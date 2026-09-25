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Радев: Членството на България в Европейския механизъм за стабилност е преди всичко отговорност

Радев: Членството на България в Европейския механизъм за стабилност е преди всичко отговорност

25 Септември, 2026 11:11 805 65

  • румен радев-
  • европейския механизъм за стабилност

По думи на премиера страната ни трябва да се насочи към по-висока производителност, внедряване на технологии и насърчаване на износа

Радев: Членството на България в Европейския механизъм за стабилност е преди всичко отговорност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конференцията на високо равнище „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)“ се провежда днес в София. Форумът е организиран съвместно от Министерството на финансите на България и Европейския механизъм за стабилност.

Конференцията беше открита от премиера Румен Радев. На форума присъстват и министърът на финансите Гълъб Донев и изпълнителният директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя.

Сред основните теми на конференцията са институционалната интеграция на държавите от еврозоната и финансовата устойчивост на България. Специално внимание ще бъде отделено и на координацията между Министерството на финансите и европейските партньори, както и на необходимостта от поддържане на баланс между фискалната дисциплина и икономическия растеж.

При откриването на форума премиерът заяви, че страната трябва да се възползва от членството в механизма и еврозоната, като развива индустрията, технологиите и конкурентоспособността си. По думите му това е една изключително важна конференция, която е признание за усилията на България към момента и очертава перспективите ни в ЕС, в икономическия и паричен съюз.

По думите му присъединяването на България към ЕМС като 21-вия член е важен етап от икономическата интеграция на страната. България официално стана член на механизма на 29 юни 2026 г., след присъединяването си към еврозоната в началото на годината.

„Приемането на България като 21-ви член на Европейския механизъм за стабилност е важно събитие за нас, а пълната ни интеграция в икономическия и паричен съюз е решаваща стъпка в нашето икономическо развитие. Ние стигнахме дотук с цена, която българските граждани продължават да плащат. Затова нашето приемане е израз на признателност не само за качеството на институциите ни и устойчивостта на нашата икономика, но и за стоицизма на българите“, заяви министър-председателят.

Радев определи членството в ЕМС и като допълнителна гаранция при възникване на икономически и финансови затруднения. Според него механизмът дава възможност на държавите членки да разчитат на инструмент за реакция при кризи, но едновременно с това поставя изискване за отговорно управление на публичните финанси.

„Приемането в този механизъм носи спокойствие, от което има нужда всяка икономика. То е и важен инструмент, на който всяка държава членка може да разчита при нужда за преодоляване и справяне с кризи, но за нас в България това членство е преди всичко отговорност“, каза Радев.

По думите му тази отговорност се изразява в поддържането на устойчиви и стабилни финанси и в постоянното развитие на икономическата система. Той посочи като приоритети на правителството полагане на усилия за поддържането на устойчиви и стабилни финанси и отговорност за разбирането, че една система може да бъде стабилна само ако се развива и усъвършенства непрекъснато.

Той свърза членството в еврозоната и ЕМС и с възможността България да привлича повече инвестиции. Според Радев използването на предимствата от европейската икономическа интеграция трябва да бъде част от по-широка стратегия за промяна на модела на икономическо развитие.

„Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система - предвидимост на данъчната система и на регулациите, укрепване на върховенството на правото и усъвършенстване на нормативната рамка и възползване от предимствата, които дава членството в еврозоната, когато говорим за привличане на инвестиции“, каза Радев, определяйки приоритетите като стратегическа цел на страната.

В изказването си премиерът постави акцент и върху необходимостта от промяна в начина, по който се развива българската икономика. По думите му страната трябва да се насочи към по-висока производителност и конкурентоспособност, внедряване на технологии, привличане на инвестиции в ключови индустрии и насърчаване на износа.

„Нашето усилие е да трансформираме модела на икономическо развитие от модел, основан на потребление и преразпределение, към друг модел. Модел на качествено ново икономическо развитие с висок икономически ръст, който се основава на по-висока производителност, на по-висока конкурентоспособност, на внедряване на високи технологии, привличане на инвестиции в основополагащи индустрии, високите технологии и стимулиране на експорт“, посочи министър-председателят.

Според него устойчивостта на европейската икономическа система зависи и от способността на отделните държави да развиват собствените си силни страни. Той подчерта, че това трябва да се случва не само в национален интерес, но и като част от общото развитие на Европейския съюз.

