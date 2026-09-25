ISW: Няма доказателства, че руските сили са обкръжили Доброполе

Руското министерство на отбраната продължава да твърди, че руските сили са обкръжили Доброполе в Донецка област, но анализът на Института за изследване на войната (ISW) не открива доказателства за подобно развитие. Според института руските твърдения преувеличават мащаба на постигнатото на бойното поле и представят украинската отбрана като намираща се в колапс, предава News.bg.
На 24 септември руското военно ведомство публикува карта, според която групировката „Център“ е обкръжила украински сили около Доброполе. Москва твърди още, че превземането на града би застрашило ключови украински снабдителни маршрути от Днепропетровска област към т.нар. „пояс от крепости“.
ISW обаче посочва, че показаните на картата руски позиции не съответстват на наблюдаваното военно присъствие в района, особено северно от Доброполе. Според анализа през последните седмици няма потвърдени данни за значително руско настъпление към или непосредствено около града.
Институтът оценява, че най-близката потвърдена руска позиция се намира на около 10,2 километра югоизточно от покрайнините на Доброполе. На 19 и 20 септември са регистрирани руски диверсионно-разузнавателни групи източно и североизточно от града, но според ISW няма данни те да са успели да установят трайни позиции.
Украински военни представители също отхвърлят твърденията за обкръжение. ISW отбелязва, че според украински източници руските сили не са постигнали значително настъпление в направлението към Доброполе.
Според института повтарящите се руски твърдения за обкръжаването на града имат и по-широк информационен контекст. ISW ги свързва с опит да бъде отклонено вниманието от украинските действия в района северно от Лиман, където през последните месеци украинските сили са ликвидирали руски изпъкнал участък на фронта. Това, според анализа, може да е принудило руското командване да преразгледа плановете си за по-мащабно настъпление към Лиман и Доброполе и за обхващане на украинския „крепостен пояс“ в Донецка област.
В същото време ISW отчита, че руските сили продължават настъпателните си действия в направлението към Доброполе, но към 24 септември няма потвърдено значително териториално придвижване, което да показва реално обкръжение на града.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #30
11:52 25.09.2026
2 Последния Софиянец
11:53 25.09.2026
3 Граф Сен Жермен
11:53 25.09.2026
4 хехе
Коментиран от #19
11:54 25.09.2026
5 Това честно ли е?
Коментиран от #11
11:54 25.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Спрете Сорос
11:56 25.09.2026
8 Тагарев
11:56 25.09.2026
9 Всички
11:57 25.09.2026
10 Путин многоходовия
11:57 25.09.2026
11 Българин
До коментар #5 от "Това честно ли е?":Да го оставят да прави каквото си иска ли?
11:58 25.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 име
12:00 25.09.2026
14 НАПОМНЯНЕ НА ЗЕЛЕНСКИ :
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ : = 4 МИНУТИ СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
Коментиран от #62
12:00 25.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
12:01 25.09.2026
18 ЛЕ о ПА р Д🐱
12:05 25.09.2026
19 не може да бъде
До коментар #4 от "хехе":Доказателства няма още но имам подозрение че ще има!?но имам по-сериозен въпрос -като има вече доказан котел около с.Резниково край Харков /Волчанск защо няма нито дума !2И при това този котел е много сериозен -с обща площ около 400 кв.км говореше за около 2000 украински войници в котела сега се оказва че са доста повече!?При това както се разбира от руските медии котелът е по всички правила на военното изкуство с външен и вътрешен пръстен на обкръжаване -някъде оперативно някъде физическо -просто няма измъкване!?Според руските медии артилерията авиацията и безпилотните подразделения работят в режим нонстоп 24 ч и всеки ден там умират по 40-50 украински войника .за около 2 седмици откакто е реализирано това обкръжение според руските медии веча са загинали около 700 украински войници!?
Коментиран от #29, #59
12:08 25.09.2026
20 Атлантист+
12:08 25.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 НАБЛЮДАВАМ ТЕ, И ЗА 4г.НИТО ВЕДНЪЖ
До коментар #6 от "стоян георгиев":НЕ СЕ ОКАЗА ОСВЕДОМЕН : ЗАПОМНИ :
-УКРАИНСКИ ЗАГУБИ =2,7 МЛН
-РУСКИ ЗАГУБИ=137 ООО - ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО ВКЛ.ОТ РАЗСЛ.НА ВВС С РУСКИ НЕПРАВ.ОРГАНИЗАЦИИ.
