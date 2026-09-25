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Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита

Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита

25 Септември, 2026 11:55, обновена 25 Септември, 2026 11:55 454 20

  • ватикан-
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  • папа лъв xiv

Светият отец беше посрещнат от президента Еманюел Макрон, а програмата му включва срещи във Франция, посещение в ЮНЕСКО и бдение на „Стад дьо Франс“

Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита в страната. Самолетът му кацна на парижкото летище „Орли“, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон. В чест на пристигането му църковните камбани в страната звъняха в продължение на седем минути, предава БТА.

В първия ден от посещението си папата ще се срещне с Макрон в Елисейския дворец, след което ще разговаря с представители на френските власти, гражданското общество и дипломатическия корпус. Пред тях той ще произнесе реч.

По-късно Лъв XIV ще посети централата на ЮНЕСКО в Париж, където също ще отправи послание. В следобедните часове папата ще премине с папамобила от булевард „Монпарнас“ до площад „Сен Мишел“.

Програмата му включва и посещение на катедралата „Нотр Дам“, където ще бъде отслужена вечерна литургия. Папата ще се срещне и с богомолци на площада пред храма.

Вечерта Лъв XIV ще участва в бдение на „Стад дьо Франс“ в парижкото предградие Сен Дени. Очаква се събитието да събере млади хора на възраст между 17 и 35 години.

Апостолическата визита на папата във Франция ще продължи до 28 септември. В рамките на посещението той ще пътува и до Лурд и Мец.


Ватикан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мадам Бриджит

    4 2 Отговор
    Ако бишонирам папата, дали ще ми опрости греха?

    Коментиран от #6

    11:56 25.09.2026

  • 2 Православен

    6 1 Отговор
    Тоя католик седи на златен трон/ буквално/
    И се моли за гладуващите деца по света!

    Коментиран от #8, #10

    11:57 25.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ....

    0 1 Отговор
    Аз съм на 36, жалко ще пропусна🤣😂😂

    11:58 25.09.2026

  • 5 Атлантист+

    1 1 Отговор
    Бих му влязал под мантията на Папата. Мммммм.....

    11:59 25.09.2026

  • 6 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мадам Бриджит":

    аз ще ти дам индулгенция , ако ми го замикрофониш , кака

    Коментиран от #9

    11:59 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Карл Маркс

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Православен":

    Еми,тва е положението🤣😂😂

    12:01 25.09.2026

  • 9 Мадам Бриджит

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Ти си от левия бряг като Емануел. Отивай при мароканските мигранти. Там ще се котираш добре.

    Коментиран от #12

    12:02 25.09.2026

  • 10 Мария Антоанета

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Православен":

    Като няма хляб,да ядат пасти.

    Коментиран от #14

    12:02 25.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мадам Бриджит":

    бе ти ми го замикрофони , пък де ще ходя си е моя работа

    Коментиран от #15

    12:05 25.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мария Антоанета":

    А за рашибрика задунайски пак среднио!

    12:14 25.09.2026

  • 15 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Начин, каза жена ти! Не искала да ти изневерява, ама вече и виаграта която ти купувала, не можела да съживи мъртвеца!
    Казах и да опита да ти върже на камбанките плюса, а на главата минуса, и да дърпа шалтера. Или ще проработи, или поне няма да й се наложи да се развежда!

    Коментиран от #16

    12:15 25.09.2026

  • 16 Любовницата му

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Няма":

    Ооо,тоя па, знаеш кви тройки си правиме, сигурно не си чувал кво е тва🤣😂😂

    Коментиран от #17, #18

    12:17 25.09.2026

  • 17 Паа...

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Любовницата му":

    Играл съм "Руска трупа", нещо като Сантасе беше? Една цака, а другите двама гледат да я вътрат?

    12:21 25.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    На този посещението му е напълно безсмислено, цялата барикада по улиците ,охрана и разни агитки от манастири и църковен хор ще плаща народа възмутително и група деца които чакаха на летището а не са на училище място им не е там да посреща папата!Още по възмутително е цялата церемония не идва Тръмп примерно а църковен служител който би трябвало да ходи по улиците без охрана и да пътува примерно с влак не да се крие от народа уж според техните догми и противоречия че Бог обича бедните 🤣...Не разбрах и тази фалшива радост за какво е ?Дойде с няколко милиарда да върне външният дълг на Франция, купи апартаменти на клошарите ги прибра от улиците или построи няколко завода за хилядите безработни?Или да слушаме глупости на празни макари.

    12:30 25.09.2026

  • 20 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Най подлото и лицемерно същество на планетата! Ватикана е запазена територия за демони! Дано католиците един ден излязат от хипнозата!!!

    12:55 25.09.2026