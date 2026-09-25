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Цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива

Цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива

25 Септември, 2026 12:35 611 24

  • горива-
  • румъния-
  • бензин-
  • дизел

Местните медии коментират, че това неминуемо ще се отрази на цените в магазините

Цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива, съобщава Диджи24. Тази сутрин дизелът прехвърли психологическата граница от 11 леи (2,09 eвро) за литър, а бензинът - 10 леи (1,90 евро) за литър, предаде БТА.

Поредното поскъпване извежда цените на горивата в страната до безпрецедентни нива, коментират местните медии и допълват, че това неминуемо ще се отрази на цените в магазините.

Първите увеличения, причинени от поскъпването на горивата, ще засегнат храните с кратък срок на годност: месо, мляко, плодове и зеленчуци, посочва в свой репортаж по темата телевизия Антена 1.

Очаква се скокът да предизвика нова вълна на поскъпване и в сектора на услугите. Румъния е сред водещите страни в ЕС по темп на поскъпване на горивата (над 26 процента ръст на годишна база), пише вестник „Адевърул“.

Медията отбелязва парадокса, че въпреки наличието на собствено производство на нефт и работещи рафинерии, страната остава силно зависима от внос на суровини (над 60 процента от вносния нефт идва от Казахстан), което я прави уязвима на външни сътресения.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 4 Отговор
    вдигнат ли се веднъж цените , чакай да се върнат,,,то вече е сбор от външни фактори и национални черти , като балканска измекярщина

    Коментиран от #15

    12:40 25.09.2026

  • 2 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Капитализмът, изграден на принципа „ограби ближния си и не умирай днес", е изправен пред факта, че няма вече кого да ограби. Макрон. Финк, Путин и редица други лидери бяха принудени да признаят, че капитализмът отживелица отживелица. Готови ли са световните олигарси да предложат на народа по-справедлива система? Или ще го тласнат към Трета световна война, за да спасят капитала си? И сега Русия, с вековния си инат, се изпречи на пътя. О, колко са щастливи западните дебелаци, че са настроили славяните на Русия и Украйна един срещу друг заради собствените си интереси. И ако можеха да хвърлят и полските славяни в огъня на войната, щяха да се зарадват.

    Коментиран от #8

    12:40 25.09.2026

  • 3 Ето

    7 0 Отговор
    че се оказва без значение за цените на горивата дали на територията на държавата ти се добива петрол или не. Но не само Румъния е примерът. В САЩ също цените летят нагоре. А без съмнение САЩ не изпитва физически недостиг на горива, че дори компаниите изнасят петрол по света.
    Т.е. цените се определят по друга логика, извън тази на класическото търсене и предлагане на продукта.

    12:45 25.09.2026

  • 4 (Българин)

    8 0 Отговор
    Може и разорени,но сме в клуба на богатите търкала

    12:47 25.09.2026

  • 5 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Европа не може да търпи всичко това дълго. Без достъп до руски ресурси, скоро ще дойде краят.

    ЕС се нуждае от война и ще се опита да я разгърне на всяка цена

    Коментиран от #14

    12:47 25.09.2026

  • 6 Кйхгжжб

    4 0 Отговор
    То па голямата разлика с тарикатите в еврозоната тук,в квартала на богатите.Почти никаква,ама статия за цените в Бг няма.

    Коментиран от #17

    12:49 25.09.2026

  • 7 Абе

    3 0 Отговор
    Мики маус пазарни отношения.
    Финансовите посредници определят цените. Вече на колонката всичко е следствие на цените на тези т.нар. "борси" базирани на търговия с финансови инструменти, не на реални физически количества.

    12:49 25.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дъня Руси

    1 1 Отговор
    За Пари

    Коментиран от #20, #21

    12:51 25.09.2026

  • 10 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 1 Отговор
    А в България откакто приехме еврото, цените са все надолу.

    12:52 25.09.2026

  • 11 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 1 Отговор
    капитализъм-демокрация..вярно че не са идеални , но вие хората , по-добър строй не сте измислили!!! трудни сте за управление и особено като се съберете и почнете да си шушукате..аз съм просто едно ко/////таЧе и ми е много по-лесно от вас-хващам мишле и се наяждам , пия вода от реката или ако завали..време е да ставате като мен или си оправяйте системата-при всичките ви схеми , никой няма да изпусне кокала и да сте равни ..най-малкото защото децата им ще имат по-голям избор за чифто/////сване

    12:52 25.09.2026

  • 12 Ами

    2 0 Отговор
    Руснаците дават най-големите отстъпки от определената от банките цена на суровия петрол.
    Но дали така ще продължат и в бъдеще не е ясно. Засега техните компании предлагат най-изгодните отстъпки.

    12:53 25.09.2026

  • 13 Ицо

    1 1 Отговор
    Има ли пробити укроби за пробиване!

    Коментиран от #18, #23

    12:53 25.09.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁

    Коментиран от #19, #22

    12:53 25.09.2026

  • 15 Ротшилд

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Важното е да няма антисемитизъм от войната ни срещу Иран чрез САЩ. Важното е да останете пр сти

    12:54 25.09.2026

  • 16 У нас

    1 1 Отговор
    ударът е двоен, веднъж от ефекта на налагане на еврото, втори път от увеличението на цените на суровия петрол.
    Не трябваше да бързат.

    12:55 25.09.2026

  • 17 Малкият Мраз

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кйхгжжб":

    Понеже сме прогресисти.

    12:55 25.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    Пич, поговорката „Вкусът на английската храна и красотата на английските жени направиха британците ненадминати моряци" не се е появила от нищото

    12:57 25.09.2026

  • 20 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дъня Руси":

    Теб ще дъня без пари

    12:57 25.09.2026

  • 21 Обтегач

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дъня Руси":

    Изправяме кривоглави копейки.От долу до горе.
    Като струни.Шпиц.

    12:59 25.09.2026

  • 22 Без грес

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    Ще ти го слагам

    12:59 25.09.2026

  • 23 Поздрави мама

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо":

    Добра е.

    12:59 25.09.2026

  • 24 Бит русораст

    0 0 Отговор
    Откриха ми рак!

    13:00 25.09.2026

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