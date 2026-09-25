Радев: Членството на България в Европейския механизъм за стабилност е преди всичко отговорност

Конференцията на високо равнище „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)“ се провежда днес в София. Форумът е организиран съвместно от Министерството на финансите на България и Европейския механизъм за стабилност.
Конференцията беше открита от премиера Румен Радев. На форума присъстват и министърът на финансите Гълъб Донев и изпълнителният директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.
Сред основните теми на конференцията са институционалната интеграция на държавите от еврозоната и финансовата устойчивост на България. Специално внимание ще бъде отделено и на координацията между Министерството на финансите и европейските партньори, както и на необходимостта от поддържане на баланс между фискалната дисциплина и икономическия растеж.
При откриването на форума премиерът заяви, че страната трябва да се възползва от членството в механизма и еврозоната, като развива индустрията, технологиите и конкурентоспособността си. По думите му това е една изключително важна конференция, която е признание за усилията на България към момента и очертава перспективите ни в ЕС, в икономическия и паричен съюз.
По думите му присъединяването на България към ЕМС като 21-вия член е важен етап от икономическата интеграция на страната. България официално стана член на механизма на 29 юни 2026 г., след присъединяването си към еврозоната в началото на годината.
„Приемането на България като 21-ви член на Европейския механизъм за стабилност е важно събитие за нас, а пълната ни интеграция в икономическия и паричен съюз е решаваща стъпка в нашето икономическо развитие. Ние стигнахме дотук с цена, която българските граждани продължават да плащат. Затова нашето приемане е израз на признателност не само за качеството на институциите ни и устойчивостта на нашата икономика, но и за стоицизма на българите“, заяви министър-председателят.
Радев определи членството в ЕМС и като допълнителна гаранция при възникване на икономически и финансови затруднения. Според него механизмът дава възможност на държавите членки да разчитат на инструмент за реакция при кризи, но едновременно с това поставя изискване за отговорно управление на публичните финанси.
„Приемането в този механизъм носи спокойствие, от което има нужда всяка икономика. То е и важен инструмент, на който всяка държава членка може да разчита при нужда за преодоляване и справяне с кризи, но за нас в България това членство е преди всичко отговорност“, каза Радев.
По думите му тази отговорност се изразява в поддържането на устойчиви и стабилни финанси и в постоянното развитие на икономическата система. Той посочи като приоритети на правителството полагане на усилия за поддържането на устойчиви и стабилни финанси и отговорност за разбирането, че една система може да бъде стабилна само ако се развива и усъвършенства непрекъснато.
Той свърза членството в еврозоната и ЕМС и с възможността България да привлича повече инвестиции. Според Радев използването на предимствата от европейската икономическа интеграция трябва да бъде част от по-широка стратегия за промяна на модела на икономическо развитие.
„Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система - предвидимост на данъчната система и на регулациите, укрепване на върховенството на правото и усъвършенстване на нормативната рамка и възползване от предимствата, които дава членството в еврозоната, когато говорим за привличане на инвестиции“, каза Радев, определяйки приоритетите като стратегическа цел на страната.
В изказването си премиерът постави акцент и върху необходимостта от промяна в начина, по който се развива българската икономика. По думите му страната трябва да се насочи към по-висока производителност и конкурентоспособност, внедряване на технологии, привличане на инвестиции в ключови индустрии и насърчаване на износа.
„Нашето усилие е да трансформираме модела на икономическо развитие от модел, основан на потребление и преразпределение, към друг модел. Модел на качествено ново икономическо развитие с висок икономически ръст, който се основава на по-висока производителност, на по-висока конкурентоспособност, на внедряване на високи технологии, привличане на инвестиции в основополагащи индустрии, високите технологии и стимулиране на експорт“, посочи министър-председателят.
Според него устойчивостта на европейската икономическа система зависи и от способността на отделните държави да развиват собствените си силни страни. Той подчерта, че това трябва да се случва не само в национален интерес, но и като част от общото развитие на Европейския съюз.
Премиерът акцентира и върху географското положение на България. По думите му страната има възможности да се възползва от позицията си на връзка между Европа, Азия, Африка и Близкия изток. Той посочи развитието на транспортната и дигиталната свързаност като част от възможностите за икономически растеж.
Радев се позова и на инициативата за междуконтинентална свързаност, за която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи България като домакин на бъдеща среща на върха. По думите на премиера България има възможност да развива ролята си и като енергиен център. Той посочи газовите връзки, ядрената енергетика и наличието на голяма рафинерия в региона като елементи от енергийната инфраструктура на страната.
Радев заяви още, че при разпределението на средствата за конкурентоспособност трябва да се търси баланс между интересите на най-големите европейски икономики и тези на държави като България.
„Трябва да намерим начин тези средства да бъдат разпределени така, че да не отиват само към най-големите европейски концерни, само към най-развитите държави, а да има възможност и България да се възползва от тях“, каза той.
По думите му ЕМС може да има роля и чрез експертната си помощ при изграждането на финансови и инвестиционни механизми, които да позволят на България да използва по-ефективно европейските инструменти.