Премиерът акцентира и върху географското положение на България. По думите му страната има възможности да се възползва от позицията си на връзка между Европа, Азия, Африка и Близкия изток. Той посочи развитието на транспортната и дигиталната свързаност като част от възможностите за икономически растеж.

Радев се позова и на инициативата за междуконтинентална свързаност, за която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи България като домакин на бъдеща среща на върха. По думите на премиера България има възможност да развива ролята си и като енергиен център. Той посочи газовите връзки, ядрената енергетика и наличието на голяма рафинерия в региона като елементи от енергийната инфраструктура на страната.

Радев заяви още, че при разпределението на средствата за конкурентоспособност трябва да се търси баланс между интересите на най-големите европейски икономики и тези на държави като България.

„Трябва да намерим начин тези средства да бъдат разпределени така, че да не отиват само към най-големите европейски концерни, само към най-развитите държави, а да има възможност и България да се възползва от тях“, каза той.

По думите му ЕМС може да има роля и чрез експертната си помощ при изграждането на финансови и инвестиционни механизми, които да позволят на България да използва по-ефективно европейските инструменти.

Той посочи като предимства на България подготвената работна сила, съществуващата енергийна система и индустриалната инфраструктура. По думите му интересът на европейски компании към България се увеличава, а страната трябва да създаде условия този интерес да се превърне в реални инвестиции.

„Имаме интерес от европейски компании, имаме добри условия, имаме скорост за присъединяване, имаме подготвени хора“, каза премиерът.

Радев заяви, че страната трябва да участва активно в обсъждането на европейските политики и да предлага стратегически решения. Според него развитието на отбранителните способности и защитата на външните граници на ЕС са сред сферите, в които е необходима по-голяма координация и солидарност между държавите членки. В този контекст премиерът заяви, че България очаква европейската солидарност да бъде отразена и при разпределението на ресурсите.

„Имаме това, което е критично важно за тези нови индустрии - data центрове, фабрики за изкуствен интелект. Имаме подготвените хора, така че ще разчитаме и на подкрепата на механизма час по-скоро да използваме всички тези предимства, за да може България да вземе мястото, което ѝ се полага в този механизъм и общо в Европа – държава, която не само генерира устойчивост във финансовата сфера и стабилното развитие на икономиката, а и като страна, която е конструктивна, активна и генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на ЕС. За да се случи всичко това, ние имаме нужда от тази стабилност“, заяви премиерът.

Радев благодари и на изпълнителния директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя и на екипа на механизма. Той заяви, че България ще търси експертна подкрепа за развитието на публично-частни партньорства и за привличането на частен капитал от България и чужбина.

Според него подобни инструменти могат да бъдат използвани при изграждането на критична инфраструктура, транспортна свързаност и енергийни проекти, както и при мобилизирането на допълнителни финансови ресурси.

„Целта на България е да бъде стратегически важно място, да има развита инфраструктура, стабилна индустрия, водещи технологии, устойчиви финанси - изключително важно звено за стабилността на Европа и за бъдещето на Европа“, каза в заключение премиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бегай

    26 2 Отговор
    Смотан неможач!
    Откакто дойде, всяко решение ви е да скубете народа, за да давате на олигарсите!
    Защото са БКП олигарси!

    11:15 25.09.2026

  • 2 пешо

    26 0 Отговор
    РАДЕВ нали нямаше да даваме пари и оръжие на украйна и ти излезна менте

    11:15 25.09.2026

  • 3 Стига с Тия Партийни Лозунги !

    17 0 Отговор
    Вижда се колко Отговорна е Партийната !

    Безотговорност !

    11:15 25.09.2026

  • 4 Хайдееее укри вът

    10 2 Отговор
    ЕС вече предлага на украинските бежанци възможността да преминат към статут на редовно пребиваване, особено за работа, обучение или семейни причини, като същевременно подготвя завръщането им в родината им

    Коментиран от #8, #9, #16

    11:16 25.09.2026

  • 5 Бля, бля, бля.

    21 0 Отговор
    Измамник, безродник, олигарх.

    Коментиран от #18

    11:16 25.09.2026

  • 6 2 евро нафтата

    18 0 Отговор
    ?????

    11:17 25.09.2026

  • 7 Поредният фалшив герой

    27 0 Отговор
    На следващите избори очаквай съдбата на Слави Трифонов.

    11:18 25.09.2026

  • 8 А Ние ?

