ЕС изостава от целта за отбранителна готовност до 2030 г.

Европейският съюз не увеличава отбранителните си способности достатъчно бързо, за да постигне поставената цел за готовност да се защитава срещу Русия до 2030 г. Това показва първият годишен доклад за отбранителната готовност на ЕС, изготвен от Европейската агенция по отбрана и видян от Ройтерс, предава News.bg.

Според документа настоящите планове на държавите членки не са достатъчни за преодоляване на критичните дефицити в редица ключови области. Сред тях са противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и безпилотните системи.

Агенцията посочва, че за постигането на отбранителна готовност до 2030 г. са необходими по-бързи и по-мащабни действия на фона на влошаващата се среда за сигурност и руската агресия срещу Украйна.

Докладът отчита и значителен ръст на инвестициите. Разходите за отбрана на 27-те държави членки са достигнали 418 млрд. евро през 2025 г., а за 2026 г. се очакват около 454 млрд. евро. Въпреки това увеличеното финансиране все още не е довело до изграждането на достатъчно мобилни, устойчиви и оперативно съвместими сили.

Особено внимание е отделено на задълбочаването на партньорството с Украйна и на необходимостта от по-тясно сътрудничество между европейските държави при развитието и придобиването на отбранителни способности.

Министрите на отбраната на ЕС се очаква да обсъдят доклада в Брюксел, преди той да бъде представен на лидерите на съюза.