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САЩ празнува Деня на Доли Партън днес в емблематичното розово

САЩ празнува Деня на Доли Партън днес в емблематичното розово

25 Септември, 2026 12:58 466 3

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Датата 9/25 е символична препратка към един от най-разпознаваемите ѝ хитове, „9 to 5“

САЩ празнува Деня на Доли Партън днес в емблематичното розово - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Общности в САЩ отбелязват 25 септември в памет на американската кънтри певица, автор на песни, актриса и филантроп Доли Партън. Датата 9/25 е символична препратка към един от най-разпознаваемите ѝ хитове, „9 to 5“, превърнал се в част от американската попкултура след излизането си през 1980 г.

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. в Нашвил на 80-годишна възраст след кратка и тайна битка с рак. Семейството ѝ поиска вместо цветя желаещите да почетат паметта ѝ да направят дарение за Dolly Parton’s Imagination Library, програмата за детска грамотност, която се превърна в едно от най-значимите ѝ филантропски начинания.

Месец след смъртта на певицата 25 септември постепенно се утвърждава като ден, посветен на нейното наследство. Калифорния официално въведе ежегоден Dolly Parton Day, след като губернаторът Гавин Нюсъм подписа съответния закон. Датата се отбелязва и от градове и общности в други части на САЩ, включително Портланд и Манхатън.

В Сан Франциско почитателите на Доли Партън се събират на Union Square за безплатното събитие Dolly Day. Програмата включва музика и изпълнения, а посетителите са насърчавани да се появят с пайети, ресни, каубойски шапки, пищни прически и розови дрехи, вдъхновени от характерния стил на звездата.

Ню Орлиънс също превръща деня в мащабна публична почит. Krewe of Dolly повежда шествие от Armstrong Park през Френския квартал до New Orleans Jazz Museum. Местната инициатива има и благотворителна цел – да увеличи броя на децата в града, които получават безплатни книги чрез Imagination Library, от около 3700 на 6000.

Именно насърчаването на детското четене остава сред най-значимите части от наследството на Доли Партън. Основаната от нея през 1995 г. Imagination Library започва с малко над 1700 книги, а днес изпраща повече от три милиона книги всеки месец на деца по света. Регистрираните деца получават безплатна, съобразена с възрастта им книга всеки месец от раждането до петгодишна възраст.

За първия Ден на Доли след смъртта ѝ Dollywood Foundation обяви и глобалната инициатива „Give Like Dolly Day“. Кампанията насърчава хората да подкрепят местните партньори на Imagination Library и да продължат мисията на певицата за достъп до книги и ранна детска грамотност.

„За Доли даването винаги е било лично и от сърце“, казва президентът на Dollywood Foundation Джеф Кониърс. Филантропията на Партън далеч надхвърляше музикалната ѝ кариера, а Imagination Library се превърна от местна програма в Тенеси в международна инициатива, действаща в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия и Ирландия.

Особено силна остава връзката на Доли Партън с Тенеси, където е родена през 1946 г. и където изгражда голяма част от кариерата и бизнеса си. След смъртта ѝ властите предприеха и стъпки за преименуването на международното летище в Нашвил в нейна чест. На 11 септември бордът на Metropolitan Nashville Airport Authority гласува единодушно да започне процедурата, като окончателното име и практическите детайли все още се уточняват.

Музикалното наследство на Доли Партън обхваща седем десетилетия. Сред песните, които определиха кариерата ѝ, са „Jolene“, „9 to 5“ и написаната и първоначално изпълнена от нея „I Will Always Love You“, превърнала се години по-късно и в световен хит в изпълнение на Уитни Хюстън. Партън получи 11 награди „Грами“, включително отличие за цялостен принос.

Самата Доли Партън многократно е казвала, че иска да бъде запомнена не само с песните си, но и с доброто, което е успяла да направи. Месец след смъртта ѝ именно тази комбинация от музика, филантропия и характерния ѝ оптимизъм стои в центъра на събитията на 25 септември.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аааа

    2 0 Отговор
    Всеки ден новини за тая овца, айде спрете се.

    13:30 25.09.2026

  • 2 Хайде

    1 0 Отговор
    спрете се най-накрая, става много досадно. Почвам да намразвам Доли Партън, причината сте вие от факти.

    13:35 25.09.2026

  • 3 Хайде

    1 0 Отговор
    спрете се най-накрая, става много досадно. Не се ли усещате?

    13:36 25.09.2026