Москва достави специализирана техника за борба с невижданите снегове в Камчатка

25 Януари, 2026 04:56, обновена 25 Януари, 2026 05:13 742 5

Военен Ан-124 „Руслан“ пристигна на полуострова

Москва достави специализирана техника за борба с невижданите снегове в Камчатка - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военен самолет Ан-124 „Руслан“ пристигна в Камчатка с нова пратка специализирано оборудване от Москва за почистване на снега, паднал в региона, предаде ТАСС.

„Военен Ан-124 „Руслан“ пристигна в Камчатка с нова пратка специализирано оборудване от Москва. Полетът достави комбинирана пътна машина и два багера. Техниката беше дарена на региона и ще добави към нашия автопарк. Превозните средства ще бъдат разположени за почистване възможно най-скоро“, се казва в изявление на Владимир Солодов, губернатор на региона, в неговия Telegram канал.

Според Солодов се очакват още няколко пратки оборудване, пристигащи със самолети на и кораб. Telegram каналът на правителството на Камчатка съобщи преди това за доставката на пратка оборудване от Приморски край в региона.

Серия от циклони започна в Камчатка в средата на ноември. В Петропавловск-Камчатски беше обявено извънредно положение в общината поради количеството сняг. Преспите в Петропавловск-Камчатски достигнаха височина от 3-4 етажа. В първите дни след бурята хората пътуваха из града със ски, снегомобили, а в предградията - с кучешки впрягове. Приморски край, Сахалин и Москва предоставиха техника за снегопочистване, за да помогнат на региона да се справи с последиците от циклоните.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
  • 1 Браво

    13 2 Отговор
    Хора от друго тесто са, не са като западналитеДжендита. Голям дух, голяма физика. Евала.

    05:06 25.01.2026

  • 2 БеГемот

    3 2 Отговор
    Русия!Кой би разбрал руската душа!Мир чрез сила,а хахахаха....

    05:16 25.01.2026

  • 3 Третополов

    6 2 Отговор
    Вижте лошите, бедни блатници метри сняг улиците изчистени, живота си тече, тука при 10 сантима сняг бедствено положение........железна нация са руснаците, никой не може с Мецана да се мери, освен само да джафкат по нея.

    Коментиран от #4

    05:39 25.01.2026

  • 4 Благоевград

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Третополов":

    Ти найстина ли си от третия пол,обичаш ли да ти го слагат озад, смахната копейка

    Коментиран от #5

    05:59 25.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Благоевград":

    ЕЙЙЙЙ, ТЪПАН , ЩОСИПРОСТ?

    06:08 25.01.2026

