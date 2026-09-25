Диало вкара за Мавритания при 3:1 над ЦАР

Мамаду Диало от ЦСКА 1948 вкара третия гол за Мавритания при победата с 3:1 над ЦАР в квалификационен мач за Купата на африканските нации. Нападателят се разписа в 89-ата минута и оформи крайния резултат.

Мавритания поведе в 32-рата минута, когато Абубакари Койта реализира дузпа. ЦАР изравни в началото на второто полувреме чрез Годуин Коялипу, който отбеляза в 48-ата минута.

Домакините отново излязоха напред в 69-ата минута с гол на Дауда Камара, а късното попадение на Диало подпечата успеха на Мавритания. Резултатът съвпада с официалното обобщение на Африканската футболна конфедерация, според което Мавритания е започнала квалификационната си кампания с победа в група F.

Трима футболисти с връзка с българския футбол

В двубоя участва и Исак Соле от ЦСКА. Полузащитникът започна срещата като резерва за ЦАР и се появи на терена в 64-ата минута.

Коялипу също е познат на привържениците на ЦСКА, след като беше част от състава на клуба през сезон 2024/2025. Така трима футболисти, свързани с българския футбол, имаха пряко участие в мача между Мавритания и ЦАР.

Мавритания поведе в група F

След първия си мач Мавритания оглави временното класиране в група F, докато ЦАР заема последната позиция. В групата са още Буркина Фасо и Бенин, които все още не са изиграли първата си среща. Квалификациите определят участниците в турнира за Купата на африканските нации през 2027 г., който ще се проведе в Кения, Танзания и Уганда.

Източници: Спортал