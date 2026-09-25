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Денков: Това не може да продължава - президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение

Денков: Това не може да продължава - президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение

25 Септември, 2026 12:46 1 657 78

  • николай денков-
  • илияна йотова-
  • външна политика

По думите му това е "срам" и изрази надежда това да се промени веднъж и завинаги

Денков: Това не може да продължава - президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков с остри критики към управляващите по отношение на външната политика.

"Виждаме пореден случай на външна политика от типа "тук има, тук няма". Така, както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев и Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегация, президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна. Това повече не може да продължава така, няма държава, която така да се държи с институциите си, няма как други да ни уважават, когато ние не уважаваме себе си", обясни той.

По думите му това е "срам" и изрази надежда това да се промени веднъж и завинаги.

По-рано днес реакции на опозиционни политици предизвика позицията на България по съвместната декларация в подкрепа на Украйна, публикувана преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.

Повод за критиките стана разминаването между позицията на Министерството на външните работи и обясненията на президента Илияна Йотова относно начина, по който страната се е присъединила към документа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сапунен сериал

    64 18 Отговор
    И псевдо-академик авантаджия.

    Коментиран от #19, #67

    12:48 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Срам си ТИ

    53 12 Отговор
    Сурикат Неден

    12:49 25.09.2026

  • 4 не съм маймуна

    22 26 Отговор
    Така е ПРОГРЕСИВНО! Президент, премиер и външен министър си плямпат, каквото си знаят! Накрая "външната", Чамовата, ще разголи едно краче и ще уеднакви позицията по Кримския въпрос!

    12:50 25.09.2026

  • 5 Спечен непенлив

    43 12 Отговор
    Стар сух дървен
    Млъкни и се скрий

    12:51 25.09.2026

  • 6 Игри на дребно:

    30 20 Отговор
    Пишман министърката на външните работи подписва и приема всякакви декларации в ущърб на българския национален интерес в угода на урсулите, а след това Йотова и Радев мажат с голямата баданарка за да обяснят, че "Това, не е онова"! Пък жълтопаветниците и сапунения "академик" имат най-малко основание да роптаят!

    12:51 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 когато сам си го вкараш

    41 7 Отговор
    Ндаа ,помним ,че съвсем неотдавна - същият мазен плъх (от снимката) , ведно със съратниците си скандираше " С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ " , правеше служебни правителства с Радев и събаряше редовни такива !!! Сега (изведнъж) Радев стана враг №1 ?! Що така ?!

    Коментиран от #10

    12:54 25.09.2026

  • 10 коректор

    16 5 Отговор

    До коментар #9 от "когато сам си го вкараш":

    Мухъла говори за Йотова ,бе . Иначе си прав .

    12:55 25.09.2026

  • 11 СРАМ

    37 8 Отговор
    Гнусното, крадливо и бездарно човече Денков е доказателство, че БГ-то е страната на неограничените възможности. Академик???! Този???!

    Коментиран от #23

    12:59 25.09.2026

  • 12 АБВ

    16 7 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    "Този го бих в подлеза на Партийния дом."

    Малко си го бил. Оживял е.

    13:00 25.09.2026

  • 13 Е да

    26 8 Отговор
    Скрий се бе, петроханец...

    13:02 25.09.2026

  • 14 Георги

    15 2 Отговор
    а премиер да каже"не е важно как ще се отразят санкциите на България, важното е на Русия да и е гадно"?

    13:03 25.09.2026

  • 15 Миладин

    16 6 Отговор
    Белия съсел е гротеска и недоразумение.

    13:03 25.09.2026

  • 16 Избори

    13 17 Отговор
    От висотата на президентския пост, другарката Йотова води личната си президентска кампания, като поставя интересите на държавата на второ място или на някое друго последващо. Може би на второ място са интересите на Кремъл???

    13:04 25.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъхъ

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сапунен сериал":

    Ники иска да пътува!🤥

    Коментиран от #27

    13:08 25.09.2026

  • 20 Народе????

    8 10 Отговор
    Комунистите са тотална щета

    13:12 25.09.2026

  • 21 Ама подкрепил петроханци,

    14 6 Отговор
    Че и бандеровци! Сега другите му криви, че гледат да умиротворят малко войнолюбците

    13:14 25.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 До срам

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "СРАМ":

    Нищо от твърденията ти не е подплатено с факти. Ако бях на мястото на Денков, бих те усъдил.

