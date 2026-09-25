ISW: Няма доказателства, че руските сили са обкръжили Доброполе

Руското министерство на отбраната продължава да твърди, че руските сили са обкръжили Доброполе в Донецка област, но анализът на Института за изследване на войната (ISW) не открива доказателства за подобно развитие. Според института руските твърдения преувеличават мащаба на постигнатото на бойното поле и представят украинската отбрана като намираща се в колапс, предава News.bg.

На 24 септември руското военно ведомство публикува карта, според която групировката „Център“ е обкръжила украински сили около Доброполе. Москва твърди още, че превземането на града би застрашило ключови украински снабдителни маршрути от Днепропетровска област към т.нар. „пояс от крепости“.

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ISW обаче посочва, че показаните на картата руски позиции не съответстват на наблюдаваното военно присъствие в района, особено северно от Доброполе. Според анализа през последните седмици няма потвърдени данни за значително руско настъпление към или непосредствено около града.

Институтът оценява, че най-близката потвърдена руска позиция се намира на около 10,2 километра югоизточно от покрайнините на Доброполе. На 19 и 20 септември са регистрирани руски диверсионно-разузнавателни групи източно и североизточно от града, но според ISW няма данни те да са успели да установят трайни позиции.

Украински военни представители също отхвърлят твърденията за обкръжение. ISW отбелязва, че според украински източници руските сили не са постигнали значително настъпление в направлението към Доброполе.

Според института повтарящите се руски твърдения за обкръжаването на града имат и по-широк информационен контекст. ISW ги свързва с опит да бъде отклонено вниманието от украинските действия в района северно от Лиман, където през последните месеци украинските сили са ликвидирали руски изпъкнал участък на фронта. Това, според анализа, може да е принудило руското командване да преразгледа плановете си за по-мащабно настъпление към Лиман и Доброполе и за обхващане на украинския „крепостен пояс“ в Донецка област.

В същото време ISW отчита, че руските сили продължават настъпателните си действия в направлението към Доброполе, но към 24 септември няма потвърдено значително териториално придвижване, което да показва реално обкръжение на града.