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Шведски и финландски изтребители са били вдигнати спешно, за да прехванат руски военни самолети
  Тема: Украйна

Шведски и финландски изтребители са били вдигнати спешно, за да прехванат руски военни самолети

25 Септември, 2026 11:20 1 215 61

  • нато-
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  • швеция-
  • русия-
  • изтребители-
  • самолети

Изтребителите от бойната авиация на двете страни проследиха и идентифицираха група руски самолети

Шведски и финландски изтребители са били вдигнати спешно, за да прехванат руски военни самолети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шведски и финландски изтребители са били вдигнати вчера по тревога, за да прехванат руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив, съобщиха днес военновъздушните сили на Финландия, цитирани от Ройтерс, съобщи БТА.

Мисията е изпълнена съгласно финландско-шведската рамка за съвместно наблюдение и охрана на небето на двете страни, се допълва в изявлението.

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Изтребителите от бойната авиация на двете страни проследиха и идентифицираха група руски самолети, включваща транспортен самолет и няколко изтребителя, посочиха финландските военни.

НАТО засилва обмена на разузнавателна информация заради вълна от саботажи и други инциденти, за които се предполага, че са свързани с Русия. Алиансът обаче трябва да бъде „спокоен и уверен“, че може да се справи с всяка заплаха от Москва, заяви междувременно пред Ройтерс генерал Алексъс Гринкевич - върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, предаде БТА..

Гринкевич направи коментарите си, след като датската служба за военно разузнаване предупреди, че през следващите месеци Русия вероятно ще засили хибридната война срещу Запада – понятие, което обхваща различни видове атаки, които не достигат мащаба на конвенционална военна атака.

Датската служба допълни, че съществува „малък, но нарастващ риск“ Москва да предприеме ограничена военна атака срещу една или няколко държави от НАТО, граничещи с Русия.

„Това буди тревога“, заяви Гринкевич по повод поредица от инциденти през последните седмици, включително опит за атака с дрон срещу германското летище Лайпциг/Хале и руски кораб, който изстреля сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер.

„Но трябва да бъдем спокойни и уверени, че като алианс – най-мощният алианс в историята – разполагаме с необходимите средства и механизми, за да управляваме този риск“, добави той.

Москва многократно е отричала да има каквото и да било участие в хибридни или саботажни операции в държави от НАТО, както и да планира конфронтация.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И с какво право

    53 9 Отговор
    ще прихващат самолети в международни води? Чист фашизъм. После защо Русия ви млати!

    Коментиран от #20, #27, #40

    11:27 25.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шшш

    4 27 Отговор
    Фашистка раша търси провокации също като фашистка Германия

    Коментиран от #60

    11:31 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шшш

    7 38 Отговор
    Рашистите търсят провокации също като хитлеристка Германия навремето

    Коментиран от #12

    11:32 25.09.2026

  • 8 Атлантист+

    1 28 Отговор
    Русия е а.ресор, Украйна е жертва. ЕС помага на жертвата. Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    Коментиран от #53

    11:33 25.09.2026

  • 9 Атлантист+

    1 21 Отговор
    Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    11:34 25.09.2026

  • 10 Атлантист+

    2 21 Отговор
    Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието. Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да тръгнат за Източния Фронт !

    Коментиран от #51

    11:35 25.09.2026

  • 11 Атлантист+

    3 9 Отговор
    Тест

    11:35 25.09.2026

  • 12 И ти търсиш сух шпек

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шшш":

    Ама си объркал сайтовете.

    11:35 25.09.2026

  • 13 Атлантист+

    1 19 Отговор
    Добрите синове и дъщери на ЕС са тези, които няма да се колебаят да воюват с агресора Русия

    11:36 25.09.2026

  • 14 Атлантист+

    1 12 Отговор
    Добрите синове и дъщери на ЕС няма да се колебаят да защитят свободата и демокрацията

    11:37 25.09.2026

  • 15 Атлантист+

    4 19 Отговор
    ЕС ще защити свободата и демокрацията

    Коментиран от #39

    11:37 25.09.2026

  • 16 молбата на народа

    22 7 Отговор
    Идвайте братушки!Заедно за свободата ни!

    11:38 25.09.2026

  • 17 Атлантист+

    5 23 Отговор
    ЕС ще подкрепя Украйна, която е жертва на руската агресия

    11:38 25.09.2026

  • 18 чичо Кольо

    6 16 Отговор
    Монголските мухи усещат краят си.

    11:39 25.09.2026

  • 19 Атлантист+

    2 9 Отговор
    Синовете и дъщерите на ЕС ще защитят свободата и демокрацията и няма да се колебаят да направят това

    11:40 25.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атлантист+

    6 22 Отговор
    Русия е а.ресор, Украйна е жертва. ЕС помага на жертвата. Русия е заплаха, ЕС се отбранява. Русия се опитва да дезинформира и разединява ЕС. Пред лицето на заплахата, ЕС трябва да е единен и готов да се защитава, така че всички държави от ЕС трябва да са в Коалицията на Желаещите. Пред лицето на руската агресия, ЕС е готов да хване оръжието.

    Коментиран от #25, #29

    11:40 25.09.2026

  • 22 Ердоган

    3 10 Отговор
    Сваляй!

    Коментиран от #36

    11:42 25.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 кутевче

    7 3 Отговор
    Важното е че Славуца и Кабровски строшиха паметника.

