия на живот за всички граждани”.

По думите му в страната „има усещане за корупция” и посочи проучване, според което 80 процента от гражданите казват, че в Северна Македония има корупция, но на въпроса дали са били обект на корупция или познават човек, който е бил обект на корупция на общинско равнище, по-малко от 5 процента от анкетираните отговарят положително, а на централно равнище процентът е по-малко от три.

Поради това в сътрудничество между МВР и „известна международна неправителствена организация” ще бъде открита линия „Докладване на корупция“, където граждани, на които е поискан подкуп, ще могат да го съобщят, каза Мицкоски.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асан

    29 2 Отговор
    Лъже като българин.

    12:51 28.07.2026

  • 2 Красимир Петров

    49 1 Отговор
    Пълен блокаж за тези измислени македонци

    12:51 28.07.2026

  • 3 Даниел

    43 1 Отговор
    Този смешник защо го отразявате???

    12:52 28.07.2026

  • 4 осраински

    19 3 Отговор
    Тия мелезисапозле от съществувалите някога украЙнци

    12:54 28.07.2026

  • 5 Дддддддддд

    31 1 Отговор
    Като чуя " правата на човека" и ми става отвратително...С тази мантра наложена от Запада вече се оправдава всяка една диващина. Заради уж неспазване на "правата на човека" и "демократичните ценности" Запада изби през последните 80 години милиони хора по цялата Земя....Та какви права-какви цености бълнува тоя...?

    Коментиран от #11, #36

    12:55 28.07.2026

  • 6 Василеску

    24 0 Отговор
    Няма такава нация до 1944 г., а измислената по-късно от Тито, Димитров и безродници нве касае жители на други държави, така че няма как където и да в друга държава да има "македонци". Както няма и в съседните им Гърция и Албания.

    12:56 28.07.2026

  • 7 Гоце Българина

    21 0 Отговор
    Да вземем да си върнем тая територия и да се приключи по темата. Видно не зачитат това, че от 2000 год. до днес над 216 000 граждани на Северна Македония са придобили българско гражданство на основание доказан български произход и декларация за българско съзнание.

    12:57 28.07.2026

  • 8 истински българин

    13 2 Отговор
    Пиринска трябва да се обедини и веднъж завинаги да се прекъсне връзката с тези македонци.

    12:57 28.07.2026

  • 9 Истината

    17 0 Отговор
    На Мицко Титовеца (фашиста) не му трябва ЕС, а роби затворени в местността северна македония.

    12:57 28.07.2026

  • 10 Мицковски, скрий се бе

    14 1 Отговор
    Ще видите европа, ама друг път!
    Айде чао...

    Коментиран от #37

    12:58 28.07.2026

  • 11 осраински

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дддддддддд":

    Оганят наказва агресорите убийци от ЕС.Спавка франция и испания и това е само началото

    12:58 28.07.2026

  • 12 Езиковед

    18 1 Отговор
    Една мисъл не ми дава мира: като има македонски език, защо ли няма и австрийски, белгийски и американски езици?

    Коментиран от #22

    13:00 28.07.2026

  • 13 Щом е така...?!

    9 1 Отговор
    ЕС-през крив макарон...!

    13:00 28.07.2026

  • 14 историк

    7 3 Отговор
    Не се пънете толкова много защото докато влезете защото ЕС.ще се разпадне докато влезете !

    13:01 28.07.2026

  • 15 Спомен мой незабравим

    13 1 Отговор
    Мице виждам че си много изтормозен ама няма друг начин , Много добре знаеш че няма Македония нито северна нито южна , Няма такава държава Попитай и гърците

    13:01 28.07.2026

  • 16 Злодеи под слънцето

    7 1 Отговор
    Мицкоски знае, че ако отстъпи, аверите му ще го линчуват. В света в момента има и други управници в подобно положение. А народите търпят .....

    13:03 28.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Яне

    2 2 Отговор
    Я си ручам македонски овде!

    13:04 28.07.2026

  • 19 Ах ,ах

    8 3 Отговор
    Чудя се това макетата и укрите да не би един ....да ги е правил🤔

    Коментиран от #23

    13:04 28.07.2026

  • 20 Саде да попитам?!

    10 0 Отговор
    А ве,Ко стана със съвместният полет,в космоса на наш СлаФчУ,с Македонеца...?!
    Излетяха ли,в орбита ли са...върнаха ли се...?!
    Пълна мъгла по случая...

    13:04 28.07.2026

  • 21 анонимен

    14 1 Отговор
    Другарю Мицкоски, макетата сте известни с това, че помните избирателно. Затова да припомним: гърците удариха по масата и ви казаха: "Няма да се казвате Македония!" Ревахте,скимтяхте, тръшкахте се, кръв прос...те и накрая името ви е Република Северна Македония. Така ще стане и с конституцията ви и българите в нея. И цялото ви запъване е, защото ви е наредено да НЕ влизате в ЕС. И, понеже сте на къса каишка, мърдане няма. Остава да се чудите какви да ги дъвчете, та да не станат нещата. Което и правите.

