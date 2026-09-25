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ЕС изостава от целта за отбранителна готовност до 2030 г.

ЕС изостава от целта за отбранителна готовност до 2030 г.

25 Септември, 2026 10:54, обновена 25 Септември, 2026 10:52 698 28

  • ес-
  • европейски съюз-
  • отбранителна-
  • отбрана-
  • русия

Европейската агенция по отбрана предупреждава за сериозни пропуски в противовъздушната отбрана, боеприпасите, дроновете и военноморските способности

ЕС изостава от целта за отбранителна готовност до 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз не увеличава отбранителните си способности достатъчно бързо, за да постигне поставената цел за готовност да се защитава срещу Русия до 2030 г. Това показва първият годишен доклад за отбранителната готовност на ЕС, изготвен от Европейската агенция по отбрана и видян от Ройтерс, предава News.bg.

Според документа настоящите планове на държавите членки не са достатъчни за преодоляване на критичните дефицити в редица ключови области. Сред тях са противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и безпилотните системи.

Агенцията посочва, че за постигането на отбранителна готовност до 2030 г. са необходими по-бързи и по-мащабни действия на фона на влошаващата се среда за сигурност и руската агресия срещу Украйна.

Докладът отчита и значителен ръст на инвестициите. Разходите за отбрана на 27-те държави членки са достигнали 418 млрд. евро през 2025 г., а за 2026 г. се очакват около 454 млрд. евро. Въпреки това увеличеното финансиране все още не е довело до изграждането на достатъчно мобилни, устойчиви и оперативно съвместими сили.

Особено внимание е отделено на задълбочаването на партньорството с Украйна и на необходимостта от по-тясно сътрудничество между европейските държави при развитието и придобиването на отбранителни способности.

Министрите на отбраната на ЕС се очаква да обсъдят доклада в Брюксел, преди той да бъде представен на лидерите на съюза.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Аз няма да воювам.Който иска да воюва.

    Коментиран от #7

    11:06 25.09.2026

  • 2 Шопо

    7 15 Отговор
    С помощ от Украйна ЕС може да победи Русия

    Коментиран от #6, #10

    11:06 25.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Ужас! Урсулите не ви харчат парите достатъчно бързо!
    А истината е, че ЕС само 27та членки без другото НАТО харчат над 400 милиарда за ненужно тенеке, докато на Русия бюджета е два пъти по-малък - 190 млрд. Демек ако Урсулите не са окрали всичко няма причина да харчим повече...

    11:08 25.09.2026

  • 4 Катон Стари

    10 0 Отговор
    Урсулианците трябва да бъдат оковани, довлечени в Рим, и удушени пред народа!

    11:09 25.09.2026

  • 5 Педирастителна евро готовност

    11 0 Отговор
    Муцаранкиии,кога ще превземем Русия.Грабвайти вибритата и напред!

    11:09 25.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Какво е това Украйна бе колега? То там е вече пустош! В Украйна са останали само инвалидите и пенсионерите!

    Коментиран от #14

    11:10 25.09.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А... що бе?! Ша воювам! Ай да ми дадат пак калашника... ама да внимават. На изток нема да одим с него, ама на запад... ;)

    Коментиран от #9

    11:11 25.09.2026

  • 8 Укротрол Русофоб

    8 1 Отговор
    Аз ще воювам с руснаците от компа. Трак-трак-трак клавишите и Русия паднала, а Путин се споминал в Бункера. Иначе на фронта не отивам, защото ме е страх от сянката ми. Даже в тоалетната като ходя, викам майка ми с мене. Но тя е на 80 години и докато дойде някой път пълня гащите в коридора. Слава Му-у-у-у-краина! Отивам да си пия хапчетата.

    11:14 25.09.2026

  • 9 Кашик

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    В казармата ме обучаваха да стрелям по натовски войници.

    11:15 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соваж бейби

    6 1 Отговор
    Ще търпим до следващите избори дано са реални не като последният път.От заглавието разбрах че до 2030 г трябва да даваме на просякът пари и оръжие ма вие добре ли сте и от какъв зор Европа трябва се защитава от Русия?Ако украинците бяха наивни цял континент не може да излъжат хората тук не са прости и не се вълнува от войни.

    11:17 25.09.2026

  • 12 ЕС е в ролята на агресор

    8 1 Отговор
    Ако продължава така, няма да свърши добре.