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хайдееее укри вът":

    Къде Да Отидем ?

    Отнехте ни Всичко !

    Дори И Представата !

    За Някакава Перспектива !

    Коментиран от #10

    11:18 25.09.2026

  • 9 Българин

    8 15 Отговор

    До коментар #4 от "Хайдееее укри вът":

    Сите руснаци вън от ЕС!

    Коментиран от #14, #24

    11:18 25.09.2026

  • 10 Оди у Въш.кар.истан

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "А Ние ?":

    Как къде?

    11:18 25.09.2026

  • 11 тука е така

    10 7 Отговор
    Откакто Радев беше избран за президент досега е поел единствената отговорнаст към ЕС да подкопава основите му отвътре.

    11:19 25.09.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    18 1 Отговор
    Ко ща изнасяш бе Радев? Освен производство на фекалии друго имаме ли?!

    Преди да почнеш да правиш високотехнологични джаджи, за което се искат дългогодишни инвестиции в образование и разработки - защото целта не е да произвеждаш на ишлеме чужди, а да предлагаш собствени продукти, вземи обърни внимание на това което можем да правим!!!

    Внасяме 80% от храната си!!!!
    Това не е просто икономическо безумие само по себе си, защото срещу тая храна ние изнасяме валута, която пък взимаме от заеми!!!! Това е въпрос на национална сигурност! Ако утре гръмне бомба в Европа ние не може да осигурим продоволствието си и ше мрем от глад!!!

    Принадена стойност е на продукт, който сам произвеждаш от ресурс, който сам притежаваш!!! Да сглабяш пластмасови джунджурийки за друг не е високотехнологично нито е с висока добавена стойност! Летиш и ти из космосите!

    11:19 25.09.2026

  • 13 Ние българските простацци

    7 8 Отговор
    Ще гласуваме за Константин от възраждането

    Преди гласувахме за Жорж Ганчев и атаката

    11:19 25.09.2026

  • 14 Май забравяш

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Украинци няма.
    Това са руснаци които се опитват да говорят на някаква смесица от полски,руски и др езици

    11:20 25.09.2026

  • 15 Прогросивен данък

    13 0 Отговор
    Докога народа ще те чака бе пазителю на олигархията?

    Коментиран от #25

    11:20 25.09.2026

  • 16 Нямам нищо против

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хайдееее укри вът":

    Украинци, руснаци, израелци, англичани да стават български граждани. Целуват Библията, целуват конституцията на Република България, приемат българския език и историята, овладяват ги на ниво Патриот български и добре дошли 🙂

    11:21 25.09.2026

  • 17 Постоянното набутване на България

    14 0 Отговор
    В разни и разнообразни съюзи групи боташи договори и т.н. е вредно и трябва да спре !!!

    11:22 25.09.2026

  • 18 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бля, бля, бля.":

    Да ,така е..... Радев се оказа голям лъжец и измамник.... Още преди изборите казвах че съжалявам тия, които ще гласуват за него..... А сега казвам, че съжалявам ти я които ще гласуват за кръстоската петрохуанска с биволица..... Прогресистите са си обикновени петрохуанци.... Бяха червени партийци, после станаха социалисти, Сега вече са си петрухуанци и като гледам са на път да станат и фашисти....

    11:23 25.09.2026

  • 19 Бай Ху (By Who)

    2 7 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    11:23 25.09.2026

  • 20 Поправка

    11 3 Отговор
    Членството на България в Европейския механизъм за стабилност е преди всичко колониалност

    11:24 25.09.2026

  • 21 Това министерство ни набута в боташ

    12 1 Отговор
    Сега пак някакви поредни вредни неща. Спрете се бе. Не виждате ли че правите грешка след грешка нямате спиране.

    11:27 25.09.2026

  • 22 Браво шиле

    6 0 Отговор
    ти си лъв

    11:27 25.09.2026

  • 23 пешо

    11 0 Отговор
    от голо риза свалят

    11:27 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Прогросивен данък":

    Аз видях че за пет месеца от лъжеца Радев нищо добро за народа няма да излезе.... Въпросът е народа иска ли да чака още пет години петрохуанеца Радев да се прави на голям управленец.... Затова от сега мога да кажа оставка на тоя лъжец и измамник....

    11:29 25.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ваня

    6 3 Отговор
    Всяко участие на България в Европейски механизми не носи стабилност за нас, а пълната ни интеграция в икономическия и паричен съюз на ЕС още по-малко ! И крайно време е да се подновят връзките с Русия .

