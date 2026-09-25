Новини
България »
НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро

НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро

25 Септември, 2026 13:40 536 14

  • нои-
  • осигурителен доход

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2026 г.

НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли е 1015,10 евро, а за периода от 1 август 2025 г. до 31 юли тази година средният осигурителен доход е 1000,93 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2026 г., допълниха от НОИ.

Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г., по данни на НОИ. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са със 781,1 млн. евро (9,7%) повече.

Броят на пенсионерите за август 2026 г. е 2 067 988, което е увеличение с 10 036 (0,5%) пенсионери в сравнение с август 2025 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за август 2026 г. е 557,60 евро.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво Ме интересува Осигурителния Доход !

    12 0 Отговор
    Къде са парите за Пенсията Ми ?

    Коментиран от #2, #3, #13

    13:43 25.09.2026

  • 2 Радев !

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кво Ме интересува Осигурителния Доход !":

    Да Отговаря !?

    Веднага !

    13:43 25.09.2026

  • 3 Реалист

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кво Ме интересува Осигурителния Доход !":

    В джоба на Фатмака отидоха....отчита се на Мафията с тях!

    13:52 25.09.2026

  • 4 22 милиарда лева

    7 2 Отговор
    за заплати на бюджетници годишно, или 11 милиарда ойро.
    Реферми в държавен сектор НЯМА.
    С 50% трябваше да се съкратят бюджетници,
    а заплатите им също с 50%, от 2020 с 200% увеличени заплати на бюджетници.
    Чудовищни заеми с високи лихви.
    И започна повишаването на преки и косвени данъци.
    От 2020 г. започна втора "Шокова Терапия" инфлацията при някои храни според шеф НСИ 2025 г. пред БНР от 2020 стигна 41%, за 5 г. Печалби банки от 2020 г 500%, надценки цени храни от 26 до 46%. Административни услуги над 150% увеличение.
    Здравни спрямо МРЗ два пъти увеличени.
    Влизаш в квартален магазин или верига 70 ойро за 3 дни ядене отиват.
    200 ойро сметки ток януари 2025 г. и още увеличи Радев цена ток и парно, отделно от 50% увеличения услуги парно и преноси ток, 30% върната незаконна СИ с 30%.
    Пир по време на Чума е финансовата ви политика.
    Инфлация се бори с намаляване на цени, намаляване размер бюджетни заплати,
    връщане на лЪв и резерв банки отново 12% - ще намалеят ипотечни кредити, и финансови спекулативни инструменти.

    13:55 25.09.2026

  • 5 Аз ям зеле

    7 1 Отговор
    шефа яде свинско. Средно двамата ядем зеле със свинско. да ви е родител 1 и 2

    14:00 25.09.2026

  • 6 запознат

    6 0 Отговор
    Парите за пенсията ти ги набутаха във фонд и не само че няма да видиш втора пенсия , но ти се намаля и първата .Спекулантите от фонда обаче ще забогатеят

    Коментиран от #8

    14:03 25.09.2026

  • 7 каба.сдс.милионе.р.ов.

    1 0 Отговор
    Какви смешни суми,само комисио...ните ми за сменяне на уличните лампи в Карлово на месец са ми 200 хиляди еврака.....пък и новата ми фабрика за контейнери,и смето...събиране гълта милио...ни.

    14:03 25.09.2026

  • 8 Да да

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "запознат":

    Много точно и вярно.

    14:04 25.09.2026

  • 9 ка.ба.сдс.ми...ли.оне.р.ов.

    0 0 Отговор
    К.акви смешни суми.........само ко.мисиона от д.алаве...ри на месец ми е300 хил.еврака.

    14:05 25.09.2026

  • 10 ка.ба.сдс.ми...ли.оне.р.ов.

    1 0 Отговор
    К.акви смешни суми.........само ко.мисиона от д.алаве...ри на месец ми е300 хил.еврака.

    14:06 25.09.2026

  • 11 Цеко

    1 0 Отговор
    Фатмака даже посегна и на ваучерите за храна на хората! Сега вместо 102 евро, от Януари ще визамт 95... и хоп един 7 евро в зжоба на Румбата Радев, и това от около 900 хиляди души!!! Краде много повече от ББ то мазен слуга на Мафията Боташа!

    Коментиран от #12

    14:19 25.09.2026

  • 12 Дур

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цеко":

    С тия ваучери за храна защитавате робовладелеца, феодала и чорбаджията.

    14:22 25.09.2026

  • 13 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кво Ме интересува Осигурителния Доход !":

    При Георги Илиев!

    14:24 25.09.2026

  • 14 така е

    0 0 Отговор
    Регресистите обещаха преди изборите, че няма да пипат данъците и осигуровките. Всичко забравиха. Защо сега не сте по площадите? Няма кой да ви плаща ли?

    14:27 25.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове