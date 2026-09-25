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ISW: Няма доказателства, че руските сили са обкръжили Доброполе
  Тема: Украйна

ISW: Няма доказателства, че руските сили са обкръжили Доброполе

25 Септември, 2026 11:42, обновена 25 Септември, 2026 11:50 862 67

  • доброполе-
  • русия-
  • руски сили-
  • кремъл-
  • институт за изследване на войната

Според американския Институт за изследване на войната руските твърдения за обкръжаване не съответстват на наблюдаваната ситуация на фронта

ISW: Няма доказателства, че руските сили са обкръжили Доброполе - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната продължава да твърди, че руските сили са обкръжили Доброполе в Донецка област, но анализът на Института за изследване на войната (ISW) не открива доказателства за подобно развитие. Според института руските твърдения преувеличават мащаба на постигнатото на бойното поле и представят украинската отбрана като намираща се в колапс, предава News.bg.

На 24 септември руското военно ведомство публикува карта, според която групировката „Център“ е обкръжила украински сили около Доброполе. Москва твърди още, че превземането на града би застрашило ключови украински снабдителни маршрути от Днепропетровска област към т.нар. „пояс от крепости“.

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ISW обаче посочва, че показаните на картата руски позиции не съответстват на наблюдаваното военно присъствие в района, особено северно от Доброполе. Според анализа през последните седмици няма потвърдени данни за значително руско настъпление към или непосредствено около града.

Институтът оценява, че най-близката потвърдена руска позиция се намира на около 10,2 километра югоизточно от покрайнините на Доброполе. На 19 и 20 септември са регистрирани руски диверсионно-разузнавателни групи източно и североизточно от града, но според ISW няма данни те да са успели да установят трайни позиции.

Украински военни представители също отхвърлят твърденията за обкръжение. ISW отбелязва, че според украински източници руските сили не са постигнали значително настъпление в направлението към Доброполе.

Според института повтарящите се руски твърдения за обкръжаването на града имат и по-широк информационен контекст. ISW ги свързва с опит да бъде отклонено вниманието от украинските действия в района северно от Лиман, където през последните месеци украинските сили са ликвидирали руски изпъкнал участък на фронта. Това, според анализа, може да е принудило руското командване да преразгледа плановете си за по-мащабно настъпление към Лиман и Доброполе и за обхващане на украинския „крепостен пояс“ в Донецка област.

В същото време ISW отчита, че руските сили продължават настъпателните си действия в направлението към Доброполе, но към 24 септември няма потвърдено значително териториално придвижване, което да показва реално обкръжение на града.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    29 6 Отговор
    Важно е пропаганда да има.

    Коментиран от #30

    11:52 25.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Там нали са Азов?

    11:53 25.09.2026

  • 3 Граф Сен Жермен

    38 5 Отговор
    Доказателства може да няма, но като бях на гости на граф Домбровски от Полша, той ми каза, че има атака откъм Украйна на хиляди зелени човечета! Или са извънземни, вика графа, или са украински дезертьори!

    11:53 25.09.2026

  • 4 хехе

    48 5 Отговор
    Винаги е така няма доказателства, а след една седмица се оказва, че е било точно така

    Коментиран от #19

    11:54 25.09.2026

  • 5 Това честно ли е?

    6 31 Отговор
    Сорос спира малкия Путлер да ескалира. Казва му да е "многоходов".

    Коментиран от #11

    11:54 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спрете Сорос

    9 11 Отговор
    Гласувайте с плюс на този коментар, за да гласуваме и спрем Сорос да запоядва на Путин да не ескалира войната.

    11:56 25.09.2026

  • 8 Тагарев

    24 3 Отговор
    Кажете като стигнат Дунав че да приготвим погачите.

    11:56 25.09.2026

  • 9 Всички

    35 1 Отговор
    Западни канали лъжат в полза на окрайнината .

    11:57 25.09.2026

  • 10 Путин многоходовия

    4 25 Отговор
    Путин не може да спечели войната докато Сорос го спира с нареждания и заповеди.

    11:57 25.09.2026

  • 11 Българин

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Това честно ли е?":

    Да го оставят да прави каквото си иска ли?

    11:58 25.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 име

    31 2 Отговор
    Как пък не се номери една евроатлантическа мишка с дупце да отиде до Константиновка, Купянск, Покровск, Авдеевка, Часов Яр, Мариупол, Бахмут или Доброполе да ни докаже, че бандерите държат положението!

    12:00 25.09.2026

  • 14 НАПОМНЯНЕ НА ЗЕЛЕНСКИ :

    22 4 Отговор
    САМО 9 МИНУТИ ,СА НУЖНИ,ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    Коментиран от #62

    12:00 25.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН

    20 2 Отговор
    ТАЗИ СТРАНА СТАНА РАЗХОДЕН МАТЕРИАЛ НА САЩ...ДА Е ЯСНО : РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.

