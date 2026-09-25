Шведски и финландски изтребители са били вдигнати спешно, за да прехванат руски военни самолети

Шведски и финландски изтребители са били вдигнати вчера по тревога, за да прехванат руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив, съобщиха днес военновъздушните сили на Финландия, цитирани от Ройтерс, съобщи БТА.
Мисията е изпълнена съгласно финландско-шведската рамка за съвместно наблюдение и охрана на небето на двете страни, се допълва в изявлението.
Изтребителите от бойната авиация на двете страни проследиха и идентифицираха група руски самолети, включваща транспортен самолет и няколко изтребителя, посочиха финландските военни.
НАТО засилва обмена на разузнавателна информация заради вълна от саботажи и други инциденти, за които се предполага, че са свързани с Русия. Алиансът обаче трябва да бъде „спокоен и уверен“, че може да се справи с всяка заплаха от Москва, заяви междувременно пред Ройтерс генерал Алексъс Гринкевич - върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, предаде БТА..
Гринкевич направи коментарите си, след като датската служба за военно разузнаване предупреди, че през следващите месеци Русия вероятно ще засили хибридната война срещу Запада – понятие, което обхваща различни видове атаки, които не достигат мащаба на конвенционална военна атака.
Датската служба допълни, че съществува „малък, но нарастващ риск“ Москва да предприеме ограничена военна атака срещу една или няколко държави от НАТО, граничещи с Русия.
„Това буди тревога“, заяви Гринкевич по повод поредица от инциденти през последните седмици, включително опит за атака с дрон срещу германското летище Лайпциг/Хале и руски кораб, който изстреля сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер.
„Но трябва да бъдем спокойни и уверени, че като алианс – най-мощният алианс в историята – разполагаме с необходимите средства и механизми, за да управляваме този риск“, добави той.
Москва многократно е отричала да има каквото и да било участие в хибридни или саботажни операции в държави от НАТО, както и да планира конфронтация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И с какво право
Коментиран от #20, #27, #40
11:27 25.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шшш
Коментиран от #60
11:31 25.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шшш
Коментиран от #12
11:32 25.09.2026
8 Атлантист+
Коментиран от #53
11:33 25.09.2026
9 Атлантист+
11:34 25.09.2026
10 Атлантист+
Коментиран от #51
11:35 25.09.2026
11 Атлантист+
11:35 25.09.2026
12 И ти търсиш сух шпек
До коментар #7 от "Шшш":Ама си объркал сайтовете.
11:35 25.09.2026
13 Атлантист+
11:36 25.09.2026
14 Атлантист+
11:37 25.09.2026
15 Атлантист+
Коментиран от #39
11:37 25.09.2026
16 молбата на народа
11:38 25.09.2026
17 Атлантист+
11:38 25.09.2026
18 чичо Кольо
11:39 25.09.2026
19 Атлантист+
11:40 25.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атлантист+
Коментиран от #25, #29
11:40 25.09.2026
22 Ердоган
Коментиран от #36
11:42 25.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 кутевче
11:43 25.09.2026
25 Ха Ха
До коментар #21 от "Атлантист+":Русия не е агресор - тя просто изнесе неизбежната война с НАТО в Украйна, като защити рускоезичното население от погромите на хунтата. Русия не заплашва България и България не трябва да участва в ястребовата Коалиция на Желаещите
Коментиран от #37
11:43 25.09.2026
26 И България
11:43 25.09.2026
27 оня с коня
До коментар #3 от "И с какво право":А какво търсят руски самолети в Междунар. въздушно пространство- тясна ли им е русия?
Коментиран от #32, #41
11:44 25.09.2026
28 Емил
Само че руснаците не само се съпротивляват ами и прекъсват мераците на НАТО вските "миритворци да се добират все по-близо до тях, и това е хибридната война на Русия срещу добрите хора от нато!!!
11:44 25.09.2026
29 Как в 3 изречвния
До коментар #21 от "Атлантист+":сбра толкова пропаганда за глупаци. Поздравления. 😄
11:44 25.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Григор
11:44 25.09.2026
32 А сеа де 😄
До коментар #27 от "оня с коня":Де ви намират?
Коментиран от #33
11:45 25.09.2026
33 Трай ма
До коментар #32 от "А сеа де 😄":Отпадък
Коментиран от #38
11:46 25.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Механик
До коментар #20 от "Руснакът е мръсно противно животно":Съгласен съм.
Коментиран от #57
11:46 25.09.2026
36 Емил
До коментар #22 от "Ердоган":Сваляй, ама после да не ходят на килимчето "извинете ние се объркахме, ама не сме искали"!!!
11:47 25.09.2026
37 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Ха Ха":Важното е ватата да е в чувала!
Коментиран от #54
11:47 25.09.2026
38 Е пречи ли ти някой да траеш 😄
До коментар #33 от "Трай ма":че тролиш и показваш трагедията си и фашизма в Украйна и Европа колко е отчаян. 😄
11:48 25.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Шопо
До коментар #3 от "И с какво право":Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.
11:49 25.09.2026
41 Емил
До коментар #27 от "оня с коня":Тъп въпрос колега ами нали е международно, а не шведско или финландско !!!
Въпросът е, те защо прехващат в международното въздушно пространство?
11:51 25.09.2026
42 Историк
11:52 25.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Т Живков
Коментиран от #47
12:01 25.09.2026
46 Русодебила тука ли е днес
Коментиран от #55
12:18 25.09.2026
47 Зеленски
До коментар #45 от "Т Живков":И на украинския ционизъм.
12:18 25.09.2026
48 Основният проблем е
Коментиран от #56, #59
12:20 25.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 У Копенхаген даже
12:23 25.09.2026
51 Да да
До коментар #10 от "Атлантист+":Ще тръгнат с шарените знамена. 🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈😆
12:23 25.09.2026
52 Том
12:25 25.09.2026
53 Шекелка
До коментар #8 от "Атлантист+":и$paeл и те са жертва!
12:25 25.09.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "Последния Софиянец":и украта под земята.
12:30 25.09.2026
55 Нема го,
До коментар #46 от "Русодебила тука ли е днес":ама е пълно с укроотпадъци.
12:32 25.09.2026
56 Така де
До коментар #48 от "Основният проблем е":и двуполово.
12:33 25.09.2026
57 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "Механик":Тъпото украинско roвego започна ли Перемогата.
12:36 25.09.2026
58 Поп Гундя.ев
12:36 25.09.2026
59 На 29 години
До коментар #48 от "Основният проблем е":това същество е било и министър на правосъдието представете си ...
12:41 25.09.2026
60 Ами сега
До коментар #5 от "Шшш":А как самолет може да стигне до Калининград, ако не се лети над Балтийско море (в международни води !!!) ?
С телепортация ?
12:45 25.09.2026
61 ПЕНКО
12:59 25.09.2026