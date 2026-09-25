Тайван осъди коментарите за бъдещето на острова, отправени от китайския президент

Тайванското правителство осъди днес коментарите за бъдещето на острова, направени вчера от китайския президент Си Цзинпин пред американския му колега Доналд Тръмп и ги нарече "изопачаване на фактите". Тайпе заяви, че само жителите на Тайван могат да определят собственото си бъдеще, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Китай смята Тайван за своя отцепила се провинция - позиция, която тайванският президент Уилям Лай и правителството му отхвърлят.

Си каза вчера на Тръмп във Вашингтон, че позицията на Китай за стремеж към национално "обединение" и за териториалната цялост на страната е ясна и че се надява САЩ да се придържат към "правилната позиция" на противопоставяне на независимостта на Тайван.

"Коментарите на Си Цзинпин съответстват на последователния подход на Китай да изопачава фактите и едностранно да представя позицията и претенциите си", посочи в изявление тайванското външно министерство.

"Суверенитетът на Тайван принадлежи на целия му народ. Китайската комунистическа партия няма право да представлява народа на Тайван, а бъдещето на острова може да бъде решавано само от него чрез демократични средства", се допълва в изявлението.

САЩ са най-големият международен поддръжник и доставчик на оръжие на Тайван въпреки липсата на официални отношения, отбелязва Ройтерс.

След като се срещна със Си Цзинпин в Пекин през май, Тръмп каза, че ще отложи планираната нова продажба на оръжия за острова.

Тайванското външно министерство заяви, че Китай е "истинският нарушител" на регионалния мир и стабилност, като даде за пример военната заплаха, която той представлява за острова и в Източно и Южнокитайско море.

Тайван ще продължи да работи в тясно сътрудничество със САЩ и други партньори за съвместно опазване на мира и стабилността в Тайванския проток, се посочва още в изявлението на тайванското външно министерство.