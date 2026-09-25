НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро

Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли е 1015,10 евро, а за периода от 1 август 2025 г. до 31 юли тази година средният осигурителен доход е 1000,93 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2026 г., допълниха от НОИ.
Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г., по данни на НОИ. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781,1 млн. евро (9,7%) повече.
Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 (0,5%) пенсионери в сравнение с август 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за август 2026 г. е 557,60 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кво Ме интересува Осигурителния Доход !
Коментиран от #2, #3, #13
13:43 25.09.2026
2 Радев !
До коментар #1 от "Кво Ме интересува Осигурителния Доход !":Да Отговаря !?
Веднага !
13:43 25.09.2026
3 Реалист
До коментар #1 от "Кво Ме интересува Осигурителния Доход !":В джоба на Фатмака отидоха....отчита се на Мафията с тях!
13:52 25.09.2026
4 22 милиарда лева
Реферми в държавен сектор НЯМА.
С 50% трябваше да се съкратят бюджетници,
а заплатите им също с 50%, от 2020 с 200% увеличени заплати на бюджетници.
Чудовищни заеми с високи лихви.
И започна повишаването на преки и косвени данъци.
От 2020 г. започна втора "Шокова Терапия" инфлацията при някои храни според шеф НСИ 2025 г. пред БНР от 2020 стигна 41%, за 5 г. Печалби банки от 2020 г 500%, надценки цени храни от 26 до 46%. Административни услуги над 150% увеличение.
Здравни спрямо МРЗ два пъти увеличени.
Влизаш в квартален магазин или верига 70 ойро за 3 дни ядене отиват.
200 ойро сметки ток януари 2025 г. и още увеличи Радев цена ток и парно, отделно от 50% увеличения услуги парно и преноси ток, 30% върната незаконна СИ с 30%.
Пир по време на Чума е финансовата ви политика.
Инфлация се бори с намаляване на цени, намаляване размер бюджетни заплати,
връщане на лЪв и резерв банки отново 12% - ще намалеят ипотечни кредити, и финансови спекулативни инструменти.
13:55 25.09.2026
5 Аз ям зеле
14:00 25.09.2026
6 запознат
Коментиран от #8
14:03 25.09.2026
7 каба.сдс.милионе.р.ов.
14:03 25.09.2026
8 Да да
До коментар #6 от "запознат":Много точно и вярно.
14:04 25.09.2026
9 ка.ба.сдс.ми...ли.оне.р.ов.
14:05 25.09.2026
10 ка.ба.сдс.ми...ли.оне.р.ов.
14:06 25.09.2026
11 Цеко
Коментиран от #12
14:19 25.09.2026
12 Дур
До коментар #11 от "Цеко":С тия ваучери за храна защитавате робовладелеца, феодала и чорбаджията.
14:22 25.09.2026
13 Дзак
До коментар #1 от "Кво Ме интересува Осигурителния Доход !":При Георги Илиев!
14:24 25.09.2026
14 така е
14:27 25.09.2026