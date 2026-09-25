Денков: Това не може да продължава - президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков с остри критики към управляващите по отношение на външната политика.
"Виждаме пореден случай на външна политика от типа "тук има, тук няма". Така, както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев и Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегация, президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна. Това повече не може да продължава така, няма държава, която така да се държи с институциите си, няма как други да ни уважават, когато ние не уважаваме себе си", обясни той.
По думите му това е "срам" и изрази надежда това да се промени веднъж и завинаги.
По-рано днес реакции на опозиционни политици предизвика позицията на България по съвместната декларация в подкрепа на Украйна, публикувана преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.
Повод за критиките стана разминаването между позицията на Министерството на външните работи и обясненията на президента Илияна Йотова относно начина, по който страната се е присъединила към документа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сапунен сериал
Коментиран от #19, #67
12:48 25.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Срам си ТИ
12:49 25.09.2026
4 не съм маймуна
12:50 25.09.2026
5 Спечен непенлив
Млъкни и се скрий
12:51 25.09.2026
6 Игри на дребно:
12:51 25.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 когато сам си го вкараш
Коментиран от #10
12:54 25.09.2026
10 коректор
До коментар #9 от "когато сам си го вкараш":Мухъла говори за Йотова ,бе . Иначе си прав .
12:55 25.09.2026
11 СРАМ
Коментиран от #23
12:59 25.09.2026
12 АБВ
До коментар #8 от "Последния Софиянец":"Този го бих в подлеза на Партийния дом."
Малко си го бил. Оживял е.
13:00 25.09.2026
13 Е да
13:02 25.09.2026
14 Георги
13:03 25.09.2026
15 Миладин
13:03 25.09.2026
16 Избори
13:04 25.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ъхъ
До коментар #1 от "Сапунен сериал":Ники иска да пътува!🤥
Коментиран от #27
13:08 25.09.2026
20 Народе????
13:12 25.09.2026
21 Ама подкрепил петроханци,
13:14 25.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 До срам
До коментар #11 от "СРАМ":Нищо от твърденията ти не е подплатено с факти. Ако бях на мястото на Денков, бих те усъдил.
Коментиран от #37
13:14 25.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Щетата са нашите атлантици
13:15 25.09.2026
26 Президента МОЖЕ да говори
13:16 25.09.2026
27 До 19
До коментар #19 от "Ъхъ":Не, не Ники иска да пътува, а кандидатът за виципремиер Килил Вълчев на Йотова ни го представиха официално освен като нещо друго и като виден пътешественик!!!! Той иска да попътува още!
13:17 25.09.2026
28 Не ставай смешен Денков !
13:18 25.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Олееее.....
13:19 25.09.2026
31 Демерджиев да разследва
13:20 25.09.2026
32 ПЕТРОХАНЦИТЕ
13:21 25.09.2026
33 Ние сме се присъединили към
13:21 25.09.2026
34 АБРЕ НИКАДАЙ
13:22 25.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АГАТ а Кристи
При комунягите ВСИЧКО може !
Как можа Мунча Боташов да пресметне толкова балъци ?
13:25 25.09.2026
37 Емил
До коментар #23 от "До срам":"усъдил" - това е материалът!!!
13:26 25.09.2026
38 В действителност, смразяващите заплахи
13:26 25.09.2026
39 За съжаление
13:27 25.09.2026
40 Тури
До коментар #35 от "Емил":си под ушите кофи, че да не ти изтича бадява акъла ! Събирай го, че може пък да те поканят за външен министър 🤣
13:29 25.09.2026
41 Гост
13:29 25.09.2026
42 това да се промени веднъж и завинаги !
13:31 25.09.2026
43 Двойните стандарти са атлантизъм Денков
13:33 25.09.2026
44 За пореден
Коментиран от #66
13:34 25.09.2026
45 Декларация в подкрепа на
13:37 25.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 защо
13:39 25.09.2026
48 Истината е ! ...
13:40 25.09.2026
49 САНДОКАН
13:40 25.09.2026
50 българина
13:41 25.09.2026
51 Мразим НАТО и Атлантизма...
13:42 25.09.2026
52 нннн
13:44 25.09.2026
53 Мразим НАТО и Атлантизма...
„Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.
Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.
13:48 25.09.2026
54 Мразим НАТО и Атлантизма...
Унищожаването на иранското население, което се съпротивлява на опита на Тръмп да подчини страната чрез война, всъщност се обсъжда активно в Белия дом. Журналистът Сиймур Хърш съобщи на 10 юни, че Тръмп е обсъждал, по време на тайна среща с най-висшите си помощници, използването на ядрени оръжия срещу Иран, страна с 93 милиона души население.
13:49 25.09.2026
55 българина
13:50 25.09.2026
56 Мразим НАТО и Атлантизма...
13:50 25.09.2026
57 Мразим НАТО и Атлантизма...
13:52 25.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мразим НАТО и Атлантизма Денков ...
13:54 25.09.2026
60 Чума
13:58 25.09.2026
61 Йотова е правата в случая!
До коментар #58 от "Цеко":Член 2 от Хартата задължава всички членове да „се въздържат в международните си отношения от заплаха или употреба на сила … срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“. Реално и вербално ! Устава на ООН го изисква ! САЩ и Запада или ще се съобразяват с това или да напускат ООН и да си правят някаква нова нацистка организация някъде...
Коментиран от #63
13:58 25.09.2026
62 Черта и на подскоци ...
14:01 25.09.2026
63 Доротея
До коментар #61 от "Йотова е правата в случая!":Отразяват когото и както си искат! Никой не разбра, Лавров изобщо държа ли реч там или само Нетаняху!?
Коментиран от #78
14:03 25.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 От заглавието
14:06 25.09.2026
66 Йотова не заслужава доверие определено
До коментар #44 от "За пореден":Копира Възраждане но е менте ! Лъже хората и се нагажда конюнктурно и удобно но това е много подло. Точно по примера на Рундю
Коментиран от #77
14:06 25.09.2026
67 Марко Поло
До коментар #1 от "Сапунен сериал":Но с мерак да пътува по света.Той си го призна.
14:07 25.09.2026
68 Денков подкупва журналистки !!!
14:07 25.09.2026
69 Лъжата и цензурата вървят ръка за ръка
14:09 25.09.2026
70 Цялата
14:11 25.09.2026
71 Придворните дами защо и те отидоха
14:12 25.09.2026
72 Цеко
14:16 25.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Кенеф Мой !
Роден !
14:18 25.09.2026
75 Хмм
14:18 25.09.2026
76 Доктор
14:19 25.09.2026
77 Защо
До коментар #66 от "Йотова не заслужава доверие определено":мислиш, че лъже. Нали ако и покажат подписа под декларацията трябва да си ходи. Урсулите или са чели стара декларация или като ни знаят че сме "лоялни и предвидими" са ни набутали в списъка без да ни питат. Сега ако ясно, категорично и гръмогласно се разграничим, ще ни обявят за путинисти подкрепящи агресора, за анти европейци и т.н. После ще почнат спиране на средства, мониторинга и д-р.
14:21 25.09.2026
78 Ами
До коментар #63 от "Доротея":говори Лавров, но на руски, при това отиде два дни след нашите, които се находиха из Ню Йорк, срещаха се с българи там, изобщо си измислиха мероприятия, за да харчат два дни повече за хотел и дневни
14:21 25.09.2026