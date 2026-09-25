НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро

Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли е 1015,10 евро, а за периода от 1 август 2025 г. до 31 юли тази година средният осигурителен доход е 1000,93 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2026 г., допълниха от НОИ.

Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г., по данни на НОИ. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781,1 млн. евро (9,7%) повече.

Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 (0,5%) пенсионери в сравнение с август 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за август 2026 г. е 557,60 евро.