    13:06 28.07.2026

  • 22 То езика

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Езиковед":

    се използва за много работи...

    13:06 28.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Изкуствен интелект

    1 8 Отговор
    Съвпадението на разговорни български и македонски е под 40% !

    13:07 28.07.2026

  • 25 абе

    7 0 Отговор
    Защо ни занимавате нас европейците стези балкански примати? Не ни интересуват бе.

    13:08 28.07.2026

  • 26 Мице

    8 1 Отговор
    Ко тана с редовната линия на авиона от София до Скопие? Пълни ли се?

    13:09 28.07.2026

  • 27 Сън, ме не хваща...!

    11 2 Отговор
    Македонците ли са най-Велики на планетата Земя,или Украинците...?!
    И моля-не ме трийте,питам най -коректно и културно...!

    Коментиран от #44

    13:09 28.07.2026

  • 28 Аде

    3 0 Отговор
    Бегай ве

    13:11 28.07.2026

  • 29 Режи и хърляй

    6 0 Отговор
    Някога българи, днес нахално и неблагодарно племе.

    13:14 28.07.2026

  • 30 Няма шанс

    6 0 Отговор
    Македония няма да влезе в ЕС. Не и с тази политика, с тези управляващи.

    13:15 28.07.2026

  • 31 мЪка, мЪка, мЪкЪдонска

    7 0 Отговор
    Мицкопръцковски за какви правата на македонската общност говори ?

    И в България и в Северна мЪкедония има само българи и нищо друго?

    13:15 28.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хайо

    3 2 Отговор
    Ще ви последва съдбата на Украйна .На акъла сте едно .Или си се върнете българи или скоро ще ви направят албанци .

    Коментиран от #43

    13:18 28.07.2026

  • 34 така е

    2 1 Отговор
    Мене Източна Албания ни мъ интересуе.

    13:19 28.07.2026

  • 35 Хайо

    4 2 Отговор
    Странно защо запада не отговори къде са правата на свободата в Африка ? Защо си затварят очите за непосилния детски труд които умират за да може запада да тъне в разкош ? Урсула и сие не виждат ли какво се случва в мините в Конго ? И де да бе беше само Конго ....

    Коментиран от #42

    13:20 28.07.2026

  • 36 Хайо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дддддддддд":

    Ами Европа е много загрижена за свободата на човек .Я виж в мините в Конго няма никакви деца и не умират за да тъне Европа в разкош

    Коментиран от #40

    13:21 28.07.2026

  • 37 Хайо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мицковски, скрий се бе":

    А за пък скоро ще има европаааа.

    13:21 28.07.2026

  • 38 Српска кoрва

    2 0 Отговор
    Това е сръбска риторика. Сърби и руснаци говорят по този нагъл и ехиден начин и се изразяват така пред медиите.

    13:26 28.07.2026

  • 39 Тръц!

    1 0 Отговор
    На кого му пука!

    13:27 28.07.2026

  • 40 Бъркаш си континентите

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хайо":

    В Конго е ситуирана Красная армия "всех сильней". Оплачи се на нея.

    13:30 28.07.2026

  • 41 Хайде СТИГА....

    2 0 Отговор
    сте РЕВАЛИ !!!
    В тази Северна Македония случайно да имате МЪЖЕ ?! Подписали сте за промяна на конституцията и ТОЧКА, ИЗПЪЛНЯВА СЕ !
    Какво сте се затръшкали,ама така ,ама онака...
    И в България преди да влезем в ЕС изпълнихме много изисквания ,които не бяха в интерес на държавата!
    Я се дръжте по-сериозно ! Стига с това хленчене !

    13:33 28.07.2026

  • 42 Оплачи се на Красная армия,

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хайо":

    която е ситуирана там. Може и на Мали да се оплачеш.🥳

    13:36 28.07.2026

  • 43 Ти от чие име заплашваш ве?

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хайо":

    Путин упълномощил ли те е за говорител.
    Аре у лево, комплексар нищожен!

    13:38 28.07.2026

  • 44 Няма значение

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сън, ме не хваща...!":

    Със сигурност точно ти не си, русоробе.

    13:40 28.07.2026

  • 45 няма край

    1 0 Отговор
    Няма край македонската мъка. Няма

    13:40 28.07.2026

  • 46 Македонската общност в

    0 0 Отговор
    България е с численост колкото зайците в “ Преброяване на дивите зайци”- филм от 1973г.😂😂😂😂😂

    13:41 28.07.2026

  • 47 Севереномакедоски етнос

    1 0 Отговор
    в България няма. Северномакедонския етнос в Северна Македония са българи с промити мозъци от Югославската пропаганда.

    13:43 28.07.2026

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