    Коментиран от #37

    13:14 25.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Щетата са нашите атлантици

    10 4 Отговор
    Барабар с неадекватните пеп/деб/ейци

    13:15 25.09.2026

  • 26 Президента МОЖЕ да говори

    4 2 Отговор
    обратното на това, което МВНР е "подало" като решение на правителството на България ! Нали коректив уж искахте да е, а ? И впрочем никаква подкрепа за Украйна не сме удобрили, а е точно обратното. За това хората избраха Радев а не вас смешници

    13:16 25.09.2026

  • 27 До 19

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ъхъ":

    Не, не Ники иска да пътува, а кандидатът за виципремиер Килил Вълчев на Йотова ни го представиха официално освен като нещо друго и като виден пътешественик!!!! Той иска да попътува още!

    13:17 25.09.2026

  • 28 Не ставай смешен Денков !

    12 4 Отговор
    Президента МОЖЕ да говори обратното на това, което МВНР е "подало" като решение на правителството на България ! Нали коректив уж искахте да е ? Или и 24 часа не помните какво сте говорили ? И впрочем никаква подкрепа за Украйна не сме удобрили, а е точно обратното. За това хората избраха Радев а не вас смешници

    13:18 25.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Олееее.....

    8 2 Отговор
    нямало как по този начин другите нацисти да ни уважават....

    13:19 25.09.2026

  • 31 Демерджиев да разследва

    8 2 Отговор
    Пътуванията на Денков. И кой му ги е платил. И какво е свършил.

    13:20 25.09.2026

  • 32 ПЕТРОХАНЦИТЕ

    11 3 Отговор
    Защо ги пускате по медиите.

    13:21 25.09.2026

  • 33 Ние сме се присъединили към

    4 3 Отговор
    съвместна декларация в подкрепа на капитулацията на нацистка Украйна, и това беше публикувано преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.

    13:21 25.09.2026

  • 34 АБРЕ НИКАДАЙ

    10 2 Отговор
    ПЪЛЕН СМЕШКО СИ ЯЗЪК ТИ ЗА ТИТЛИ И НЕЗНАМСИ КАКВО ИЗТРЕЗНЕЙ ОГЛЕДАЙ СЕ КОЛКО СТЕ СМЕШНИ ПЕТРОХАНСКАТА ТРУПА БЪЛГАРИЯ Е ОСВОБОДЕНА НЕ ОТ ФАШИСТИ И АНГЛОПИЯНДУРНИЩИ А ОТ БРАТЯТА РУСИ.

    13:22 25.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АГАТ а Кристи

    3 9 Отговор
    МОЖЕЕЕЕ, МОЖЕ !!!
    При комунягите ВСИЧКО може !
    Как можа Мунча Боташов да пресметне толкова балъци ?

    13:25 25.09.2026

  • 37 Емил

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "До срам":

    "усъдил" - това е материалът!!!

    13:26 25.09.2026

  • 38 В действителност, смразяващите заплахи

    6 2 Отговор
    на Тръмп срещу Иран и фактът, че те не предизвикаха сериозен протест от страна на лидерите на империалистическите сили, показват как световната война и нейното следствие - унищожаването на цели народи, вече са се превърнали в нещо обичайно при глобалния капитализъм. Противопоставянето на престъпното подстрекателство към война от страна на Тръмп няма да дойде нито от европейските империалистически сили, нито от демократите. То ще дойде от международната работническа класа и отново ще свърши с народни съдилища за подобни на Денков, Мирчев и Гюров индивиди

    13:26 25.09.2026

  • 39 За съжаление

    7 2 Отговор
    През 1920 г. Ленин описва Обществото на народите, предшественикът на ООН, като „лига от бесни кучета, които си разкъсват костите“. Днес фразата може да звучи донякъде остаряла. Общото събрание на ООН през 2026 г. е активен център за планиране на войната

    13:27 25.09.2026

  • 40 Тури

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Емил":

    си под ушите кофи, че да не ти изтича бадява акъла ! Събирай го, че може пък да те поканят за външен министър 🤣

    13:29 25.09.2026

  • 41 Гост

    4 1 Отговор
    По теб и предишните управляващи ли си вадиш заключението. Какво ли не направихте само и само да сте на власт, стигнах те до сглобка, целият свят да ви се смее. Или Ники ИСКА ДА ПЪТУВА!!!!!

