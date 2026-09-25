Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита в страната. Самолетът му кацна на парижкото летище „Орли“, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон. В чест на пристигането му църковните камбани в страната звъняха в продължение на седем минути, предава БТА.

В първия ден от посещението си папата ще се срещне с Макрон в Елисейския дворец, след което ще разговаря с представители на френските власти, гражданското общество и дипломатическия корпус. Пред тях той ще произнесе реч.

По-късно Лъв XIV ще посети централата на ЮНЕСКО в Париж, където също ще отправи послание. В следобедните часове папата ще премине с папамобила от булевард „Монпарнас“ до площад „Сен Мишел“.

Програмата му включва и посещение на катедралата „Нотр Дам“, където ще бъде отслужена вечерна литургия. Папата ще се срещне и с богомолци на площада пред храма.

Вечерта Лъв XIV ще участва в бдение на „Стад дьо Франс“ в парижкото предградие Сен Дени. Очаква се събитието да събере млади хора на възраст между 17 и 35 години.

Апостолическата визита на папата във Франция ще продължи до 28 септември. В рамките на посещението той ще пътува и до Лурд и Мец.