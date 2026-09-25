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Щабът на Лула обвини Тръмп в опит да „колонизира“ Бразилия

Щабът на Лула обвини Тръмп в опит да „колонизира“ Бразилия

25 Септември, 2026 10:54, обновена 25 Септември, 2026 10:58 639 2

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Предизборният клип твърди, че американският президент се опитва да повлияе на вота в полза на Флавио Болсонаро, докато Вашингтон отхвърля обвиненията

Щабът на Лула обвини Тръмп в опит да „колонизира“ Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Предизборният щаб на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва обвини Доналд Тръмп, че се опитва да се намеси в президентските избори в страната, за да получи достъп до природните ѝ ресурси. Твърдението е отправено в телевизионен предизборен клип, излъчен в четвъртък, съобщи „Гардиън“, предава News.bg.

Във видеото се твърди, че Тръмп подкрепя кандидата Флавио Болсонаро и чрез него се стреми да разшири влиянието на САЩ в Бразилия. Посланието на кампанията представя действията на американския президент като опит за „колонизиране“ на страната и контрол върху нейните природни богатства.

Държавният департамент на САЩ отхвърля обвиненията в намеса в бразилските избори и определя твърденията за заговор за подкопаване на демократичния процес като неоснователни.

Самият Лула също обвини Флавио Болсонаро, че би предоставил природните ресурси на страната на Съединените щати. В публикация в социалната мрежа X бразилският президент заяви, че при подобен сценарий страната би могла отново да се превърне в „колония“.

Спорът се разгаря дни преди първия тур на президентските избори на 4 октомври. Ако никой кандидат не получи необходимото мнозинство, балотажът ще се проведе на 25 октомври. Последните проучвания показват много близки резултати между Лула и Флавио Болсонаро, като разликите остават в рамките на статистическата грешка в част от сондажите.

Обвиненията идват на фона на по-широк спор за отношенията между Вашингтон и Бразилия. През последните седмици американската администрация беше обвинена от бразилски представители и американски законодатели от Демократическата партия в оказване на политически и икономически натиск върху страната с потенциално отражение върху изборния процес.


Бразилия
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  • 1 честен ционист

    3 2 Отговор
    Бразилия е като Русия, ама само че без снега.

    11:04 25.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Ами нормално е да се опита да повлияе ,така както напраеи с Аржентина ,но Бразилия не е Аржентина и не целува еврейски ръце

    12:28 25.09.2026

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