    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    12:01 25.09.2026

  • 18 ЛЕ о ПА р Д🐱

    16 1 Отговор
    Навсякъде мирише от разложените трупове на украинските войници. Чет нямат. Пълно е навсякъде.

    12:05 25.09.2026

  • 19 не може да бъде

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Доказателства няма още но имам подозрение че ще има!?но имам по-сериозен въпрос -като има вече доказан котел около с.Резниково край Харков /Волчанск защо няма нито дума !2И при това този котел е много сериозен -с обща площ около 400 кв.км говореше за около 2000 украински войници в котела сега се оказва че са доста повече!?При това както се разбира от руските медии котелът е по всички правила на военното изкуство с външен и вътрешен пръстен на обкръжаване -някъде оперативно някъде физическо -просто няма измъкване!?Според руските медии артилерията авиацията и безпилотните подразделения работят в режим нонстоп 24 ч и всеки ден там умират по 40-50 украински войника .за около 2 седмици откакто е реализирано това обкръжение според руските медии веча са загинали около 700 украински войници!?

    Коментиран от #29, #59

    12:08 25.09.2026

  • 20 Атлантист+

    11 2 Отговор
    Зеленски защо не праща на фронта жените? Аз искам мъже да останат, защото не харесвам жени. Както върви войната, ще си остана без мъж...

    12:08 25.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НАБЛЮДАВАМ ТЕ, И ЗА 4г.НИТО ВЕДНЪЖ

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    НЕ СЕ ОКАЗА ОСВЕДОМЕН : ЗАПОМНИ :

    -УКРАИНСКИ ЗАГУБИ =2,7 МЛН

    -РУСКИ ЗАГУБИ=137 ООО - ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО ВКЛ.ОТ РАЗСЛ.НА ВВС С РУСКИ НЕПРАВ.ОРГАНИЗАЦИИ.

    -СВО НЕ Е ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВА, С РУСКИ МОЩНИ ВАКУУМНИ 🇷🇺" ОДАБ-9000",А ДЕНАЦИФИЦИРАНЕ НА УКРАИНСКИЯТ МАРИОНЕТЕН ФАШИСТКИ РЕЖИМ ,ГОРИЛ ЖИВО ХОРА В ДОМЪТ НА КУЛТУРАТА В ОДЕСА МАЙ 2014 ! ЦЯЛ СВЯТ ВИДЯ ТОВА.
    САЩ ЗАГУБИХА МНОГО С ПОРЕДНИЯ ИМ ЦВЕТЕН ЕКСПЕРИМЕНТ, А И ВСИЧКИТЕ ИМ ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$ СА УНИЩОЖЕНИ. РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА ПОВЕЧЕ,А ЗЛАТНОВАЛУТНИЯТ РЕЗЕРВ НА 🇷🇺 РУСИЯ СЕ УВЕЛИЧИ НА = 730 МЛРД.$. ТЕРИТОРИИ НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ 17 МЛН.КМ2 СА ОГРОМНА ПЛОЩ, И ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕУСВОЕНИ ОТ ТЯХ. ГР.МОСКВА ЗА 2022 г. Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБРИЯТ ГРАД В СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ОТ КОМИСИЯ В ООН ИЗ МЕЖДУ 54 СВЕТ МЕГАЛОПОЛИСА. ПРЕСТАНИ ДА ДРАСКАШ ГЛУПОСТИ ИНФОРМАЦИОННО ОЩЕТЕНИ ЧОВЕЧЕ.

    12:12 25.09.2026

  • 23 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Да питат Путин!

    12:12 25.09.2026

  • 24 Отреазвяващ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Скрий се бе,БОТ!

    Коментиран от #27

    12:14 25.09.2026

  • 25 ЛЕ о ПА р Д🐱

    6 1 Отговор
    Много ми е мъчно за бедните Азовци. Руснаците ги трепят като бесни кучета. Дано моя любим Микола да остане жив, защото ми обеща да се оженим като се върне.

    12:15 25.09.2026

  • 26 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Има, има.. Вие просто от нищо не разбирате.

    12:15 25.09.2026

  • 27 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Отреазвяващ":

    Аааа, не с лошо! Аз съм за мир и любов при мъжете. Изпращам ти целувки и те гушкам.

    12:17 25.09.2026

  • 28 DW смърди

    13 0 Отговор
    "руските сили са обкръжили Доброполе в Донецка област, но анализът на Института за изследване на войната (ISW) не открива доказателства за подобно развитие."

    Има ли вече "анализ" на "Института" за Соледар, Бахмут и Часов Яр? Трудно ли е положението там?
    Още ли се държат херойски?

