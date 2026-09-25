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Ашли Греъм се появи в Милано с яке бомбър върху прилепнала рокля (СНИМКИ)

Ашли Греъм се появи в Милано с яке бомбър върху прилепнала рокля (СНИМКИ)

25 Септември, 2026 13:45 632 8

  • ашли греъм-
  • милано-
  • бомбър

Моделът заложи на дръзка визия по време на Седмицата на модата в италианската столица

Ашли Греъм се появи в Милано с яке бомбър върху прилепнала рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Plus-size моделът Ашли Греъм отново привлече вниманието към себе си с провокативна модна визия по време на Седмицата на модата в Милано. 38-годишната американка се появи в италианската модна столица с кожен бомбър, носен директно върху прилепнала рокля.


Греъм комбинира обемното кожено яке с минималистична долна част, превръщайки бомбъра в основен акцент на тоалета. Визията следва една от актуалните тенденции в звездния street style – връхната дреха да се носи като самостоятелен елемент, без традиционна риза или топ под нея.

За завършек моделът заложи на елегантни обувки с висок ток. Ашли Греъм беше заснета в Милано на 22 септември, като модните медии обърнаха внимание и на обувките ѝ – модел с кафява велурена основа и контрастен светъл връх, напомнящ класическите двуцветни обувки на Chanel, пише Footwear News/Yahoo Style.

Посещението на Греъм в Милано не се ограничи до звездните появи по улиците на града. Тя беше сред известните модели, които участваха във Vogue World: Milano 2026, проведено в историческата галерия „Виторио Емануеле II“ в началото на Milan Fashion Week.

На подиума Ашли Греъм се включи в частта от спектакъла, посветена на образа на италианската кинозвезда и класическата филмова женственост. Vogue (vogue.com) поставя Греъм редом до Ирина Шейк и китайския модел Сяо Уън Дзю сред лицата, пресъздали тази естетика.

Vogue World събра тази година редица големи имена от модата и шоубизнеса, сред които Джиджи Хадид, Витория Черети, Ирина Шейк, Палома Елсесър и Хелена Кристенсен. Италиански модни къщи като Prada, Armani, Versace, Ferragamo и Gucci също бяха представени в мащабното шоу. Vogue определя основната тема на събитието като почит към италианското майсторство и човешката ръка в епохата на технологиите.

Ашли Греъм от години използва публичните си изяви и работата си в модата, за да насочва вниманието към по-широкото представяне на различните типове женски тела. По-рано тази година в интервю за Vogue Italia (vogue.it) моделът заяви, че телата не са тенденция и че красотата може да има много различни форми.

Последните ѝ появи в Милано показват, че Греъм продължава да залага на същата формула – самоуверени и смели модни решения, които трудно остават незабелязани.

Източници: Vogue – vogue.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Абе

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    То и с яке мога да й го нафърфоля, но предпочитам да я съблека...

    13:49 25.09.2026

  • 2 Новичок

    1 0 Отговор
    Къде го "Бобъра" не се вижда на снимките афторке.Пфу...

    13:53 25.09.2026

  • 3 Това е

    0 0 Отговор
    страхотна новина. Благодаря Ви.

    13:57 25.09.2026

  • 4 ОЛЕЛЕ

    1 0 Отговор
    Тези лели и за ... не стават.

    14:05 25.09.2026

  • 5 Хаха

    1 0 Отговор
    Туй сланинестото ни го пробутват за елегантно и че не е проблем да си отпусната торба и простакесите се успокояват

    Коментиран от #6

    14:08 25.09.2026

  • 6 Цъцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Наричат се "боди позитивни" 😅

    14:13 25.09.2026

  • 7 .....

    0 0 Отговор
    Ашлито поотслабнала

    14:28 25.09.2026

  • 8 Питане

    1 0 Отговор
    Защо мъжете не си падат по дебели ?

    14:29 25.09.2026