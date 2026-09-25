Шведски и финландски изтребители са били вдигнати спешно, за да прехванат руски военни самолети

Шведски и финландски изтребители са били вдигнати вчера по тревога, за да прехванат руски военни самолети в международното въздушно пространство над Финския залив, съобщиха днес военновъздушните сили на Финландия, цитирани от Ройтерс, съобщи БТА.

Мисията е изпълнена съгласно финландско-шведската рамка за съвместно наблюдение и охрана на небето на двете страни, се допълва в изявлението.

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Изтребителите от бойната авиация на двете страни проследиха и идентифицираха група руски самолети, включваща транспортен самолет и няколко изтребителя, посочиха финландските военни.

НАТО засилва обмена на разузнавателна информация заради вълна от саботажи и други инциденти, за които се предполага, че са свързани с Русия. Алиансът обаче трябва да бъде „спокоен и уверен“, че може да се справи с всяка заплаха от Москва, заяви междувременно пред Ройтерс генерал Алексъс Гринкевич - върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, предаде БТА..

Гринкевич направи коментарите си, след като датската служба за военно разузнаване предупреди, че през следващите месеци Русия вероятно ще засили хибридната война срещу Запада – понятие, което обхваща различни видове атаки, които не достигат мащаба на конвенционална военна атака.

Датската служба допълни, че съществува „малък, но нарастващ риск“ Москва да предприеме ограничена военна атака срещу една или няколко държави от НАТО, граничещи с Русия.

„Това буди тревога“, заяви Гринкевич по повод поредица от инциденти през последните седмици, включително опит за атака с дрон срещу германското летище Лайпциг/Хале и руски кораб, който изстреля сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер.

„Но трябва да бъдем спокойни и уверени, че като алианс – най-мощният алианс в историята – разполагаме с необходимите средства и механизми, за да управляваме този риск“, добави той.

Москва многократно е отричала да има каквото и да било участие в хибридни или саботажни операции в държави от НАТО, както и да планира конфронтация.