    11:18 25.09.2026

  • 13 ЛЕ о ПА р Д🐱

    5 1 Отговор
    Ако има война, аз ще се запиша доброволец да чистя "пушките" на войниците. Ако ме пленят руснаците, колкото и да ме мушкат с кожените щикове, нищо няма да им кажа.🐱

    11:22 25.09.2026

  • 14 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Именно хората от Европа трябва да излезе на протести за край на помощите да се оправят сами, значи край на войната това не значи че съм русофил троловете да не ми опонират !. Не може да им гледаме повече сеир ще тежи на съвестта на цяла Европа този укр.геноцид с наша помомощ за която не ни питаха и нямаше референдум .

    11:25 25.09.2026

  • 15 Ибан Калчеф Глиги

    4 0 Отговор
    Аз воювам срещу рушняците от началото на войната. На фронта не съм бил, но имам камуфлаж и един еърсофт Калашник, досущ като истински. Като изляза извън софия, правя видеа в гората, уж че съм на фронта. Важното е да се борим с окупатора! Грух-грух...

    11:26 25.09.2026

  • 16 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Опорките на евро.ейския Атлантизъм са ясни: Русия е агресор, Украйна е Жертва. ЕС помага на жертвата. Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    11:28 25.09.2026

  • 17 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Опорките на европейския Атлантизъм са ясни: Русия е агресор, Украйна е Жертва. ЕС помага на жертвата. Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    11:28 25.09.2026

  • 18 Всъщност

    0 0 Отговор
    Опорките на европейския Атлантизъм са ясни: Русия е агресор, Украйна е Жертва. ЕС помага на жертвата. Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    11:29 25.09.2026

  • 19 Отворете си очите

    4 0 Отговор
    Нямате си представа, Русия колко напред е Русия военно технологично. Нямат нужда да изпращат шпиони, някой да унищожи военен обект или завод в друга дърава. И го прави перфектно. Няма подполвачи, няма взрявашии лица, но набелязанатта цел се унищожава.
    А в Украйна се тренират стари и нови техники за унищожение. Зеленски със своята омраза към Русия върши най-добра улуга за нея. Така НАТО си изпразни военните складове и при военно стъкновение няма дастатъчно снаряди или машини..

    Коментиран от #26

    11:30 25.09.2026

  • 20 Атлантист+

    1 4 Отговор
    Русия е агресор, Украйна е Жертва. ЕС помага на жертвата. Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    11:30 25.09.2026

  • 21 Атлантист+

    1 2 Отговор
    Русия е а.ресор, Украйна е жертва. ЕС помага на жертвата. Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    11:32 25.09.2026

  • 22 Атлантист+

    1 2 Отговор
    Русия е а.ресор, Украйна е жертва. ЕС помага на жертвата. Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    Коментиран от #27

    11:33 25.09.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор
    ЕС никога не е имал за цел отбрана, те си мислеха, че винаги ще ходят те с НАТОто да нападат други държави и да ги грабят, то и сега не им трябват отбранителни способности, то няма за кво да ги нападат като нямат никви ресурси, кво тухлите и мигрантите ли да им вземат или машините от фалиралите заводи.

    11:35 25.09.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    ЕС е пътник!
    Времето му изтече и не защото някой иска да го унищожи, а защото светът се промени и за него в новия свят няма място, той беше създаден и обслужваше стария ред ....

    11:43 25.09.2026

  • 25 Артилерист

    5 0 Отговор
    ЕС е в лоша икономическа кондиция и затова водачите му плашат народонаселението с Русия и настояват за милитаризация, за да оправдават кризисни състояние, до което са довели съюза...

    11:52 25.09.2026

  • 26 Да Де

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Отворете си очите":

    Никой не заплашва България, така че България няма място в Коалицията На Желаещите войната. Българтия, дори под натиска на Хитлер не тръгна на война с Русия, няма и да тръгне. Сега, когато НАТО вече воюва с Русия, България трябва да изпълнява атлантическите си задължения с хуманитарни мисии

    11:56 25.09.2026

  • 27 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Атлантист+":

    Да те питам Атлантист+ дали ще идеш на Източния Фронт с оръжие в ръка? Защото като жена на фронта ще си много търсена. Постоянно ще си заета в окопите. И няма да ти казват "горе ръцете", а ще ти викат "горе краката". Гордея се, че има такива мъжки жени като тебе, които без колебание ще застанат на страната на ЕС и свободата!

    Коментиран от #28

    11:57 25.09.2026

  • 28 хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Ти затова ли не си на източния фронт, виж ка добре ги знаеш нещата, хахахаха явно и със себе си се гордееш хахахахаха.

    12:02 25.09.2026

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