Той посочи като предимства на България подготвената работна сила, съществуващата енергийна система и индустриалната инфраструктура. По думите му интересът на европейски компании към България се увеличава, а страната трябва да създаде условия този интерес да се превърне в реални инвестиции.
„Имаме интерес от европейски компании, имаме добри условия, имаме скорост за присъединяване, имаме подготвени хора“, каза премиерът.
Радев заяви, че страната трябва да участва активно в обсъждането на европейските политики и да предлага стратегически решения. Според него развитието на отбранителните способности и защитата на външните граници на ЕС са сред сферите, в които е необходима по-голяма координация и солидарност между държавите членки. В този контекст премиерът заяви, че България очаква европейската солидарност да бъде отразена и при разпределението на ресурсите.
„Имаме това, което е критично важно за тези нови индустрии - data центрове, фабрики за изкуствен интелект. Имаме подготвените хора, така че ще разчитаме и на подкрепата на механизма час по-скоро да използваме всички тези предимства, за да може България да вземе мястото, което ѝ се полага в този механизъм и общо в Европа – държава, която не само генерира устойчивост във финансовата сфера и стабилното развитие на икономиката, а и като страна, която е конструктивна, активна и генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на ЕС. За да се случи всичко това, ние имаме нужда от тази стабилност“, заяви премиерът.
Радев благодари и на изпълнителния директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя и на екипа на механизма. Той заяви, че България ще търси експертна подкрепа за развитието на публично-частни партньорства и за привличането на частен капитал от България и чужбина.
Според него подобни инструменти могат да бъдат използвани при изграждането на критична инфраструктура, транспортна свързаност и енергийни проекти, както и при мобилизирането на допълнителни финансови ресурси.
„Целта на България е да бъде стратегически важно място, да има развита инфраструктура, стабилна индустрия, водещи технологии, устойчиви финанси - изключително важно звено за стабилността на Европа и за бъдещето на Европа“, каза в заключение премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бегай
Откакто дойде, всяко решение ви е да скубете народа, за да давате на олигарсите!
Защото са БКП олигарси!
11:15 25.09.2026
2 пешо
11:15 25.09.2026
3 Стига с Тия Партийни Лозунги !
Безотговорност !
11:15 25.09.2026
4 Хайдееее укри вът
Коментиран от #8, #9, #16
11:16 25.09.2026
5 Бля, бля, бля.
Коментиран от #18
11:16 25.09.2026
6 2 евро нафтата
11:17 25.09.2026
7 Поредният фалшив герой
11:18 25.09.2026
8 А Ние ?
До коментар #4 от "Хайдееее укри вът":Къде Да Отидем ?
Отнехте ни Всичко !
Дори И Представата !
За Някакава Перспектива !
Коментиран от #10
11:18 25.09.2026
9 Българин
До коментар #4 от "Хайдееее укри вът":Сите руснаци вън от ЕС!
Коментиран от #14, #24
11:18 25.09.2026
10 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #8 от "А Ние ?":Как къде?
11:18 25.09.2026
11 тука е така
11:19 25.09.2026
12 ДрайвингПлежър
Преди да почнеш да правиш високотехнологични джаджи, за което се искат дългогодишни инвестиции в образование и разработки - защото целта не е да произвеждаш на ишлеме чужди, а да предлагаш собствени продукти, вземи обърни внимание на това което можем да правим!!!
Внасяме 80% от храната си!!!!
Това не е просто икономическо безумие само по себе си, защото срещу тая храна ние изнасяме валута, която пък взимаме от заеми!!!! Това е въпрос на национална сигурност! Ако утре гръмне бомба в Европа ние не може да осигурим продоволствието си и ше мрем от глад!!!
Принадена стойност е на продукт, който сам произвеждаш от ресурс, който сам притежаваш!!! Да сглабяш пластмасови джунджурийки за друг не е високотехнологично нито е с висока добавена стойност! Летиш и ти из космосите!
11:19 25.09.2026
13 Ние българските простацци
Преди гласувахме за Жорж Ганчев и атаката
11:19 25.09.2026
14 Май забравяш
До коментар #9 от "Българин":Украинци няма.
Това са руснаци които се опитват да говорят на някаква смесица от полски,руски и др езици
11:20 25.09.2026
15 Прогросивен данък
Коментиран от #25
11:20 25.09.2026
16 Нямам нищо против
До коментар #4 от "Хайдееее укри вът":Украинци, руснаци, израелци, англичани да стават български граждани. Целуват Библията, целуват конституцията на Република България, приемат българския език и историята, овладяват ги на ниво Патриот български и добре дошли 🙂
11:21 25.09.2026
17 Постоянното набутване на България
11:22 25.09.2026
18 Европеец
До коментар #5 от "Бля, бля, бля.":Да ,така е..... Радев се оказа голям лъжец и измамник.... Още преди изборите казвах че съжалявам тия, които ще гласуват за него..... А сега казвам, че съжалявам ти я които ще гласуват за кръстоската петрохуанска с биволица..... Прогресистите са си обикновени петрохуанци.... Бяха червени партийци, после станаха социалисти, Сега вече са си петрухуанци и като гледам са на път да станат и фашисти....