-СВО НЕ Е ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВА, С РУСКИ МОЩНИ ВАКУУМНИ 🇷🇺" ОДАБ-9000",А ДЕНАЦИФИЦИРАНЕ НА УКРАИНСКИЯТ МАРИОНЕТЕН ФАШИСТКИ РЕЖИМ ,ГОРИЛ ЖИВО ХОРА В ДОМЪТ НА КУЛТУРАТА В ОДЕСА МАЙ 2014 ! ЦЯЛ СВЯТ ВИДЯ ТОВА.
САЩ ЗАГУБИХА МНОГО С ПОРЕДНИЯ ИМ ЦВЕТЕН ЕКСПЕРИМЕНТ, А И ВСИЧКИТЕ ИМ ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$ СА УНИЩОЖЕНИ. РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА ПОВЕЧЕ,А ЗЛАТНОВАЛУТНИЯТ РЕЗЕРВ НА 🇷🇺 РУСИЯ СЕ УВЕЛИЧИ НА = 730 МЛРД.$. ТЕРИТОРИИ НА РУСИЯ НЕ СА НУЖНИ 17 МЛН.КМ2 СА ОГРОМНА ПЛОЩ, И ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕУСВОЕНИ ОТ ТЯХ. ГР.МОСКВА ЗА 2022 г. Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБРИЯТ ГРАД В СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ОТ КОМИСИЯ В ООН ИЗ МЕЖДУ 54 СВЕТ МЕГАЛОПОЛИСА. ПРЕСТАНИ ДА ДРАСКАШ ГЛУПОСТИ ИНФОРМАЦИОННО ОЩЕТЕНИ ЧОВЕЧЕ.
12:12 25.09.2026
23 Отреазвяващ
12:12 25.09.2026
24 Отреазвяващ
До коментар #6 от "стоян георгиев":Скрий се бе,БОТ!
Коментиран от #27
12:14 25.09.2026
25 ЛЕ о ПА р Д🐱
12:15 25.09.2026
26 Баце ЕООД
12:15 25.09.2026
27 стоян георгиев
До коментар #24 от "Отреазвяващ":Аааа, не с лошо! Аз съм за мир и любов при мъжете. Изпращам ти целувки и те гушкам.
12:17 25.09.2026
28 DW смърди
Има ли вече "анализ" на "Института" за Соледар, Бахмут и Часов Яр? Трудно ли е положението там?
Още ли се държат херойски?
12:20 25.09.2026
29 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "не може да бъде":Може ли да знам как с пет човека на квадратен километър се държи фронт Хептем вече ни взехте за будали
Коментиран от #38, #52
12:20 25.09.2026
30 Запознат
До коментар #1 от "Един":мдам, че за рашките нещата не изглеждат добри.
Коментиран от #32
12:21 25.09.2026
31 Превод
То не случайно върви медийна истерия, че ще правят нова мобилизация и онази глупост с дроните по Испания
12:24 25.09.2026
32 Ама то
До коментар #30 от "Запознат":Ние знаем, че това не е вярно.
12:25 25.09.2026
33 Зеленски
12:25 25.09.2026
34 Русия
12:25 25.09.2026
35 Диванен стратег
12:26 25.09.2026
36 Смешник
12:26 25.09.2026
37 няма край
Коментиран от #40
12:27 25.09.2026
38 Въпросната бройка отговаря
До коментар #29 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":На шест километра фронт три километра тил Толкова Даже две хиляди души са малко Нови системи измислихме С пет човека двеста метра фронт
Коментиран от #48
12:29 25.09.2026
39 Абееее...
12:29 25.09.2026
40 Къде си ма, Халка?
До коментар #37 от "няма край":Заздравя ли ти задното отверстие, че с всеки изминал ден калибърът става все по-голям?
12:31 25.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 няма край
Коментиран от #55
12:33 25.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Спрете Сорос
12:35 25.09.2026
46 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
Зеленски твърди, че Китай прехвърля дронове на Русия, които влизат през прозореца , чакат да пристигне човек и след това нанасят удар – WSJ.
Според клоуна шмъpкалник Русия вече е тествала новата технология няколко пъти: дрон влита през прозореца , рее се в стаята и чака да се появи човек, след което атакува.
⚠️ „Те вече няколко пъти са се опитвали да използват тази нова технология, не в масов мащаб, но са на път“, каза той.
🔴Киев твърди, че масовите доставки на такива дронове от Китай до Русия могат да започнат през декември или януари.
🔴Зеленски говори за това, докато отговаряше на въпрос за евентуален разговор с Илон Мъск, заявявайки, че Китай се доближава до овладяването на съответната технология и според него ще я сподели с Русия.