    11:32 25.09.2026

  • 28 000

    5 1 Отговор
    Преди всичко е добър бизнес за банките около фамилия ротшилд. Заемите ще секнат, кредиторите ще дойдат, за да се запознаят отблизо с местните папуаси - роби.

    11:39 25.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чудовищата на илюзиите

    9 0 Отговор
    Загроби окончателно народа. Надгражда боковата ликвидация и рекламира стоицизма на българите...

    Неможач, който си е повярвал, че може да яде мед с мечките.

    По всичко личи, че банда разбойници са превърнали държавата ни в резерват и експериментират върху народа ни най-ниЗките човеконенавистни практики, подготвени от мутроглобализма за бъдещето.
    Отвратително и унизително е да гледаш мъж, който се обезчестява публично...

    11:41 25.09.2026

  • 31 Прогресивно дънъчно облагане

    8 0 Отговор
    Радев събуди се!

    11:43 25.09.2026

  • 32 Направо залива с вряла вода

    15 0 Отговор
    Всеки божи ден измислят някаква поредна измислица да тровят живота на хората и да съсипват държавата. Направо не знам как не им е неудобно. Изтипосват се и почват да говорят някакви отвлечени неща без връзка с дневния ред на хората. Те си живеят в свой собствен свят. Народа е пуснат по пързалката. Държавността си заминава на бързи обороти.

    11:44 25.09.2026

  • 33 Овластиха

    12 1 Отговор
    досадна безмозъчна хлебарка

    11:48 25.09.2026

  • 34 Хахахаха

    7 2 Отговор
    Радо кво стаа? Нямаше ли да вадиш руската губерния България от ЕС и НАТО?

    11:48 25.09.2026

  • 35 Хахахаха

    8 5 Отговор
    Или вече разбра, че България без ЕС и НАТО, не може да съществува?

    11:49 25.09.2026

  • 36 Огорчени сме и сме потресени от

    10 1 Отговор
    Всичко каквото става в нашата нещастна държава.

    11:57 25.09.2026

  • 37 Ми тези хора се бяха капсулирали

    8 1 Отговор
    Девет години в президентството. Тука седи въпроса и за мандатите. Кой на какво има право ? Мисля че от самото начало вървим в погрешен път. Не м може с лека ръка да се напуска най висок държавен пост. От там насетне всичко е погрешно. И сега берем плодовете на тия неправилни неща.

    12:04 25.09.2026

  • 38 Привет

    6 1 Отговор
    ОХ чакай да не купя една книга от Русия ,че да не ме гонят после за нея

    12:10 25.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    5 0 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИР ЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц ра д€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙ НОЙ АГ€ НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ! ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    "ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    12:15 25.09.2026

  • 41 Ей Богу,

    2 0 Отговор
    почва да ми липсва Боко да каже нещо на прост банкянски език!

    Тоя кат земе да ги суче едни витиевати и логорейни...

    12:17 25.09.2026

  • 42 Оставка бе

    8 1 Отговор
    Некадърен крадлив комунист неприятен
    Каун.

    12:17 25.09.2026

  • 43 Лелееее ,

    10 0 Отговор
    Кой говори за отговорност ? И кой му вярва за каквото и да било , както и на цялата сбирщина регресивни !

    12:18 25.09.2026

  • 44 Ей Богу,

    3 0 Отговор
    почва да ми липсва Боко да каже нещо на прост банкянски!

    12:18 25.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Анонимен

    7 0 Отговор
    ДО ОНЕЗИ МИЛИОН И НЕЩО ГЛАСУВАЛИ ЗА РАДЕВ КАК СТЕ ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #51

    12:19 25.09.2026

  • 47 Хора

    10 0 Отговор
    Ние сме в голяма беда. Това е горчивата истина.

    12:21 25.09.2026

  • 48 Оставка

    13 0 Отговор
    преди да сте унищожили тотално държавата !

    12:23 25.09.2026

  • 49 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    Я ВИЖ ТИ ...................... ЧОРАПА СЕ ОКАZBA HAЙ АКТИВНО ОТГОВОРЕН И ПРОГРЕСИВЕН ПОЛИТИК В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮС, А ПЪК НИЕ ДА НЕ ЗНАЕМ ...................

    12:23 25.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Реваншисти да гласували освен

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    Много бедни и напълно заблудени и глупави хора които обаче ни вкарват в гроба. Не е весело.

