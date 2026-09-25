ЕС изостава от целта за отбранителна готовност до 2030 г.

Европейският съюз не увеличава отбранителните си способности достатъчно бързо, за да постигне поставената цел за готовност да се защитава срещу Русия до 2030 г. Това показва първият годишен доклад за отбранителната готовност на ЕС, изготвен от Европейската агенция по отбрана и видян от Ройтерс, предава News.bg.
Според документа настоящите планове на държавите членки не са достатъчни за преодоляване на критичните дефицити в редица ключови области. Сред тях са противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и безпилотните системи.
Агенцията посочва, че за постигането на отбранителна готовност до 2030 г. са необходими по-бързи и по-мащабни действия на фона на влошаващата се среда за сигурност и руската агресия срещу Украйна.
Докладът отчита и значителен ръст на инвестициите. Разходите за отбрана на 27-те държави членки са достигнали 418 млрд. евро през 2025 г., а за 2026 г. се очакват около 454 млрд. евро. Въпреки това увеличеното финансиране все още не е довело до изграждането на достатъчно мобилни, устойчиви и оперативно съвместими сили.
Особено внимание е отделено на задълбочаването на партньорството с Украйна и на необходимостта от по-тясно сътрудничество между европейските държави при развитието и придобиването на отбранителни способности.
Министрите на отбраната на ЕС се очаква да обсъдят доклада в Брюксел, преди той да бъде представен на лидерите на съюза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
11:06 25.09.2026
2 Шопо
Коментиран от #6, #10
11:06 25.09.2026
3 ДрайвингПлежър
А истината е, че ЕС само 27та членки без другото НАТО харчат над 400 милиарда за ненужно тенеке, докато на Русия бюджета е два пъти по-малък - 190 млрд. Демек ако Урсулите не са окрали всичко няма причина да харчим повече...
11:08 25.09.2026
4 Катон Стари
11:09 25.09.2026
5 Педирастителна евро готовност
11:09 25.09.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Шопо":Какво е това Украйна бе колега? То там е вече пустош! В Украйна са останали само инвалидите и пенсионерите!
Коментиран от #14
11:10 25.09.2026
7 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А... що бе?! Ша воювам! Ай да ми дадат пак калашника... ама да внимават. На изток нема да одим с него, ама на запад... ;)
Коментиран от #9
11:11 25.09.2026
8 Укротрол Русофоб
11:14 25.09.2026
9 Кашик
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":В казармата ме обучаваха да стрелям по натовски войници.
11:15 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соваж бейби
11:17 25.09.2026
12 ЕС е в ролята на агресор
11:18 25.09.2026
13 ЛЕ о ПА р Д🐱
11:22 25.09.2026
14 Соваж бейби
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Именно хората от Европа трябва да излезе на протести за край на помощите да се оправят сами, значи край на войната това не значи че съм русофил троловете да не ми опонират !. Не може да им гледаме повече сеир ще тежи на съвестта на цяла Европа този укр.геноцид с наша помомощ за която не ни питаха и нямаше референдум .
11:25 25.09.2026
15 Ибан Калчеф Глиги
11:26 25.09.2026
16 Ха Ха
11:28 25.09.2026
17 Ха Ха
11:28 25.09.2026
18 Всъщност
11:29 25.09.2026
19 Отворете си очите
А в Украйна се тренират стари и нови техники за унищожение. Зеленски със своята омраза към Русия върши най-добра улуга за нея. Така НАТО си изпразни военните складове и при военно стъкновение няма дастатъчно снаряди или машини..
Коментиран от #26
11:30 25.09.2026
20 Атлантист+
11:30 25.09.2026
21 Атлантист+
11:32 25.09.2026
22 Атлантист+
Коментиран от #27
11:33 25.09.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
11:35 25.09.2026
24 az СВО Победа 81
Времето му изтече и не защото някой иска да го унищожи, а защото светът се промени и за него в новия свят няма място, той беше създаден и обслужваше стария ред ....
11:43 25.09.2026
25 Артилерист
11:52 25.09.2026
26 Да Де
До коментар #19 от "Отворете си очите":Никой не заплашва България, така че България няма място в Коалицията На Желаещите войната. Българтия, дори под натиска на Хитлер не тръгна на война с Русия, няма и да тръгне. Сега, когато НАТО вече воюва с Русия, България трябва да изпълнява атлантическите си задължения с хуманитарни мисии
11:56 25.09.2026
27 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #22 от "Атлантист+":Да те питам Атлантист+ дали ще идеш на Източния Фронт с оръжие в ръка? Защото като жена на фронта ще си много търсена. Постоянно ще си заета в окопите. И няма да ти казват "горе ръцете", а ще ти викат "горе краката". Гордея се, че има такива мъжки жени като тебе, които без колебание ще застанат на страната на ЕС и свободата!
Коментиран от #28
11:57 25.09.2026
28 хахахаха
До коментар #27 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Ти затова ли не си на източния фронт, виж ка добре ги знаеш нещата, хахахаха явно и със себе си се гордееш хахахахаха.
12:02 25.09.2026