Надяваме се този дрон да влети в прозореца на rнuдата 😄😄😄
12:36 25.09.2026
47 Доказано е!
12:38 25.09.2026
48 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #38 от "Въпросната бройка отговаря":Едно мотострелково отделение заема рубеж от сто и двадесет метра Минимум осем метра човек от човек Може дванадесет но при нападение Хайде сега да смятаме РОТА ДЕВЕТДОТИН И ПЕТДЕСЕТ МЕТРА Батальон,Две хиляди и петстотин Полк седем и петстотин при отбрана Сметката излиза На двадесет квадратни километра трябват от две до три хиляди души
Коментиран от #56
12:41 25.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
Коментиран от #54
12:42 25.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 не може да бъде
До коментар #29 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Без да се опитвам да се правя експерт бих искал да приведа мнението на много военни експерти -в настояще време коренно са променени понятията фронт котел обкръжаване!?В миналото тези понятия са включвали задължително физическо присъствие на военни подразделения - сега не е така ...с дронове напр-се оказва че може да се създаде както оперативен фронт така и оперативно обкръжаване -но за това са необходими определени предпоставки!?Ако на определен участък от фронта има шепа войници това не означава фронт но ако тази шепа войници е подкрепена от масирани о присъствие на безпилотни подразделения може да се окаже че това е фронт и аз вярвам че е така!?Според различни данни украинците произвеждат /каквото и да означава това/ около 1500 дрона на денонощие а руснаците - около 15000 !!?? /някои казват над 15000/ !?Аз лично вярвам че с 1000 дрона на ден може да се държи фронт !?
12:44 25.09.2026
53 (Българин)
12:45 25.09.2026
54 стоян георгиев
До коментар #50 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":Сцепихте ги от смях.днес цял ден украинците публикуват руската карта в техните канали и се смеят.
Коментиран от #58
12:45 25.09.2026
55 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО
До коментар #42 от "няма край":Пет кораба за насипни товари сегодня ,а още не е дошло рикиено време
Коментиран от #66
12:45 25.09.2026
56 стоян георгиев
До коментар #48 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Това е било през втората световна война.тогава е нямало дронове.сеганпрактическо няма фронтова линия и сметките са съвсем различни.
Коментиран от #65
12:46 25.09.2026
57 Някой
Коментиран от #60
12:46 25.09.2026
58 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #54 от "стоян георгиев":Ми нормално , те интернет сайтовете им не са там ,я питай горките азивци на място ,мълийй
Коментиран от #64
12:46 25.09.2026
59 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "не може да бъде":Ако наистина има КОТЕЛ то вътре са от ПЕТНАДЕСЕТ ДО ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДУШИ С две хиляди души нищо не можете да направите
12:47 25.09.2026
60 стоян георгиев
До коментар #57 от "Някой":Напротив.винаги когато русия е превземала даден град украинците и западните медии са го констатирали реално.
Коментиран от #63
12:47 25.09.2026
61 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО
📍Местоположение: 50.458333, 30.489628
8872
12:48 25.09.2026
62 стоян
До коментар #14 от "НАПОМНЯНЕ НА ЗЕЛЕНСКИ :":До 14 ком - другар кефиш ли се когато пишеш тия про сто тии - а знаеш ли че масква бад ще е ударена пет минути преди да излетят рузките кюнци ако запалят - защото всички кюнци се следят от космоса и когато рузнаците правят учение предупреждават САЩ да не стане гаф
12:49 25.09.2026
63 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #60 от "стоян георгиев":Аха ,баш тъй
12:49 25.09.2026
64 стоян георгиев
До коментар #58 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":Азов са в доста добра кондиция.всекинден извършват операции в зоните на техен обхват и публикуват резултатите.при доброполе избиха поне 10000 руснака при предния чувал сега ще е същото.
12:49 25.09.2026
65 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #56 от "стоян георгиев":Дронът си е дрон Танкът си е танк Конят си е кон Човекът човек Не възможно е да се държи фронт с по малко от триста души на километър
Коментиран от #67
12:50 25.09.2026
66 страхотна новина
До коментар #55 от "Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО":И повод за национална гордост. Да живек руската безаналогова могъща армия - Най-големия враг на корабите за насипни товари в Черное моря.
12:50 25.09.2026
67 стоян георгиев
До коментар #65 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":От къде знаеш?има огромни територии без хора и от двете страни.зоната е силно простреляна и наблюдавана.всъщност руската тактика е точно заради липсата на фронт.теминфилтрират малки групи в дълбочина и когато се събере достатъчен брой хора нападат опорните блокпостове или се опитват да ги отрежат от логистиката им.
13:00 25.09.2026