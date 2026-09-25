Цените на горивата в Румъния достигнаха нови рекордни нива, съобщава Диджи24. Тази сутрин дизелът прехвърли психологическата граница от 11 леи (2,09 eвро) за литър, а бензинът - 10 леи (1,90 евро) за литър, предаде БТА.

Поредното поскъпване извежда цените на горивата в страната до безпрецедентни нива, коментират местните медии и допълват, че това неминуемо ще се отрази на цените в магазините.

Първите увеличения, причинени от поскъпването на горивата, ще засегнат храните с кратък срок на годност: месо, мляко, плодове и зеленчуци, посочва в свой репортаж по темата телевизия Антена 1.

Очаква се скокът да предизвика нова вълна на поскъпване и в сектора на услугите. Румъния е сред водещите страни в ЕС по темп на поскъпване на горивата (над 26 процента ръст на годишна база), пише вестник „Адевърул“.

Медията отбелязва парадокса, че въпреки наличието на собствено производство на нефт и работещи рафинерии, страната остава силно зависима от внос на суровини (над 60 процента от вносния нефт идва от Казахстан), което я прави уязвима на външни сътресения.