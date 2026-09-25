Франция изпраща военни и радари за защита на саудитския петролен терминал в Янбу

Франция ще изпрати военнослужещи, радари и отбранителни системи в саудитския град Янбу на Червено море, за да защити ключовия петролен терминал и да подпомогне запазването на енергийните доставки. Това обяви президентът Еманюел Макрон в телевизионно интервю за TF1 и France 2, предава БТА.

По думите му споразумението със Саудитска Арабия е било финализирано в четвъртък. Макрон подчерта, че Франция няма да се включва пряко в конфликта, а военното присъствие ще бъде насочено към защитата на обекта. Той не уточни броя на военнослужещите и вида на системите, които ще бъдат разположени. Засега не се предвижда изпращане на френски бойни самолети.

Янбу има стратегическо значение за износа на саудитски петрол, тъй като до града достига нефтопроводът „Изток–Запад“. Съоръжението позволява транспортирането на суров петрол от източните райони на кралството до Червено море, заобикаляйки Ормузкия проток, през който корабоплаването е сериозно ограничено заради конфликта с Иран.

Решението на Париж идва след серия атаки на йеменските хуси срещу саудитска инфраструктура. В последните дни групировката пое отговорност за удари по цели в Янбу и Рияд, включително по съоръжения на Saudi Aramco. Саудитските власти потвърдиха прехващането на ракети, насочени към кралството, докато някои от твърденията на хусите за нанесени щети не са независимо потвърдени.

Френският ход е част от усилията на западни държави да подпомогнат защитата на саудитската енергийна инфраструктура. Великобритания също предоставя военна подкрепа, като изпраща самолет за дозареждане във въздуха, който ще подпомага саудитските операции.

На фона на ограниченията върху петролните доставки през Ормузкия проток сигурността на маршрутите през Червено море придобива допълнително значение за световния енергиен пазар. Янбу е един от ключовите изходи за саудитския петрол към международните пазари, което обяснява засилването на мерките за защита на района.