    13:29 25.09.2026

  • 42 това да се промени веднъж и завинаги !

    5 1 Отговор
    Да се сложи край на престъпният атлантизъм ! Съд за атлантенцата кръвопийци! Съд за натюфските подлоги урсулайски

    13:31 25.09.2026

  • 43 Двойните стандарти са атлантизъм Денков

    3 3 Отговор
    Именно френският президент Еманюел Макрон във вторник предостави европейския контрааргумент на Тръмп, говорейки за „завръщането на империализма, на арогантността, завръщането към сила без правила или ограничения ... свят, в който малцина си мислят, че могат да нарушат международния ред, за да разширят границите си“. Той добави: „Реалността е такава... индустриализация на военните престъпления, нарушения на закона и унищожаване на гражданската инфраструктура...“ Но макар някои коментатори да го възприемат като завоалирана критика към Тръмп, той никога не спомена името на американския президент. Напротив, речта му беше силно и изрично осъждане на Русия и декларация за намерение да продължи, заедно с Тръмп, да финансира и въоръжава Украйна. Макрон заяви: „Русия води жестока война срещу цивилно население и окупира територията на суверенна държава. Франция ще продължи да предоставя непоколебима подкрепа на Украйна“ във войната ѝ срещу Русия.

    13:33 25.09.2026

  • 44 За пореден

    3 1 Отговор
    Път се убедих че Йотова не заслужава доверие , мислех да гласувам за нея , но няма да го направя .

    Коментиран от #66

    13:34 25.09.2026

  • 45 Декларация в подкрепа на

    4 1 Отговор
    Палестинският, иранският, кубинският, венецуелският и прочие народи и осъждаща престъпленията на нацистки Израел и съучастника му агресор и терорист САЩ дали сме подписали? Защо не пише?

    13:37 25.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 защо

    2 0 Отговор
    Е нали президента трябва да е коректив? Какво стана сега?

    13:39 25.09.2026

  • 48 Истината е ! ...

    2 0 Отговор
    Член 2 от Хартата задължава всички членове да „се въздържат в международните си отношения от заплаха или употреба на сила … срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“. Речта на Тръмп представляваше именно такава заплаха, изречена в самата рамка, създадена, за да я забрани, от лидера на държава, участваща в незаконна агресивна война в продължение на близо седем месеца. Само тази реч би могла да доведе до съдебни действия за нарушения на международното право. А Денков... той е правно неграмотен индивид и да си гледа колоидните помии ако му е любезно

    13:40 25.09.2026

  • 49 САНДОКАН

    2 1 Отговор
    Ники и аз така мисля. Взимай пушката и бързо на фронта.

    13:40 25.09.2026

  • 50 българина

    1 0 Отговор
    БМБ 15 г правеше съшото, включително когато бяхте ортаци!

    13:41 25.09.2026

  • 51 Мразим НАТО и Атлантизма...

    4 1 Отговор
    Заплахата срещу Иран беше само един елемент от цяла поредица. Тръмп се похвали, че американските военни са проникнали „в сърцето на венецуелската столица“ и са „арестували“ Мадуро, като наградата е „най-голямата петролна сделка в историята“: 65 милиарда барела. „Победителят взима плячката“, обяви Тръмп. Куба е „напълно провалена държава … и ще падне“. Гренландия трябваше да попадне под „постоянен контрол“ на Съединените щати, с две „много големи военни бази“. По време на речта му само делегациите от Иран и Куба – чиито правителства Тръмп заплаши да свали – напуснаха залата в знак на протест. Представителите на европейските империалистически сили, въпреки непрестанната си реторика за демокрацията и правата на човека, останаха седнали със скръстени ръце. Халилур Рахман, външният министър на Бангладеш, който председателстваше Асамблеята, благодари на американския президент. Уставът на Организацията на обединените нации е подписан в Сан Франциско на 26 юни 1945 г., седем седмици след капитулацията на нацистка Германия, за да „спаси идните поколения от бича на войната, която два пъти през живота ни е донесла неизброими страдания на човечеството“.