    12:20 25.09.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "не може да бъде":

    Може ли да знам как с пет човека на квадратен километър се държи фронт Хептем вече ни взехте за будали

    Коментиран от #38, #52

    12:20 25.09.2026

  • 30 Запознат

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    мдам, че за рашките нещата не изглеждат добри.

    Коментиран от #32

    12:21 25.09.2026

  • 31 Превод

    7 0 Отговор
    Руснаците бавно и систематично занулява укровоенни нацита.
    То не случайно върви медийна истерия, че ще правят нова мобилизация и онази глупост с дроните по Испания

    12:24 25.09.2026

  • 32 Ама то

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Запознат":

    Ние знаем, че това не е вярно.

    12:25 25.09.2026

  • 33 Зеленски

    7 0 Отговор
    След като разбием руската армия при Доброполе, с усилен ход на нашата танкова дивизия Велиха Ухрайна, която се състои от 2000 хермански ЛеоПърди и 3000 хамерикански ЕйБръм, ще тръгнем направо към Мацква. Повече от 3 000 000 ухраински захитници са скрити под землята... А, това е друго. Мда, обърках се...

    12:25 25.09.2026

  • 34 Русия

    2 4 Отговор
    Яко цапам гащите, яко лъжа

    12:25 25.09.2026

  • 35 Диванен стратег

    6 0 Отговор
    Доказателствата - при размяната телата на загиналите. Обикновено са 30:1.

    12:26 25.09.2026

  • 36 Смешник

    6 0 Отговор
    Щом този измислен институт за войната твърди че че няма данни Доброполие да е обкръжен значи че града скоро ще бъде освободен и укронацистите ядат здрав бой

    12:26 25.09.2026

  • 37 няма край

    18 7 Отговор
    Няма край руския резил. Няма край.

    Коментиран от #40

    12:27 25.09.2026

  • 38 Въпросната бройка отговаря

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    На шест километра фронт три километра тил Толкова Даже две хиляди души са малко Нови системи измислихме С пет човека двеста метра фронт

    Коментиран от #48

    12:29 25.09.2026

  • 39 Абееее...

    3 4 Отговор
    Ми те вече са вътре, кви доказателства...

    12:29 25.09.2026

  • 40 Къде си ма, Халка?

    2 12 Отговор

    До коментар #37 от "няма край":

    Заздравя ли ти задното отверстие, че с всеки изминал ден калибърът става все по-голям?

    12:31 25.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 няма край

    9 3 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #55

    12:33 25.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Спрете Сорос

    3 8 Отговор
    Относно обкръжението на врага, руската армия никога не прави пълно обкръжение. Винаги оставя малък участък необкръжен. Така врага, който е деморализиран и иска на всяка цена да запази живота си, се втурва да бяга през този участък. Разбира се, тогава се натъква на добре организирани засади и умира без да е разбрал какво се случва. Останалите в обкръжението, Бог да ги прости!

    12:35 25.09.2026

  • 46 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    2 8 Отговор
    Новини от лyдницата :
    Зеленски твърди, че Китай прехвърля дронове на Русия, които влизат през прозореца , чакат да пристигне човек и след това нанасят удар – WSJ.

    Според клоуна шмъpкалник Русия вече е тествала новата технология няколко пъти: дрон влита през прозореца , рее се в стаята и чака да се появи човек, след което атакува.

    ⚠️ „Те вече няколко пъти са се опитвали да използват тази нова технология, не в масов мащаб, но са на път“, каза той.

    🔴Киев твърди, че масовите доставки на такива дронове от Китай до Русия могат да започнат през декември или януари.

    🔴Зеленски говори за това, докато отговаряше на въпрос за евентуален разговор с Илон Мъск, заявявайки, че Китай се доближава до овладяването на съответната технология и според него ще я сподели с Русия.

    Надяваме се този дрон да влети в прозореца на rнuдата 😄😄😄

    12:36 25.09.2026

  • 47 Доказано е!

    7 2 Отговор
    Мишени и жертви на кремълската, долнопpoбна пропаганда са само глyпаците и продажниците.

