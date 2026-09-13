Латвийският министър на благосъстоянието беше отстранен, след като го хванаха пиян зад волана

Министърът на благосъстоянието на Латвия Рейнис Узулниекс беше отстранен от поста си, след като полицията го е задържала да шофира в нетрезво състояние с концентрация от 3,5 промила алкохол в кръвта, съобщи латвийската обществена телевизия LTV.
Решението за отстраняването му е взето от ръководството на Съюза на зелените и фермерите, чийто член е Узулниекс. Партията е решила и да го изключи от редиците си.
Премиерът Андрис Кулбергс е подписал разпореждането за освобождаването на министъра. За временно изпълняващ длъжността министър на благосъстоянието е назначен Улдис Аугулис.
Според информацията на LTV Узулниекс е бил спрян от полицията предишния ден. След задържането той е бил отведен в център за временно задържане в Рига.
Случаят предизвика остра реакция и от страна на латвийския президент. Държавният глава определи шофирането в нетрезво състояние от страна на държавни служители като особено неприемливо и подчерта, че никой не стои над закона.
Случаят е политически чувствителен и заради предстоящите парламентарни избори в Латвия. Узулниекс е водач на листата на Съюза на зелените и фермерите в района на Земгале, а политолози предупредиха, че скандалът може да се отрази негативно върху представянето на партията.
Узулниекс пое поста министър на благосъстоянието през 2025 г., а през 2026 г. беше утвърден отново в правителството на Андрис Кулбергс. Преди това е заемал различни длъжности в Министерството на благосъстоянието и е бил парламентарен секретар на ведомството.
Очаква се повече подробности за политическите последствия от случая да бъдат представени след заседанието на ръководството на Съюза на зелените и фермерите на 14 септември.
Отстраняването на Узулниекс показва и политическата цена, която високопоставените представители на властта в Латвия плащат при нарушения, свързани с шофиране в нетрезво състояние — особено в навечерието на избори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 с 3,5 трудно се ходи
22:11 13.09.2026
2 Ами..
Коментиран от #5
22:14 13.09.2026
3 Гост
22:18 13.09.2026
4 Десислава Димитрова
22:19 13.09.2026
5 Мхм
До коментар #2 от "Ами..":А в България един треторазряден политически писач в ДВ отърва панделата, като го гепиха да кара пиян с 2,12 промила алкохол. Едва му взеха BMW X5. Това е "безценният" нойзи.
22:19 13.09.2026
6 Москаль
Виж оня Алкашор Медвежонката, Маша Алкаша, и Сите пенделе у кремля
Коментиран от #7
22:20 13.09.2026
7 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #6 от "Москаль":Славков ,ти кат смучеш У Ягги и пиеш юнашко млеко ,за специален ли се имаш ?
22:23 13.09.2026
8 Не е истина!
22:36 13.09.2026