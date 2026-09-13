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Латвийският министър на благосъстоянието беше отстранен, след като го хванаха пиян зад волана

Латвийският министър на благосъстоянието беше отстранен, след като го хванаха пиян зад волана

13 Септември, 2026 22:02, обновена 13 Септември, 2026 22:07 525 8

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  • отстранен-
  • пиян

Рейнис Узулниекс е бил задържан с 3,5 промила алкохол в кръвта, изключен е и от партията си

Латвийският министър на благосъстоянието беше отстранен, след като го хванаха пиян зад волана - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на благосъстоянието на Латвия Рейнис Узулниекс беше отстранен от поста си, след като полицията го е задържала да шофира в нетрезво състояние с концентрация от 3,5 промила алкохол в кръвта, съобщи латвийската обществена телевизия LTV.

Решението за отстраняването му е взето от ръководството на Съюза на зелените и фермерите, чийто член е Узулниекс. Партията е решила и да го изключи от редиците си.

Премиерът Андрис Кулбергс е подписал разпореждането за освобождаването на министъра. За временно изпълняващ длъжността министър на благосъстоянието е назначен Улдис Аугулис.

Според информацията на LTV Узулниекс е бил спрян от полицията предишния ден. След задържането той е бил отведен в център за временно задържане в Рига.

Случаят предизвика остра реакция и от страна на латвийския президент. Държавният глава определи шофирането в нетрезво състояние от страна на държавни служители като особено неприемливо и подчерта, че никой не стои над закона.

Случаят е политически чувствителен и заради предстоящите парламентарни избори в Латвия. Узулниекс е водач на листата на Съюза на зелените и фермерите в района на Земгале, а политолози предупредиха, че скандалът може да се отрази негативно върху представянето на партията.

Узулниекс пое поста министър на благосъстоянието през 2025 г., а през 2026 г. беше утвърден отново в правителството на Андрис Кулбергс. Преди това е заемал различни длъжности в Министерството на благосъстоянието и е бил парламентарен секретар на ведомството.

Очаква се повече подробности за политическите последствия от случая да бъдат представени след заседанието на ръководството на Съюза на зелените и фермерите на 14 септември.

Отстраняването на Узулниекс показва и политическата цена, която високопоставените представители на властта в Латвия плащат при нарушения, свързани с шофиране в нетрезво състояние — особено в навечерието на избори.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с 3,5 трудно се ходи

    7 0 Отговор
    за тва е седнал да покара

    22:11 13.09.2026

  • 2 Ами..

    3 0 Отговор
    Такива са те русофобите. Като Малон Чибурашкара

    Коментиран от #5

    22:14 13.09.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Клоуни!!!

    22:18 13.09.2026

  • 4 Десислава Димитрова

    2 0 Отговор
    Който пие ,зло не мисли .

    22:19 13.09.2026

  • 5 Мхм

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами..":

    А в България един треторазряден политически писач в ДВ отърва панделата, като го гепиха да кара пиян с 2,12 промила алкохол. Едва му взеха BMW X5. Това е "безценният" нойзи.

    22:19 13.09.2026

  • 6 Москаль

    1 4 Отговор
    А у нас това се счита за геройство!
    Виж оня Алкашор Медвежонката, Маша Алкаша, и Сите пенделе у кремля

    Коментиран от #7

    22:20 13.09.2026

  • 7 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Москаль":

    Славков ,ти кат смучеш У Ягги и пиеш юнашко млеко ,за специален ли се имаш ?

    22:23 13.09.2026

  • 8 Не е истина!

    1 0 Отговор
    Какво означава министър на благосъстоянието, моля? Кой ще разтълкува ресора, отговорности и кво ли не? Аз мога да дам предложения за още по ексцентрични министерства или екзотични сфери. Моля, дайте предложения за обогатяване на институционални абсурди!

    22:36 13.09.2026

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