    13:42 25.09.2026

  • 52 нннн

    2 1 Отговор
    Този път е прав. Министърката е подписала от името на България декларация, осъждаща ,,руската агресия".

    13:44 25.09.2026

  • 53 Мразим НАТО и Атлантизма...

    2 1 Отговор
    Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че решава дали да „унищожи Ислямска република“ Иран и да я „изпрати по дяволите без никакъв шанс за оцеляване“.
    „Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.
    Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.

    13:48 25.09.2026

  • 54 Мразим НАТО и Атлантизма...

    2 1 Отговор
    За разлика от Тръмп обаче, Хитлер не обявява публично войната си на унищожение. Той дава заповедта насаме на своите генерали. На 30 март 1941 г., по време на закрита среща с около 200 висши офицери, той им казва, че предстоящото нахлуване ще бъде Vernichtungskampf , „война на унищожение“, според дневника на началника на щаба на армията му Франц Халдер.

    Унищожаването на иранското население, което се съпротивлява на опита на Тръмп да подчини страната чрез война, всъщност се обсъжда активно в Белия дом. Журналистът Сиймур Хърш съобщи на 10 юни, че Тръмп е обсъждал, по време на тайна среща с най-висшите си помощници, използването на ядрени оръжия срещу Иран, страна с 93 милиона души население.

    13:49 25.09.2026

  • 55 българина

    1 1 Отговор
    министърката прави каквой каже шефа, сиреч Радев, а Йотова казва това и прави това, което няма да й пречи за изборите. След изборите ще са в един тон по всички въпроси! може да сте сигурни. По важното е по правилата на оон, кой има право да подпише и предствлява страната? отговора на въпроса ще разкрие всички карти и лъжи по случая

    13:50 25.09.2026

  • 56 Мразим НАТО и Атлантизма...

    3 2 Отговор
    Това е логиката на придворния Денков! Тиранинът е чувствителен, така че трябва да бъде поласкан. Заплахата на Тръмп срещу Иран е езикът на Хитлер; това е заплаха за геноцид срещу страна с над 90 милиона души. Сама по себе си тя представлява военно престъпление. Тя дойде, докато Тръмп злорадстваше от плячкосването на Венецуела („плячката на Виктор“), чийто президент беше заловен от американските сили по-рано тази година и сега е държан в затвор в Ню Йорк.

    13:50 25.09.2026

  • 57 Мразим НАТО и Атлантизма...

    1 0 Отговор
    Според иранското Министерство на здравеопазването, престъпната агресивна война на Тръмп срещу Иран към 10 юни е довела до най-малко 3468 смъртни случая и над 26 500 ранени. Миналата седмица мисия на ООН за установяване на фактите заключи, че има „разумни основания да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления“, позовавайки се на ракетния удар на САЩ от 28 февруари срещу начално училище в Минаб, при който загинаха над 150 души, включително 120 деца. Войната срещу Иран е само един компонент от американско-израелската офанзива в целия Близък изток, чието най-крайно проявление е геноцидът в Газа, при който са загинали 73 919 палестинци според Министерството на здравеопазването на Газа.

    13:52 25.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мразим НАТО и Атлантизма Денков ...

    1 1 Отговор
    Мразим и ционизма, мразим и западният нацизм ! Според иранското Министерство на здравеопазването, престъпната агресивна война на Тръмп срещу Иран към 10 юни е довела до най-малко 3468 смъртни случая и над 26 500 ранени. Миналата седмица мисия на ООН за установяване на фактите заключи, че има „разумни основания да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления“, позовавайки се на ракетния удар на САЩ от 28 февруари срещу начално училище в Минаб, при който загинаха над 150 души, включително 120 деца. Войната срещу Иран е само един компонент от американско-израелската офанзива в целия Близък изток, чието най-крайно проявление е геноцидът в Гааза, при който са загинали 73 919 палестинци според Министерството на здравеопазването на Гааза.

    13:54 25.09.2026

  • 60 Чума

    0 1 Отговор
    Вие, Денков, ще спрете с тази Украйна, че и аз от вчера се насочих към Костадин - Волгин! Ни сме българи и знаем кой ни освободи! Знам, че не можете да си го набиете в главите, на възраст сте и не търпите развитие, но хич не ме интересува! Народе!????! Не гледай кого ти пробутват, вече 40 години те работят така, а направи нещо не стандартно и избери себе си! Никой не ми плаща, дори не съм трол, започвам пропаганда - Само Възраждане! Вече съм кампания и триенето е нежелателно! Копирам! Поствам!

