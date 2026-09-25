Ашли Греъм се появи в Милано с яке бомбър върху прилепнала рокля (СНИМКИ)

Plus-size моделът Ашли Греъм отново привлече вниманието към себе си с провокативна модна визия по време на Седмицата на модата в Милано. 38-годишната американка се появи в италианската модна столица с кожен бомбър, носен директно върху прилепнала рокля.

Греъм комбинира обемното кожено яке с минималистична долна част, превръщайки бомбъра в основен акцент на тоалета. Визията следва една от актуалните тенденции в звездния street style – връхната дреха да се носи като самостоятелен елемент, без традиционна риза или топ под нея.

За завършек моделът заложи на елегантни обувки с висок ток. Ашли Греъм беше заснета в Милано на 22 септември, като модните медии обърнаха внимание и на обувките ѝ – модел с кафява велурена основа и контрастен светъл връх, напомнящ класическите двуцветни обувки на Chanel, пише Footwear News/Yahoo Style.

Посещението на Греъм в Милано не се ограничи до звездните появи по улиците на града. Тя беше сред известните модели, които участваха във Vogue World: Milano 2026, проведено в историческата галерия „Виторио Емануеле II“ в началото на Milan Fashion Week.

На подиума Ашли Греъм се включи в частта от спектакъла, посветена на образа на италианската кинозвезда и класическата филмова женственост. Vogue (vogue.com) поставя Греъм редом до Ирина Шейк и китайския модел Сяо Уън Дзю сред лицата, пресъздали тази естетика.

Vogue World събра тази година редица големи имена от модата и шоубизнеса, сред които Джиджи Хадид, Витория Черети, Ирина Шейк, Палома Елсесър и Хелена Кристенсен. Италиански модни къщи като Prada, Armani, Versace, Ferragamo и Gucci също бяха представени в мащабното шоу. Vogue определя основната тема на събитието като почит към италианското майсторство и човешката ръка в епохата на технологиите.

Ашли Греъм от години използва публичните си изяви и работата си в модата, за да насочва вниманието към по-широкото представяне на различните типове женски тела. По-рано тази година в интервю за Vogue Italia (vogue.it) моделът заяви, че телата не са тенденция и че красотата може да има много различни форми.

Последните ѝ появи в Милано показват, че Греъм продължава да залага на същата формула – самоуверени и смели модни решения, които трудно остават незабелязани.

Източници: Vogue – vogue.com