    12:38 25.09.2026

  • 48 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Въпросната бройка отговаря":

    Едно мотострелково отделение заема рубеж от сто и двадесет метра Минимум осем метра човек от човек Може дванадесет но при нападение Хайде сега да смятаме РОТА ДЕВЕТДОТИН И ПЕТДЕСЕТ МЕТРА Батальон,Две хиляди и петстотин Полк седем и петстотин при отбрана Сметката излиза На двадесет квадратни километра трябват от две до три хиляди души

    Коментиран от #56

    12:41 25.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    1 1 Отговор
    Сцепихме край ДобропИлЯ🤡 xaлките на 425-ти щурмови полк на Въоръжените сили на Украйна, и на 4-та и 15-та бригади на Националната гвардия.Те торално загубиха структурна цялост ! 😄🐽🐽🐽🐽

    Коментиран от #54

    12:42 25.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Без да се опитвам да се правя експерт бих искал да приведа мнението на много военни експерти -в настояще време коренно са променени понятията фронт котел обкръжаване!?В миналото тези понятия са включвали задължително физическо присъствие на военни подразделения - сега не е така ...с дронове напр-се оказва че може да се създаде както оперативен фронт така и оперативно обкръжаване -но за това са необходими определени предпоставки!?Ако на определен участък от фронта има шепа войници това не означава фронт но ако тази шепа войници е подкрепена от масирани о присъствие на безпилотни подразделения може да се окаже че това е фронт и аз вярвам че е така!?Според различни данни украинците произвеждат /каквото и да означава това/ около 1500 дрона на денонощие а руснаците - около 15000 !!?? /някои казват над 15000/ !?Аз лично вярвам че с 1000 дрона на ден може да се държи фронт !?

    12:44 25.09.2026

  • 53 (Българин)

    0 1 Отговор
    И аз туй казвам,ще повярвам на руснаците чак когато зелката го каже,че на него кога му изгорят плевнята той чак тогава ще повика пожарната

    12:45 25.09.2026

  • 54 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":

    Сцепихте ги от смях.днес цял ден украинците публикуват руската карта в техните канали и се смеят.

    Коментиран от #58

    12:45 25.09.2026

  • 55 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "няма край":

    Пет кораба за насипни товари сегодня ,а още не е дошло рикиено време

    Коментиран от #66

    12:45 25.09.2026

  • 56 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Това е било през втората световна война.тогава е нямало дронове.сеганпрактическо няма фронтова линия и сметките са съвсем различни.

    Коментиран от #65

    12:46 25.09.2026

  • 57 Някой

    1 2 Отговор
    Вие нямахте доказателства, че и Артьомовск е обграден. Ама реалността е друга. Нямахте доказателства, че и фашистите от "Азовстал" в Мариопол са извадени като плъхове, но и там реалността бе друга.

    Коментиран от #60

    12:46 25.09.2026

  • 58 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Ми нормално , те интернет сайтовете им не са там ,я питай горките азивци на място ,мълийй

    Коментиран от #64

    12:46 25.09.2026

  • 59 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "не може да бъде":

    Ако наистина има КОТЕЛ то вътре са от ПЕТНАДЕСЕТ ДО ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДУШИ С две хиляди души нищо не можете да направите

    12:47 25.09.2026

  • 60 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Някой":

    Напротив.винаги когато русия е превземала даден град украинците и западните медии са го констатирали реално.

    Коментиран от #63

    12:47 25.09.2026

  • 61 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО

    0 0 Отговор
    Днес в 9:35 ч. сутринта кочиняво време , дрон Геран 5 удари сградата на Висшия съвет на правосъдието на чубатите (Висша Рада на Правосъдието на Чубойна ) в Соломянски район на Киев.

    📍Местоположение: 50.458333, 30.489628

    8872

    12:48 25.09.2026

  • 62 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "НАПОМНЯНЕ НА ЗЕЛЕНСКИ :":

    До 14 ком - другар кефиш ли се когато пишеш тия про сто тии - а знаеш ли че масква бад ще е ударена пет минути преди да излетят рузките кюнци ако запалят - защото всички кюнци се следят от космоса и когато рузнаците правят учение предупреждават САЩ да не стане гаф

    12:49 25.09.2026

  • 63 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Аха ,баш тъй

    12:49 25.09.2026

  • 64 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":

    Азов са в доста добра кондиция.всекинден извършват операции в зоните на техен обхват и публикуват резултатите.при доброполе избиха поне 10000 руснака при предния чувал сега ще е същото.

    12:49 25.09.2026

  • 65 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Дронът си е дрон Танкът си е танк Конят си е кон Човекът човек Не възможно е да се държи фронт с по малко от триста души на километър

    Коментиран от #67

    12:50 25.09.2026

  • 66 страхотна новина

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО":

    И повод за национална гордост. Да живек руската безаналогова могъща армия - Най-големия враг на корабите за насипни товари в Черное моря.

    12:50 25.09.2026

  • 67 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    От къде знаеш?има огромни територии без хора и от двете страни.зоната е силно простреляна и наблюдавана.всъщност руската тактика е точно заради липсата на фронт.теминфилтрират малки групи в дълбочина и когато се събере достатъчен брой хора нападат опорните блокпостове или се опитват да ги отрежат от логистиката им.

    13:00 25.09.2026

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