11:23 25.09.2026
19 Бай Ху (By Who)
11:23 25.09.2026
20 Поправка
11:24 25.09.2026
21 Това министерство ни набута в боташ
11:27 25.09.2026
22 Браво шиле
11:27 25.09.2026
23 пешо
11:27 25.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Европеец
До коментар #15 от "Прогросивен данък":Аз видях че за пет месеца от лъжеца Радев нищо добро за народа няма да излезе.... Въпросът е народа иска ли да чака още пет години петрохуанеца Радев да се прави на голям управленец.... Затова от сега мога да кажа оставка на тоя лъжец и измамник....
11:29 25.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ваня
11:32 25.09.2026
28 000
11:39 25.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Чудовищата на илюзиите
Неможач, който си е повярвал, че може да яде мед с мечките.
По всичко личи, че банда разбойници са превърнали държавата ни в резерват и експериментират върху народа ни най-ниЗките човеконенавистни практики, подготвени от мутроглобализма за бъдещето.
Отвратително и унизително е да гледаш мъж, който се обезчестява публично...
11:41 25.09.2026
31 Прогресивно дънъчно облагане
11:43 25.09.2026
32 Направо залива с вряла вода
11:44 25.09.2026
33 Овластиха
11:48 25.09.2026
34 Хахахаха
11:48 25.09.2026
35 Хахахаха
11:49 25.09.2026
36 Огорчени сме и сме потресени от
11:57 25.09.2026
37 Ми тези хора се бяха капсулирали
12:04 25.09.2026
38 Привет
12:10 25.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙ НОЙ АГ€ НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ! ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
"ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
12:15 25.09.2026
41 Ей Богу,
Тоя кат земе да ги суче едни витиевати и логорейни...
12:17 25.09.2026
42 Оставка бе
Каун.
12:17 25.09.2026
43 Лелееее ,
12:18 25.09.2026
44 Ей Богу,
12:18 25.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Анонимен
Коментиран от #51
12:19 25.09.2026
47 Хора
12:21 25.09.2026
48 Оставка
12:23 25.09.2026
49 ЕДГАР КЕЙСИ
12:23 25.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Реваншисти да гласували освен
До коментар #46 от "Анонимен":Много бедни и напълно заблудени и глупави хора които обаче ни вкарват в гроба. Не е весело.
12:28 25.09.2026
52 Зеления
Гълъб Донев /това не е отразено в тази статия/, на същия този форум, казва, че еврото не е причина за повишаване на цените - до него е същия този европейски чиновник, а иначе от Прогресивна България излизат по медиите и казват, че цените са високи заради еврото.
Отново пример, как пред чужденците Радев и правителството му говорят едно, а у нас друго.
Това са едни обикновенни манипулатори от Прогресивна България, нищо повече.
Българите искаха да гласуват за нещо нормално, за нещо което е против провалената евролиберална доктрина и гласуваха за Радев, отново залога на един куц кон.
Коментиран от #62
12:29 25.09.2026
53 Радев
12:30 25.09.2026
54 Ддд
ПО Здрав от др. Радев за балъците.
12:30 25.09.2026
55 Реваншисти са гласували освен
12:30 25.09.2026
56 Комунистите винаги идват
По какъв начин ако трябва и с насилие.
12:30 25.09.2026
57 Бит русораст
12:32 25.09.2026
58 мамник
12:36 25.09.2026
59 Ами то машинките
До коментар #26 от ""На източния фронт нико ново"":Го избраха тоест да счупим машинките
Умствено неразвитите не са 1400 000.
Коментиран от #64
12:39 25.09.2026
60 Кобилата на ген. Радев
Или не стетначсно, че това противоречи на здавия разум. Не може с държавни средства да си правиш личен ПР. Тая конска опашка трябваше да излезе в отпуск. Сега вече е късно. Каманията е в ход, а момата се излага в САЩ!
12:41 25.09.2026
61 Тояга по гол задник
12:44 25.09.2026
62 Зеления
До коментар #52 от "Зеления":Отделно от това което написах в коментар 52, за кой ли път във външната политика не е ясно нищо - външната министърка твърди, че България е подкрепила декларация Русия да се изтегли от Украйна, а Илияна Йотова твърди, че България не е подкрепила такава декларация.
Това е същото, като декларацията от Киев - подписахме я - не я подписахме, подкрепихме я - не я подкрепихме.
Радев, няма как хората да ви вярват повече, вие сложихте Бойко в малкия си джоб, който сутрин казваше една, а вечер друго.
12:49 25.09.2026
63 Рундев
Какво става с България?
Тия двете мърди - Йотова и Чамова какви ги пак надробиха? Не значт какво вършат!
За другите от правителството да не говорим: Аз съм Сашко….
12:51 25.09.2026
64 И машините са повлияли но и хората са
До коментар #59 от "Ами то машинките":Много от една страна глупави от друга самоуверени защото имат пари. Отива и гласува без да мисли. Това е проблема. Има комунисти реваншисти безмозъчни пенсионери старшини. ....
12:51 25.09.2026
65 ТЕЗИ ГОВОРЯТ ЗА УСТОЙЧИВОСТ
12:51 25.09.2026