    13:58 25.09.2026

  • 61 Йотова е правата в случая!

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Цеко":

    Член 2 от Хартата задължава всички членове да „се въздържат в международните си отношения от заплаха или употреба на сила … срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“. Реално и вербално ! Устава на ООН го изисква ! САЩ и Запада или ще се съобразяват с това или да напускат ООН и да си правят някаква нова нацистка организация някъде...

    Коментиран от #63

    13:58 25.09.2026

  • 62 Черта и на подскоци ...

    1 1 Отговор
    Не си компетентен Денков

    14:01 25.09.2026

  • 63 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Йотова е правата в случая!":

    Отразяват когото и както си искат! Никой не разбра, Лавров изобщо държа ли реч там или само Нетаняху!?

    Коментиран от #78

    14:03 25.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 От заглавието

    2 0 Отговор
    Нито едно нещо не може да продължава така. Ние живеем в тотал лъжа. Хептен ни взехте за канарчета.

    14:06 25.09.2026

  • 66 Йотова не заслужава доверие определено

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "За пореден":

    Копира Възраждане но е менте ! Лъже хората и се нагажда конюнктурно и удобно но това е много подло. Точно по примера на Рундю

    Коментиран от #77

    14:06 25.09.2026

  • 67 Марко Поло

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сапунен сериал":

    Но с мерак да пътува по света.Той си го призна.

    14:07 25.09.2026

  • 68 Денков подкупва журналистки !!!

    1 0 Отговор
    Предлага им кремчета срещу оплешевяване и за това всички са заприличали на маймуни щото се мажат по цялото тяло

    14:07 25.09.2026

  • 69 Лъжата и цензурата вървят ръка за ръка

    2 0 Отговор
    Следва диктатурата. И то точно към това се върви. ПБ ГЕРБ ДПС и ППДБ са едно и също. Без никаква разлика.

    14:09 25.09.2026

  • 70 Цялата

    1 0 Отговор
    външна политика на ЕК е от типа "тук има, тук няма" ама реално е само НЯМА ! Нищо не остана. Ни пари, ни индустрия, ни демокрация. За морал и достойнство пък хич да не говорим. Превърнаха Европа в нацистки коптор чиято основна цел е кражби и милитаризация

    14:11 25.09.2026

  • 71 Придворните дами защо и те отидоха

    2 0 Отговор
    В Америка на общото събрание на ООН ? Може би за да свършат черната работа. Много кофти постановка.

    14:12 25.09.2026

  • 72 Цеко

    1 0 Отговор
    Този сме- шник Денков в случая е абсолютно прав...станахме за смях пред цял свят!

    14:16 25.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Кенеф Мой !

    1 0 Отговор
    Любим !

    Роден !

    14:18 25.09.2026

  • 75 Хмм

    1 0 Отговор
    Радев спечели втория мандат с "Крим е руски", йотова се надява на същото, но Радев не е даряал на децата си имения по 2 млн., не е освобождавал наркопласьори, да оставим настрана, че без Радев тя е неизбираема

    14:18 25.09.2026

  • 76 Доктор

    0 0 Отговор
    Рядко срещано хлъзгаво нищожество, жадно за власт и пари.

    14:19 25.09.2026

  • 77 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Йотова не заслужава доверие определено":

    мислиш, че лъже. Нали ако и покажат подписа под декларацията трябва да си ходи. Урсулите или са чели стара декларация или като ни знаят че сме "лоялни и предвидими" са ни набутали в списъка без да ни питат. Сега ако ясно, категорично и гръмогласно се разграничим, ще ни обявят за путинисти подкрепящи агресора, за анти европейци и т.н. После ще почнат спиране на средства, мониторинга и д-р.

    14:21 25.09.2026

  • 78 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Доротея":

    говори Лавров, но на руски, при това отиде два дни след нашите, които се находиха из Ню Йорк, срещаха се с българи там, изобщо си измислиха мероприятия, за да харчат два дни повече за хотел и дневни

    14:21 25.09.2026

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