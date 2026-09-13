Латвийският министър на благосъстоянието беше отстранен, след като го хванаха пиян зад волана

Министърът на благосъстоянието на Латвия Рейнис Узулниекс беше отстранен от поста си, след като полицията го е задържала да шофира в нетрезво състояние с концентрация от 3,5 промила алкохол в кръвта, съобщи латвийската обществена телевизия LTV.

Решението за отстраняването му е взето от ръководството на Съюза на зелените и фермерите, чийто член е Узулниекс. Партията е решила и да го изключи от редиците си.

Премиерът Андрис Кулбергс е подписал разпореждането за освобождаването на министъра. За временно изпълняващ длъжността министър на благосъстоянието е назначен Улдис Аугулис.

Според информацията на LTV Узулниекс е бил спрян от полицията предишния ден. След задържането той е бил отведен в център за временно задържане в Рига.

Случаят предизвика остра реакция и от страна на латвийския президент. Държавният глава определи шофирането в нетрезво състояние от страна на държавни служители като особено неприемливо и подчерта, че никой не стои над закона.

Случаят е политически чувствителен и заради предстоящите парламентарни избори в Латвия. Узулниекс е водач на листата на Съюза на зелените и фермерите в района на Земгале, а политолози предупредиха, че скандалът може да се отрази негативно върху представянето на партията.

Узулниекс пое поста министър на благосъстоянието през 2025 г., а през 2026 г. беше утвърден отново в правителството на Андрис Кулбергс. Преди това е заемал различни длъжности в Министерството на благосъстоянието и е бил парламентарен секретар на ведомството.

Очаква се повече подробности за политическите последствия от случая да бъдат представени след заседанието на ръководството на Съюза на зелените и фермерите на 14 септември.

Отстраняването на Узулниекс показва и политическата цена, която високопоставените представители на властта в Латвия плащат при нарушения, свързани с шофиране в нетрезво състояние — особено в навечерието на избори.