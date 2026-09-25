Цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива, съобщава Диджи24. Тази сутрин дизелът прехвърли психологическата граница от 11 леи (2,09 eвро) за литър, а бензинът - 10 леи (1,90 евро) за литър, предаде БТА.
Поредното поскъпване извежда цените на горивата в страната до безпрецедентни нива, коментират местните медии и допълват, че това неминуемо ще се отрази на цените в магазините.
Първите увеличения, причинени от поскъпването на горивата, ще засегнат храните с кратък срок на годност: месо, мляко, плодове и зеленчуци, посочва в свой репортаж по темата телевизия Антена 1.
Очаква се скокът да предизвика нова вълна на поскъпване и в сектора на услугите. Румъния е сред водещите страни в ЕС по темп на поскъпване на горивата (над 26 процента ръст на годишна база), пише вестник „Адевърул“.
Медията отбелязва парадокса, че въпреки наличието на собствено производство на нефт и работещи рафинерии, страната остава силно зависима от внос на суровини (над 60 процента от вносния нефт идва от Казахстан), което я прави уязвима на външни сътресения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #15
12:40 25.09.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #8
12:40 25.09.2026
3 Ето
Т.е. цените се определят по друга логика, извън тази на класическото търсене и предлагане на продукта.
12:45 25.09.2026
4 (Българин)
12:47 25.09.2026
5 И Киев е Руски
ЕС се нуждае от война и ще се опита да я разгърне на всяка цена
Коментиран от #14
12:47 25.09.2026
6 Кйхгжжб
Коментиран от #17
12:49 25.09.2026
7 Абе
Финансовите посредници определят цените. Вече на колонката всичко е следствие на цените на тези т.нар. "борси" базирани на търговия с финансови инструменти, не на реални физически количества.
12:49 25.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дъня Руси
Коментиран от #20, #21
12:51 25.09.2026
10 ЛЕ о ПА р Д🐱
12:52 25.09.2026
11 ЛЕ о ПА р Д🐱
12:52 25.09.2026
12 Ами
Но дали така ще продължат и в бъдеще не е ясно. Засега техните компании предлагат най-изгодните отстъпки.
12:53 25.09.2026
13 Ицо
Коментиран от #18, #23
12:53 25.09.2026
14 Гресирана ватенка
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁
Коментиран от #19, #22
12:53 25.09.2026
15 Ротшилд
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Важното е да няма антисемитизъм от войната ни срещу Иран чрез САЩ. Важното е да останете пр сти
12:54 25.09.2026
16 У нас
Не трябваше да бързат.
12:55 25.09.2026
17 Малкият Мраз
До коментар #6 от "Кйхгжжб":Понеже сме прогресисти.
12:55 25.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И Киев е Руски
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":Пич, поговорката „Вкусът на английската храна и красотата на английските жени направиха британците ненадминати моряци" не се е появила от нищото
12:57 25.09.2026
20 Мухахаха
До коментар #9 от "Дъня Руси":Теб ще дъня без пари
12:57 25.09.2026
21 Обтегач
До коментар #9 от "Дъня Руси":Изправяме кривоглави копейки.От долу до горе.
Като струни.Шпиц.
12:59 25.09.2026
22 Без грес
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":Ще ти го слагам
12:59 25.09.2026
23 Поздрави мама
До коментар #13 от "Ицо":Добра е.
12:59 25.09.2026
24 Бит русораст
13:00 25.09.2026