    11:43 25.09.2026

  • 25 Ха Ха

    22 5 Отговор

    До коментар #21 от "Атлантист+":

    Русия не е агресор - тя просто изнесе неизбежната война с НАТО в Украйна, като защити рускоезичното население от погромите на хунтата. Русия не заплашва България и България не трябва да участва в ястребовата Коалиция на Желаещите

    Коментиран от #37

    11:43 25.09.2026

  • 26 И България

    7 1 Отговор
    вероятно ще засилим "хибридната война" срещу престъпният Запад – понятие, което обхваща различни видове атаки, които не достигат мащаба на конвенционална военна атака.

    11:43 25.09.2026

  • 27 оня с коня

    4 16 Отговор

    До коментар #3 от "И с какво право":

    А какво търсят руски самолети в Междунар. въздушно пространство- тясна ли им е русия?

    Коментиран от #32, #41

    11:44 25.09.2026

  • 28 Емил

    14 4 Отговор
    Интересно Москва ще напада НАТО-то, пък то горкото се увило около Русия като питон и стяга малко помалко, ако руснаците се съпротивляват значи атакуват интересна логика!!!
    Само че руснаците не само се съпротивляват ами и прекъсват мераците на НАТО вските "миритворци да се добират все по-близо до тях, и това е хибридната война на Русия срещу добрите хора от нато!!!

    11:44 25.09.2026

  • 29 Как в 3 изречвния

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "Атлантист+":

    сбра толкова пропаганда за глупаци. Поздравления. 😄

    11:44 25.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Григор

    17 2 Отговор
    Да прихванат самолети в международно въздушно пространство?!?! Къде е нарушението? Никъде ли? Тогава какво търсите?Конфронтация ли? Защо не им стреляхте? Ясно е защо. Защото за такова нещо се искат здрави панталонки. Бъдете сигурни, че няма да ви останат длъжни.

    11:44 25.09.2026

  • 32 А сеа де 😄

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Де ви намират?

    Коментиран от #33

    11:45 25.09.2026

  • 33 Трай ма

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "А сеа де 😄":

    Отпадък

    Коментиран от #38

    11:46 25.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Механик

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Съгласен съм.

    Коментиран от #57

    11:46 25.09.2026

  • 36 Емил

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ердоган":

    Сваляй, ама после да не ходят на килимчето "извинете ние се объркахме, ама не сме искали"!!!

    11:47 25.09.2026

  • 37 Последния Софиянец

    3 12 Отговор

    До коментар #25 от "Ха Ха":

    Важното е ватата да е в чувала!

    Коментиран от #54

    11:47 25.09.2026

  • 38 Е пречи ли ти някой да траеш 😄

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Трай ма":

    че тролиш и показваш трагедията си и фашизма в Украйна и Европа колко е отчаян. 😄

    11:48 25.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Шопо

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "И с какво право":

    Трета световна война ще бъде с ядрено оръжие.

    11:49 25.09.2026

  • 41 Емил

    10 3 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Тъп въпрос колега ами нали е международно, а не шведско или финландско !!!
    Въпросът е, те защо прехващат в международното въздушно пространство?

    11:51 25.09.2026

  • 42 Историк

    6 9 Отговор
    Българските миролюбци,начело с президента и премиера, да попитат миролюбеца Путин какво как точно иска мир като търси война навсякъде по въздух, земя а вода? Империята на злото друго не може. Светът се въоръжава, за да се спаси от нейния мир.

    11:52 25.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Т Живков

    2 7 Отговор
    Смрът на руският фашизьм!

    Коментиран от #47

    12:01 25.09.2026

  • 46 Русодебила тука ли е днес

    2 3 Отговор
    да драска неуморно?

    Коментиран от #55

    12:18 25.09.2026

  • 47 Зеленски

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Т Живков":

    И на украинския ционизъм.

    12:18 25.09.2026

  • 48 Основният проблем е

    2 1 Отговор
    че на млади неграмотни пишлеменца им дадоха власт и костюмчета. Ей това е и поредното младичко нищожество, министърът на отбраната Анти Хакянен... кухо, нагло и неграмотно..

    Коментиран от #56, #59

    12:20 25.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 У Копенхаген даже

    2 1 Отговор
    и метрото вече не работи. Не е майтап ....

    12:23 25.09.2026

  • 51 Да да

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атлантист+":

    Ще тръгнат с шарените знамена. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈😆

    12:23 25.09.2026

  • 52 Том

    2 1 Отговор
    Събаряй да летят над сибир

    12:25 25.09.2026

  • 53 Шекелка

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Атлантист+":

    и$paeл и те са жертва!

    12:25 25.09.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    и украта под земята.

    12:30 25.09.2026

  • 55 Нема го,

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Русодебила тука ли е днес":

    ама е пълно с укроотпадъци.

    12:32 25.09.2026

  • 56 Така де

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Основният проблем е":

    и двуполово.

    12:33 25.09.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Тъпото украинско roвego започна ли Перемогата.

    12:36 25.09.2026

  • 58 Поп Гундя.ев

    0 0 Отговор
    П.ут.ьо Първи и Последни ще е гробокопача на Кочи.ната .

    12:36 25.09.2026

  • 59 На 29 години

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Основният проблем е":

    това същество е било и министър на правосъдието представете си ...

    12:41 25.09.2026

  • 60 Ами сега

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шшш":

    А как самолет може да стигне до Калининград, ако не се лети над Балтийско море (в международни води !!!) ?

    С телепортация ?

    12:45 25.09.2026

  • 61 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ... ПРИЛИЧА МИ НА ЕТИКЕТА НА БЪЛГАРСКО ВИНО : "МИШОК НАДУЛ ПЕРКИ С ВИК - ЕЛА МИ МАЦО " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

    12:59 25.09.2026

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