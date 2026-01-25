Москва достави специализирана техника за борба с невижданите снегове в Камчатка

Военен самолет Ан-124 „Руслан“ пристигна в Камчатка с нова пратка специализирано оборудване от Москва за почистване на снега, паднал в региона, предаде ТАСС.

„Военен Ан-124 „Руслан“ пристигна в Камчатка с нова пратка специализирано оборудване от Москва. Полетът достави комбинирана пътна машина и два багера. Техниката беше дарена на региона и ще добави към нашия автопарк. Превозните средства ще бъдат разположени за почистване възможно най-скоро“, се казва в изявление на Владимир Солодов, губернатор на региона, в неговия Telegram канал.

Според Солодов се очакват още няколко пратки оборудване, пристигащи със самолети на и кораб. Telegram каналът на правителството на Камчатка съобщи преди това за доставката на пратка оборудване от Приморски край в региона.

Серия от циклони започна в Камчатка в средата на ноември. В Петропавловск-Камчатски беше обявено извънредно положение в общината поради количеството сняг. Преспите в Петропавловск-Камчатски достигнаха височина от 3-4 етажа. В първите дни след бурята хората пътуваха из града със ски, снегомобили, а в предградията - с кучешки впрягове. Приморски край, Сахалин и Москва предоставиха техника за снегопочистване, за да помогнат на региона да се справи с последиците от циклоните.