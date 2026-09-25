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Тайван осъди коментарите за бъдещето на острова, отправени от китайския президент
  Тема: Тайван

Тайван осъди коментарите за бъдещето на острова, отправени от китайския президент

25 Септември, 2026 12:10 605 6

  • тайван-
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  • си дзинпин-
  • уилям лай

Китай смята Тайван за своя отцепила се провинция - позиция, която тайванският президент и правителството му отхвърлят

Тайван осъди коментарите за бъдещето на острова, отправени от китайския президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайванското правителство осъди днес коментарите за бъдещето на острова, направени вчера от китайския президент Си Цзинпин пред американския му колега Доналд Тръмп и ги нарече "изопачаване на фактите". Тайпе заяви, че само жителите на Тайван могат да определят собственото си бъдеще, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Китай смята Тайван за своя отцепила се провинция - позиция, която тайванският президент Уилям Лай и правителството му отхвърлят.

Си каза вчера на Тръмп във Вашингтон, че позицията на Китай за стремеж към национално "обединение" и за териториалната цялост на страната е ясна и че се надява САЩ да се придържат към "правилната позиция" на противопоставяне на независимостта на Тайван.

"Коментарите на Си Цзинпин съответстват на последователния подход на Китай да изопачава фактите и едностранно да представя позицията и претенциите си", посочи в изявление тайванското външно министерство.

"Суверенитетът на Тайван принадлежи на целия му народ. Китайската комунистическа партия няма право да представлява народа на Тайван, а бъдещето на острова може да бъде решавано само от него чрез демократични средства", се допълва в изявлението.

САЩ са най-големият международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван въпреки липсата на официални отношения, отбелязва Ройтерс.

След като се срещна със Си Цзинпин в Пекин през май, Тръмп каза, че ще отложи планираната нова продажба на оръжия за острова.

Тайванското външно министерство заяви, че Китай е "истинският нарушител" на регионалния мир и стабилност, като даде за пример военната заплаха, която той представлява за острова и в Източно и Южнокитайско море.

Тайван ще продължи да работи в тясно сътрудничество със САЩ и други партньори за съвместно опазване на мира и стабилността в Тайванския проток, се посочва още в изявлението на тайванското външно министерство.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    1 0 Отговор
    И Тибетската провинция,и тя се била отцепила.

    12:14 25.09.2026

  • 2 Гробар

    2 3 Отговор
    Македония и България, Украйна и Русия, Тайван и Китай ще се обединят. Но светът трябва да помогне на Калифорния да извоюва своята независимост и да се отърве от Вашингтонския диктаторски режим.

    Коментиран от #4

    12:17 25.09.2026

  • 3 ФАКТ

    2 2 Отговор
    Тайван, Македония и Украйна са на Ротшилдите и западната демокрация

    12:17 25.09.2026

  • 4 Путин многоходовия

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Там са ни децата

    12:17 25.09.2026

  • 5 Няма търпение китай да нападне тайван

    0 0 Отговор
    Ще даде 20 милиона жертви преди да го окупира

    12:53 25.09.2026

  • 6 Доказаният Педофил ще

    0 0 Отговор
    Въоръжава Китай

    Хохохохох

    12:53 25.09.2026