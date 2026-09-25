Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита в страната. Самолетът му кацна на парижкото летище „Орли“, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон. В чест на пристигането му църковните камбани в страната звъняха в продължение на седем минути, предава БТА.
В първия ден от посещението си папата ще се срещне с Макрон в Елисейския дворец, след което ще разговаря с представители на френските власти, гражданското общество и дипломатическия корпус. Пред тях той ще произнесе реч.
По-късно Лъв XIV ще посети централата на ЮНЕСКО в Париж, където също ще отправи послание. В следобедните часове папата ще премине с папамобила от булевард „Монпарнас“ до площад „Сен Мишел“.
Програмата му включва и посещение на катедралата „Нотр Дам“, където ще бъде отслужена вечерна литургия. Папата ще се срещне и с богомолци на площада пред храма.
Вечерта Лъв XIV ще участва в бдение на „Стад дьо Франс“ в парижкото предградие Сен Дени. Очаква се събитието да събере млади хора на възраст между 17 и 35 години.
Апостолическата визита на папата във Франция ще продължи до 28 септември. В рамките на посещението той ще пътува и до Лурд и Мец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мадам Бриджит
Коментиран от #6
11:56 25.09.2026
2 Православен
И се моли за гладуващите деца по света!
Коментиран от #8, #10
11:57 25.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ....
11:58 25.09.2026
5 Атлантист+
11:59 25.09.2026
6 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #1 от "Мадам Бриджит":аз ще ти дам индулгенция , ако ми го замикрофониш , кака
Коментиран от #9
11:59 25.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Карл Маркс
До коментар #2 от "Православен":Еми,тва е положението🤣😂😂
12:01 25.09.2026
9 Мадам Бриджит
До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Ти си от левия бряг като Емануел. Отивай при мароканските мигранти. Там ще се котираш добре.
Коментиран от #12
12:02 25.09.2026
10 Мария Антоанета
До коментар #2 от "Православен":Като няма хляб,да ядат пасти.
Коментиран от #14
12:02 25.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #9 от "Мадам Бриджит":бе ти ми го замикрофони , пък де ще ходя си е моя работа
Коментиран от #15
12:05 25.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Атина Палада
До коментар #10 от "Мария Антоанета":А за рашибрика задунайски пак среднио!
12:14 25.09.2026
15 Няма
До коментар #12 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Начин, каза жена ти! Не искала да ти изневерява, ама вече и виаграта която ти купувала, не можела да съживи мъртвеца!
Казах и да опита да ти върже на камбанките плюса, а на главата минуса, и да дърпа шалтера. Или ще проработи, или поне няма да й се наложи да се развежда!
Коментиран от #16
12:15 25.09.2026
16 Любовницата му
До коментар #15 от "Няма":Ооо,тоя па, знаеш кви тройки си правиме, сигурно не си чувал кво е тва🤣😂😂
Коментиран от #17, #18
12:17 25.09.2026
17 Паа...
До коментар #16 от "Любовницата му":Играл съм "Руска трупа", нещо като Сантасе беше? Една цака, а другите двама гледат да я вътрат?
12:21 25.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Соваж бейби
12:30 25.09.2026
20 ти да видиш
12:55 25.09.2026