    12:28 25.09.2026

  • 52 Зеления

    7 0 Отговор
    Подлия Румен Радев спечели изборите, като говореше как не е трябвало да приемаме еврото, днес благодари на някакъв европейски чиновник и хвали еврото.
    Гълъб Донев /това не е отразено в тази статия/, на същия този форум, казва, че еврото не е причина за повишаване на цените - до него е същия този европейски чиновник, а иначе от Прогресивна България излизат по медиите и казват, че цените са високи заради еврото.

    Отново пример, как пред чужденците Радев и правителството му говорят едно, а у нас друго.
    Това са едни обикновенни манипулатори от Прогресивна България, нищо повече.
    Българите искаха да гласуват за нещо нормално, за нещо което е против провалената евролиберална доктрина и гласуваха за Радев, отново залога на един куц кон.

    Коментиран от #62

    12:29 25.09.2026

  • 53 Радев

    6 0 Отговор
    Проклет да си!

    12:30 25.09.2026

  • 54 Ддд

    6 0 Отговор
    Милион и четиристотин хиляди мишлета, а котараците с доларите шетат.
    ПО Здрав от др. Радев за балъците.

    12:30 25.09.2026

  • 55 Реваншисти са гласували освен

    6 0 Отговор
    Много бедни и напълно заблудени и глупави хора които обаче буквално ни вкарват в гроба като народ и държава. Не е весело.

    12:30 25.09.2026

  • 56 Комунистите винаги идват

    8 0 Отговор
    На власт с измами парите свършват и настава мор за добитъка.Тия по най бързия начин да се свалят от власт без значение
    По какъв начин ако трябва и с насилие.

    12:30 25.09.2026

  • 57 Бит русораст

    1 0 Отговор
    Рак хванах.

    12:32 25.09.2026

  • 58 мамник

    5 0 Отговор
    Ей,айде стига с тия отговорности и задължения без никаква възвращаемост,ЩОТО ВЗЕ ДА МИ ПИСВА ОТ ВАС!!!!!👿👿👿👿👿👿👿

    12:36 25.09.2026

  • 59 Ами то машинките

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от ""На източния фронт нико ново"":

    Го избраха тоест да счупим машинките
    Умствено неразвитите не са 1400 000.

    Коментиран от #64

    12:39 25.09.2026

  • 60 Кобилата на ген. Радев

    5 0 Отговор
    Радев, да те питам, кобилата като е действащ президент, може ли да участва в предизборната надпревара, пак за президент?
    Или не стетначсно, че това противоречи на здавия разум. Не може с държавни средства да си правиш личен ПР. Тая конска опашка трябваше да излезе в отпуск. Сега вече е късно. Каманията е в ход, а момата се излага в САЩ!

    12:41 25.09.2026

  • 61 Тояга по гол задник

    1 0 Отговор
    ще играе, сельо!

    12:44 25.09.2026

  • 62 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Зеления":

    Отделно от това което написах в коментар 52, за кой ли път във външната политика не е ясно нищо - външната министърка твърди, че България е подкрепила декларация Русия да се изтегли от Украйна, а Илияна Йотова твърди, че България не е подкрепила такава декларация.

    Това е същото, като декларацията от Киев - подписахме я - не я подписахме, подкрепихме я - не я подкрепихме.

    Радев, няма как хората да ви вярват повече, вие сложихте Бойко в малкия си джоб, който сутрин казваше една, а вечер друго.

    12:49 25.09.2026

  • 63 Рундев

    0 0 Отговор
    Абе, пръч, с много отговорности ни засипа и с никакви ползи и всичката ти политика се върти около военщината и Украйна.
    Какво става с България?
    Тия двете мърди - Йотова и Чамова какви ги пак надробиха? Не значт какво вършат!
    За другите от правителството да не говорим: Аз съм Сашко….

    12:51 25.09.2026

  • 64 И машините са повлияли но и хората са

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ами то машинките":

    Много от една страна глупави от друга самоуверени защото имат пари. Отива и гласува без да мисли. Това е проблема. Има комунисти реваншисти безмозъчни пенсионери старшини. ....

    12:51 25.09.2026

  • 65 ТЕЗИ ГОВОРЯТ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

    0 0 Отговор
    Какво устойчивост бе - инфлация и летящи цени а европейската икономика е в колапс.

    12:51 25.09.2026

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